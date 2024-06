حدس و گمان‌ها درباره‌ی حضور ونوم در دنیای سینمایی مارول

«ونوم: آخرین رقص» قرار است در ۲۵ اکتبر همین امسال (۴ آبان) اکران شود که پایانی بر سه‌گانه‌ی تام هاردی به عنوان محافظ مرگبار در دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی خواهد بود. پیش از این ماجراجویی‌های تام هاردی در نقش ادی و ونوم را در فیلم‌های «ونوم» (۲۰۱۸) و «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» (Venom: Let There Be Carnage) محصول سال ۲۰۲۱ میلادی دیده بودیم.

هنوز هم حدس و گمان‌های زیادی درباره‌ی «ونوم: آخرین رقص» وجود دارد، مخصوصا به دلیل اینکه ونوم آخرین بار در صحنه‌های پس از تیتراژ فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) حاضر شده بود. با این وجود، آخرین تریلری که از فیلم «ونوم ۳» پخش شده پرسش‌های تازه‌ای برمی‌انگیزاند. در این تریلر به صحنه‌ی مذکور در فیلم مرد عنکبوتی بازمی‌گردیم که سؤالاتی را در مورد ماهیت واقعی شخصیت شرور در «ونوم: آخرین رقص» ایجاد کرده؛ شروری که هنوز حضورش تأیید نشده است.

چیویتل اجیوفور نقش مهمی در فیلم «ونوم: آخرین رقص» خواهد داشت

چیویتل اجیوفور در ماه می ۲۰۲۳ به تیم «ونوم: آخرین رقص» ملحق و گفته شد قرار است نقش یک شرور را بازی کند؛ اما هنوز هم مشخص نیست دقیقا چه کسی. هرچند حدس و گمان‌های متفاوتی زده شده و برخی از آن حدس‌ها بر این است که اجیوفور در نقش اورول تیلور ظاهر خواهد شد. تیلور در کمیک‌های مارول یکی از دشمنان ونوم است. او زمانی ژنرالی در ارتش ایالات متحده بوده و همراه همسرش دو پسر به نام‌های مکسول و هیو داشتند. هیو نیز در بزرگسالی به ارتش ملحق شده و در زندان فرابشری معروف به «والت» شغلی پیدا کرد؛ اما به دست ونوم خفه و کشته می‌شود.

اورول تیلور از غم ازدست دادن پسرش دیوانه شده و دنبال راهی برای انتقام مرگ او می‌گردد. او با چندی از دوستان هیو از ارتش و والت گروهی به نام «ژوری» (The Jury) می‌سازند، متشکل از اسکریچ، رامشات و سنتری. اورول و ژوری در اولین تلاش خود برای کشتن ونوم شکست می‌خورند؛ پس طی نقشه‌ای دیگر، مرد عنکبوتی را دزدیده و او را مجبور می‌کنند تا در دزدیدن یک دستگاه پرتوی دولتی به آن‌ها کمک کند تا با استفاده از آن باری دیگر سراغ ونوم رفته و او را از صحنه‌ی روزگار بردارند. البته تلاشی که دوباره با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین، منطقی به نظر می‌رسد اگر چیویتل اجیوفور نقش اورول را بازی کند که در فیلم «ونوم ۳» برای انتقام خون پسرش دنبال تکه‌های بدن این سیمبیوت می‌افتد.

لازم به ذکر است که چیویتل اجیوفو قبلا در فیلم‌های «دکتر استرنج» (Doctor Strange) و «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) نقش بارون کارل موردو را بازی کرده است. هر چند مشخص نیست که کاراکتر او در «ونوم: آخرین رقص» هیچ ارتباطی با شخصیت جادوگر او در دو فیلم دکتر استرنج داشته باشد.

تئوری دیگری نیز وجود دارد که به حضور سیم-سربازها (Sym-Soldiers) اشاره می‌کند. طبق تریلر، شخصیت اجیوفور رهبری گروهی از سربازان با چهره‌های پوشیده را برعهده دارد که احتمالا همان سیم-سربازها هستند. در تاریخ مارول، هیچ گروه نظامی قابل توجهی وجود ندارد که بتواند ونوم را شکار کند؛ مگر اینکه از خود سیمبیوت‌ها تشکیل شده باشند.

