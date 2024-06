آیا انیمیشن «درون و بیرون ۲» سهمی از نامزدی‌های اسکار خواهد داشت؟

کلسی مان در اولین تجربه کارگردانی انیمیشن بلندش برای ساخت «درون و بیرون ۲» جانشین پیت داکتر شده است. قسمت دوم، رایلی را در دوران نوجوانی‌اش دنبال می‌کند. او به همراه احساسات اصلی‌اش یعنی شادی، غم، خشم، ترس و انزجار با احساسات جدید به‌ویژه اضطراب مواجه می‌شود.

اولین قسمت از انیمیشن «درون و بیرون» با بودجه ۱۷۵ میلیون دلاری ساخته شد و در سطح جهانی توانست به فروش ۸۵۸ میلیون دلاری دست پیدا کند. این فیلم دو نامزدی اسکار را برای فیلمنامه اورجینال و بهترین انیمیشن دریافت کرد که در بخش دوم برنده شد. با این حال، در دوره‌ای که آکادمی ۵ تا ۱۰ عنوان را برای بهترین فیلم به رسمیت می‌شناخت، این انیمیشن در میان هشت فیلمی که برنده نهایی «اسپات‌لایت» (Spotlight) هم جزو آن‌ها بود، قرار نگرفت. آکادمی از سال ۲۰۲۱ به داشتن ۱۰ جایگاه تضمینی در بخش بهترین فیلم بازگشت. با وجود این تغییر، هنوز برای نامزدها یا برندگان بخش بهترین انیمیشن خارج از این رده، توجه ویژه‌ای قائل نشده است. گرچه انیمیشن «فرار کن» (Flee) از کمپانی نئون با دریافت سه نامزدی در بخش‌های بهترین انیمیشن، بهترین مستند و بهترین فیلم بین‌المللی تاریخ‌ساز شد، اما در هیچ رشته‌ی دیگری (به جز بخش موسیقی متن و ترانه اورجینال) به رسمیت شناخته نشد.

در حالی که به نیمه اول سال را پشت سر می‌گذاریم، برخی از موفق‌ترین فرنچایزها از نظر فروش، مدعیان جوایز در بخش‌های مهم نیز به حساب می‌آیند. انیمیشن «درون و بیرون ۲» که تاکنون با اکران داخلی خیره‌کننده ۱۵۵ میلیون دلاری همراه بوده، انتظار می‌رود تا زمان اکران فیلم هم‌تیمی دیزنی‌اش یعنی «ددپول و ولورین» (Deadpool and Wolverine) در اواسط جولای، از «تلماسه: قسمت ۲» (Dune: Part Two) به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال پیشی بگیرد. در حالی که به طور سنتی از رویکرد فیلم پرفروش برای اسکار اجتناب شده است، اما به نظر می‌رسد فیلم‌های استودیویی پرخرج و فیلم‌های با مالکیت فکری به دلیل اعتصابات، بیشترین مانور را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ داشته باشند.

علاوه بر این، تبدیل شدن به فیلم موفق و برجسته‌ی تابستان می‌تواند حسن نیت قابل توجهی را در میان اعضای آکادمی ایجاد کند، به ویژه با توجه به نگرانی‌های فعلی پیرامون ارقام گیشه. به عملکرد «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) در سال ۲۰۲۲ نگاه کنید که تا نامزدی بهترین فیلم اوج گرفت. این الگو می‌تواند در آکادمی اسکار تکرار شود و به شانس‌های نامزدی «درون و بیرون ۲» بیافزاید.

بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان معتقدند که فیلم اول «درون و بیرون» توجه بخش بهترین فیلم آکادمی اسکار را جلب نکرد، بنابراین به احتمال زیاد دنباله آن هم وارد همین مسیر خواهد شد. با این حال، همانطور که در مثال «تاپ گان: ماوریک» دیدیم، عدم به رسمیت شناخته شدن فیلم اول مانع از کسب نامزدی برای دنباله نشد.

