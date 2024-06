انیمیشن‌ها و فیلم‌های دیزنی که در سال ۲۰۲۴ و پس از آن اکران می‌شوند

در نوامبر سال گذشته دیزنی اعلام کرد که قرار است بخش زیادی از بودجه‌ی خود را کاهش دهد. مدیرعامل این شرکت در یک نشست خبری گفت که شرکت دیزنی با کاهش ۲ میلیارد دلاری در بودجه‌ی سال آتی روبه‌رو خواهد بود. در ژانویه یکی از نمایندگان شرکت پیکسار که یکی از شرکت‌های زیرشاخته‌ی دیزنی است، تایید کرد که استودیوی انیمیشن پیکسار هم با کمبود بودجه مواجه است. دیزنی بعد از چندین شکست گیشه‌ای و البته فرا رسیدن عصر تکنولوژی که در آن هر کسی می‌تواند با کمی تلاش بیشتر انیمیشن بسازد، وارد بازار رقابتی سختی شده است و به نظر می‌رسد اگر برنامه‌ی مناسبی برای این بازار رقابتی نداشته باشد، به زودی مجبور می‌شود از آن خارج گردد.

اگرچه هنوز امید باقی است. با توجه به فیلم‌های دیزنی و انیمیشن‌هایی که این شرکت قرار است در آینده‌ای نزدیک به اکران در بیاورد، می‌توان به آینده‌ی آن امیدوار بود. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به بعضی از فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که شرکت دیزنی قرار است آن‌ها را به سینماها بیاورد. فیلم‌های مربوط به دنیای سینمایی مارول و فیلم‌های مربوط به دنیای جنگ ستارگان در این لیست جای داده نشدند. به عقیده‌ی بسیاری از مخاطبان همین خرید شرکت‌های زیرشاخه‌ی بزرگ بود که حالا باعث شده است دیزنی به روزهای سخت دچار شود. البته اگر تاریخ شرکت دیزنی را خوانده باشید می‌دانید که این شرکت از همان ابتدا و از همان روزهایی که والت دیزنی آن را تاسیس کرد، هدفش مقابله با چالش‌ها و به دل ناممکن‌ها زدن بوده است.

۱. درون و بیرون ۲ ( Inside Out 2 )

سال تولید: ۲۰۲۴

۲۰۲۴ کارگردان: کلسی مان

کلسی مان بازیگران: ایمی پولر، فیلیس اسمیت، لوئیس بلک، تونی هیل

ایمی پولر، فیلیس اسمیت، لوئیس بلک، تونی هیل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

۷۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

«درون بیرون» وقتی که اکران شد توانست به یکی از پرفروش‌ترین انیمیشن‌های دیزنی در قرن بیست و یکم تبدیل شود و بسیاری از منتقدان به آن واکنش مثبت نشان دادند. حالا قسمت دوم این انیمیشن قرار است یک‌بار دیگر شخصیت‌های دوست‌داشتنی و جذاب قسمت پیشین را وارد سینماها کند. طی این فیلم هم مانند فیلم قبلی، بخش زیادی از وقایع درون سر رایلی رخ می‌دهند. در سر رایلی تیمی از احساسات انسانی، مانند شادی، خشم، تنفر، ترس و ناراحتی، قرار است با مجموعه‌ای از خاطرات دردآلود روبه‌رو شوند و تلاش کنند تا وضعیت سلامت روانی رایلی را یک‌بار دیگر به ثبات برسانند.

در قسمت دوم این انیمیشن محبوب، رایلی قرار است با بلوغ دست و پنجه نرم کند. شخصیت‌های داخل سر رایلی باید با احساسات جدید که وارد سر او می‌شوند همکاری کنند و با آن‌ها وقف پیدا کنند. «درون بیرون ۲» را کلسی مان کارگردانی کرده است و این در حالی است که کارگردان «درون و بیرون» محصول ۲۰۱۵، پیت داکتر بوده است. داکتر یکی از بهترین و شناخته شده‌ترین کارگردان‌های انیمیشن عصر حاضر است و مان نخستین تجربه‌ی کارگردانی خود را با «درون و بیرون ۲» از سر می‌گذراند. غیبت پیت در قسمت دوم باعث شده است که بسیاری از طرفداران دیزنی نگران شوند. اگر «درون بیرون ۲» در گیشه با شکست مواجه شود، شرایط برای دیزنی خیلی سخت‌تر خواهد شد؛ چرا که بی‌شک این شرکت سرمایه‌گذاری زیادی روی این پروژه انجام داده است.

مشاوران پیکسار برای ساخت انیمیشن «درون و بیرون ۲» نسل زد بودند

«درون بیرون ۲» با بودجه‌ی ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده است و تا به امروز که دو روز از اکران عمومی آن گذشته ، بیش از ۱۳۳ میلیون دلار فروخته. «درون بیرون ۲»، بعد از «شگفت‌انگیزان ۲» (Incredibles 2) تبدیل به دومین انیمیشن پرفروش تاریخ در روز افتتاحیه شد. منتقدانی که تا به امروز این فیلم را دیده‌اند از آن راضی بوده و آن را فیلمی جذاب و سرحال کننده دانسته‌اند. بسیاری از منتقدان، این انیمیشن را یکی از بهترین آثار دیزنی نامیده‌اند و آن را یکی از بهترین آثار سینمایی‌ای دانسته‌اند که به موضوع بلوغ می‌پردازد. «درون بیرون ۲» اگر تا آخرین روز اکران خود بتواند به خوبی بفروشد، می‌تواند یکی از امیدهای اصلی دیزنی برای نجات یافتن باشد.

