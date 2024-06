غوغای فیلم «پسران بد ۴» در گیشه (باکس آفیس هفته)

دنباله فیلم «پسران بد» محصول ۱۹۹۵، فیلم «پسران بد ۲» محصول ۲۰۰۳ و «پسران بد تا ابد» (Bad Boys for Life) محصول ۲۰۲۰، به عنوان اولین فیلم بزرگ ویل اسمیت پس از سیلی زدن به کریس راک در مراسم اسکار ۲۰۲۲ شناخته می‌شود. پس «پسران بد ۴» چه چیزی را ثابت می‌کند؟ خب، به نظر نمی‌رسد مخاطبان از اسمیت دلزده شده باشند و بازگشت او به سینما در یک فرنچایز پرطرفدار عموما مورد استقبال قرار گرفته است.

با وجود اینکه «پسران بد ۴» هیچ رکوردی برای فرنچایز ثبت نمی‌کند (فیلم «پسران بد تا ابد» با فروش افتتاحیه ۶۲ میلیون دلاری همچنان پرفروش‌ترین فیلم مجموعه است)، اما کمی دل‌گرمی برای صاحبان سینما به ارمغان می‌آورد. با این حال با وجود شروع خوب فیلم، مجموع فروش نسبت به سال ۲۰۲۳ در این هفته بدتر شده است، زیرا طبق گفته‌ی کام‌اسکور فروش بلیت هم‌اکنون ۲۶ درصد از سال ۲۰۲۳ عقب‌تر است.

ماه‌های می و ژوئن با کمبود هیجان و عملکرد ضعیف فیلم‌های پرفروشی مانند کمدی اکشن «مرد ساده‌لوح» (The Fall Guy) از یونیورسال و پیش‌درآمد علمی-تخیلی «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» (Furiosa: A Mad Max Saga) از برادران وارنر، به‌طور نگران‌کننده‌ای کند بودند. بنابراین هالیوود و نمایش‌دهندگان امیدوارند که «پسران بد» در باقیمانده ماه ژوئن – با اکران‌هایی مانند «درون بیرون ۲» (Inside Out 2) از پیکسار (۱۴ ژوئن) و «یک مکان ساکت: روز یک» (A Quiet Place: Day One) (۲۸ ژوئن) – تا ماه اوت همچنان پویا بماند و تنور سینماها را گرم نگه دارد.

تماشاگران سینما نسبت به منتقدان بیشتر از «پسران بد ۴» استقبال کردند. این فیلم امتیاز A- از سینما اسکور کسب کرد، اما در وبسایت راتن تومیتوز امتیاز متوسط ۶۴% را دریافت کرد. عادل العربی و بلال فلاح برای کارگردانی چهارمین فیلم بازگشتند و ماجرای کارآگاهان مایک و مارکوس را در حین تحقیق در مورد فساد درون اداره پلیس میامی دنبال می‌کنند. اما زمانی که عملیاتشان اشتباه پیش می‌رود و آن‌ها مجبور به فرار می‌شوند، حالا باید به اجبار و با عمل خارج از چارچوب قانون پرونده‌ را حل کنند. با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری، «بران یا بمیر» در اکران سینمایی خود عملکرد خوبی را تجربه خواهد کرد. با این حال، بعید است بتواند از «پسران بد تا ابد» به عنوان پرفروش‌ترین فیلم فرنچایز با فروش داخلی ۲۰۶ میلیون دلار و فروش جهانی ۴۲۶ میلیون دلار پیشی بگیرد.

این هفته برای استودیو سونی عالی بود چرا که با کسب مقام‌های اول و دوم باکس آفیس حسابی موفق ظاهر شدند؛ «فیلم گارفیلد» (The Garfield Movie) با ۱۰ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. پس از سه هفته اکران، انیمیشن «فیلم گارفیلد» در آمریکای شمالی ۶۸.۶ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱۹۲ میلیون دلار فروخته است. این رقم برای یک فیلم خانوادگی با بودجه ۶۰ میلیون دلاری عملکردی قابل قبول است.

تازه‌وارد دیگر این هفته، فیلم ترسناک فراطبیعی «نگهبانان» (The Watchers) با بازی داکوتا فانینگ، با فروش ضعیف ۷ میلیون دلاری از ۳۳۵۱ سالن، در جایگاه چهارم قرار گرفت. این فیلم در سطح بین‌المللی نیز با ۴.۷ میلیون دلار فروش ناامیدکننده‌ای را تجربه کرد و به مجموع ۱۱.۷ میلیون دلار در سطح جهانی دست یافت. نه منتقدان و نه مخاطبان فیلم «نگهبانان» را دوست نداشتند و این فیلم امتیاز C- از سینما اسکور و ۲۹% در راتن تومیتوز را کسب کرده است. این فیلم به کارگردانی ایشانا نایت شیامالان، دختر فیلمساز ام نایت شیامالان، برای کمپانی برادران وارنر ساخته شده است. داستان این فیلم درباره‌ی یک هنرمند ۲۸ ساله است که در یک جنگل دورافتاده در ایرلند گرفتار می‌شود و سپس مورد تعقیب موجودات مرموزی قرار می‌گیرد.

