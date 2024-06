هرآنچه باید درباره «انیمه ریک و مورتی» بدانید

ادالت سوییم در ماه جولای سال ۲۰۲۰ انیمیشن کوتاهی به نام «ریک و مورتی در مقابل نسل‌کش» (Rick and Morty vs. Genocider) را به نمایش درآورد. این انیمیشن دیوانه‌وار را سانو کارگردانی کرد، که همان سال کارگردانی انیمه سریالی «برج خدا» (Tower of God) را هم برعهده داشت. سانو در سال ۲۰۲۱ و پیش از آنکه سفارش ساخت یک فصل کامل را بپذیرد، با «سامر با خدا ملاقات می‌کند (ریک با شر ملاقات می‌کند)» (Summer Meets God (Rick Meets Evil)) با مفهومی به همان اندازه بلندپروازانه و با تقریبا دو برابر زمان به صحنه بازگشت.

تاکاشی سانو به دنبال اضافه کردن یک پیچش داستانی ژاپنی به «انیمه ریک و مورتی» است

با تماشای دو انیمیشن کوتاه سانو و غرق شدن در آن ترکیب فشرده از ابزوردیسم و شخصیت‌پردازی به طرز شگفت‌انگیزی لذت‌بخش، باور اینکه او کارگردانی فیلم‌ها، سریال‌ها و اپیزودهای بیشتری را برعهده نداشت سخت است. به جز «برج خدا»، فعالیت‌های قبلی سانو به کارگردانی قسمت‌هایی در تعداد انگشت‌شماری از سریال‌ها، یک انیمه‌ی «تبدیل‌شوندگان» (Transformers) در سال ۲۰۰۴ و انیمه سریالی «سنگوکو باسارا: پایان قضاوت» (Sengoku Basara: Judge End) در سال ۲۰۱۴ محدود می‌شود.

تعداد محدود آثار سانو به این معنا نیست که او تازه‌کار است، زیرا او از دهه ۹۰ در این صنعت فعالیت داشته و در پروژه‌های فراوانی از انیمه‌های سریالی «اونگلیون» (Evangelion) و «لوپین سوم» (Lupin III) تا «مگالو باکس» (Megalo Box) و «حماسه وینلند» (Vinland Saga) دست داشته است. با این حال حتی اگر دو انیمیشن کوتاهی که قبلا نام بردیم گویای بینش و توانمندی او نباشند، «انیمه ریک و مورتی» به احتمال زیاد نقطه‌ی درخشان کارنامه‌ی حرفه‌ای او به عنوان کارگردان است.

هدف سانو برای ۱۰ قسمت پیش رویش این است که بهترین بخش‌های سریال اصلی را بردارد، آن‌ها را فشرده، عصاره آن‌ها را استخراج و سپس یک پیچش داستانی ژاپنی منحصربه‌فرد به آن‌ها اضافه کند. روش و لحن کار سرسام‌آور و متمایز به نظر می‌رسد، اما عجیب بودن کلی مفاهیم و تم‌های داستان به طرز قابل توجهی وفادارانه است.

استودیو و دیگر عوامل این کراس‌اوور عجیب چه کسانی خواهند بود؟

«انیمه ریک و مورتی» در استودیوی تلکام انیمیشن فیلم ساخته می‌شود، همان استودیویی که «لوپین سوم: قسمت ۵» (Lupin III Part 5) و اثر قبلی سانو یعنی «برج خدا» را ساخته بود. سانو درست همانند دو انیمیشن کوتاه قبلی، نویسندگی و کارگردانی این مجموعه را برعهده دارد. در حال حاضر هنوز انیمیشن‌سازان یا طراحان شخصیت این پروژه تایید نشده‌اند، اما عوامل سازنده‌ی «در مقابل نسل‌کش» و «سامر با خدا ملاقات می‌کند» نشان از وجود کراس‌اوورهایی در تیم تولید این مجموعه‌ی جدید دارد.

سانو احتمالا علاوه بر نویسندگی و کارگردانی طراحی استوری‌بورد را هم برعهده خواهد داشت و با توجه به اینکه در هر دو انیمیشن کوتاه او به عنوان طراح استوری‌بورد فعالیت داشت، احتمال اینکه او طرح‌های جدید را هم خلق کرده باشد زیاد است. اما مساله قطعی این است که میکیکو کوجیما از استودیو رود به عنوان طراح رنگ معرفی شده که فعالیت‌های حرفه‌ای او هم مانند سانو به دهه‌ی ۹۰ برمی‌گردد. کوجیما در بخش هنری روی آثار کلاسیکی مانند «اونگلیون» و «جین روه: دسته‌ی گرگ» (Jin-Roh: The Wolf Brigade) کار کرده است.

آرینا ماتسوزاوا به عنوان مدیر هنری در این پروژه نقش دارد. از استودیو تی‌ام‌اس فتو، تاتسوئو نوگوچی به عنوان مدیر فیلمبرداری حضور دارد. یو کی‌یوزونو و یوکی کاکیزوئه که انیمیشن کوتاه‌های قبلی ریک و مورتی اثر سانو را تولید کرده‌اند، یک بار دیگر برای این مجموعه بازمی‌گردند. موسیقی این اثر توسط تتسویا تاکاهاشی، آهنگساز آثاری همچون «اپل‌سید» (Appleseed)، «افسانه‌های هیلو» (Halo Legends) و انیمه‌ی «مرد آهنی» (Iron Man) ساخته خواهد شد.

«انیمه ریک و مورتی» برداشتی جدید از این مجموعه با وفاداری به اثر اصلی خواهد بود

با قضاوت بر اساس دو داستان قبلی «ریک و مورتی» که توسط سانو ساخته شده‌اند، پتانسیل بالایی وجود دارد که هر یک از ۱۰ قسمت این انیمه داستانی مجزا داشته باشند. با این حال به نظر می‌رسد برخلاف میل شخصیتی مثل ریک، قسمت اول حاکی از وجود یک روایت دنباله‌دار – یا به احتمال زیاد خط داستانی پیونددهنده‌ی آن‌ها – است. بزرگترین سرنخ در این مورد، دختری مرموز است که به عنوان عشق احتمالی برای مورتی معرفی می‌شود، هرچند هویت او کاملا ناشناخته است.

در حالی که داستان‌های انیمیشن‌های کوتاه سانو با هم بسیار متفاوت بودند، یک شباهت آن‌ها نحوه‌ی بحث و استفاده از زمان در روایت داستان است. «در مقابل نسل‌کش» نشان می‌داد که ریک فقط یک مورتی دیگر است و «سامر با خدا ملاقات می‌کند» نیز به طور مشابه با ایده‌ی وجود یک آگاهی در طول زمان بازی می‌کرد، که در نحوه‌ی ارائه‌ی رویدادها به مخاطب نقش دارد. عناوین انیمه هم به طور مشابه بر زمان تاکید می‌کند، از نماد ساعت گرفته تا عنوان قسمت اول «عشق آنتروپی است» (Love is Entropy). (آنتروپی در فیزیک به معنای بی‌نظمی و پراکندگی انرژی در یک سامانه بسته است.)

حتی در طول بخش آغازین آهنگ تیتراژ، به صورت گذرا مورتی را با یک زره و ریک را با موهای بسیار بلندتر می‌بینیم. این می‌تواند نشانه‌ای از مسیری باشد که شخصیت‌هایشان طی خواهند کرد؛ اشاره‌ای به پرش زمانی، یا شاید فقط نسخه‌ی جایگزینی از زوج اصلی. با توجه به اینکه این فرنچایز با ابعاد موازی بازی می‌کند، جای تعجب ندارد اگر انیمه نسخه‌ای کاملا متفاوت از دو شخصیت ریک و مورتی را نسبت به سریال اصلی به تصویر بکشد.

با توجه به صحبت‌های سانو درباره‌ی نحوه‌ی روایت این داستان، به نظر می‌رسد این برداشت نامتعارف از سریالی که از قبل همه آن را به خاطر عجیب بودنش می‌شناسند، در دستان کارگردان درستی قرار دارد. در حالی که برخی ممکن است با تغییر لحن نسبت به نمایش اصلی گیج شوند، بررسی جدی سانو از شخصیت‌ها و روابط خانوادگی، احترام و درک فوق‌العاده‌ای را نسبت به اثر اصلی نشان می‌دهد. «انیمه ریک و مورتی» با هر تیزر جدید عجیب‌تر و بهتر به نظر می‌رسد.