ایمی پولر در این قسمت به عنوان صداپیشه‌ی شخصیت شادی باز می‌گردد. فیلیس اسمیت نقش ناراحتی را ایفا خواهد کرد و لوئیس بلک یک بار دیگر صداپیشگی شخصیت خشم را بر عهده خواهد گرفت. میندی کینگ که در قسمت نخست این انیمیشن ایفاکننده‌ی نقش تنفر بود و بیل هدر که صداپیشگی شخصیت ترس را بر عهده داشت، در این قسمت حضور نخواهند داشت. لیزا لاپیرا و تونی هیل جایگزین آن‌ها شده‌اند. مایا هاوک به عنوان شخصیتی جدید به نام اضطراب به تیم صداپیشه‌های این انیمیشن ملحق شده است. آیو ادیبیری، پائول والتر هاوزر و ادل اکزارکوپولوس به ترتیب ایفاگر شخصیت های جدیدی به نام‌های حسادت، خجالت و بی‌حوصلگی خواهند بود.

۲. موانا ۲ ( Moana 2 )

سال تولید: ۲۰۲۴

۲۰۲۴ کارگردان: دیوید جی. دریک جونیور

دیوید جی. دریک جونیور بازیگران: آلیئی کراوالیو،دواین جانسون، تموئرا موریسون، آلان تودیک

دیزنی وقتی که اعلام کرد قرار است ادامه‌ای برای انیمیشن بلاک‌باستری خود «موانا» بسازد، توانست اینترنت را تسخیر کند. در فوریه، ایگر خبر داد که شرکت دیزنی قرار است در ۲۷ نوامبر قسمت دوم انیمیشن «موانا» را منتشر کند. او این خبر غافلگیرکننده را در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد. «موانا ۲» یکی دیگر از امیدهای اصلی دیزنی برای دوبار روی پا ایستادن است. «موانا» محصول ۲۰۱۶ که با بودجه‌ی ۱۷۵ میلیون دلاری ساخته شده بود، توانست در گیشه بیش از ۶۸۷ میلیون دلار بفروشد و نامزد دو جایزه‌ی اسکار بهترین انیمیشن و بهترین ترانه شود.

کارگردان قسمت پیشن جان ماسکر و ران کلمنتس بودند و کارگردانی قسمت دوم را دیوید جی. دریک جونیور بر عهده خواهد داشت که او هم مانند کارگردان قسمت دوم انیمیشن «درون و بیرون» در حال از سر گذراندن نخستین تجربه‌ی کارگردانی خودش است. به نظر می‌آید دیزنی با فیلم‌های جدید خود و کارگردان‌هایی که فیلم‌اولی هستند، سعی دارد جان تازه‌ای به دنیای انیمیشن بدمد و افرادی با نگاه‌های تازه را وارد این عرصه‌ی جذاب کند. وقایع قسمت نخست این انیمیشن که سال ۲۰۱۶ منتشر شد، در پولینسیا رخ می‌دادند و داستان دختر نوجوان قهرمانی را روایت می‌کردند که سفری پرخطر و ماجراجویانه را همراه با موجودی نیمه خدا به نام مائویی پیش می‌گرفت و از اقیانوس‌ها و دریاها می‌گذشت تا مردم خودش را نجات دهد.

اولین تریلر رسمی انیمیشن «موانا ۲» را تماشا کنید

یک تیزر کوتاه در رابطه با قسمت دوم انیمیشن «موانا» منتشر شده است و در این تیزر نشان داده می‌شود که موانا به جزیره‌ی ماتونویی باز خواهد گشت. آلیئی کراوالیو و دواین جانسون به عنوان صداپیشه‌های شخصیت‌های اصلی این فیلم در قسمت دوم هم حضور خواهند داشت. «موانا ۲» در ابتدا قرار بود تبدیل به یک سریال تلویزیونی برای شبکه‌ی دیزنی پلاس شود. طبق گفته‌ی ایگر، دیزنی بعد از دیدن تصاویر اولیه‌ی این پروژه به اندازه‌ای تحت تاثیر قرار گرفت که تصمیم گرفت آن را به یک فیلم سینمایی بدل کند. فیلم‌نامه‌ی این قسمت دوم را دیوید جی. دریک جونیور با همراهی جرد بوش، از نویسندگان قسمت نخست، نوشته‌اند.

۳. موفاسا: شیر شاه (Mufasa: The Lion King)

سال تولید: ۲۰۲۴

۲۰۲۴ کارگردان: بری جنکینز

بری جنکینز بازیگران: آرون پیر، کلوین هریسون جونیور، ست روگن، بیلی ایکنر

بری جنکینز، کارگردان سازنده‌ی «مهتاب» (Moonlight) قرار است یکی از فیلم‌های دیزنی را کارگردانی کند. این فلم پیش درآمدی است بر فیلم «شیر شاه» (The lion King) محصول ۲۰۱۹. این پیش درآمد هم قرار است مانند انیمیشن سال ۲۰۱۹، با استفاده از انیمیشن واقع‌گرا ساخته شود. «شیر شاه» ۲۰۱۹ بازسازی یکی از بهترین انیمیشن‌های تاریخ دیزنی یعنی «شیر شاه» سال ۱۹۹۴ بود و «موفاسا: شیرشاه» قرار است داستان پدر سیمبا، موفاسا را روایت کند؛ پدر سیمبا چگونه از یک یتیم به پادشاه جنگل تبدیل شد؟ صداپیشه‌ی شخصیت موفاسا، آرون پیر خواهد بود و صداپیشگی شخصیت تاکا را کلوین هریسون جونیور بر عهده خواهد داشت.