این تئوری نشان می‌دهد که این سربازان می‌توانند Sym-Soldiers باشند، یک گروه فوق‌سرباز که در طول جنگ ویتنام با استفاده از دی‌ان‌ای یک هیبرید سیمبیوت و اژدها به نام گرندل ایجاد شده‌اند. اولین بار پروژه S.H.I.E.L.D بود که اقدام به ساخت این سربازها کرد که البته به نابودی و شکست انجامید. این پروژه بعدا دوباره راه انداخته شده، ونوم دستگیر شده و با فلش تامپسون، قلدر دبیرستان محل تحصیل پیتر پارکر، پیوند می‌خورد. تئوری سیم-سربازان با چهره‌های پنهان افراد اجیوفور و حضور سیمبیوت‌های به دام افتاده مطابقت پیدا می‌کند. با این تئوری‌ها حتی می‌توان انتظار داشت که مرد عنکبوتی را هم، هر چند برای مدتی کوتاه، در فیلم «ونوم: آخرین رقص» ببینیم.

این سربازان می‌توانند از طریق گرندل، اژدهایی که با سیمبیوت‌ها پیوند خورده است، به سایر این موجودات دسترسی پیدا کنند. این اژدها توسط نال، یکی از خدایان مربوط به دوران کهن سلستیال‌ها ساخته شده که ارتباط مستقیمی با سیمبیوت-سربازان دارد. اما یک تئوری تازه توضیح می‌دهد که شرور فیلم «ونوم: آخرین رقص» کاراکتر بسیار مهم‌تری از آن چیزی است که تصور می‌کردیم. طبق این تئوری، شرور «ونوم ۳» همان نال (Knull) است، سازنده‌ی سیمبیوت‌ها در کمیک‌های مارول.

نال به دنبال ونوم به کره‌ی زمین آمده است

نال یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای کمیک‌های مارول است که توسط دانی کیتس ساخته شده و رایان استگمن نیز آن را کشیده است؛ این مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که می‌بینید استگمن خودش هم اعتقاد دارد نال در فیلم «ونوم ۳» حضور خواهد داشت. نال کسی است که نژاد سیمبیوت‌ها را ساخته و قدمت زیادی دارد و عمرش به نسخه‌ی ششم یا هفتم کیهان می‌رسد؛ یعنی نسخه‌های دیگر چندجهانی. تولد او را مربوط به زمانی می‌دانند که تنها تاریکی وجود داشت، نه هیچ کهکشان یا حتی خورشیدی. در این زمان، پیدا شدن سلستیال‌ها (از کهن‌ترین نژادهای فضایی در جهان کمیک‌های مارول) مصادف شد با ساخت زندگی به دست آن‌ها. اما نال از این موضوع راضی نبود و تاریکی را ترجیح می‌داد؛ پس به جنگ این موجودات کهن رفت و حتی سر یکی از سلستیال‌ها را قطع کرد! همین قدرت خارق‌العاده‌ی این شخصیت را نشان می‌دهد.

اما بالاخره نور بر تاریکی پیروز شده و نال زندانی می‌شود، آن هم در سیاره‌ای که از سیمبیوت‌ها ساخته شده است. این‌ها همان سیمبیوت‌هایی هستند که روزی نال خودش ایجاد کرده بود تا در کیهان حرکت کرده و نیروی زندگی را از آن بیرون کشیده و همه چیز را دوباره به خلاء بازگردانند؛ اما چندی از این موجودات بیگانه علیه خالق خود، نال، برخواسته و از دستوراتش پیروی نمی‌کنند. سیمبیوت‌ها در سیاره‌ای که نال در آن گیر افتاده، او را احاطه کرده به قفس انداخته‌اند (قفسی که از جنس همین سیمبیوت‌ها است) و این داستان به دوران کهن بازمی‌گردد. اما نال از این قفس گریخته و به کره‌ی زمین می‌آید و در کمیک‌ها می‌بینیم که حتی با اینکه تمام انتقام‌جویان برای شکست دادن او جمع می‌شوند، باز زورشان به نال نمی‌رسد و کل زمین مملو از سیمبیوت‌ها می‌شود.

