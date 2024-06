هرآنچه باید پیش از تماشای فیلم «ونوم: آخرین رقص» به یاد داشته باشید

ادی براک را می‌توان یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کمیک‌های مارول در نظر گرفت. براک طی سال‌ها و داستان‌های مختلف، از دشمن مخوف اسپایدرمن به یک محافظ مرگبار تبدیل شد که حتی خطرناک‌ترین جنایتکاران را می‌ترساند. ونوم ظاهری به‌ یاد ماندنی، شخصیت‌پردازی جذاب و حس شوخ‌طبعی غافلگیرکننده‌ای دارد؛ بنابراین جای تعجبی ندارد که چرا هواداران کمیک‌های ونوم برای تماشای فیلم این شخصیت روی پرده‌های سینما آن‌قدر اشتیاق داشتند. به احتمال زیاد بسیاری به یاد دارند که اولین حضور شخصیت ونوم در سینما در آخرین فیلم سه‌گانه اسپایدرمن، یعنی «مرد عنکبوتی ۳» (Spider-Man 3) ساخته سم ریمی رخ داد. اما این شرور مشهور قبل، حین و پس از تولید فیلم به موضوع بحث و جدل‌های زیادی تبدیل شد. اگرچه تصویری که «مرد عنکبوتی ۳» از این شخصیت ارائه داده طرفداران خاص خود را دارد، اما بسیاری از هواداران ونوم آن را نپذیرفتند. آن‌ها می‌خواستند یک اقتباس مناسب از شخصیت محبوب خود داشته باشند. اقتباسی که سال ۲۰۱۸ با فیلم «ونوم» (Venom) به آن رسیدند.

با این وجود بخش مهمی از شخصیت و خاستگاه ونوم این است که او نقطه مقابل اسپایدرمن و یکی از مهم‌ترین دشمنان اوست. با این حال در فیلم‌های «ونوم» تصمیم بر این بوده که داستان ادی براک را در دنیایی روایت کنند که او و پیتر پارکر هرگز با هم ملاقات نکرده‌اند. این امر در ابتدا منجر به دلسردی از «ونوم» شد، اما حتی هواداران دوآتشه این شخصیت نیز قبول دارند فیلم‌ها حتی بدون اسپایدرمن هم به اندازه کافی سرگرم‌کننده شده‌اند. حضور بازیگری کاریزماتیک مانند تام هاردی در نقش شخصیت اصلی، به یکی از برگ برنده‌های فیلم‌های «ونوم» تبدیل شده است. این روال در دنباله «ونوم»، یعنی فیلم «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» (Venom: Let There Be Carnage) در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه پیدا کرد و وودی هارلسون نقش شخصیت بسیار محبوب کارنیج را ایفا کرد.

پس از اینکه ونوم در صحنه پس از تیتراژ و پایانی «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» به دنیای سینمایی مارول منتقل شد و تقریباً بلافاصله در فیلم «مرد عنکبوتی: هیچ راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) به دنیای خودش بازگردانده شد، طرفداران مارول مشتاقانه منتظر بودند تا ببینند آینده «ونوم» چه خواهد شد. اکنون دیگر نیازی به صبر کردن نیست، چرا که فیلم «ونوم: آخرین رقص» با داستان جدید، کارگردان جدید و نویسنده‌ای جدید توسعه پیدا کرده و در راه گیشه‌های سینما است.

فیلم «ونوم: آخرین رقص» چه زمانی اکران خواهد شد؟

سونی تأیید کرده است که فیلم «ونوم: آخرین رقص» ۲۵ اکتبر سال ۲۰۲۴ به طور انحصاری در سینماها اکران خواهد شد. این فیلم پیش‌تر قرار بود در تاریخ ۱۲ ژوئیه سال ۲۰۲۴ اکران شود که تاریخ آن به ۸ نوامبر ۲۰۲۴ تغییر پیدا کرد و سپس دوباره این اتفاق تکرار شد. اما اکنون به نظر می‌رسد سونی تاریخ نهایی و قطعی اکران فیلم را اعلام کرده. هر دو فیلم قبلی «ونوم» به طور قابل توجهی در باکس آفیس عملکرد خوبی داشتند. اولین فیلم فرنچایز با فروش ۸۵۰ میلیون دلاری در باکس آفیس بین‌المللی، آن را مابین ۲۵ فیلم برتر کمیک‌بوکی از نظر میزان فروش قرار داد. فیلم «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» نیز در طول اکران خود با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار فروخت. با وجود اینکه تولید فیلم «ونوم: آخرین رقص» تحت تأثیر اعتصاب نویسندگان و بازیگران قرار گرفت، اما این حقیقت که سونی تاریخ اکران را تغییر داده نشان می‌دهد آن‌ها به نتیجه نهایی «آخرین رقص» اطمینان کامل دارند و قصد ندارند بیش از این روی فیلم کار کنند.