بیلی ایکنر و ست روگن هم در قسمت دوم به عنوان شخصیت‌های دوست داشتنی‌ای به نام تیمون و پومبا باز خواهند گشت. جان کانی هم دوباره صداپیشگی شخصیت رافیکی را بر عهده خواهد داشت. هانس زیمر، فارل ویلیامز و نیکولاس بریتل مسئول موسیقی متن‌ها خواهند بود. «شیر شاه» محصول ۱۹۹۴ را دیزنی با بودجه‌ی ۴۵ میلیون دلاری ساخته بود و این انیمیشن توانسته بود در گیشه بیش از ۹۶۸ میلیون دلار بفروشد. علاوه بر آن «شیر شاه» ۱۹۹۴ توانست دو جایزه‌ی اسکار بهترین موسیقی متن و بهترین ترانه را هم به دست آورد. «شیر شاه» محصول ۲۰۱۹ که بازسازی «شیر شاه» قبلی بود، باز هم توانست در گیشه شگفتی ایجاد کند.

«شیر شاه» ۲۰۱۹ با بودجه‌ی ۲۶۰ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه بیش از ۱ میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار بفروشد. این در حالی است که منتقدان و طرفداران «شیر شاه» ۱۹۹۴ از این بازسازی راضی نبودند. حالا دیزنی با ساخت یک پیش درآمد و با استفاده از کارگردانی شناخته‌شده سعی دارد دنیای «شیر شاه» را نجات دهد و احتمالا اگر بتواند باز هم بازخورد مناسبی از طرفداران و مخاطبان بگیرد، دنیای این انیمیشن را گسترش خواهد داد. این انیمیشن قرار است ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ به اکران در بیاید. «موفاسا: شیر شاه» یکی از فیلم‌های دیزنی است که می‌تواند خون تازه را در رگ‌های این شرکت پیر به حرکت در آورد.

۴. سفیدبرفی ( Snow White )

سال تولید: ۲۰۲۵

۲۰۲۵ کارگردان: مارک وب

مارک وب بازیگران: ریچل زگلر، گل گدوت، اندرو بورناپ، مارتین کلبا

ستاره‌ی «داستان وست ساید» (West Side Story)، ریچل زگلر، قرار است در یکی از فیلم‌های دیزنی که بازسازی فیلم انیمیشنی «سفید برفی و هفت کوتوله» (Snow White and Seven Dwarfs) است، نقش سفید برفی را ایفا کند. این فیلم لایو اکشن قرار است در ۲۱ مارس ۲۰۲۵ به اکران در بیاید. زگلر در ژوئن ۲۰۲۱ به عنوان شخصیت اصلی این فیلم لایو اکشن معرفی شد. گل گدوت هم قرار است در این فیلم نقش ملکه‌ی شیطانی را ایفا کند. کارگردان «باربی» (Barbie)، گرتا گرویگ، یکی از فیلم‌نامه‌نویس‌های این فیلم بود. او فیلم‌نامه‌ی «سفیدبرفی» را با همراهی ارین کریسیدا ویلسون نوشته است.

دیزنی برای این فیلم بودجه‌ی ۲۰۹ میلیون دلاری در نظر گرفته است. علاوه بر بازیگرانی که از آن‌ها یاد کردیم، تا به امروز حضور اندرو بورناپ، آنسو کابای، مارتین کلبا و دوانا گیفت هم در این فیلم لایو اکشن حتمی شده است. خبر ساخته شدن یک فیلم لایو اکشن بر اساس انیمیشن سال ۱۹۳۷ که خودش هم اقتباسی بود از یکی از قصه‌های پریان برادران گریم، از سال ۲۰۱۶ به رسانه‌ها رسید. در اکران‌های محدودی که این فیلم داشته است بسیاری از منتقدان نسبت به آن نظرات متفاوت و اکثرا منفی‌ای ابراز داشته‌اند. به نظر آن‌ها این بازسازی بسیار متفاوت از نسخه‌ی ۱۹۳۷ است و مضمون آن به خوبی با خط روایی هم خوانی ندارد.

زگلر در رابطه با این نکاه منتقدان گفته است: «انیمیشن اصلی سال ۱۹۳۷ منتشر شد و ما حالا در قرن بیست و یکم هستیم. بی‌شک تغییراتی اعمال شدند تا داستان قدیمی به روز شود و بتواند با مخاطبان امروزی ارتباط برقرار کند.» زگلر در مصاحبه‌ی دیگری اعلام کرد که میزان جلوه‌های ویژه‌ی رایانه‌ای استفاده شده در این فیلم بسیار زیاد بوده است، به حدی که گاهی باعث اضطراب او می‌شده. تصاویری از گل گدوت به عنوان ملکه‌ی شیطانی، در مراسم کامیک کان سال ۲۰۲۴ به نمایش در آمدند. «سفیدبرفی» می‌تواند یک‌بار دیگر خاطرات طلایی را برای شرکت دیزنی زنده کند و یک‌بار دیگر دیزنی را تبدیل به پیش‌روترین شرکت در زمینه‌ی داستان کودکان نماید.

۵. الیو (Elio)

سال تولید: ۲۰۲۵

۲۰۲۵ کارگردان: آدریان مولینا

آدریان مولینا بازیگران: یوناس کیبراب، آمریکا فررا، جمیله جمیل، براد گرت

«الیو» انیمیشنی است محصول شرکت پیکسار؛ یکی از زیر مجموعه‌های شرکت دیزنی. این انیمیشن داستان شخصیت قهرمان خود را دنبال می‌کند؛ پسر بچه‌ای با تخیلات واضح. الیو یک‌ روز در می‌یابد که به فضا فرستاده شده است، او در آن جا شروع به دوست شدن با بیگانه‌های و موجوات فضایی می‌کند. این انیمیشن داستان الیو را روایت می‌کند که سعی دارد خودش را بیشتر بشناسد، در حالی که موجودات فضایی به اشتباه او را به عنوان سفیر زمین در نظر می‌گیرند. صداپیشه‌ی شخصیت الیو قرار است یوناس کیبراپ باشد و آمریکا فررا قرار است صداپیشگی شخصیت مادر او، الگا، را بر عهده بگیرد.

