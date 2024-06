انیمیشن «درون و بیرون ۲» رکورد فروش افتتاحیه سال را شکست (باکس آفیس هفته)

«درون و بیرون ۲» در گیشه بین‌المللی نیز با ۱۴۰ میلیون دلار توانست بدرخشد و از «یخ‌زده ۲» (Frozen 2) با ۱۳۵ میلیون دلار به عنوان بزرگ‌ترین افتتاحیه انیمیشنی در خارج از آمریکا پیشی بگیرد. استقبال از این فیلم در آمریکای لاتین به ویژه چشمگیر بود، جایی که به دومین افتتاحیه بزرگ تاریخ بعد از حماسه مارول دیزنی یعنی «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) دست یافت. در سطح بین‌المللی، این فیلم با فروش ۲۹۵ میلیون دلار عنوان بزرگ‌ترین افتتاحیه انیمیشن در بازارهای مشابه با نرخ ارز فعلی را به خود اختصاص داده است. بودجه تولید این انیمیشن ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

«درون و بیرون ۲» یک پیروزی بزرگ برای سینماها به شمار می‌رود؛ سینماهایی که با اضطراب منتظر رونق گرفتن فصل کسل‌کننده تابستان بودند. این فیلم همچنین برای پیکسار که در سال‌های اخیر با اکران مستقیم آثاری مثل «قرمز شدن» (Turning Red)، «روح» (Soul) و «لوکا» (Luca) در سرویس دیزنی پلاس طی دوران پاندمی با گیشه سینما چالش داشته است، یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. پیت داکتر، رئیس پیکسار و کارگردان «درون و بیرون» در سال ۲۰۱۵، بر این باور است که استراتژی دوران کرونا باعث شده تا مخاطبان عادت کنند فیلم‌های این استودیو را در خانه تماشا کنند، از این رو اکران‌های سینمایی نسبتا کم طرفدار «لایت‌یر» (Lightyear) در سال ۲۰۲۲ و «بنیادین» (Elemental) در سال ۲۰۲۳ را شاهد بودیم.

به نظر می‌رسد خانواده‌ها دوباره به قدرت پیکسار بر پرده نقره‌ای ایمان آورده‌اند. این دومین افتتاحیه بزرگ در تاریخ پیکسار است، که پیش از «در جستجوی دوری» (Finding Dory) در سال ۲۰۱۶ (۱۳۵ میلیون دلار) و «داستان اسباب بازی ۴» (Toy Story 4) در سال ۲۰۱۹ (۱۲۰ میلیون دلار) و بعد از «شگفت‌‎انگیزان ۴» (Incredibles 2) در سال ۲۰۱۸ (۱۸۲ میلیون دلار) قرار دارد. فروش بلیت برای «دون و بیرون ۲» از نسخه اصلی که با ۹۰.۵ میلیون دلار افتتاح شده بود هم بیشتر است. اولین انیمیشن «درون و بیرون» به یک موفقیت تجاری دست پیدا کرد و برنده اسکار شد و اکران سینمایی خود را با ۳۵۶ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۸۵۸.۵ میلیون دلار در سطح جهانی به پایان رساند.

به لطف موج هیجان‌انگیز «درون و بیرون ۲» این اولین هفته در سال ۲۰۲۴ است که مجموع کل عناوینش از مرز ۲۰۰ میلیون دلار عبور می‌کند. در نتیجه طبق گفته کام‌اسکور، کسری سال تا به امروز از ۲۶% به ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا بقیه عناوین تابستانی مثل «یک مکان ساکت: روز یک» (A Quiet Place: Day One) و «من نفرت‌انگیز ۴» (Despicable Me 4) و «ددپول و وولورین» (Deadpool & Wolverine) که قرار است به ترتیب اکران شوند، می‌توانند از حرکت رو به جلوی «درون و بیرون ۲» بهره ببرند یا خیر.

منتقدان و تماشاگران مجذوب «درون و بیرون ۲» شدند، که تقریبا ۱۰ سال پس از ماجراجویی اصلی درباره احساسات درونی دختری به نام رایلی اکران شد. این دنباله، به کارگردانی کلسی مان در اولین کارگردانی بلند سینمایی‌اش، رایلی نوجوان را که در آستانه رفتن به اردوی تابستانی است دنبال می‌کند که با احساسات جدید اضطراب، حسادت، خجالت و نوستالژی مواجه می‌شود. این فیلم در سینما اسکور امتیاز A و در راتن تومیتوز ۹۲ از ۱۰۰ گرفت.

به عنوان تنها اکران جدید این هفته، «درون و بیرون ۲» به راحتی توانست مقام قهرمانی گیشه را از مدافع عنوان قبلی یعنی «پسران بد: بران یا بمیر» (Bad Boys: Ride or Die) برباید. قسمت چهارم کمدی رفقای پلیس سونی، با بازی ویل اسمیت و مارتین لارنس، در دومین هفته اکران خود با فروش چشمگیر ۳۳ میلیون دلاری به رتبه دوم سقوط کرد. «پسران بد ۴» تاکنون در آمریکای شمالی ۱۱۲ میلیون دلار و در سطح جهانی ۲۱۴.۶ میلیون دلار فروخته است.