هر وقت اکران سینمایی «ونوم: آخرین رقص» به اتمام برسد، انتشار آن در شبکه‌های استریم آنلاین نیز ممکن می‌شود. در گذشته سونی با نتفلیکس برای انجام چنین کاری همکاری کرده است تا بسیاری از فیلم‌های پرمخاطب خود را به صورت استریم آنلاین منتشر کند، این اتفاق با یکی از اسپین‌آف‌های «مرد عنکبوتی»، یعنی فیلم «موربیوس» (Morbius) نیز افتاد و دوباره با فیلم «مادام وب» (Madame Web) تکرار شد، فیلمی که علی‌رغم نقدهای ضعیف و شکست تجاری در گیشه‌ها، به طرز غافلگیرانه‌ای برای سونی و نتفلیکس به یک موفقیت شگفت‌انگیز تبدیل شد. با این حال همکاری بین سونی و شبکه دیزنی‌+ اکنون با آوردن برخی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مربوط به اسپایدرمن به این شبکه استریم آنلاین، سابقه جدیدی ایجاد کرده است. در حال حاضر طرفداران اسپایدی می‌توانند فیلم‌های «مرد عنکبوتی»، «مرد عنکبوتی ۲»، «مرد عنکبوتی ۳»، «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» (The Amazing Spider-Man) و «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» (Spider-Man: Homecoming)را در شبکه دیزنی+ تماشا کنند. فیلم «ونوم» نیز از ۱۲ می برای پخش در دیزنی+ در دسترس است. بنابراین ممکن است فیلم «ونوم: آخرین رقص» پس از پایان نمایش در گیشه‌ها، در دیزنی+ نیز موجود شود.

نخستین تریلر «ونوم: آخرین رقص»

اولین تریلر فیلم «ونوم: آخرین رقص» به دست سونی در ۳ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شد و بخش‌هایی از سومین (و طبق گزارش‌ها آخرین» ماجراجویی ونوم و ادی براک را برای نخستین بار نمایش داد. پس از وقایع فیلم «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» و «مرد عنکبوتی: هیچ راهی به خانه نیست» ادی و ونوم فراری شدند و اکنون به دست یک واحد دولتی مرموز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ واحدی که وظیفه‌اش پنهان نگه داشتن وجود موجودات بیگانه است. از آنجایی که سیمبیوت‌ها از سیاره ونوم به سمت زمین حمله‌ور شده‌اند و زمین تحت تهاجم آن‌ها قرار گرفته، کار این واحد بسیار دشوار خواهد بود. وقتی حیات بشریت تهدید می‌شود و هرج و مرج مطلق به راه می‌افتد، سخت می‌توان وجود بیگانگان را از عموم مردم پنهان نگه داشت. در «آخرین رقص» با چنین خطرات آخرالزمانی و دراماتیکی روبه‌رو خواهیم بود. و در عین حال شاهد این هستیم که ونوم با در اختیار گرفتن بدن یک اسب از قدرت‌های خود استفاده می‌کند؛ کاری بسیار عجیب، و همزمان بسیار جالب.

چه بازیگرانی در فیلم «ونوم: آخرین رقص» به ایفای نقش پرداخته‌اند؟

مانند دو فیلم قبلی تام هاردی نقش ونوم و ادی براک را بازی خواهد کرد. این بازیگر نامزد جایزه اسکار به وضوح ارتباط عمیقی با شخصیت اصلی این فرنچایز دارد و به آن عشق می‌ورزد. تام هاردی این بار تأثیر بیشتری روی کارگردان قسمت سوم «ونوم» خواهد داشت. ستاره سریال «تد لسو» (Ted Lasso)، جونو تمپل، در نقشی نامعلوم در «آخرین رقص» ظاهر خواهد شد. تمپل در بیانیه زیر هیجان خود از کار کردن با تام هاردی و حضور در «ونوم: آخرین رقص» اعلام کرده است:

«رابطه‌ و احساسی که تام هاردی با ونوم و ادی دارد… به نظر واقعاً صمیمانه و عمیق است. این نقش برای او اهمیت دارد. به نظر من هیچکس دیگری نمی‌تواند نقش ونوم را بازی کند. ادامه دادن مسیر تام کار بسیار سختی خواهد بود.»

