۵ جواهر برتر سینما؛ از «ارباب حلقه‌ها» تا «مولن روژ»

در فیلم‌های دیگر، مثلاً آدری هپبورن با گردنبند الماس و مرواریدش در «صبحانه در تیفانی» (Breakfast at Tiffany’s) بلیک ادواردز در سال ۱۹۶۱ یک جهان را شیفته خود کرده است. همین‌طور گردنبند ۸۴ قیراطی ایزادورا در کمدی عاشقانه «چگونه یک پسر را در ده روز از دست بدهیم» (How to Lose a Guy in Ten Days) با بازی متیو مک‌کانهی و کیت هادسن هم تصویری نیست که به این راحتی از یاد برود، هم واقعاً از کیفیت فیلم بالاتر و جلوتر است. این‌ها بعضی از جواهرات برتر سینما به شمار می‌روند که بیشتر بر سر زبان‌ها هستند. چند مورد دیگر جواهر برتر سینما هست که شاید کمتر به آن‌ها پرداخته شده بود. این قطعات در حماسه‌های فانتزی حضور داشته‌اند تا قصه‌های دیوانه‌وار نیویورکی و هر یک در شکل یا فرم خاص خود مخاطبان را شگفت‌زده کرده‌اند، حالا یا آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند، یا به حیرت و شگفتی وا داشته‌اند یا خنده بر لبانشان نشانده‌اند. پنج جواهر برتر سینما را در بعضی از آثار به‌یادماندنی سینما بشناسید.

۵ قطعه جواهر برتر سینما

۵. گردنبند ایون‌استار آرون در «ارباب حلقه‌ها: دو برج» (The Lord of the Rings: The Two Towers)

البته که باید سه‌گانه حماسی پیتر جکسون در فهرست جواهر برتر سینما باشد. هرچه باشد صحبت از «ارباب حلقه‌ها» است. اگرچه حلقه‌‌ای که در عنوان به آن اشاره شده است، یک قطعه طلای خالص است، اما در قیاس با گردنبند ایون استار آرون که در طول سه‌گانه آن را می‌بینیم، چیزی برای گفتن ندارد. البته در قسمت دوم «دو برج» (محصول ۲۰۰۲) است که می‌توانیم درست و حسابی این قطعه جواهر برتر سینما را ببینیم. یک آویز نقره‌ای گل‌مانند آبشاری که بسیاری از طرفداران «ارباب حلقه‌ها» در سرتاسر دنیا یا نسخه بدلی‌اش را می‌خرند یا آن را روی بدنشان خالکوبی می‌کنند. این گردنبند که به عنوان نماد سرکشی به آراگورن (ویگو مورتنسون) داده شده است، نشان‌دهنده عشق بین این محافظ و آرون (لیو تایلر) است و به هدیه‌ای شگفت‌انگیز برای کسی تبدیل می‌شود که به تازگی وارد زندگی آن‌ها شده است. در «دو برج» قسمت دوم سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» همچنان که فرودو و سم به کمک گالوم به موردور نزدیک‌تر می‌شوند، یاران از هم‌گسسته حلقه، علیه متحد جدید سایران، یعنی سارومان و ارتش عظیمش، یک بار دیگر متحد می‌شوند.

۴. گردنبند بی در «دختر دیگر بولین» (The Other Boleyn Girl)

گاهی اوقات، هیچ چیز به خوبی چیز واقعی نیست، و در حالی که طبیعت درخشان گردنبند ایون استار آرون در «ارباب حلقه‌ها: دو برج» خاص بود، گردنبند بی فیلم محصول ۲۰۰۸ جاستین چادویک «دختر دیگر بولین» خیره‌کننده است. این گردنبند که قرن‌ها جلوتر از زمانه خود بود، شبیه چیزی است که همه افراد بیست تا سی ساله دارند، البته با حرف اول نام خودشان. این قطعه جواهر شیک در تاریخ بسیار مهم است و در زندگی واقعی همسر هنری هشتم آن را بر گردن گذاشته است. او بعداً به اتهام زنای محصنه اعدام شد. ناتالی پورتمن، که نقش این زن را در فیلم «دختر دیگر بولین» چادویک بازی کرده هم شانس پوشیدنش را داشته است. «دختر دیگر بولین» داستان دو دختر زیبای انگلیسی (پورتمن و اسکارلت جوهانسون) را روایت می‌کند که به درخواست پدرشان نزد پادشاه انگلستان (اریک بنا) می‌روند تا دل پادشاه یعنی هنری هشتم را به دست آورند تا با این نقشه پدر آن‌ها قدرت را به دست بگیرد. اما روابط این دو خواهر که هر دو می‌خواهند دل پادشاه را به دست آورند، تیره و تار می‌شود؛ به طوری که نقشه پدر را به‌کل فراموش می‌کنند.

