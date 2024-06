انیمیشن «پاندای کونگ‌فوکار ۵» بزرگترین قسمت مجموعه خواهد بود

در مصاحبه‌ای که کارگردان قسمت چهارم، مایک میچل، با وبسایت کامیک‌بوک انجام داده است، اعلام کرده که علاقه دارد متعهدانه دنیای پاندای کونگ‌فوکار را گسترش دهد و طی قسمت‌های بعدی، مثل انیمیشن «پاندای کونگ‌فوکار ۵»، دنیای داستان و صحنه‌های اکشن آن را به طور چشمگیری بهبود ببخشد. او در این باره گفت: «فکر می‌کنم بدون این که چیزی اهمیت داشته باشد، ما به سمت پیشرفت حرکت می‌کنیم. چه من روی قسمت‌های بعدی کار کنم و چه کسی دیگر، من برای دیدن این چیزها همیشه در سالن سینما حاضر هستم.»

با به اکران رسیدن قسمت چهارم، این مجموعه‌ی انیمیشنی توانست در مجموع بیش از ۲ میلیارد دلار در گیشه بفروشد و جایگاه خودش در دنیای انیمیشن را برای همیشه ماندگار کند. انیمیشن «پاندای کونگ‌فوکار ۴» نه تنها توانست قلب مخاطبان را تسخیر کند، بلکه توانست در گیشه هم جایگاهی خیره‌کننده کسب نماید. «پاندای کونگ‌فوکار ۴» توانست بعد از «تل‌ماسه: قسمت دوم» (Dune: Part Two) و «گودزیلا در برابر کنگ: امپراتوری جدید» (Godzilla x Kong: The New Empire) مقام سوم را در گیشه‌ی امسال کسب کند.

یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت این مجموعه‌ی انیمیشنی جذابیت کم‌نظیر جو بلک در صداپیشگی شخصیت پو، جنگ‌جوی اژدها، است. بلک در این مجموعه‌ی انیمیشنی پرتره‌ای بی‌نقص از شخصیتی داستانی ترسیم می‌کند. کاریزمای بلک و انرژی پایان‌ناپذیر او به مجموعه انیمیشن‌های «پاندای کونگ‌فوکار» جان می‌دهد. میچل بعد از این که از نقش‌آفرینی درخشان بلک به عنوان پو تقدیر کرد، گفت که به نظرش داستان پو و بلک می‌تواند تا مدت‌ها ادامه پیدا کند و با وجود بلک که صداپیشگی شخصیت پو را بر عهده داشته باشد، می‌توان چندین دنباله‌ی دیگر برای این مجموعه‌ی انیمیشنی ساخت.

او در این‌باره گفت: «اگر جو بلک قرار است نقش پو، جنگ‌جوی اژدها، را ایفا کند، به نظر من این شخصیت می‌تواند تا ابد زنده بماند. این شخصیت هم جذاب است و هم اکشن دارد. تازه هنوز به این نکته اشاره نکردم که دنیای اطراف پاندای کونگ‌فوکار پر است از شخصیت‌های مختلف.» در کنار قهرمان اصلی، مایک میچل به شخصیت‌های گوناگونی که می‌توانند از دنیای «پاندای کونگ‌فوکار» سر بر آورند اشاره کرد؛ به خصوص پنج آتشین که داستان‌هایشان هنوز دست نخورده هستند و می‌توان روایت‌های مختلف و متنوعی درباره‌ی آن‌ها تعریف کرد.

میچل گفت: «فقط کمی از پنج آتشین فاصله گرفتیم. همه منتظرند تا ببینند این جنگ‌جوها کجا رفته‌اند و در حال انجام دادن چه کاری هستند. داستان‌های زیادی برای تعریف کردن وجود دارند و برای من تعریف کردن داستان‌های زیاد هیچوقت تهدیدآمیز نبوده است. همیشه پای اکشن در میان خواهد بود. برای من سخت است که تمام ایده‌های خود را در چهارچوبی محدود بگنجانم. منظورم این است که برای قسمت چهارم ایده‌های زیادی داشتیم که متاسفانه نتوانستیم آن‌ها را در داستان جای دهیم.»

آخرین هنرمندی که به تیم صداپیشگان مجموعه انیمیشن‌های «پاندای کونگ‌فوکار» اضافه شد، آکوآفینا بود. آکوافینا در قسمت چهارم، صداپیشگی شخصیت ژن را بر عهده داشت؛ شخصیتی که پیچش داستانی‌ای زنده و جذاب به این مجموعه اضافه کرد. شان سکستون، رئیس بخش انیمیشن، برای این شخصیت افق‌های روشنی می‌بیند، به نظر او این شخصیت به خصوص برای انیمیشن «پاندای کونگ‌فوکار ۵» پتانسیل‌های زیادی دارد و می‌تواند در آینده‌ای نزدیک تبدیل به شخصیت اصلی این مجموعه‌ی انیمیشنی شود.

میچل هنگام ساختن «پاندای کونگ‌فوکار ۴» همیشه به دنبال بهترین داستان بوده است. میچل بعد از این که کارگردانی قسمت چهارم مجموعه‌ی انیمیشنی «پاندای کونگ‌فوکار» را پذیرفت، مصرانه به دنبال داستانی می‌گشت که بتواند قابلیت‌های قهرمانانه‌ی پو را به تصویر بکشاند. طی مصاحبه‌ای، میچل توضیح داد که چهارمین فیلم مجموعه‌ی انیمیشنی «پاندای کونگ‌فوکار» نه تنها باید سرگرم‌کننده باشد، بلکه باید شخصیت‌ها را به جایگاه‌هایی برساند که آن‌ها تا پیش از این و در فیلم‌های قبلی نتوانسته‌اند به آن جا برسند.

او در این باره گفت: «وقتی که در حال تولید کردن فیلم سوم بودم، با خودمان می‌گفتیم: «وای خدایا، فقط داریم سر و تهشو به هم می‌چسبونیم که آماده‌ی پخش بشه.» بنابراین موقع ساختن این قسمت تا زمانی که از داشتن یک قصه‌ی مناسب مطمئن نبودیم ساختن را آغاز نکردیم. احتمالا به خاطر همین بود که ۸ سال طول کشید تا قسمت چهارم آماده‌ی پخش شدن از پرده‌ی نقره‌ای شود. همه‌چیز به پیدا کردن داستان مناسب بستگی دارد. هدف‌مان این نیست که فقط یک داستان دیگه تعریف کنیم. داستان باید به گونه‌ای باشد که در آن پو تکامل پیدا کند و طی آن چیزی یاد بگیرد. او باید به معنای واقعی وارد مرحله‌ای جدید از زندگی‌اش شود.» پروسه‌ی خلاقانه و سخت تولید که میچل آن را طی کرد عامدانه انتخاب شده بود. او فقط وقتی ساختن را آغاز کرد که مطمئن بود داستان مناسب را پیدا کرده است. بنابراین تا فرا رسیدن انیمیشن «پاندای کونگ‌فوکار ۵» ممکن است چند سالی زمان بگذرد.