اما نال چگونه به فیلم «ونوم ۳» ارتباط پیدا می‌کند؟ در تریلر فیلم «ونوم: آخرین رقص» دیدیم که ونوم به ادی می‌گوید: «خانه‌ام ما را پیدا کرده است.» این مهم‌ترین نشانه‌ای است که عده‌ای را بر آن داشته تا درباره‌ی حضور نال در دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی گمانه‌زنی کنند. در ادامه‌ی همین تریلر به نظر می‌رسد چیزهایی خارج از جو کره‌ی زمین در حال حمله به آن هستند و هیولاهایی سراغ هواپیمایی رفته و ونوم در حال مبارزه با این هیولا نشان داده می‌شود.

اولین تریلر فیلم «ونوم: آخرین رقص» را تماشا کنید؛ خداحافظی با ونوم

لازم به ذکر است، پس از آنکه نال از سیاره‌ای که در آن محبوس شده بود فرار می‌کند، تمام آن سیاره را با نیروی خود دربرمی‌گیرد و حتی انواع گوناگونی از هیولاها می‌سازد تا همراه او به زمین و سیارات دیگر رفته و برای تسخیرشان به نال کمک کنند. بعضی از این هیولاها سیمبیوت‌هایی هستند که به دست نال به هیولا تبدیل می‌شوند و گاه حتی قالب اژدها به خود می‌گیرند. اما آنچه این هیولاها را از سیمبیوت‌ها متفاوت می‌کند این است که آن‌ها نیازی به میزبان ندارند تا زنده بمانند. برای همین احتمالش وجود دارد که هیولایی که در تریلر روی هوایپما می‌بینیم، از همان ساخته‌های نال باشند.

در فیلم «ونوم» (۲۰۱۸) فهمیدیم که ونوم در دنیای خودش یک شهروند درجه دو محسوب می‌شود که قدرت چندانی ندارد. برای همین ممکن است در سرزمین ونوم یک سیستم طبقه‌بندی وجود داشته باشد و یک رهبر در رأس آن که به هر سیمبیوت وظیفه‌ای محول می‌کند. بنابراین، احتمال زیادی وجود دارد که نال این زیردستان را سراغ ونوم فرستاده باشد. به ویژه که ونوم به محض دیدن این هیولاها آن‌ها را می‌شناسد و می‌فهمد از دنیای خودش هستند.

اگر نال را رئیس سیمبیوت‌هایی که در تریلر دیدیم در نظر بگیریم، می‌توان این ایده را مطرح کرد که او مثل سابق سیمبیوت‌هایی را تنها برای تخلیه‌ی انرژی و زندگی به کره‌ی زمین فرستاده است؛ اما وقتی نیروهایش موفق نمی‌شوند، مجبور می‌شود خودش پا به صحنه گذاشته و دست به کار شود. در این حالت، نال ممکن است برای شکار سیمبیوت‌هایی که از دستش فرار کرده‌اند به زمین آمده باشد که ونوم هم یکی از آن‌هاست.

تریلر «ونوم: آخرین رقص» اجیوفور را نشان می‌دهد که در حال شکار سیمبیوت‌های مختلف است و برخی از آن‌ها هم در تانک قرار دارند، حتی یکی از این سیمبیوت‌ها را از یک بار مکزیکی از فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» جمع می‌کند. اگر تصور کنیم نال به عنوان شرور اصلی فیلم سوم ونوم سروکله‌اش پیدا خواهد شد، می‌توانید مطمئن باشید که کار برای ادی و ونوم بسیار سخت می‌شود و حتی شاید نتوانند دست‌تنها نال را شکست دهند. از این رو، احتمال مرگ ونوم به دست نال وجود دارد و از این طریق، سه‌گانه‌ی محافظ مرگبار در دنیای سینمایی مرد عنبکوتی سونی نیز بسته می‌شود. این فرصت عالی برای انتقال ونوم به دنیای سینمایی مارول فراهم می‌کند.