هنوز اطلاعاتی در رابطه با حضور باقی شخصیت‌های فیلم‌های گذشته در «ونوم: آخرین رقص» منتشر نشده است؛ شخصیت‌هایی مانند آن وایینگ (با بازی میشل ویلیامز)، دوست‌دختر سابق ادی براک. با این وجود تریلری که اخیراً منتشر شده، تأیید می‌کند که کارآگاه مرموز، پاتریک مولیگان (با بازی استیون گراهام)، در این دنباله حضور خواهد داشت. حضور مولیگان می‌تواند سرنخی از داستان به ما بدهد. در کمیک‌ها پت مولیگان اولین میزبان سیمبیوتی به نام تاکسین است؛ فرزند کارنیج و نوه ونوم که سعی دارد به یک قهرمان تبدیل شود. متأسفانه پت به دست شخصیت شرور بلک‌هارت، دشمن ضدقهرمان دیگری به نام روح‌سوار، به قدری مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد که کشته می‌شود. بلک‌هارت سیمبیوت را برای خودش برمی‌دارد. اما طی سلسله‌ای از اتفاقات، درنهایت این سیمبیوت در زمان جدایی ادی از ونوم، با او ارتباط برقرار می‌کند.

یکی دیگر از بازیگران بسیار جالبی که قرار است در فیلم «ونوم: آخرین رقص» حضور داشته باشد، چیویتل اجیوفور است. این بازیگر پیش‌تر در نقش دشمن دکتر استرنج، کارل موردو، در دنیای سینمایی مارول ظاهر شده است. نقش اجیوفور در حال حاضر مخفی نگه داشته شده، بنابراین نمی‌توان گفت که آیا او دوباره نقش مارولی خود را ایفا می‌کند یا یک شخصیت کاملاً جدید را به تصویر کشیده.

یکی دیگر از بازیگرانی که به فیلم «ونوم: آخرین رقص» اضافه شده و همه را غافلگیر کرده، ریس ایفانس است که در تریلر اخیر نیز ظاهر شده. ستاره سریال «خاندان اژدها» (The House of the Dragon) با دنیای مرد عنکبوتی آشنایی بسیار زیادی دارد؛ چرا که در هر دو فیلم «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» و «مرد عنکبوتی: هیچ راهی به خانه نیست» نقش مارمولک (The Lizard) را بازی کرده است. ایفانس به احتمال زیاد نقش یک شخصیت کاملاً جدید را بازی خواهد کرد، درست مانند اجیوفور. مگر اینکه «ونوم» برنامه‌های غافلگیرکننده‌ای در سر داشته باشد.

کارگردانی فیلم «ونوم: آخرین رقص» به عهده چه کسی است؟

کارگردان قسمت سوم «ونوم» کسی نیست جز کلی مارسل. این فرد پیش‌تر فیلم‌نامه هر دو فیلم «ونوم» و «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» را نوشته بود. این بار در «ونوم: آخرین رقص» کلی مارسل راه روبن فلیشر کارگردان فیلم نخست و اندی سرکیس کارگردان قسمت دوم را ادامه می‌دهد. مارسل همچنین نگارش فیلم‌نامه «آخرین رقص» را برعهده داشته که تام هاردی، ستاره فرنچایز، نویسنده همکار او بوده. هاردی و مارسل هر دو به همراه آوی آراد، هاچ پارکر، ایمی پاسکال و مت تولماچ، تولید این پروژه را برعهده داشته‌اند.

داستان فیلم «ونوم: آخرین رقص» درباره چه چیزی است؟

در «ونوم: آخرین رقص» تام هاردی برای آخرین بار در نقش ونوم، یکی از بهترین و پیچیده‌ترین شخصیت‌های مارول، ظاهر می‌شود تا این سه‌گانه سینمایی را پایان دهد. دنیاهای ادی و ونوم مشغول شکار کردن آن‌ها هستند. ادی و ونوم در حال فراراند، اما تا ابد نمی‌توانند فرار کنند. وقتی فرصت‌‌شان رو به پایان است، آن‌ها مجبور می‌شوند تصمیمی ویران‌گر بگیرند. تصمیمی که به آخرین رقص ادی و ونوم منجر می‌شود.