۳. گردنبند فربی در «جواهرات تراش‌نخورده» (Uncut Gems)

بدون شک «جواهرات تراش‌نخورده» فیلم محصول ۲۰۱۹ برادران سفدی یک فیلم کلاسیک سینمای معاصر به حساب می‌آید، اما برای عده‌ای، تا ابد یادآور گردبند الماس‌کاری‌شده فربی است که هاوارد رتنر، قهرمان داستان (آدام سندلر) آن را ساخته است. که یک قطعه جواهر پر زرق و برق که دقیقاً شبیه به اسباب‌بازی‌ فربی است که در اواخر دهه ۱۹۹۰ بسیار معروف بود. عده‌ای از این قطعه طلا بیزارند و عده‌ای بی‌نهایت دوستش دارند. با این حال، حتی اگر روی کیفیت این قطعه جواهر برتر سینما توافق نظر وجود نداشته باشد، همه خواهند پذیرفت که با چشمان متحرک مشتری‌جذب‌کنش می‌تواند در یک مهمانی توجه‌ها را به خود جلب کند. فربی یک ربات الکترونیک است که شبیه به همستر و جغد است و اولین بار سال ۱۹۹۸ به بازار عرضه شد. قابلیت سخنگویی این اسباب‌بازی (با چهارده زبان مختلف) باعث شد زمانی محبوبیت زیادی پیدا کند. «جواهرات تراش‌نخورده» داستان یک جواهرفروش نیویورکی را دنبال می‌کند که در مخمصه‌ای گرفتار می‌شود و حالا باید وضعیت خانوادگی، شغلی و اجتماعی خود را سر و سامان دهد.

۲. حلقه الماس جیم دیاموند در «فیلم یک میلیارد دلاری تیم و اریک» (Tim and Eric’s Billion Dollar Movie)

بیایید فقط برای لحظه‌ای یک قدم به عقب برگردیم و به آن فانتزی که آرزویی همگانی است، بیندیشیم؛ بزرگ‌ترین حلقه الماس موجود در جهان. اگرچه هنوز کسی این را تأیید نکرده، اما کاملاً واضح است که حلقه الماس در کمدی محصول ۲۰۱۲ «فیلم یک میلیارد دلاری تیم و اریک» بدون شک بزرگ‌ترین حلقه‌ای است که تا به حال بر پرده نقره‌ای به نمایش درآمده و دایموند جیمی یک جنتلمن حقیقتاً سخاوتمند است. این جواهر برتر سینما که در سکانس آغازین کمدی پوچ تیم هایدکر و اریک وارهایم نشان داده شده است، هدیه‌ای در اندازه‌ای بی‌مانند است که دایموند جیم به عشق زندگی‌اش می‌دهد. آیا خود انگشتر واقعی است؟ کسی نمی‌داند اما این جادوی سینماست که همه چیز را باورپذیر می‌کند. در «فیلم یک میلیارد دلاری تیم و اریک» دو نوجوان هر کدام یک میلیارد دلار دریافت می‌کنند تا با آن فیلم سینمایی بسازند، اما آن‌ها در عوض تصمیم می‌گیرند که با این پول به رؤیاهای خود برسند.

۱. گردنبند گارلند در «مولن روژ» (Moulin Rouge)

گردنبند بزرگ و زیبای گارلند در موزیکال شگفت‌انگیز محصول ۲۰۰۱ باز لورمن یک جواهر برتر سینماست که بر گردن کشیده و بلند نیکول کیدمن در نقش ساتین رقصنده و خواننده زیباتر به نظر می‌آید. گردنبند مهم تراژدی «مولن روژ»، فیلمی که زندگی کیدمن را بعد از جدایی‌اش از تام کروز از این رو به آن رو کرد، یک قطعه جواهر خیره‌کننده است که باعث می‌شود ساتین میان جمعیت بدرخشد. البته این قطعه که گردنبندی عادی نیست و تمام گردن و سینه را می‌پوشاند، یکی از گران‌ترین جواهراتی که تا به حال برای پرده نقره‌ای ساخته شده است. گفته می‌شود ارزشی بالغ بر یک میلیون دلار داشته است.

وقتی ساتین با این گردنبند زیبا و ۱۳۰۸ الماسش بر گردنش ترانه مرلین مونرو «الماس بهترین دوست یک دختر است» (Diamonds are a girl’s best friend) می‌خواند، تعجبی ندارد که الماس را بهترین دوستش بداند. مهم نیست که چقدر مخالف مادی‌گرایی هستید، هیچ‌کس نمی‌تواند زیبایی و جذابیت گردنبند گارلند، این جواهر برتر سینما را انکار کند. داستان «مولن روژ» در سال ۱۸۹۹ می‌گذرد. کریستین (ایوان مک‌گرگور) نویسنده جوانی که از انگلیس به پاریس می‌رود و در کلوپ شبانه معروف مولین روژ مشغول به کار می‌شود؛ جایی که مردان ثروتمند و فقیر در آن در یک سطح قرار می گیرند. اما همه‌چیز وقتی او عاشق ساتین می‌شود، به یکباره برای این نویسنده فقیر تغییر می‌کند.