آدریان مولینا که پیش از این در ساخت انیمیشن‌هایی مانند «کوکو» (Coco) و «دایناسور خوب» (The Good Dinosaur) به عنوان کارگردان با شرکت پیکسار همکاری کرده است، قرار است کارگردانی این انیمیشن دیزنی را هم بر عهده بگیرد. دیزنی خبر ساخت این انیمیشن را در سپتامبر ۲۰۲۲ به طور رسمی اعلام کرد و این انیمیشن قرار است در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اکران شود. اگرچه در ابتدا قرار بود «الیو» در ۱ مارس ۲۰۲۴ اکران شود، اما اعتصاب انجمن نویسندگان در اکتبر ۲۰۲۳ باعث شد که در اکران آن تاخیر ایجاد شود. منتقدانی که در اکران‌های خصوصی به تماشای این انیمیشن نشسته‌اند، آن را انیمیشنی با جانی تازه معرفی کرده‌اند که داستانی جدید و متفاوت برای تعریف کردن دارد.

اگرچه امید دیزنی بیش از هرچیز به انیمیشن‌ها و فیلم‌هایی است که بخشی از یک مجموعه هستند، آثاری مانند «موانا ۲»، «موفاسا: شیر شاه» و «سفیدبرفی»، اما شاید چیزی که دیزنی برای نجات یافتن دوباره به آن نیاز دارد، یک داستان جدید باشد. شاید «الیو» همان قهرمانی باشد که دیزنی را نجات می‌دهد. «الیو» با توجه به داستان علمی-تخیلی خود می‌تواند جذابیت زیادی برای کودکان نسل جدید داشته باشد و اگر داستان آن به درستی روایت شود می‌توان به آن امیدوار بود. آدریان مولینا پیش از این هم خودش را به عنوان یکی از کارگردان‌های کاربلد انیمیشن به دنیا اثبات کرده است.

۶. زوتوپیا ۲ (Zootopia 2)

سال تولید: ۲۰۲۵

۲۰۲۵ کارگردان: جرد بوش، جوسی ترینیداد

جرد بوش، جوسی ترینیداد بازیگران: جنیفر گودوین، جیسون بیتمن

ایگر در فوریه‌ی ۲۰۲۴ اعلام کرد که «زوتوپیا ۲» هم مانند «یخ‌زده ۳» (Frozen 3) و «داستان اسباب‌بازی ۵» (Toy Story 5) در دست ساخت است. نخستین فیلم این مجموعه که سال ۲۰۱۶ به اکران در آمد، مخاطبان را با شهری پر از شخصیت‌های حیوانی شبیه انسان آشنا کرد. در این انیمیشن پلیسی و هیجان انگیز که کمدی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌داد، جنیفر گودوین صداپیشه‌ی شخصیت اصلی فیلم یعنی خرگوشی به نام جودی هابز بود. جودی اولین خرگوشی است که موفق می‌شود در شهر زوتوپیا پلیس شود. جودی از کمک یک کلاهبردار زبردست که روباهی است به نام نیک وایلد استفاده می‌کند تا پرده از راز یک توطئه‌ی مرگبار بردارد. ایفا کننده‌ی نقش نیک وایلد، جیسون بیتمن است.

اطلاعات زیادی درباره‌ی «زوتوپیا ۲» وجود ندارد. جرد بوش به عنوان کارگردان و نویسنده به این قسمت باز خواهد گشت و طبق گزارشات مجله‌ی اینترنتی اسکرین رانت، جوسی ترینیداد هم به عنوان کارگردان به این انیمیشن خواهد پیوست. طبق اخبار منتشر شده از IMDb گودوین و بیتمن هم برای بازآفرینی نقش‌های خود در قسمت دوم این مجموعه باز خواهند گشت. قسمت نخست «زوتوپیا» با بودجه‌ی ۱۵۰ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه بیش از یک میلیارد دلار بفروشد. «زوتوپیا» بعد از اکران تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش سال ۲۰۱۶ شد. موسسه‌ی فیلم آمریکا هم از «زوتوپیا» به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۶ یاد کرد.

«زوتوپیا» توانست اسکار و گلدن گلوب بهترین انیمیشن را به دست آورد. حلقه‌ی منتقدان نیویورک هم جایزه‌ی بهترین فیلم انیمیشنی را به «زوتوپیا» داد. یک سریال تلویزونی به عنوان اسپین آف در ۹ نوامبر ۲۰۲۲، از شبکه‌ی دیزنی پلاس شروع به پخش شدن کرد. گفته می‌شود که قسمت دوم این انیمیشن قرار است در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ به اکران در بیاید. «زوتوپیا ۲» می‌تواند یکی از اصلی‌ترین فیلم‌های دیزنی برای اکران شدن در سال‌های آتی باشد. «زوتوپیا» توانست یک‌بار دیگر بین مخاطبان همه‌ی سنین و انیمیشن ارتباط برقرار کند و شاید «زوتوپیا ۲» بتواند یک بار دیگر چنین کند.