فیلم «نگهبانان» در جدول باکس آفیس بعد از فیلم کودکانه‌ی پارامونت با عنوان «ایف» (IF) قرار گرفت که با ۸ میلیون دلار فروش از ۳۵۸۲ سالن نمایش در چهارمین هفته‌ی اکران خود، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. این فیلم به کارگردانی جان کرازینسکی و با بازی رایان رینولدز، شروع آرامی داشت، اما از آن زمان تاکنون با فروش داخلی ۹۳.۵ میلیون دلار و فروش جهانی ۱۶۰.۷ میلیون دلار وضعیت بهتری دارد. با این حال، استودیو برای تولید «ایف» ۱۱۰ میلیون دلار هزینه کرده است، بنابراین این فیلم همچنان برای توجیه بودجه‌اش به بازدهی بسیار بالایی نیاز دارد.

دیزنی و استودیوی قرن بیستم با فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» (Kingdom of the Planet of the Apes) با فروش ۵.۴ میلیون دلاری از ۳۱۵۵ سالن نمایش، جمع پنج فیلم برتر را تکمیل کردند. پس از پنج هفته نمایش روی پرده‌های سینما، چهارمین فصل از فرنچایز بازراه‌اندازی شده‌ی «میمون‌ها» ۱۴۹ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۳۵۹.۸ میلیون دلار در سطح جهانی به دست آورده است. این فیلم در جایگاه چهارمین فیلم پرفروش سال قرار دارد. اما به هیچ وجه به سطح باکس آفیس پیشینیان این فرنچایز نزدیک نمی‌شود. علاوه بر این، جدیدترین فیلم این مجموعه، هزینه‌ی ساخت هنگفت ۱۶۰ میلیون دلاری را به دوش می‌کشد، بنابراین اگرچه «پادشاهی» در اکران سینمایی عملکرد خوبی داشته، اما برای رسیدن به سودآوری نیازمند ادامه‌ی نمایش روی پرده‌های سینماست.

فیلم «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» در سومین هفته اکران در جایگاه ششم قرار گرفت. این پیش‌درآمد مهیج این هفته ۴.۲۴ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۵۸.۷ میلیون دلار رساند.

کمدی اکشن «مرد ساده‌لوح» با بازی رایان گاسلینگ هفتمین عنوان باکس آفیس این هفته است. این فیلم در ششمین هفته اکران ۲.۷ میلیون دلار درآمد داشت و مجموعا در بازار داخلی ۸۵.۱۲ میلیون دلار بدست آورد، آن هم در حالی که هنوز باید برای جبران بودجه ۱۴۰ میلیون دلاری‌اش تلاش کند.

فیلم ترسناک «غریبه‌ها: بخش ۱» (The Strangers: Chapter 1) محصول لاینزگیت فیلمز در چهارمین هفته اکران ۱.۸۴ میلیون دلار بدست آورد و در رتبه هشتم قرار گرفت. این فیلم که اولین قسمت از یک سه‌گانه ترسناک است تا این هفته در آمریکای شمالی ۳۲.۲ میلیون دلار بدست آورده است.

فیلم «هایکیو: نبرد زباله‌دان» (Haikyuu!! The Dumpster Battle) که اقتباسی از مانگایی به همین نام است، در دومین هفته اکران به رتبه نهم سقوط کرد و با احتساب ۸۲۰ هزار دلار مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۵.۷۸ میلیون دلار رساند.

در نهایت فیلم ترسناک «در طبیعت خشن» (In a Violent Nature) دهمین عنوان این هفته است. این فیلم محصول آی‌اف‌سی فیلمز که در راتن تومیتوز ۸۳ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۶.۲ از ۱۰ کسب کرده است، در دومین هفته اکرانش ۶۴۰ هزاز دلار بدست آورد و مجموع درآمد داخلی خود را به ۳.۶۴ میلیون دلار رساند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی پسران بد ۴

Bad Boys: Ride or Die ۱ ۵۶.۰۰ ۵۶.۰۰ فیلم گارفیلد

The Garfield Movie ۲ ۱۰.۰۰ ۶۸.۶۱ ایف

IF ۴ ۸.۰۰ ۹۳.۵۲ نگهبانان

The Watchers ۱ ۷.۰۰ ۷.۰۰ پادشاهی سیاره میمون‌ها

Kingdom of the Planet of the Apes ۵ ۵.۴۰ ۱۴۹.۷۷ فیورسوسا: حماسه مکس دیوانه

Furiosa: A Mad Max Saga ۳ ۴.۲۴ ۵۸.۷۰ مرد ساده‌لوح

The Fall Guy ۶ ۲.۷۰ ۸۵.۱۲ غریبه‌ها: بخش ۱

The Strangers: Chapter 1 ۴ ۱.۸۴ ۳۲.۲۰ هایکیو: نبرد زباله‌دان

Haikyuu!! The Dumpster Battle ۲ ۰.۸۲ ۵.۷۸ در طبیعت خشن

In a Violent Nature ۲ ۰.۶۴ ۳.۶۴

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