«پادشاهی سیاره میمون‌ها» (Kingdom of the Planet of the Apes) محصول دیزنی و قرن بیستم با ۵.۲ میلیون دلار فروش در ششمین هفته اکران خود به مقام سوم صعود کرد. چهارمین قسمت از فرنچایز راه‌اندازی مجدد «میمون‌ها»، ۱۵۷.۸ میلیون دلار در داخل کشور و ۳۷۴.۵ میلیون دلار در سراسر جهان بدست آورده است تا به عنوان چهارمین فیلم پرفروش سال برسد.

انیمیشن «فیلم گارفیلد» (The Garfield Movie) محصول سونی با اکران «درون و بیرون ۲» که احتمالا به گروه سنی مشابهی از علاقه‌مندان به سینما متکی بود، به رتبه چهارم سقوط کرد. این فیلم در چهارمین هفته‌ی حضور خود در سینماها ۵ میلیون دلار فروش داشت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۷۸ میلیون دلار و در سطح جهانی به ۲۱۷ میلیون دلار رساند. ساخت این فیلم تنها ۶۰ میلیون دلار هزینه داشته است، بنابراین برای سونی و آلکون انترتینمنت یک موفقیت جدی به حساب می‌آید.

فیلم ترسناک «نگهبانان» (The Watchers) در هفته دوم اکران با یک پله سقوط در رتبه پنجم جدول نشست. این فیلم با بازی داکوتا فانینگ این هفته ۳.۶۶ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد داخلی خود را به ۱۳.۶۶ میلیون دلار ساند.

این هفته‌ی پرشور و حال با پنج عنوان برتر دیگر باکس آفیس و فیلم کودکانه «ایف» (IF) محصول پارامونت ادامه پیدا می‌کند که در پنجمین هفته اکران خود ۳.۴ میلیون دلار فروش داشت و ششم شد. این فیلم به کارگردانی جان کرازینسکی و بازی رایان رینولدز، اکران ضعیفی داشت اما از آن زمان با فروش ۱۰۰.۹ میلیون دلار در داخل کشور و ۱۷۳ میلیون دلار در سطح جهانی، روند صعودی به خود گرفته است. با این حال استودیو برای ساخت «ایف» ۱۱۰ میلیون دلار هزینه کرده است، بنابراین این فیلم همچنان برای توجیه بودجه خود به فروش بیشتری نیاز دارد.

فیلم مهیج «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» (Furiosa: A Mad Max Saga) در چهارمین هفته اکران در جایگاه هفتم قرار گرفت. این فیلم با ۲.۴۲ میلیون دلار درآمد خود را در آمریکای شمالی تا این هفته به ۶۳.۱۲ میلیون دلار رساند.

فیلم اکشن «مرد ساده‌لوح» (The Fall Guy) با بازی رایان گاسلینگ هشتمین عنوان این هفته است. این فیلم که هفتمین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد ۱.۵ میلیون دلار فروخته و مجموعا در باکس آفیس داخلی به ۸۷.۹۰ میلیون دلار درآمد دست پیدا کرده است.

فیلم ترسناک «غریبه‌ها: بخش اول» (The Strangers: Chapter 1) بعد از پنج هفته همچنان جایگاه خود را در بین فیلم‌های پرفروش باکس آفیس حفظ کرده است. بخش اول سه‌گانه‌ی ترسناک «غریبه‌ها» این هفته ۷۶۰ هزار دلار بدست آورد و درآمد خود را در جدول داخلی به ۳۳.۸۹ میلیون دلار رساند.

در نهایت فیلم «ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه» (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) که به همراه دو قسمت دیگر این فرنچایز از هفته پیش اکران مجددی بعد از دو دهه برایشان ترتیب داده شده است، به جمع ده فیلم پرفروش این هفته اضافه شد. «یاران حلقه» در دومین هفته اکران ۶۳۲ هزار دلار فروخت و مجموعا به ۳.۰۸ میلیون دلار رسید.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی درون و بیرون ۲

Inside Out 2 ۱ ۱۵۵.۰۰ ۱۵۵.۰۰ پسران بد: بران یا بمیر

Bad Boys: Ride or Die ۲ ۳۳.۰۰ ۱۱۲.۲۴ پادشاهی سیاره میمون‌ها

Kingdom of the Planet of the Apes ۶ ۵.۲۰ ۱۵۷.۸۰ فیلم گارفیلد

The Garfield Movie ۴ ۵.۰۰ ۷۸.۵۲ نگهبانان

The Watchers ۲ ۳.۶۶ ۱۳.۶۶ ایف

IF ۵ ۳.۴۵ ۱۰۰.۹۰ فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه

Furiosa: A Mad Max Saga ۴ ۲.۴۲ ۶۳.۱۲ مرد ساده‌لوح

The Fall Guy ۷ ۱.۵۰ ۸۷.۹۰ غریبه‌ها: بخش اول

The Strangers: Chapter 1 ۵ ۰.۷۶ ۳۳.۸۹ ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring ۲ ۰.۶۳ ۳.۰۸

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