۷. ترون: آرس ( Tron: Ares )

سال تولید: ۲۰۲۵

۲۰۲۵ کارگردان: یواخیم رانینیگ

یواخیم رانینیگ بازیگران: جرد لتو، ایوان پیترز، گرتا لی، جودی ترنر-اسمیت

جرد لتو قرار است در این فیلم که یکی از فیلم‌های موردانتظار دیزنی است، نقش شخصیت اصلی یعنی آرس را ایفا کند؛ یک هوش مصنوعی رایانه‌ای به شکل انسانی. در این قسمت جدید از مجموعه فیلم‌های ترون دیزنی، لتو در کنار بازیگران دیگری مانند کامرون مونگان، اوان پترز، جودی ترنر-اسمیت، گیلیان اندرسون و گرتا لی به نقش‌آفرینی خواهد پرداخت. این فیلم سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های ترون خواهد بود. نخستین قسمت از این مجموعه سال ۱۹۸۲ منتشر شد و نام آن «ترون» (Tron) بود. قسمت دوم، سال ۲۰۱۰ با نام «ترون: میراث» (Tron: Legacy) منتشر شد. ستاره‌ی نقش اصلی دو قسمت قبلی جف بریجز بود و حالا در قسمت سوم، این فیلم قرار است به سراغ یکی از شخصیت‌های اصلی قسمت‌های پیشین برود و ما را بیش از پیش با او آشنا کند.

در ابتدا قرار بود که بعد از «ترون: میراث» دنباله‌ای دیگر برای این مجموعه فیلم‌ها ساخته شود و در صورتی که سال ۲۰۱۶ چنین خبری منتشر شده بود، یک‌سال بعد اخبار متفاوتی منتشر شد و اعلام شد که به جای ساخت یک قسمت سوم، قرار است یک بازسازی صورت بگیرد. سازندگان مجموعه فیلم‌های ترون که از فیلم‌های خوب دیزنی هستند، تصمیم گرفته بودند که این بار به جای ادامه دادن داستان،‌ همه‌چیز را فراموش کنند و داستانی جدید با شخصیت‌هایی متفاوت و بازیگرانی تازه‌نفس بنویسند. در آگوست ۲۰۲۲ گارث دیویس به عنوان کارگردان به این پروژه‌ی سینمایی پیوست، اما در ژانویه‌ی ۲۰۲۳ از آن جدا شد و یواخیم رانینیگ قرار شد ادامه‌ی کار را بر عهده بگیرد.

در ابتدا قرار بود فیلم‌برداری این فیلم از ۱۴ آگوست ۲۰۲۳ در ونکوور آغاز شود، اما به دنبال اعتصاب انجمن نویسندگان و بازیگران، برنامه‌ها تغییر کرد. بعد از به پایان رسیدن اعتصابات، قرار شد که فیلم‌برداری از اوایل ۲۰۲۴ آغاز شود. در ژانویه‌ی ۲۰۲۴، رانینیگ اعلام کرد که مراحل تولید آغاز شده‌اند. نخستین تصاویر این فیلم را دیزنی در فوریه منتشر کرد. حسن مینهاج و آرتورو کاسترو هم به تیم بازیگران این فیلم که یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های دیزنی است اضافه شدند. در آپریل همان سال، جف بریجز که بازیگر اصلی دو قسمت پیشین بود، تایید کرد که در این قسمت هم حضور خواهد داشت. گفته می‌شود که فیلم‌برداری این فیلم در ۱ می به پایان رسیده است. این فیلم قرار است در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شود.

۸. داستان اسباب‌بازی ۵ (Toy Story 5)

سال تولید: ۲۰۲۶

اگرچه اطلاعات زیادی در رابطه با قسمت بعدی مجموعه فیلم‌های «داستان اسباب بازی» در دسترس نیست، فقط یک چیز حتمی است، تیم آلن به عنوان صداپیشه‌ی شخصیت باز، بر می‌گردد. آلن در یکی از پست‌هایی که از خودش در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، نوشت: «زود می‌بینمت وودی. تو مرد کوچک ناراحت و عجیبی هستی و دلسوزی من را با خودت داری. حرکت می‌کنیم به سمت شماره‌ی ۵. به سمت بی‌کران و فراتر از آن.» گفته می‌شود که تام هنکس هم برای ایفای نقش وودی در قسمت پنجم «داستان اسباب‌بازی» که قرار است سال ۲۰۲۶ اکران شود باز خواهد گشت.

«داستان اسباب‌بازی» از همان قسمت نخست توانست طرفداران زیادی پیدا کند. اسباب‌بازی‌های اندی که وقتی او از اتاق خارج می‌شد، جان می‌گرفتند و احساسات قابل لمسی داشتند، توانستند با بسیاری از مخاطبان در سنین مختلف به خوبی ارتباط برقرار کنند. کودکان که خودشان اسباب بازی داشتند فکر می‌کردند وقتی از اتاق خود خارج می‌شوند اسباب بازی‌هایشان جان می‌گیرند و در تلاش بودند تا با نگاه‌های یواشکی مچ اسباب‌بازی‌های خود را بگیرند. از طرفی دیگر بزرگ‌سالانی که حالا دیگر اسباب‌بازی نداشتند، به یاد خاطرات کودکی خود با اسباب‌بازی‌هایشان می‌افتادند و حس نوستالژیک درون آن‌ها زنده می‌شد.

قسمت نخست «داستان اسباب‌بازی» با بودجه‌ی ۳۰ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه بیش از ۳۹۴ میلیون دلار بفروشد. قسمت دوم با بودجه‌ی ۹۰ میلیون دلاری ساخته شد و در گیشه بیش از ۵۱۱ میلیون دلار فروخت. قسمت سوم و چهارم که هر کدام با بودجه‌های ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده بودند به ترتیب توانستند در گیشه ۱.۰۶۷ میلیارد دلار و ۱.۰۷۳ میلیارد دلار بلیت فروشی کنند. شرکت والت دیزنی با ساخت قسمت بعدی مجموعه فیلم‌های «داستان اسباب‌بازی» می‌تواند یک‌بار دیگر به رکوردهایی در گیشه دست پیدا کند و باز هم موفق شود رکوردهای مالی و هنری خود را حفظ نماید. هر چه نباشد «داستان اساب‌بازی» یکی از شاخص‌ترین آثار شرکت والت دیزنی است و همیشه می‌تواند آن را نجات دهد.