داستان سه‌گانه «ونوم» تاکنون چطور پیش رفته است؟

اکنون که جزئیات داستان قسمت سوم «ونوم» مخفی نگه داشته شده، فرصتی است تا آنچه ادی براک و ونوم در کنار یکدیگر پشت سر گذاشته‌اند را مرور کنیم.

فیلم نخست به ما نشان می‌دهد چطور چند موجود فرازمینی مرموز روی سیاره زمین فرود می‌آیند. این موجودات که با نام سیمبیوت‌ شناخته می‌شوند، در اختیار یک میلیاردر به نام کارلتون دریک (با بازی ریز احمد) قرار می‌گیرند؛ کسی که معتقد است موجودات فضایی می‌توانند به مرحله بعدی تکامل انسان کمک کنند. تجارت‌های بدنام دریک باعث می‌شود توجه ادی براک، گزارشگر تحقیقی، به او و فعالیت‌هایش جلب شود. اما همه‌چیز به این سادگی‌ها نیست، به محض اینکه این روزنامه‌نگار خودسر به تجارت دریک سرک می‌کشد، هم شغلش را از دست می‌دهد و هم شریک عاطفی‌اش او را ترک می‌کند. ماه‌ها بعد، وقتی زندگی براک راکد و ناامیدکننده شده، دکتر دورا اسکیرت (با بازی جنی اسلیت) با ادی تماس می‌گیرد و در رابطه با سیمبیوت‌هایی که در تأسیسات متعلق به درک نگه‌داری می‌شوند، توضیح می‌دهد. این‌گونه است که ادی با سیمبیوت ونوم ملاقات می‌کند. ادی خوش‌قلب است و ونوم دوست دارد انسان‌ها را ببلعد، دو همراه متضاد با رابطه‌ای پیچیده و عجیب که درنهایت در کنار یکدیگر موفق می‌شوند نقشه‌های شرورانه دریک و سیمبیوت رایوت برای تسلط بر جهان را خراب کنند.

در فیلم «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» ادی با یکی از دشمنان قدیمی خود روبه‌رو می‌شود. کلتوس کسدی یک قاتل زنجیره‌ای بی‌رحم است که به خاطر افشاگری ادی براک زندانی شده. وقتی کلتوس دست ادی را گاز می‌گیرد، ترکیب DNA ادی و ونوم باعث می‌شود کلتوس به یک سیمبیوت تبدیل شود. اکنون او به یک هیولای توقف‌ناپذیر تبدیل شده: کارنیج. او با کمک دوست‌دختر جهش‌یافته خود، فرانسیس (با بازی نائومی هریس)، سعی می‌کند از ادی انتقام بگیرد. اما درنهایت این ونوم است که سر کلتوس را در مشت خود له می‌کند. به واسطه این اتفاقات هویت ضدقهرمان فیلم، ونوم، برای کارآگاه مولیگان لو می‌رود. به این ترتیب ادی و ونوم فرار می‌کنند تا از دست دولت پنهان شوند.

اینجاست که به لطف طلسم ناموفق دکتر استرنج (با بازی بندیکت کامبربچ) ادی و ونوم در فیلم «مرد عنکبوتی: هیچ راهی به خانه نیست» به دنیای سینمایی مارول منتقل می‌شوند. اگرچه حضور ونوم در این فیلم منطقی نیست؛ طلسم دکتر استرنج قرار بود کسانی را از جهان‌های دیگر احضار کند که هویت مرد عنکبوتی را می‌دانند. اما در دنیای «ونوم» نه پیتر پارکری وجود دارد نه مرد عنکبوتی‌. با این حال ادی و ونوم گمان می‌کنند این مرد عنکبوتی با سفر میان‌جهانی آن‌ها مرتبط باشد و تصمیم می‌گیرند او را پیدا کنند، اما قبل از اینکه فرصت این کار بهشان داده شود، دوباره به جهان خودشان برمی‌گردند. با این تفاوت که تکه بسیار کوچکی از ونوم در دنیای سینمایی مارول باقی می‌مانند. تکه‌ای که به احتمال زیاد قرار است برای پیتر پارکر مشکلات زیادی درست کند.