ونوم پس از مرگ می‌تواند به دنیای سینمایی مارول ملحق شود

در پایان فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» ادی براک و ونوم پس از آنکه مدتی در هوای مارول استشمام کردند، به خانه‌ی خود در دنیای سینمایی مردعنکبوتی سونی بازمی‌گردند؛ اما قطعه‌ای از بیگانه سیمبیوت در جهان مارول باقی می‌ماند. گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد اینکه بر سر این قطعه از سیمبیوت ونوم چه خواهد آمد، وجود دارد و بسیاری معتقدند که نقش مهمی در سه‌گانه‌ی بعدی مرد عنکبوتی تام هالند خواهد داشت. اگر استدلال‌هایی که تاکنون کرده‌ایم درست از آب دربیایند و مرگ ونوم به دست نال را در فیلم «آخرین رقص» ببینیم، هنوز احتمالش وجود دارد که محافظ مرگبار بتواند خودش را به یک واقعیت دیگر منتقل کند.

هرآنچه باید پیش از تماشای فیلم «ونوم: آخرین رقص» به یاد داشته باشید

اگر ونوم خود را از بدن ادی براک، که در دنیای سونی قرار دارد، به آن قطعه از بدنش که در دنیای سینمایی مارول جا مانده است انتقال بدهد، به او فرصت تازه‌ای داده می‌شود تا دنبال بدن یا میزبان تازه‌ای برای خودش بگردد. می‌دانیم که سیمبیوت‌ها در دنیای ونوم نسبت به سایر دنیاها آگاهی دارند. طبق آنچه در صحنه‌ی پس از تیتراژ پایانی در فیلم «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» دیدیم، سیمبیوت‌ها دانش چندجهانی دارند و مثلا ونوم پیش از آنکه به دنیای مارول قدم بگذارد، خودش می‌داند که مرد عنکبوتی چه کسی است. برای همین ارتباط بین ونوم و مرد عنکبوتی دنیای مارول بسیار قوی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید.

با اینکه خداحافظی با ادی براک، به ویژه با بازی تام هاردی، سخت خواهد بود، اما این تئوری توضیح روشن و منطقی از چگونگی پیوستن احتمالی ونوم به مارول ارائه می‌دهد و لازم نیست داستان ونوم با همین سه فیلم تمام شود. البته مرگ ونوم در دنیای مرد عنبکوتی سونی مساوی با خروج نال از کره‌ی زمین نخواهد بود. نال می‌تواند همچنان دنبال سیمبیوت‌های فراری بگردد و این خود زمینه‌سازی کافی برای دنباله‌های احتمالی ونوم در مارول را فراهم می‌کند.

فیلم «ونوم: آخرین رقص» می‌تواند به کمک آینده‌ی مردعنکبوتی بیاید

مدتی پیش، گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت در مورد اختلاف بین استودیوی مارول و سونی که به نظر می‌رسد در مورد اینکه داستان مرد عنکبوتی ۴ در دنیای سینمایی مارول چه خواهد بود اتفاق نظر ندارند. بعد از داستان چندجهانی که در «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» دیدیم، ممکن است مارول بخواهد همین مسیر را ادامه دهد، یا پیتر پارکر را به ریشه‌های خود بازگردانده که مانند فیلم‌های سابق، در خیابان‌های نیویورک دنبال آدم‌بدها می‌افتد. گرچه ممکن است این ایده برای فیلم مرد عنکبوتی ۴ ماجراجویی کم‌خطرتری برای مرد عنکبوتی به همراه داشته باشد، اما فیلم‌های آینده‌اش در دنیای سینمایی مارول می‌توانند باری دیگر به چندجهانی سری زده و چندین دنیای دیگر را کاوش کنند و حضور نال در «ونوم: آخرین رقص» این خط داستانی را محتمل‌تر می‌کند.

اگر مأموریت نال شکار سیمبیوت‌هایی باشد که فرار کرده‌اند، جستجوی او برای ونوم با مرگش در دنیای سونی ادامه خواهد یافت و از همین طریق، پای نال را به فیلم‌های مارول نیز باز می‌کند. او می‌تواند به دنیاهای مختلف چندجهانی سرک کشیده و دنبال میزبان ونوم بگردد که احتمال دارد خود مرد عنکبوتی باشد. اگر این تئوری محقق شده و مرد عنکبوتی خود میزبان سیمبیوت بیگانه شود، این نوید نبردی حماسی بین او و پادشاه سیمبیوت‌ها را می‌دهد که می‌توان داستان آن را در فیلم‌های پنجم یا ششم مرد عنکبوتی بررسی کرد.

طبق شنیده‌ها سونی خودش هم می‌خواهد ایده‌ی جهان‌های موازی را بررسی کند و علاقمند به بازگشت دوباره‌ی مرد عنکبوتی توبی مگوایر و اندرو گارفیلد است. اما نکته‌ی دیگری که درباره‌ی سونی وجود دارد این است که نمی‌توانید هیچ وقت به آن‌ها اطمینان کنید. سونی ممکن است در فیلم «ونوم: آخرین رقص» داستان نال را، که پیش از این ایده‌اش را مطرح کردیم، دنبال کند و همزمان، حتی چهره‌ی نال را نشان ندهد. عاقبتی که تانوس در اغلب زمان حماسه‌ی بی‌نهایت (Infinity Saga) مارول داشت تا اینکه بالاخره در اوج داستان مارول او را از آستینش بیرون کشید.

موربیوس در مقایسه با ونوم و مرد عنکبوتی چقدر قدرتمند است؟

سونی ید طولایی در خراب کردن کاراکترهای محبوب طرفداران مارول داشته و برای همین نمی‌توانیم به سونی اطمینان کنیم و شاید شمه‌ای از داستان اصلی را از ما پنهان کرده باشد. اما مطمئنیم دعوای بین مارول و سونی تأثیر بدی روی فیلم‌های آن‌ها داشته است. این استودیوها مدام ایده‌هایی را مطرح می‌کنند که امکان تحقق آن در فیلم استودیوی دیگر رد می‌شود. کاراکترهایی نیز وجود دارند که صرفا معرفی شده و در فیلم‌های دیگر از آن‌ها غفلت شده است؛ مثلا از کجا معلوم که کاراکتر مایکل کیتون یا حتی موربیوس را دوباره ببینیم. فعلا دعوای سونی و مارول بر سر مالکیت حقوقی مرد عنکبوتی کار را برای داستان‌گویی در دنیای این ابرقهرمان محبوب سخت کرده است.

شاید سونی ایده‌های بزرگتری در سر داشته و بخواهد بازیگران تازه‌ای به دنیای سینمایی مرد عنکبوتی خود اضافه کند و مثل مارول، یک چندجهانی برای خودش بسازد. شاید سونی می‌خواهد از زمینه‌سازی نال در فیلم «ونوم ۳» استفاده کرده و آن را در این چندجهانی فرضی به عنوان شرور اصلی معرفی کند. هر چه که باشد، می‌دانیم که پایان یک فرنچایز لزوما به معنی پایان داستان نیست؛‌ چراکه همیشه چندجهانی وجود دارد که بتوان مبتنی بر آن داستان را در دنیاهای دیگری ادامه داد؛ اتفاقی که دقیقا برای مارول با فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» افتاد.

اگر عاقبت فیلم‌های مرد عنکبوتی را با سه‌گانه‌ی ونوم مقایسه کنید، می‌بینید که هر کدام از فیلم‌های مرد عنکبوتی توبی مگوایر و اندرو گارفیلد پایان‌بندی‌های نصفه‌ونیمه‌ای داشتند که فضا را برای بازگشت کاراکترها باز می‌گذاشت. این دو مرد عنکبوتی سپس با یک نیروی تازه به فیلم اسپایدرمن تام هالند آمدند که حتی توانست طرفداران مرد عنکبوتی‌های قبلی را هم به سینما بکشاند. سونی حالا این پتانسیل را با ونوم ایجاد کرده تا بتواند در فیلم‌های بعدی خود دوباره از ونوم استفاده کرده و این بار حتی به خاطر نال مخاطبان را جذب کند.