۹. موانا (لایو اکشن)

سال تولید: ۲۰۲۶

خبر بازسازی لایو اکشن «موانا» که می‌تواند یکی از بهترین فیلم‌های دیزنی باشد، در آپریل ۲۰۲۳ منتشر شد. قرار است که دواین جانسون تهیه‌کنندگی این فیلم را که یکی از فیلم‌های موردانتظار دیزنی است بر عهده بگیرد. او نه تنها قرار است تهیه‌کننده‌ی این اثر سینمایی باشد، بلکه قرار است نقش همان شخصیتی که در انیمیشن‌ها صداپیشگی آن را بر عهده دارد هم ایفا کند؛ مائویی. جانسون پیش از این هم تجربه‌ی ایفا کردن نقش‌های اسطوره‌ای مانند هرکول را دارد پس تجربه‌ی کافی را برای ایفا کردن نقش یک موجود نیمه خدا خواهد داشت. در حالی که صداپیشگی شخصیت موانا در انیمیشن‌ها بر عهده‌ی آئولی کراوالهو است، اما او در بازسازی لایو اکشن «موانا» ایفا کننده‌ی نقش این شخصیت نخواهد بود.

طبق اخبار منتشر شده از سینمابلند، او به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان اجرایی عضوی از تیم سازنده‌ی این لایو اکشن خواهد بود. خط داستانی این فیلم مانند فیلم انیمیشنی خواهد بود که سال ۲۰۱۶ منتشر شد. در این خط داستانی، دختری جوان انتخاب می‌شود تا شی‌ای باستانی را به دل یک جزیره‌ی گمشده برساند و آرامش را به اقیانوس بازگرداند و مردم جزیره‌ی خودش یعنی جزیره‌ی موتونوئی را نجات دهد. اگرچه لایو اکشن‌ها معمولا از منتقدان بازخوردهای مناسبی نمی‌گیرند، اما اکثر آن‌ها در گیشه موفقیت‌آمیز ظاهر می‌شوند. «موانا» می‌تواند با گذر زمان تبدیل به یکی از پروژه‌های اصلی شرکت دیزنی شود و جای پروژه‌هایی مانند «داستان اسباب‌بازی» را بگیرد.

هنوز مشخص نیست که چه کسی در لایو اکشن «موانا»که یکی از فیلم‌های آینده‌ی دیزنی است ایفاکننده‌ی شخصیت نقش اصلی خواهد بود. بعضی از اخبار زندایا را به عنوان گزینه‌ی مناسب معرفی می‌کنند و به عقیده‌ی بعضی دیگر کاترین لاگا قرار است ایفا کننده‌ی نقش موانا باشد. از آن جایی که انیمیشن «موانا» توانست با بودجه‌ی ۱۷۵ میلیون دلاری، بیش از ۶۸۷ میلیون دلار بفروشد احتمالا لایو اکشن دیزنی فروشی بیش از ۱ میلیارد دلار خواهد داشت و از آن جایی که قرار است سال ۲۰۲۴ قسمت دومی برای این مجموعه منتشر شود، احتمالا طرفداران جدید هم به گروه طرفداران این انیمیشن خواهند پیوست و همه‌ی آن‌ها آماده‌ی به اکران رسیدن لایو اکشن «موانا» خواهند بود.

۱۰. یخ‌زده ۳ (Frozen 3)

سال تولید: ۲۰۲۶

اگرچه اطلاعات زیادی درباره‌ی خط داستانی قسمت سوم مجموعه انیمیشن‌های «یخ‌زده» نداریم، اما می‌دانیم که جاش گاد به عنوان اولاف در «یخ‌زده ۳» باز خواهد گشت. ترانه‌سراهای قسمت‌های قبلی این مجموعه‌ی انیمیشنی یعنی کریستن اندرسون-لوپز و رابرت لوپز هم در سومین قسمت این مجموعه باز خواهند گشت تا ترانه‌های جدید بنویسند. بیش از این اظلاعاتی درباره‌ی «یخ‌زده‌ی ۳» در دسترس نیست. از آن جایی که کارگردان‌های قسمت نخست و دوم این مجموعه یک‌سان بودند، احتمال دارد که کارگردانی قسمت سوم را هم همان کارگردان‌ها یعنی کریس باک و جنیفر لی بر عهده داشته باشند.

۲۰ حقیقت درباره‌ی انیمیشن «یخ‌زده» که شاید ندانید

قسمت نخست «یخ‌زده» با بودجه‌ی ۱۵۰ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بفروشد. قسمت دوم این مجموعه که شش سال بعد از قسمت نخست، سال ۲۰۱۹ منتشر شد، توانست با توجه به بودجه‌ی ۱۵۰ میلیون دلاری خود، این بار ۱ میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار بفروشد. به نظر می‌آید قسمت سوم مجموعه‌ی انیمیشنی «یخ‌زده» هم خواهد توانست به سادگی مخاطبان را به سالن سینماها بکشاند. این فیلم داستان دو پرنسس را روایت می‌کند که یکی از آن‌ها نفرینی مرگبار دارد. «یخ‌زده» به دنبال فضاسازی متفاوت خود و شخصیت‌پردازی‌های درخشانش می‌تواند به خوبی با مخاطبان ارتباط برقرار کند.