«ونوم: آخرین رقص» و پیچیدگی‌های روزافزون چندجهانی دنیای سینمایی مارول

سونی موفق شد با فیلم‌های «ونوم» به سرعت و بدون برنامه‌ریزی چندان زیادی دنیای دشمنان اسپایدرمن را توسعه بدهد. دنیایی که با فیلم‌های «موربیوس» و «مادام وب» گسترده‌تر شد. اگرچه هیچ‌کدام این فیلم‌ها نزد منتقدان محبوبیت پیدا نکردند و مخاطبان نیز واکنش‌های ضد و نقیضی نسبت به آن‌ها داشته‌اند که عموماً چندان مثبت نبوده. با این وجود تا قبل از «مرد عنکبوتی: هیچ راهی به خانه نیست» همه این فیلم‌ها در گوشه‌ای در جهان خاص خود قرار می‌گرفتند و هیچ ارتباطی هم به دنیای سینمایی مارول و اسپایدرمن تام هالند نداشتند. با این وجود در این فیلم ونوم تام هاردی دیده شد و سپس در فیلم «موربیوس»، شخصیت والچر (با بازی مایکل کیتون) با موربیوس ملاقات کرد. پس از این اتفاقات بود که برای هواداران این سؤال به وجود آمد: دنیای سینمایی سونی دقیقاً کجای چندجهانی مارول قرار می‌گیرد؟

موربیوس در مقایسه با ونوم و مرد عنکبوتی چقدر قدرتمند است؟

همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، وقتی ونوم و ادی براک در دنیای سینمایی مارول بودند، بخش کوچکی از سیمبیوت ونوم آنجا باقی ماند. اما در تریلر «ونوم: آخرین رقص» چیز متفاوتی می‌بینیم. در تریلر ما ادی و ونوم را در همان مکانی می‌بینیم که آخرین بار دیده شدند، اما این بار شخصیتی مرموز با بازی اجیوفور آنجاست و سیمبیوت جدا شده را می‌رباید. آیا شخصیت اجیوفور توانایی سفر در چندجهانی را دارد؟ یا همه این‌ّا به نوعی در یک جهان به وقوع پیوسته؟ آیا ابتدای فیلم «ونوم: آخرین رقص» در دنیای سینمایی مارول جریان دارد؟ این‌طور که به نظر می‌رسد، یا این فیلم قصد دارد به مسأله چندجهانی بپردازد، یا سونی ندانسته دارد با مفاهیمی بازی می‌کند که همه‌چیز را پیچیده‌تر از قبل خواهد کرد.

سؤال دیگری که ایجاد می‌شود، این است که چه چیزی باعث شده سازندگان فیلم «ونوم: آخرین رقص» حضور اجیوفور در فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی جنون» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) را نادیده بگیرند و او را برای نقش دیگری انتخاب کنند؟ با وجود اینکه «ونوم» در دنیای سینمایی مارول نیست، اما این کار چندان هوشمندانه به نظر نمی‌رسد، هرچند که این اتفاق پیش‌تر با بازیگران دیگری افتاده است. که البته اغلب آن‌ها پیش از مطرح شدن مسأله چندجهانی بوده‌اند.

یکی دیگر از صحنه‌هایی که همه را حیرت‌‌زده و کنجکاو کرد، صحنه‌ای بود که برای لحظه‌ای کوتاه ریس ایفانس را در یک ون نشان می‌دهد. ایفانس ابتدا در «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» سال ۲۰۱۲ نقش مارمولک را ایفا کرد و سپس در «مرد عنکبوتی: هیچ راهی به خانه نیست» مانند چند شرور دیگر دوباره ظاهر شد. در این فیلم، شخصیت ایفانس به حالت انسانی خود بازگشته و به جهان خودش برمی‌گردد. اگر ایفانس در قسمت سوم «ونوم» نیز نقش مارمولک را بازی کرده باشد، این به چه معناست؟ آیا جهان «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» با جهان «ونوم» یکی است؟ یا مارمولک به جهان اشتباهی بازگردانده شده؟ شاید هم ایفانس مانند اجیوفور در حال بازی در یک نقش کاملاً متفاوت و بی‌ربط است. اگر مورد آخر درست باشد، به جرأت می‌توان گفت خالقان «آخرین رقص» به طور عامدانه تصمیم گرفته‌اند با انتخاب بازیگرهای مارولی برای این فیلم تبلیغ کنند و مخاطبان را به گمانه‌زنی‌های اشتباه وادار کنند.