اختصاص یک نامزدی برای یک انیمیشن در بخش بهترین فیلم می‌تواند دشوار باشد. تنها سه فیلم انیمیشن تا به حال در تاریخ اسکار نامزد بهترین فیلم شده‌اند؛ «دیو و دلبر» (Beauty and the Beast) در سال ۱۹۹۱، «بالا» (Up) در سال ۲۰۰۹ و «داستان اسباب‌بازی ۳» (Toy Story 3) در سال ۲۰۱۰ که همگی زیر پرچم والت دیزنی ساخته شده‌اند. با این حال، دو مورد آخر در ۱۰ رشته‌ی مختلف نامزد شدند. نقدهای «درون و بیرون ۲» مثبت است و به امتیاز ۹۱ در ران تومیتوز رسیده، هرچند هنوز تا رسیدن به امتیاز فوق‌العاده‌ی ۹۸ درصدی فیلم اول فاصله دارد. سوال اصلی این است که آیا این دنباله می‌تواند همان شور و شوق محسوس را به مدت هفت ماه دیگر تا شروع رای‌گیری حفظ کند؟

جامعه انیمیشن‌سازی از عدم به رسمیت شناخته شدن در جوایز اسکار ابراز ناراحتی کرده‌اند. با این حال، بخش‌های فیلمنامه نشان‌دهنده‌ی حضور پررنگ‌تری هستند، به طوری که نه فیلم نامزد دریافت جایزه در بخش نویسندگی شده‌اند که شامل هفت عنوان برای فیلمنامه اورجینال و دو عنوان برای آثار اقتباسی است. انتظار می‌رود «درون و بیرون ۲» با توجه به دستورالعمل‌های تعیین‌شده توسط آکادمی و انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) که بر اساس آن‌ها دنباله‌ها حتی اگر فیلم اول بر اساس یک مفهوم اورجینال باشد، به طور معمول اقتباسی طبقه‌بندی می‌شوند، به عنوان یک اثر اقتباسی در نظر گرفته شود.

این موضوع باعث رقابت نویسندگان فیلمنامه، مان، مگ لوفو و دیو هولستاین، در برابر اقتباس‌های ادبی پرطرفدار مانند «پسران نیکل» (The Nickel Boys) (بر اساس رمان کلسن وایت‌هد)، «درس پیانو» (The Piano Lesson) (بر اساس نمایشنامه آگوست ویلسون) و انیمیشن مدعی «ربات وحشی» (The Wild Robot) (بر اساس کتاب کودکانه پیتر براون) خواهد شد. درون و بیرون ۲ امیدوار است تا به جمع نامزدهای قبلی اسکار مانند «شرک» (Shrek) در سال ۲۰۰۱ و «داستان اسباب‌بازی ۳» در سال ۲۰۱۰ ملحق شود.

چرا آینده‌ی پیکسار به موفقیت انیمیشن «درون و بیرون ۲» وابسته است؟

در بخش‌های فنی نیز فرصت‌هایی برای جلب توجه بیشتر وجود دارد، مانند موسیقی متن قدرتمند اما ظریف اثر اندریا داتزمن. همچنین، امکان درخشیدن در بخش بهترین جلوه‌های ویژه نیز قابل تامل است. در سال‌های اخیر، فیلم‌هایی مانند «روح» (Soul) در سال ۲۰۲۰ و «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) در سال ۲۰۲۳ در فهرست اولیه نامزدهای جلوه‌های ویژه قرار گرفتند، اما در نهایت به نتیجه نرسیدند. «درون و بیرون ۲» با شخصیت‌های خیره‌کننده، سکانس‌های تاثیرگذار و فضاسازی فوق‌العاده مبتکرانه، می‌تواند قبل از رسیدن به ۱۰ نامزد نهایی اسکار که به صورت عمومی اعلام می‌شوند، در میان ۲۰ فیلم برتر قرار بگیرد.

نکته‌ی قابل توجهی هم هست که استودیوها و استراتژیست‌ها طی سال‌ها تلاش قابل توجهی کرده‌اند تا فیلم‌های انیمیشن را برای جایزه بهترین گروه بازیگری در مراسم اهدای جوایز انجمن بازیگران سینما (SAG) واجد شرایط بدانند. با وجود صداپیشگان فوق‌العاده، آیا «درون و بیرون ۲» نمی‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای چنین افتخاری باشد؟

با این حال، با گذر از تابستان و اکران «درون و بیرون ۲»، این فیلم به امیدی برای سالن‌های سینما و استودیوها تبدیل شده است. این انیمیشن بالاخره پیکسار را به عنوان یک مدعی جدی در بخش بهترین فیلم انیمیشن مطرح می‌کند، چیزی که از زمان بردن آخرین جایزه این بخش توسط «روح» (در حالی که «افسون» (Encanto) از استودیو والت دیزنی انیمیشن برنده‌ی سال ۲۰۲۱ شد) دیده نشده بود. داستان احتمالی بازگشت قدرتمند این استودیو می‌تواند هیجان زیادی در این رقابت ایجاد کند و تنها کاری که «درون و بیرون ۲» باید انجام دهد، حفظ کردن همین احساسات مثبت فعلی است.

منبع: variety

منبع متن: digikala