«یخ‌زده» و «یخ‌زده ۲» به اندازه‌ای درخشان هستند که می‌توانند مخاطبان قدیمی دیزنی را به یاد شاهکارهایی مانند «سیندرلا»، «شیر شاه»، «بامبی» و «دامبو» بیاندازند. «یخ‌زده» توانست دو جایزه‌ی اسکار بهترین انیمیشن و بهترین ترانه را به دست آورد و جایزه‌ی بهترین انیمیشن را از جشنواره‌ی گلدن گلوب هم بگیرد. «یخ‌زده ۲» نامزد دریافت اسکار بهترین ترانه شد، اما این‌بار نتوانست این جایزه را به دست آورد. «یخ‌زده» می‌تواند یکی از اصلی‌ترین امیدهای شرکت دیزنی برای سود‌آوری باشد. «یخ‌زده» به دنبال شخصیت‌های کمیک خود می‌تواند مخاطبان را به خنده بیاندازد و به واسطه‌ی روایت‌های تراژیکی که در بطن خودش جای داده است می‌تواند آن‌ها را احساساتی نماید.

۱۱. بامبی (Bambi) (لایو اکشن)

سال تولید: نامعلوم

یک بازسازی لایو اکشن از انیمیشن محبوب «بامبی» در حال ساخته شدن است و تهیه‌کننده‌ها می‌خواهند از عکس‌های واقعگرا برای ساختن آن بهره ببرند. اگرچه هنوز هیچ بازیگری برای صداپیشگی شخصیت قهرمان این داستان و یا دوستان او انتخاب نشده است، با این حال خبرها حاکی از آن است که این فیلم با نسخه‌ی اصلی سال ۱۹۴۲ متفاوت خواهد بود؛ چرا که سازندگان امیدوار هستند بتوانند مخاطبان جدید را درگیر داستان کنند. لایو اکشن «بامبی» می‌تواند معادلات را بر هم بزند و اگر داستان مناسبی برای آن خلق شود، می‌تواند دنیای لایو اکشن را برای همیشه دستخوش تغییر کند.

«بامبی» وقتی که سال ۱۹۴۲ منتشر شد، با بودجه‌ی ۸۵۸ هزار دلاری ساخته شده بود و توانست بعد از به پایان رسیدن اکران، بیش از ۲۶۷ میلیون دلار بفروشد. اگر از طرفداران انیمیشن بوده باشید، امکان ندارد نام «بامبی» به گوشتان نخورده باشد. «بامبی» در سه رشته‌ی بهترین موسیقی متن فیلم درام یا کمدی، بهترین ترانه و بهترین ضبط صدا نامزد دریافت اسکار شد. والت دیزنی برای تهیه‌کنندگی انیمیشن «بامبی» توانست جایزه‌ی دست‌آورد ویژه را از جشنواره‌ی گلدن گلوب دریافت کند. «بامبی» در لیست ده تای برتری که موسسه‌ی فیلم آمریکا سال ۲۰۰۸ منتشر کرد، به عنوان سومین انیمیشن برتر تاریخ انتخاب شد.

بازسازی لایو اکشن «بامبی» پروژه‌ای جاه‌طلبانه است که دیزنی سعی دارد آن را به انجام برساند. این فیلم می‌تواند یکی از بهترین فیلم‌های دیزنی باشد. از آن جایی که پیش از این لایو اکشن انیمیشن‌هایی مانند «کتاب جنگل» و «شیرشاه» ساخته شده‌اند، دیزنی این بار به سراغ یکی از بهترین انیمیشن‌های تاریخ خودش رفته است و سعی دارد با استفاده از تکنولوژی، بامبی دوست داشتنی خودش را زنده کند. لایو اکشن‌ها اصلی‌ترین زمینه‌ی جدیدی هستند که دیزنی بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌کند و سعی دارد آن‌ها را تحت سلطه‌ی خودش در بیاورد. همین لایو اکشن‌ها می‌توانند تبدیل به برگ برنده‌ی دیزنی شوند و مخاطبان نسل جدیدتر را که انیمیشن شاید برایشان قدیمی به نظر برسد، با خودشان همراه کند.

۱۲. هرکول (Hercules) (لایو اکشن)

سال تولید: نامعلوم

در رابطه با بازسازی لایو اکشن این انیمیشن کلاسیک محصول ۱۹۹۷ هم اطلاعات بسیار کمی در دسترس است. تاریخ اکران آن هم هنوز مشخص نیست. طبق خبری که مجله‌ی اینترنتی آی‌جی‌ان منتشر کرد، به نظر می‌رسد کارگردانی این لایو اکشن بر عهده‌ی گای ریچی خواهد بود. اگر این خبر درست باشد و گای ریچی کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته باشد، این فیلم تبدیل به دومین لایو اکشن او بعد از «علاالدین» (Aladdin) می‌شود. این پروژه هنوز در حال طی کردن مراحل نگارش فیلم‌نامه است و تا زمانی که این مرحله با موفقیت به پایان نرسد، خبری از بازیگران آن منتشر نخواهد شد.

«هرکول» یک انیمیشن موزیکال فانتزی و کمدی است که اقتباسی است آزاد از شخصیت هرکول، یکی از خدایان یونان باستان، فرزند زئوس. انیمیشن محصول ۱۹۹۷ را جان ماسکر با همراهی ران کلمنتس کارگردانی کردند و تیت داناوان، دنی دویتو، جیمز وودز و سوزان اگان از صداپیشه‌های اصلی آن بودند. این انیمیشن توانست با بودجه‌ی ۸۵ میلیون دلاری خود، بیش از ۲۵۲میلیون دلار بفروشد. «هرکول» نامزد دریافت اسکار بهترین ترانه شد، اما نتوانست آن را به دست آورد. حلقه‌ی منتقدان فیلم لس آنجلس، «هرکول» را به عنوان بهترین انیمیشن سال ۱۹۹۷ انتخاب کردند.

ساختن لایو اکشن بی‌شک در دستور کار شرکت دیزنی قرار دارد. دیزنی بخش زیادی از منابع خود را صرف بازسازی‌های سینمایی می‌کند و اگرچه این عمل او به عقیده‌ی بسیاری، هدر دادن پول و وفت است، اما دیزنی همچنان به انجام کارهای خودش، طبق برنامه‌های خودش اعتقاد راسخ دارد. به عقیده‌ی بسیاری از مخاطبان، فیلم‌های لایو اکشنی مانند «کتاب جنگل»* «علاالدین» و «شیرشاه» فیلم‌های جذاب و موفقی نبودند، چرا که هیچ داستان جدید برای روایت کردن نداشتند. باید دید آیا لایواکشن‌های بعدی دیزنی هم مانند لایو اکشن‌های نام‌برده صرفا بازسازی داستان‌های قدیمی خواهند بود یا سعی خواهد شد کمی خلاقیت به آن‌ها اضافه شود.

۱۳. لیلو و استیچ ( Lilo & Stitch ) (لایو اکشن)

سال تولید: نامعلوم

نامعلوم کارگردان: دین فلیشر کمپ

دین فلیشر کمپ بازیگران: کریس سندرز، مایا کیالوها، سیدنی آگودانگ، کایپو دودویت

به نظر می‌آید پروژه‌های لایو اکشن شرکت دیزنی بی‌پایان هستند. گویا دیزنی سعی دارد تمام انیمیشن‌های موفق خود را تبدیل به لایو اکشن کند. دیزنی تا به امروز علاوه بر لایو اکشن‌هایی که از آن‌ها نام بردیم، لایو اکشن‌های دیگری هم به عنوان بازسازی انیمیشن‌های قدیمی خود ساخته است؛ لایو اکشن‌هایی مانند «دامبو» (Dumbo) محصول ۲۰۱۹، «دیو و دلبر» (Beauty and the Beast) محصول ۲۰۱۷، «سیندرلا» (Cinderella) محصول ۲۰۱۵، «بانو و ولگرد» (Lady and the Tramp) محصول ۲۰۱۹، «مولان» (Mulan) محصول ۲۰۲۰ و «کروئلا» (Cruella) محصول ۲۰۲۱. بعضی از این لایواکشن‌ها بعد از اکران تبدیل به شکست‌های تمام عیار شدند.

دیزنی قرار است یکی از انیمیشن‌های محبوب خود به نام «لیلو و استیچ» را به صورت لایو اکشن بازسازی کند. مانند انیمیشن اصلی، این لایو اکشن هم قرار است داستان دختر جوانی به نام لیلو را روایت کند که در هاوایی زندگی می‌کند. لیلو که توسط خواهر ۱۸ ساله‌اش بزرگ می‌شود، در نهایت ارتباطی خاص با سگی به نام استیچ شکل می‌دهد. اگرچه در نهایت معلوم می‌شود که استیچ یک بیگانه‌ی فرازمینی است که ساخته شده تا نیرویی نابودگر باشد. نقش لیلو را مایا کیالوها ایفا خواهد کرد و سیدنی آگودانگ ایفاکننده‌ی نقش خواهر بزرگ‌تر او خواهد بود. کایپو دودویت هم به عنوان ایفاکننده‌ی نقش دیوید، معشوقه‌ی خواهر لیلو انتخاب شده است.

زک گالیفیاناکیس قرار است پرتره‌ای از جومبا ترسیم کند و بیلی مکنوسن قرار است ایفاکننده‌ی نقش پلیکلی باشد. کریس سندرز که یکی از نویسندگان انیمیشن اصلی بود، قرار است برای صداپیشگی نقش استیچ بازگردد. این انیمیشن با بودجه‌ی ۸۰ میلیون دلاری توانست سال ۲۰۰۲، بیش از ۲۷۳ میلیون دلار بفروشد. تا کنون چهار سریال مختلف به عنوان اسپین‌آف‌های این سریال پرطرفدار ساخته شده‌اند. همه منتظر هستند تا دیزنی هر چه زودتر تاریخ دقیق انتشار این لایو اکشن را اعلام کند. دیزنی هنگام ساخت این لایو اکشن یک‌بار دیگر به چالش کشیده خواهد شد، چرا که بر خلاف «بامبی» استیچ یک حیوان زمینی نیست و طراحی شمایل او به شکل واقع‌گرا می‌تواند مشکل و پیچیده باشد.

۱۴. گربه‌های اشرافی ( The Aristocats ) (لایو اکشن)

سال تولید: نامعلوم

نامعلوم کارگردان: کوئستلاو

«گربه‌های اشرافی» یکی دیگر از انیمیشن‌های کلاسیک دیزنی است که قرار است به زودی تبدیل به یکی از فیلم‌های لایو اکشن دیزنی شود. تاریخ اکران این فیلم هنوز نامشخص است، اما طبق اخبار، کارگردان آمریکایی، کوئستلاو قرار است کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته باشد. انیمیشن «گربه‌های اشرافی» سال ۱۹۷۰ اکران شد و توانست با بودجه‌ی ۴ میلیون دلاری،‌۱۹۱ میلیون دلار بفروشد. این انیمیشن به اندازه‌ی سایر انیمیشن‌های دیزنی در آن سال‌ها موفق نبود، اما گویا دیزنی می‌خواهد هر آن چه ساخته است را یک‌بار دیگر بسازد. «گربه‌های اشرافی» آخرین فیلمی بود که روی او. دیزنی، برادر والت دیزنی پیش از وفاتش طی سال ۱۹۷۱ در ساختن آن مشارکت کرد.

منبع: newsweek

نوشته انیمیشن‌ها و فیلم‌های دیزنی که در سال ۲۰۲۴ و پس از آن اکران می‌شوند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala