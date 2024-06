۱۰ نقل قول برتر اعضای انتقام‌جویان در فیلم‌های مارول

به طرز جالبس برای پیدا کردن بسیاری بهترین نقل قول‌های هر عضو تیم انتقام‌جویان باید به نخستین گردهمایی این قهرمان‌ها در فیلم محصول سال ۲۰۱۲ از جاس ویدون به نام «انتقام‌جویان» (Avengers) باز گردیم. ویدون در این فیلم توانست با هوشمندی، خیلی زود با دیالوگ‌هایی که هر یک از این اعضا ادا می‌کردند، ویژگی‌های منحصر به فرد شخصیتی آن‌ها را به مخاطبان معرفی نماید. از آن زمان تا به امروز، سریال‌های شبکه‌ی دیزنی پلاس و سایر فیلم‌های سینمایی این دنیا که در بعضی از آن‌ها این ابرقهرمان‌ها همراه با یک‌دیگر حاضر می‌شدند، توانسته‌اند عمق بیشتری به این قهرمان‌های قدرتمند زمین بدهند.

قهرمان‌های انتقام‌جویان حالا دیگر تبدیل به بعضی از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های سینمایی تبدیل شده‌اند. از مرد آهنی گرفته تا واندا مکسیموف، هر کدام از شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول طرفداران پر و پا قرص مخصوص به خود را پیدا کرده‌اند. طی سال‌های بعد، سه دنباله برای فیلم «انتقام‌جویان» ساخته شد؛ «انتقام‌جویان: عصر اولتران» (The Avengers: Age of Ultron) محصول ۲۰۱۵، «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» (Avengers: Infinity War) محصول ۲۰۱۸ و «انتقام‌جویان: پایان بازی» ( Avengers: Endgame ) محصول ۲۰۱۹. مجموعه فیلم‌های دنیای سینمایی مارول توانست بالفاصله نظر مخاطبان بین‌المللی را جلب کند و انقلابی در دنیای فیلم‌های ابرقهرمانی حاصل کند.

۱۵. چادویک بوزمن در نقش پلنگ سیاه

«کار زندگی هنوز با تو تموم نشده.»

نام فیلم: «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War)

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: آنتونی روسو، جو روسو

آنتونی روسو، جو روسو بازیگران: کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی رنر، اسکارلت جوهانسون

کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی رنر، اسکارلت جوهانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» وظیفه‌ی سختی داشت. این فیلم نه تنها به دشمنی‌های زیادی که بعد از وقایع فیلم «انتقام‌جویان: عصر اولتران» برای گروه انتقام‌جویان تراشیده شد می‌پردازد، بلکه دو تن از مهم‌ترین قهرمان‌های دنیای سینمایی مارول را هم به مخاطبان معرفی می‌کند؛ پلنگ سیاه و مرد عنکبوتی. در رابطه با پلنگ سیاه باید گفت که شخصیت تی‌چالا در سه‌گانه‌ی «کاپیتان آمریکا» بسیار جالب‌تر و جذاب‌تر از شخصیت او در فیلم‌های خودش است. تی‌چالا در این فیلم به شکلی بی‌وقفه و با تمام توان به دنبال سرباز زمستان می‌گردد؛ چرا که می‌خواهد انتقام به قتل رسیدن پدر خودش که همه به اشتباه فکر می‌کنند کار سرباز زمستانی است را بگیرد. در نهایت وقتی که او حقیقت را درباره‌ی مرگ پدر خود در می‌یابد، یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان را ادا می‌کند.

تی‌چالا در حالی با قاتل واقعی پدر خودش تنها شده است و او را تسلیم خود یافته که بارون زمو با وجود به موفقیت رسیدن نقشه‌اش می‌خواهد خودش را بکشد. اگر چه در تمام طول فیلم تنها چیزی که ذهن تی‌چالا را درگیر کرده بوده است، گرفتن انتقام بوده، در لحظه‌ی آخر اما تی‌چالا مرد شکسته و آسیب‌دیده‌ای را می‌بیند که باید برای جرم‌های خود محاکمه شود. او در حالی که جان زمو را از خودکشی نجات می‌دهد، به واسطه‌ی یکی از بهترین نقل‌ قول‌های انتقام‌جویان به او می‌گوید: «کار زندگی هنوز با تو تموم نشده.» این پیشرفت شخصیتی نشان می‌دهد که چگونه پلنگ سیاه از یک انتقام جوی نقاب‌دار تبدیل به یک قهرمان و دیپلمات واقعی می‌شود.

این فیلم با بودجه‌ی ۲۵۰ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه بیش از ۱ میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار بفروشد. «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» دنباله‌ای بود برای فیلم‌های «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام جو» (Captain America: The First Avenger) محصول سال ۲۰۱۱ و «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» (Captain America: The Winter Soldier) محصول سال ۲۰۱۴، این فیلم سیزدهمین فیلم دنیای سینمایی مارول بود و توانست یک‌بار دیگر مخاطبان را شگفت‌زده کند. در این فیلم است که دو تن از بزرگ‌ترین ابرقهرمان‌های دنیای مارول یعنی کاپیتان امریکا و مرد آهنی در مقابل یک‌دیگر قرار می‌گیرند و هر کدام برای شکست دادن دیگری تیمی از ابرقهرمان‌های دیگر را دور خودش جمع می‌کنند.

۱۴. پل راد در نقش مرد مورچه‌ای

«نیازی نیست که من ببرم، فقط باید هر دوتامون ببازیم.»

نام فیلم: «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» ( Ant-Man and the Wasp: Quantumania )

«مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» ( ) سال تولید: ۲۰۲۳

۲۰۲۳ کارگردان: پیتون رید

پیتون رید بازیگران: اوانجلین لیلی، جاناتان میجرز، کاترین نیوتون، مایکل داگلاس

اوانجلین لیلی، جاناتان میجرز، کاترین نیوتون، مایکل داگلاس امتیاز راتن تومیتوز: ۴۶ از ۱۰۰

۴۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۸ از ۱۰۰

۴۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» به هیچ وجه نتوانست در هیچ زمینه‌ای انتظارات طرفداران مارول را بر آورده کند. نه منتقدان این فیلم را تحسین کردند و نه مخاطبان به این فیلم علاقه‌مند شدند. با این حال این فیلم علمی-تخیلی ماجراجویانه که بخش اعظمی از آن توسط جلوه‌های ویژه‌ی رایانه‌ای ساخته شده، یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان را در خودش جای داده است. پل راد که ایفاکننده‌ی نقش شخصیت مرد مورچه‌ای است با توجه به توانایی کمیک خارق‌العاده‌ی خود به بهترین شکل ممکن این دیالوگ را ادا می‌کند. وقتی مرد مورچه‌ای بدون هیچ سلاحی و تنها با آموزه‌های اندک و ناکافی خود در زمینه‌ی هنرهای رزمی با کانگ روبه‌رو می‌شود، اسکات لنگ تمام امید خود در رابطه با رهایی و نجات یافتن را از دست می‌دهد. او به خوبی می‌داند که دیگر نمی‌تواند زمان از دست رفته‌ با دختر خود را باز یابد. او با تمام توان می‌خواهد مبارزه کند و مانع گریختن کانگ شود.

با توجه به تمام شوخی‌ها و بذله‌های مختلفی که پل راد طی سال‌ها، در نقش مرد مورچه‌ای، خلق کرده است، به نظر می‌رسد این نقل قول که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است، کمی عمیق‌تر ما را با شخصیت این ابرقهرمان آشنا می‌کند. این دیالوگ یک خطی مخاطبان را بیش از پیش با انگیزه‌های اسکات آشنا می‌نماید. یک‌بار دیگر مانند خیلی از دفعات قبل، اسکات خودش را از خودخواهی به دنبال رسیدن به یک هدف خوب بزرگ‌تر می‌رهاند. او می‌تواند همه چیز را برای دختر خود فدا کند. در نهایت وقتی که اسکات در می‌یابد که نگه داشتن کانگ مهم‌تر از باز پس گیری چیزی است که قبلا از دست داده، موفق می‌شود یکی از خطرناک ترین شرورهای دنیای سینمایی مارول را شکست دهد.

این فیلم ادامه‌ای است بر دو فیلم دیگر؛ «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) محصول سال ۲۰۱۵ و «مرد مورچه‌ای و زنبورک» (Ant-Man and the Wasp) محصول سال ۲۰۱۸. هر دو فیلم قبلی این سه‌گانه را هم پیتون رید کارگردانی کرده است. «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» به عنوان یک فیلم ابرقهرمانی، با توجه به موفقیت سایر فیلم‌های دنیای سینمایی مارول، نتوانست در گیشه با موفقیت خیره‌کننده روبه‌رو شود. این فیلم نخستین‌بار ۶ فوریه‌ی ۲۰۲۳ در لس‌آنجلس به نمایش در آمد. این فیلم در پنجاه و یکمین دوره‌ی جوایز ساترن، نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم ابرقهرمانی شد، اما این جایزه را به «نگهبانان کهکشان بخش ۳» (Guardians of the Galaxy Vol. 3) واگذار کرد.

۱۳. تام هالند در نقش مرد عنکبوتی

«وقتی می‌تونی کارهایی که من میتونم انجام بدم انجام بدی اما انجامشون ندی، اون موقع اتفاق‌های بدی می‌افتند و این تقصیر توعه.»

نام فیلم: «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War)

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: آنتونی روسو، جو روسو

آنتونی روسو، جو روسو بازیگران: کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی رنر، اسکارلت جوهانسون

کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی رنر، اسکارلت جوهانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

یکی دیگر از معرفی‌های خارق‌العاده‌ای که در فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» رخ داد، معارفه‌ی تام هالند به عنوان مرد عنکبوتی جدید دنیای ابرقهرمانی مارول بود. مرد عنکبوتی هالند توانست بلافاصله بعد از حضورش در فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» به واسطه‌ی نقش‌آفرینی درخشان تام هالند و جذابیت ذاتی او مورد توجه طرفداران قرار گیرد. با وجود تمام نقل قول‌های بی‌اهمیت و حرف‌های زیادی که شخصیت مرد عنکبوتی بی‌هدف می‌زند، بهترین نقل قول این شخصیت که یکی از بهترین نقل قول‌های هر عضو انتقام‌جویان است، برداشتی است از جمله‌ی خردمندانه و کلاسیک عمو بن: «با قدرت زیاد،‌مسئولیت زیاد می‌آید.». وقتی که تونی استارک یا همان مرد آهنی از پیتر پارکر یا همان مرد عنکبوتی می‌پرسد که چرا او خودش را به زحمت می‌اندازد، پیتر دلیل اعمال خودش را به او می‌گوید.

۱۰ نقل‌ قول‌ ماندگار فیلم‌های «مرد عنکبوتی»

این دیالوگ که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است بهتر از تمام سایر فیلم‌های مرد عنکبوتی و صادقانه‌تر از تمام آن‌ها شخصیت مرد عنکبوتی را به مخاطبان معرفی می‌نماید. برای مرد عنکبوتی، ابر قهرمان بودن چیزی نیست که او انتخابش کرده باشد، بلکه چیزی است که وظیفه‌ای اخلاقی او را مجبور به انجام دادنش می‌کند. او از قدرت‌های خود استفاده می‌کند تا هر جا که می‌تواند، تغییری ایجاد کند. نقش‌آفرینی تام هالند و دیالوگ‌گویی درخشان او می‌تواند مثالی باشد برای کسانی که در سال‌های بعد قرار است نقش مرد عنکبوتی را ایفا کنند. هالند را به واسطه‌ی همین دیالوگ‌گویی صادقانه و قدرتمندش شاید بتوان بهترین مرد عنکبوتی تاریخ سینما دانست.

نخستین فیلم مرد عنکبوتی که تام هالند در آن ایفاکننده‌ی نقش این قهرمان بود، «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» (Spider-Man: Homecoming) بود که سال ۲۰۱۷، جان واتس آن را ساخت. سپس دو سال بعد، فیلم «مرد عنکبوتی: دور از خانه» (Spider-Man: Far From Home) ساخته شد و در نهایت سومین قسمت این مجموعه سال ۲۰۲۱، با عنوان «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) به اکران در آمد؛ هر دو فیلم دیگر این مجموعه را هم جان واتس ساخته است. هالند برای بازی در فیلم «مرد عنکبوتی: دور از خانه» توانست جایزه‌ی بهترین بازیگر بین‌المللی را از جشنواره‌ی جوایز ژوپیتر دریافت نماید. او هم‌چنین برای بازی در فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» توانست جایزه‌ی بهترین نقش‌آفرینی توسط یک بازیگر جوان را از جشنواره‌ی جوایز ساترن به دست آورد.

۱۲. بندیکت کامبربچ در نقش دکتر استرنج

«درد یه دوست قدیمیه.»

نام فیلم: «دکتر استرنج» ( Doctor Strange )

«دکتر استرنج» ( ) سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: اسکات دریکسون

اسکات دریکسون بازیگران: چیویتل اجیوفور، ریچل مک‌آدامز، بندیکت وانگ، مایکل استولبارگ

چیویتل اجیوفور، ریچل مک‌آدامز، بندیکت وانگ، مایکل استولبارگ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

۷۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

دکتر استرنج یکی از آن شخصیت‌هایی است که انتخاب بهترین نقل قول‌اش کاری دشوار است. استرنج مردی خردمند است و گزیده‌گو. هر دیالوگی که از دهان استرنج خارج می‌شود، قابلیت تبدیل شدن به یک نقل قول ماندگار را دارد. از نقل قول‌های معروف او مانند «طلسم ساده‌ای، اما تقریبا ناگسستنی.» گرفته تا دیالوگ‌های بدنام‌ او مانند «دورمامو! من اومدم مذاکره کنم.» از نظر نقل قول های درخشان و ماندگار، استفن استرنج چیزی کم ندارد. تمام دیالوگ‌های استرنج نقل قول هایی هستند که با توجه به ان‌ها می‌توان به شناخت بهتری نسبت به این شخصیت دست یافت. در نهایت اما بهترین نقل قول این انتقام‌جو که یکی از بهترین نقل قول های هر عضو انتقام‌جویان است، از دل رویارویی او با دورمامو بیرون می‌آید.

استرنج بعد از این که از گیر کردن در یک چرخه‌ی زمانی سر در گم شده و عصبانی است،بارها و بارها مورد شکنجه‌ی دورمامو قرار می گیرد. دورمامو از او می‌پرسد که تا کی می‌خواهد برای جلوگیری کردن از حمله‌ی دورمامو به زمین به زندگی کردن در کابوس‌های مرگ پی در پی ادامه دهد و استرنج در پاسخ درد را یکی از دوست‌های قدیمی خودش معرفی می‌کند. با این دیالوگ او به خوبی اندوه و غم موجود در زیر پوست این شخصیت را که یک پزشک حاذق و استاد هنرهای جادویی است به تصویر می کشاند. از آن جایی که زندگی او تراژدی‌های دردناک پشت سر هم بوده است، دکتر استرنج با درد غریبه نیست و موفق می‌شود تا سال ها شکنجه‌های دردناک دورمامو را تحمل کند.

این فیلم چهاردهمین فیلم در دنیای سینمایی مارول است. سال ۲۰۲۲، دنباله‌ای به کارگردانی سم ریمی به نام «دکتر استرنج در چند جهانیِ دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) برای این فیلم ساخته شد. «دکتر استرنج» با بودجه‌ی ۲۳۶ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه بیش از ۶۷۷ میلیون دلار بفروشد. این فیلم برای نخستین‌بار ۱۳ اکتبر ۲۰۱۶ در هنگ‌کنگ به نمایش در آمد و سپس ۴ نوامبر همان سال برای نخستین مرتبهدر ایالات متحده‌ی آمریکا به اکران عمومی رسید. این فیلم بخشی از فاز سوم دنیای سینمایی مارول بود و توانست نامزد دریافت اسکار در رشته‌ی بهترین جلوه‌های ویژه‌ی بصری شود.

۱۱. آنتونی مک‌کی در نقش فالکون

«تنها قدرتی که من دارم اینه که باور دارم میتونیم بهتر از این عمل کنیم.»

نام سریال: «فالکون و سرباز زمستان» ( The Falcon and the Winter Soldier )

«فالکون و سرباز زمستان» ( ) سال تولید: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ سازنده: مالکوم اسپلمن

مالکوم اسپلمن بازیگران: سباستین استن، وایت راسل، ارین کلیمن، دنی رامیرز

سباستین استن، وایت راسل، ارین کلیمن، دنی رامیرز امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

از بین تمام سریال‌های دنیای مارول شبکه‌ی دیزنی پلاس، «فالکون و سرباز زمستان» را نمی‌توان یکی از محبوب‌ترین‌ها دانست. این فیلم از فقدان لحن کلی و حضور مشکلات روایی رنج می‌برد. اگرچه با وجود تمام این ویژگی‌ها، این سریال موفق شده است یکی از بهترین نقل قول‌های یکی از انتقام‌جویان را در خودش جای دهد. فالکون که حالا کاپیتان آمریکای جدید است، در قسمت ششم این سریال به این نکته‌ی کنایی که او به عنوان یک سیاه‌پوست حالا حمل‌کننده‌ی سپر کاپیتان امریکا است اشاره می‌کند. او سخنرانی‌ای جذاب و درگیرکننده می‌کند و این سخرانی، شخصیت حقیقی سم ویلسون که زیر شوخی‌ها و رفتارهای جسورانه پنهان شده است را به خوبی به نمایش می‌گذارد.

به عنوان یک مرد سیاه‌پوست، سم ویلسون به خوبی از عمق اعمال شیطانی‌ای که به نام پرچم آمریکا صورت گرفته‌اند آگاه است و با این حال او موفق می‌شود با تبدیل شدن به کاپیتان آمریکای جدید کنار بیاید. او با وجود یک ابرقهرمان بودن، به فقدان قدرت ماورایی خودش اشاره می‌کند و می‌گوید: «تنها قدرتی که من دارم اینه که باور دارم میتونیم بهتر از این عمل کنیم.» این نقل قول که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است، به خوبی امید ذاتی این شخصیت را که با وجود تمام اتفاقات ناراحت‌کننده هنوز در درون او زنده‌ است به نمایش می‌گذارد. در این لحظه سم به راستی از فالکون تبدیل به کاپیتان آمریکا می‌شود. او در حالی که آرام و صبور است، به شکلی جسورانه از عقاید خود دفاع می‌کند.

این سریال وقایع بعد از فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» را روایت می‌کند. تا به امروز تنها یک فصل متشکل از شش قسمت برای این سریال ساخته شده است. در ابتدا این سریال قرار بود سال ۲۰۲۰ منتشر شود، اما به دنبال همه‌گیری بیماری کرونا، پخش آن به تعویق افتاد. نخستین قسمت این سریال، ۱۹ مارس ۲۰۲۱ منتشر شد. این سریال بخشی از فاز چهارم دنیای سینمایی مارول است. به عنوان ادامه‌ای برای این سریال، فیلمی به نام «کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز» (Captain America: Brave New World) در حال ساخته شدن است که قرار است سال ۲۰۲۵ اکران شود. این فیلم در ۵ رشته نامزد دریافت جوایز تلویزیونی امی شد، اما نتوانست هیچ‌کدام را به دست آورد.

۱۰. پل بتانی در نقش ویژن

«اندوه اگه ادامه پیدا کردن عشق نیست، چیه؟»

نام سریال: «وانداویژن» ( WandaVision )

«وانداویژن» ( ) سال تولید: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ سازنده: جک شفر

جک شفر بازیگران: الیزابت اولسن، دبرا جو روپ، فرد ملامد، کاترین هان

الیزابت اولسن، دبرا جو روپ، فرد ملامد، کاترین هان امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

یکی از عمیق‌ترین نقل قول‌های دنیای سینمایی مارول و یکی از بهترین نقل‌ قول‌های ابرقهرمانی به نام ویژن، توضیحی است که او درباره‌ی ذات اندوه می‌دهد. در یک بازگشت به گذشته، سریال «وانداویژن» گذشته‌ی این دو شخصیت را به مخاطبان نشان می‌دهد. این سریال نگاهی می‌اندازد به روزهای ابتدایی شکل‌گیری ارتباط عاشقانه بین این دو ابرقهرمان و نشان می‌دهد که چگونه با پیش‌تر رفتن رابطه‌ی این دو، ویژن بیش از پیش به یک انسان تبدیل شد. تنها یک ماشین می‌تواند با دقت ویژن یک تجربه‌ی انسانی را تا این اندازه دقیق توصیف نماید. وقتی که واندا او را در جریان اندوه فراوان خود در رابطه با مرگ برادرش قرار می‌دهد، ویزن این پاسخ را به او می‌دهد: «اندوه اگه ادامه پیدا کردن عشق نیست، چیه؟»

این نقل قول ویژن که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است، در قسمت هشتم سریال «وانداویژن» ادا می‌شود. او با توجه به شرایط دردناک واندا موفق می‌شود با این نقل قول خود او را آرام کند. با توجه به این که خود ویژن در فیلم «انتقام جویان: جنگ بی نهایت» کشته شده است و مخاطبان به این نکته آگاه هستند، حالا دیالوگی که او در رابطه با برادر واندا گفته بود، درباره‌ی خود او هم صدق می‌کند. همین ویژگی است که این نقل قول او را تبدیل به جمله‌ای برجسته می‌کند. باید از نویسندگان سریال «وانداویژن» به خاطر این که با یک دیالوگ توانسته‌اند تا این اندازه دقیق احساسات ویژن را بازتاب دهند، تجلیل کرد. این در حالی است که این نقل قول به خوبی نشان‌دهنده‌ی گسترش یافتن احساسات انسانی در ویژن هم هست.

این سریال هم مانند سایر سریال‌های دنیای سینمایی مارول از شبکه‌ی دیزنی پلاس پخش شد. قسمت نخست این سریال ۱۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ منتشر شد. این فیلم روایت کننده‌ی وقایعی است که بعد از «انتقام‌جویان: پایان بازی» برای واندا مکسیموف رخ می‌دهند. این سریال توانست با توجه به سبک ساختاری متفاوت خود و شبیه‌سازی سیت‌کام‌های دهه‌های مختلف میلادی در قسمت‌های مختلف، توجه نه تنها طرفداران دنیای سینمایی ابرقهرمان‌ها بلکه تمام کسانی که به سریال علاقه دارند را جلب کند. این سریال در هشت رشته نامزد دریافت جوایز تلویزیونی امی شد، اما نتوانست این جایزه را به دست آورد. پل بتانی یکی از کسانی بود که برای بازی در این سریال توانست نامزد دریافت جایزه‌ی امی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در یک سریال شود. بتانی و اولسن برای نقش‌آفرینی در این سریال نامزد دریافت جوایز گلدن گلوب هم شدند.

۹. الیزابت اولسن در نقش واندا مکسیموف

«من نمی‌تونم ترس اون‌هارو کنترل کنم. ولی برای خودمو می‌تونم.»

نام فیلم: «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War)

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: آنتونی روسو، جو روسو

آنتونی روسو، جو روسو بازیگران: کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی رنر، اسکارلت جوهانسون

کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی رنر، اسکارلت جوهانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

در «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» که باید از آن به عنوان معدنی از بهترین نقل قول‌های هر یک از شخصیت‌های اعضای گروه انتقام‌جویان نام برد، ویژن و اسکارلت جادوگر یا همان واندا از نظر عقیدتی با یک دیگر به مشکل بر می‌خورند و مسیرشان از یک‌دیگر جدا می‌شود. در راستای وقایعی که در نشست مصالحه‌ی اسکوویا رخ می‌دهند، گروه انتقام‌جویان به دو دسته تقسیم می‌شوند. واندا تلاش می‌کند تا ویژن و تونی استارک را متقاعد کند تا آن‌ها هم به تیم کاپیتان آمریکا بپیوندند. او وقتی که با تمام قدرت خود مقابل معشوقه‌اش می‌ایستد تا راه فراری برای کاپیتان آمریکا و سرباز زمستان ایجاد کند، ویژن به او هشدار می‌دهد که اگر به انجام اعمال این چنینی ادامه دهد ، مردم هرگز از ترسیدن از او دست بر نمی‌دارند.

پاسخ واندا به خوبی نشان می‌دهد که او به پذیرش خویشتن رسیده است. او دیگر نمی‌خواهد درگیر واکنش مردم باشد. این نقل قول که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است به خوبی نمایان‌گر ایستادن پای عقاید است. وقتی که یک انسان از نظر اجتماع قابل پذیرش نیست، انتخاب با او است که پای عقایدش بماند یا همرنگ جامعه شود. واندا خودش را می‌پذیرد و بعد از این که هاکای به او پیشنهاد همکاری می‌دهد به تیم کاپیتان آمریکا می‌پیوندد. این نقل قول نشانه‌ی مخفی‌ای هم هست در ارتباط با دوباره تبدیل شدن واندا به یک نیروی شیطانی. او وقتی تبدیل به یک نیروی شیطانی می‌شود، تا حد خطرناکی به نظرات دیگران و ترس آن‌ها اهمیت نمی‌دهد.

بهترین مینی سریال‌های تاریخ؛ از «جوخه‌ برادران» تا «وانداویژن»

واندا به خوبی می‌داند که قدرت‌های ناشناخته‌اش می‌توانند خطرناک باشند، اما او تصمیم می‌گیرد به جای اهمیت دادن به ترس مردم، ترس خودش را کنترل کند. نخستین حضور شخصیت واندا در دنیای سینمایی مارول، با فیلم «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» رخ داد و آخرین حضور او در این دنیای سینمایی تا به امروز در فیلم «دکتر استرنج در چند جهانیِ دیوانگی» بوده است. واندا از قدرت‌های ماورایی خود برای خواندن ذهن و برقراری ارتباط استفاده می‌کند. او این کار را با برادر خود پیترو در فیلم «انتقام‌جویان: عصر اولتران» هم پیش از این که او کشته شود، انجام می‌داد. مرگ برادر واندا تاثیر فراوانی روی او می‌گذارد و شاید بتوان این اتفاق را یکی از دلایلی شمرد که باعث شده‌اند واندا چنین دیالوگی را بگوید.

۸. سباستین استن در نقش باکی بارنز

«تا من برگردم هیچ کار احمقانه‌ای انجام نده.»

نام فیلم: «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» ( Captain America: The First Avenger )

«کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» ( ) سال تولید: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: جو جانستون

جو جانستون بازیگران: کریس اوانز، تامی لی جونز، هوگو ویوینگ، هایلی اتول

کریس اوانز، تامی لی جونز، هوگو ویوینگ، هایلی اتول امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

۸۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

۶۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

مسیر زندگی شخصیت‌های انگشت‌شماری به اندازه‌ی باکی بارنز ترسناک بوده است. باکی بعد از این که به شکل موفقیت‌آمیزی به ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا طی دهه‌ی ۴۰ میلادی می‌پیوندد، به شکل دردناکی استیو راجرز را تنها می‌گذارد و راهی جبهه‌های جنگ می‌شود. او به راجرز می‌گوید که تا وقتی بر می‌گردد کار احمقانه‌ای نکند. استیو پاسخ می‌دهد: «چجوری می‌تونم کار احمقانه‌ای بکنم؟ تو داری همه‌ی حماقتو با خودت می‌بری.» این نقل قول که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است، به خوبی پیوند برادرانه‌ی بین این دو دوست را به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این، اگر به این نکته توجه کنیم که برگشتن باکی چقدر به طول انجامید، می‌توان از این نقل قول به عنوان نشانی از شوم بودن آینده‌ی باکی هم یاد کرد.

در «انتقام‌جویان: پایان بازی» کاپیتان آمریکا این نقل قول را وقتی که می‌خواهد برای بازگرداندن سنگ بی‌نهایت برگردد، به باکی پس می‌دهد. در پاسخ به این نقل قول استیو راجرز هم باکی دیالوگ قدیم استیو را به او باز می‌گرداند. این لحظه با توجه به احساس نوستالژیکی که به مخاطبان می‌دهد، تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین صحنه‌های خداحافظی مجموعه فیلم‌های دنیای سینمایی مارول شده است. وقتی که استیو بعد از این خداحافظی بر می‌گردد به کلی تغییر کرده است، درست مانند وقتی که باکی بعد از خداحافظی قبلی تغییر کرده بود. اگرچه سرباز زمستان ممکن است یکی از کم‌حرف‌ترین شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول باشد، اما بی‌شک نقل قول خداحافظی او با استیو راجرز یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است.

این فیلم که سال ۲۰۱۱ ساخته شد، پنجمین فیلم در دنیای سینمایی مارول است. این فیلم نخستین‌بار ۱۹ جولای ۲۰۱۱ در سالن سینمایی ال کاپیتان لس آنجلس به نمایش در آمد و سپس ۳ روز بعد در سراسر ایالات متحده‌ی آمریکا اکران شد. «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» با بودجه‌ی ۲۱۶ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه بیش از ۳۷۰ میلیون دلار بفروشد. دو فیلم سینمایی به عنوان دنباله‌ برای این فیلم ساخته شدند؛ «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» و «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی». این فیلم در ۷ رشته نامزد دریافت جوایز ساترن شد. کریس اوانز برای بازی در نقش کاپیتان آمریکا توانست جایزه‌ی بهترین ابرقهرمان را از جشنواره‌ی جوایز اسکریم دریافت کند.

۷. دان چیدل در نقش جیمز رودز

«اما ما با هرچی که داریم، پیش می‌ریم. درسته؟»

نام فیلم: «انتقام‌جویان: پایان بازی» ( Avengers: Endgame )

«انتقام‌جویان: پایان بازی» ( ) سال تولید: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: آنتونی روسو، جو روسو

آنتونی روسو، جو روسو بازیگران: کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، مارک رافلو، اسکارلت جوهانسون

کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، مارک رافلو، اسکارلت جوهانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

ماشین جنگی دان چیدل یکی از ابرقهرمان‌های قدرنادیده‌ی دنیای سینمایی مارول است. این شخصیت هیچ‌وقت یک فیلم سینمایی مخصوص خودش و یا حتی یک سریال تلویزیونی مختص خودش را نداشته است. ماشین جنگی یکی از قدیمی‌ترین اعضای انتقام‌جویان، بعد از شش عضو اصلی گروه است و لایق آن است که توجه بیشتری معطوفش گردد. چهره‌ی چیدل یکی از به یادماندنی‌ترین چهره‌های دنیای سینمایی مارول است. دیالوگی که او به نبیولا بعد از دزدیدن سنگ قدرت می‌گوید، یکی از بهترین نقل قول‌های هر یک از انتقام‌جویان است و به خوبی شخصیت جیمز رودز را به مخاطبان نشان می‌دهد. به واسطه‌ی این دیالوگ، مخاطبان می‌توانند شخصیتی را که آشنایی زیادی با او ندارند، بهتر درک کنند.

نبیولا بعد از این که در می‌یابد رودز مدت‌ها است به دست مکانیکی او خیره شده، به او می‌گوید که همیشه این شکلی نبوده است. رودز که به واسطه‌ی پای مکانیکی‌اش می‌تواند به راحتی با نبیولا و احساسات او همذات‌پنداری کند، پاسخ می‌دهد: «من هم همین‌طور. اما ما با هرچی که داریم، پیش می‌ریم. درسته؟» این پذیرش ماشین جنگی در مقابله با اتفاقات بد چیزی است که او را تبدیل به چهره‌ای متفاوت در تمام حضورهایش کرده است. او هرگز یک ایده‌آل‌گرا نبوده است، اما همیشه می‌خواهد آن چه باید انجام شود را انجام دهد و بهترین استفاده را از شرایط پیش آمده ببرد. رودز نماد انسانی است که به جای شکایت کردن می‌خواهد کار را پیش ببرد و خودش را به هدف نزدیک‌تر کند. اگر به شخصیت رودز و ماشین جنگی او بیش از این پرداخته می‌شد بعید نبود که او تبدیل به یکی از شخصیت‌های محبوب دنیای سینمایی مارول گردد.

«انتقام‌جویان: پایان بازی» بیست و دومین فیلم در دنیای سینمایی مارول است. در ابتدا قرار بود نام این فیلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت – قسمت دوم» باشد اما استودیوی مارول تصمیم خود را تغییر داد و نام آن را «انتقام‌جویان: پایان بازی» گذاشت. این فیلم نخستین بار ۲۲ آپریل ۲۰۱۹ در لس آنجلس به نمایش در آمد و سپس چهار روز بعد در یالات متحده‌ی آمریکا به اکران عمومی رسید. این فیلم که با بودجه‌ی ۴۰۰ میلیون دلاری ساخته شده بود، با فروش ۲ میلیارد و ۷۹۹ میلیون دلاری خود از جولای ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۱ پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما بود. قرار است قسمت پنجم و ششمی برای مجموعه فیلم‌های «انتقام‌جویان» ساخته شوند و طی سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ منتشر گردند. این فیلم نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین جلوه‌های ویژه شد، اما نتوانست آن را به دست آورد. این فیلم در ۱۲ رشته نامزد دریافت جایزه از جشنواره‌ی ساترن شد و توانست ۶ جایزه از این جشنواره بگیرد؛ از جمله جایزه‌ی بهترین فیلم بر اساس کمیک ساخته شده و بهترین بازیگر مرد برای رابرت داونی جونیور.

۶. اسکارلت جوهانسون در نقش بیوه‌ی سیاه

«من وسط یه بازجویی‌ام. این احمق داره همه‌چیزو لو میده.»

نام فیلم: «انتقام‌جویان» ( The Avengers )

«انتقام‌جویان» ( ) سال تولید: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: جاس ویدون

جاس ویدون بازیگران: کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی آیرونز، اسکارلت جوهانسون

کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی آیرونز، اسکارلت جوهانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

۶۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

اگرچه شاید بیوه‌ی سیاه برای نخستین‌بار به واسطه‌ی فیلم «مرد آهنی ۲» (Iron Man 2) در دنیای سینمایی مارول حضور پیدا کرده باشد، اما از صحنه‌ی باز معرفی او در فیلم «انتقام‌جویان» احتمالا باید به عنوان صحنه‌ای یاد کرد که به بهترین شکل ممکن کارنامه‌ی حرفه‌ای بیوه‌ی سیاه به عنوان یک انتقام‌جو را به تصویر می‌کشاند. در ابتدا به نظر می‌رسد یک گروه خلافکار و تروریست روسیه‌ای، بیوه‌ی سیاه را به دام انداخته‌اند. آن‌ها ناتاشا رومانوف را به صندلی بسته‌اند و در حال بازجویی کردن از او هستند. او تنها چند ثانیه با به شکلی وحشیانه شکنجه شدن فاصله دارد. این گروه روسی به دنبال اطلاعاتی محرمانه هستند که می‌خواهند آن را از رومانوف بیرون بکشند. اگر چه ناگهان زنگ تلفن همراه یکی از روسیه‌ای‌ها به صدا در می‌آید و ناتاشا نجات پیدا می‌کند. تماس گیرنده تقاضا می‌کند با ناتاشا صحبت کند و می‌گوید که اگر چنین نشود کل ساختمان را منفجر خواهد کرد.

بیوه‌ی سیاه که به نظر می‌آید از بر قرار شدن این تماس خوشحال نیست و عصبی شده است وقتی می‌خواهد شرایط خود را از پشت تلفن به تماس گیرنده توضیح دهد از واژه‌ی کار کردن استفاده می‌کند. روسیه‌ای‌ها متعجب می‌شوند. رومانوف بعد از این که می‌گوید در حال بازجویی بوده است ادعا می‌کند که شرایط کاملا تحت کنترل او قرار داشته‌اند. او با ادا کردن این نقل قول که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است، به خوبی نشان می‌دهد که چه توانایی‌های دیوانه‌کننده و مرگ‌باری دارد. او می‌تواند از هرکسی بدون این که خود آن شخص آگاه باشد اطلاعات بیرون بکشد. ناتاشا رومانوف یکی از آن شخصیت‌هایی است که طرفداران زیادی پیدا کرد و بی‌شک درخشش اسکارلت جوهانسون در نقش این ابرقهرمان در این محبوبیت او بی‌تاثیر نبوده است.

تا سال ۲۰۲۱، شخصیت ناتاشا رومانوف هم مانند ماشین جنگی هیچ فیلم سینمایی یا سریالی مخصوص به خودش نداشت. این شرایط با فیلمی که کیت سورتلند ساخت تغییر کرد. فیلم «بیوه‌ی سیاه» (Black Widow) توانست یک بار دیگر مخاطبان را با این شخصیت دوست‌داشتنی همراه کند و این بار آن‌ها را با گذشته‌ی او و روابط خانوادگی‌اش آشنا سازد. وقایع فیلم «بیوه‌ی سیاه» بعد از اتفاقات فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» رخ می‌دهند. این فیلم بیست و چهارمین فیلم دنیای سینمایی مارول بود و توانست در گیشه بیش از ۳۷۹ میلیون دلار بفروشد. شخصیت رومانوف یکی از شخصیت‌هایی است که گذشته‌ی تلخ‌اش او را برای مخاطبان جذاب می‌کند و آن طور که از صحنه‌ی معارفه‌ی او در فیلم «انتقام‌جویان» بر می‌آید، به نظر می‌رسد این گذشته‌ی تلخ او را تبدیل به مهره‌ای مرگبار کرده است.

۵. جرمی رنر در نقش هاکای

«این کارو نکن. به من امید نده.»

نام فیلم: «انتقام‌جویان: پایان بازی» ( Avengers: Endgame )

«انتقام‌جویان: پایان بازی» ( ) سال تولید: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: آنتونی روسو، جو روسو

آنتونی روسو، جو روسو بازیگران: کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، مارک رافلو، اسکارلت جوهانسون

کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، مارک رافلو، اسکارلت جوهانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

بی‌شک خانواده‌دوست‌ترین شخصیت دنیای سینمایی مارول هاکای است. هاکای را می‌توان عجیب‌ترین قهرمان دنیای سینمایی مارول دانست. او هم خانواده‌ی خود را دارد و هم یک انتقام‌جو است. خیلی جای تعجب ندارد که وقتی خانواده‌ی او در «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» بعد از حمله‌ی تانوس می‌میرند، او تبدیل به شخصیتی سنگ‌دل و بی‌رحم می‌شود. او بعد از مرگ خانواده‌اش تبدیل به شورشی‌ای قاتل به نام رانین می‌شود. در نهایت انتقام‌جویان دیگر بعد از این که راه حلی احتمالی برای بازگرداندن کسانی که به واسطه‌ی اعمال تانوس کشته شده‌اند می‌ییابند به رانین حمله می‌کنند و او را متوقف می‌سازند. آن‌ها راه حل خود را به او می‌گویند و به او اطلاع می‌دهند که قرار است همه را باز گردانند. پاسخ هاکای به این اخبار پاسخی است که از جانب یک مرد خسته و شکسته شده داده می‌شود؛ «این کارو نکن. به من امید نده.»

با وجود این که او بسیار تغییر کرده است، کلینت بارتون هنوز هم بیش از هرچیز به خانواده‌ی خود اهمیت می‌دهد. او به اندازه‌ای دلتنگ آن‌ها شده است که حتی ایده‌ی امید به دیدار دوباره‌ی آن‌ها می‌تواند برای او دردناک باشد. خوشبختانه هاکای در نهایت موفق می‌شود دوباره خانواده‌ی خود را ببیند و بعد از دیدار آن‌ها خیلی زود این نقل قول خود را که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است فراموش می‌کند. بعد از به اکران رسیدن فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» این نقل قول جرمی رنر به اندازه‌ای مخاطبان را تحت تاثیر قرار داد که آن‌ها خیلی زود آن را در فضای مجازی پخش کردند. درخشش رنر در نقش هاکای باعث شد مخاطبان بتوانند به خوبی با این شخصیت همذات‌پنداری کنند. هاکای مردی است که هر چیزی را فدای خانواده‌اش می‌کند و با پیش رفتن فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» این نکته به خوبی مبرهن می‌شود.

هاکای سال ۲۰۲۱ توانست سریال مخصوص خودش را داشته باشد. این مینی سریال از شبکه‌ی دیزی پلاس پخش شد و توانست مخاطبانی که دل‌تنگ شخصیت بارتون شده بودند را خوشحال کند. هیلی ستینفیلد، تونی دالتون، فرا فی و لیندا کاردلینی از دیگر بازیگران این سریال بودند. نخستین قسمت سریال «هاکای» که جاناتان ایگلا خالق آن بود، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ منتشر شد. وبسایت اینترنتی راتن تومیتوز به این سریال امتیاز ۹۲ از ۱۰۰ را داد و وبسایت اینترنتی IMDb امتیاز ۷.۵ از ۱۰. سریال «هاکای» در ۳ رشته نامزد دریافت جوایز ساترن شد و در ۲ رشته نامزد دریافت جوایز تلویزیونی امی. شخصیت هاکای یکی از شخصیت‌های ملموس در دنیای سینمایی مارول است که هر انسان معمولی‌ای می تواند با او و عشق‌ بی‌بدیلش به خانواده ارتباط برقرار کند.

۴. کریس همسورث در نقش ثور

«خب اگه من اشتباه کنم… دیگه چه چیزی برای از دست دادن دارم؟»

نام فیلم: «انتقام‌جویان: پایان بازی» ( Avengers: Endgame )

«انتقام‌جویان: پایان بازی» ( ) سال تولید: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: آنتونی روسو، جو روسو

آنتونی روسو، جو روسو بازیگران: کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، مارک رافلو، اسکارلت جوهانسون

کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، مارک رافلو، اسکارلت جوهانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

شخصیت‌های اندکی بوده‌اند که به اندازه‌ی ثور در دنیای سینمایی مارول عزیزان خود را از دست داده باشند. او طی فیلم‌های دنیای سینمایی مارول، ابتدا مادر خود، سپس پدرش، سلاح افسانه‌ای‌اش، چشمش، تمام سرزمین مادری‌اش، برادرش و در نهایت همسر آینده‌ی خود را از دست داد. او با وجود حملات خطرناک افسردگی هم‌چنان توانست یک ابرقهرمان باقی بماند. توانایی ثور در کنار آمدن با این همه واقعه‌ی تراژیک به خوبی در این نقل قول او که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است قابل مشاهده می‌باشد. ثور شخصیتی است که همه‌چیز را از دست داده و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. اگرچه این حقیقت او را تبدیل به شخصیتی افسرده و ناراحت می‌کند، اما به همان اندازه او را خطرناک هم می‌گرداند؛ هر چه نباشد او یک خدا است.

این نقل قول به خوبی نمایان‌گر نقطه‌ی دردناکی است که ثور با گذر زمان به آن رسیده است و علاوه بر آن، بینشی درباره‌ی طول عمر بیش از ۱۵۰۰ ساله‌ی او به مخاطب می‌دهد. طول عمر زیاد ثور یکی از نکاتی است که فیلم‌های مارول به اندازه‌ی کافی روی آن تمرکز نمی‌کنند. ثانوس خیلی زود تبدیل به یکی از دشمن‌های بی‌شماری می‌شود که ثور در مقابل آن‌ها قرار گرفته است. او عهد می‌بندد که ثانوس را بکشد و بی‌شک بعد از این که همه‌چیز را از دست داده است حاضر است زندگی خودش را هم برای گرفتن انتقام از ثانوس از دست بدهد. خوشبختانه با به پایان رسیدن «ثور: عشق و صاعقه» (Thor: Love and Thunder)، خدای رعد و برق یک بار دیگر چیزی را پیدا می‌کند که به عشق آن به زندگی ادامه دهد.

نخستین فیلمی که شخصیت ثور به واسطه‌ی آن به مخاطبان سینمایی معرفی شد، فیلم «ثور» محصول ۲۰۱۱ بود که کنت برانا کارگردانی آن را بر عهده داشت. ۳ فیلم دیگر به عنوان دنباله‌ برای فیلم «ثور» ساخته شدند؛ «ثور: دنیای تاریک» محصول ۲۰۱۳ به کارگردانی آلن تیلور، «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok) محصول ۲۰۱۷ به کارگردانی تایکا وایتیتی و «ثور: عشق و صاعقه» محصول ۲۰۲۲ به کارگردانی تایکا وایتیتی. ثور یکی از قهرمان‌های فرازمینی دوست‌داشتنی دنیای سینمایی مارول است که با درخشش کریس همسورث توانسته تبدیل به یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های این مجموعه فیلم‌ها شود. این خدای فرازمینی توانایی‌های خارق العاده‌ای دارد، اما مانند انسان‌ها غم از دست دادن عزیزان را تجربه می‌کند. همین ویژگی‌های زمینی است که شخصیت ثور را تبدیل به شخصیتی قابل لمس برای مخاطبان سینمایی می کند و باعث می شود آن‌ها بتوانند تحت تاثیر نقل‌ قول‌های او قرار بگیرند.

۳. مارک رافلو در نقش هالک

«راز من همینه کاپیتان… من همیشه عصبانی‌ام.»

نام فیلم: «انتقام‌جویان» ( The Avengers )

«انتقام‌جویان» ( ) سال تولید: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: جاس ویدون

جاس ویدون بازیگران: کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی آیرونز، اسکارلت جوهانسون

کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، جرمی آیرونز، اسکارلت جوهانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

۶۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

شخصیت هالک در دنیای سینمایی مارول شخصیتی باهوش است و دیالوگ‌های هوشمندانه‌ی او از سایرین بیش‌تر است، همین ویژگی باعث می‌شود انتخاب بهترین نقل قول او کاری باشد دشوار. در پایان روز، دیالوگ ماندگار او در «انتقام‌جویان» اما شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در حالی که یکی از دشمنان فرازمینی غول پیکر کره‌ی زمین در هوا پرواز می‌کند و به سمت انتقام‌جویان می‌آید، کاپیتان آمریکا به دکتر بروس بنر می‌گوید که شاید حالا وقت خوبی برای عصبانی شدن باشد. بروس پیش از این که تبدیل به غول سبز بزرگی به نام هالک شود و جلوی موجود فرازمینی غول پیکر را با روانه کردن یک مشت محکم بگیرد، به سادگی پاسخ می‌دهد: «راز من همینه کاپیتان… من همیشه عصبانی‌ام.»

این نقل قول که یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان است، نه تنها این نکته را برملا می‌کند که بروس می‌تواند هر موقع که می‌خواهد تبدیل به هالک شود، بلکه به تاریکی دیوانه‌کننده‌ای که دکتر بروس بنر همواره زیر پوست خود در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است هم اشاره می‌کند. این نقل قول اشاره‌ای می‌کند به گذشته‌ی تلخ این شخصیت و دردهایی که او کشیده است. به سختی می‌توان نقل قول دیگری از هالک پیدا کرد که به خوبی این نقل قول بتواند شخصیت او را به نمایش بگذارد. بروس بنر یکی از شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول است که همیشه سعی می‌کند از درگیری دوری کند چرا که وقتی تبدیل به هالک می‌شود به سختی می‌تواند خشم خودش را کنترل نماید. با این حال وقتی که به کمک او نیاز باشد، او حاضر می‌شود و هیچ‌وقت دوستان خود را ناامید نمی‌کند.

نخستین فیلمی که مخاطبان سینمایی را با شخصیت هالک آشنا کرد، فیلم «هالک شگفت‌انگیز» محصول سال ۲۰۰۸ بود که لویی لتریر آن را کارگردانی کرد. در آن فیلم نقش دکتر بروس بنر را ادوارد نورتون ایفا می‌کرد. از فیلم «هالک شگفت‌انگیز» به عنوان دومین فیلم دنیای سینمایی مارول یاد می‌شود. فیلم «هالک شگفت‌انگیز» با بودجه‌ی ۱۵۰ میلیون دلاری ساخته شد و توانست بیش از ۱۶۵ میلیون دلار بفروشد. هالک یکی از اولین شخصیت‌هایی است که در دنیای سینمایی مارول به مخاطبان معرفی می‌شود و همین نکته نشان از اهمیت این شخصیت برای این دنیای داستانی دارد. بروس بنر تحت تاثیر پرتو گاما در پروژه‌ای برای تولید ابرانسان قرار گرفت و تبدیل به هالک شد.

۲. کریس اوانز در نقش کاپیتان آمریکا

«میتونم همه‌ی روز این کارو بکنم.»

نام فیلم: «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» ( Captain America: The First Avenger )

«کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» ( ) سال تولید: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: جو جانستون

جو جانستون بازیگران: کریس اوانز، تامی لی جونز، هوگو ویوینگ، هایلی اتول

کریس اوانز، تامی لی جونز، هوگو ویوینگ، هایلی اتول امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

۸۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

۶۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

برخلاف سایر شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول، کاپیتان آمریکا چیزی شبیه به یک نقل قول تکراری دارد که در موقعیت‌های مختلف آن را تکرار می‌کند؛ چیزی شبیه به امضای مخصوص خودش. خوشبختانه این نقل قول تکرار شونده یکی از بهترین نقل قول‌های انتقام‌جویان هم هست. استیو راجرز نخستین‌بار این دیالوگ را وقتی گفت که پیش از تبدیل شدن به یک ابرقهرمان در فیلم «کاپیتان امریکا: نخستین انتقام‌جو» در حال کتک خوردن از چند قلدر بود. اگرچه استیو بی‌شک در حال شکست خوردن در آن دعوا بود، اما تسلیم نشد. این لحظه و دیالوگ که در آن استیو زیر فشار حملات کم نمی‌آورد، به خوبی شخصیت او را به مخاطبان معرفی می‌کند؛ مردی که برای به دست آوردن عدالت هر کاری می‌کند، حتی وقتی که زمین و زمان دشمن او هستند.

۱۰ ابرشرور مهم که کاپیتان آمریکا هنوز با آن‌ها مبارزه نکرده است

این ویژگی استیو در فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» هم به خوبی قابل مشاهده است. در این فیلم همه می‌خواهند سرباز زمستان را به دام بیاندازند چرا که فکر می کنند او مسئول بمب‌گذاری در معاهده‌ی صلح است، اما استیو به تنهایی از دوست خود دفاع می‌کند و اجازه نمی دهد بی‌عدالتی انجام شود. او نشان می‌دهد که حاضر است برای دوست خودش بجنگد اگر ایمان داشته باشد که او به اشتباه قضاوت شده است. بعدها وقتی که استیو در فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» در مقابل نسخه‌ی قدیمی خودش قرار می‌گیرد، در می‌یابد که این نقل قول او تا چه اندازه آزاردهنده است. با وجود تکرار شدن فراوان این نقل قول در فیلم‌های مختلف، بهترین و قدرتمندترین اثرگذاری این نقل قول در فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» است.

وقتی کاپیتان آمریکا می‌گوید «میتونم همه‌ی روز این کارو بکنم.» یعنی بی‌عدالتی قرار است به پایان برسد. راجرز این جا است تا عدالت بر قرار شود. کریس اوانز با درخشش بی‌مانندش در نقش کاپیتان امریکا توانست بسیاری از طرفداران این مجموعه را شگفت‌زده کند. او به اندازه‌ای نقش کاپیتان آمریکا را خوب و بی‌نقص ایفا کرد که وقتی قرار شد با این شخصیت خداحافظی کند، هیچ‌کس نمی‌توانست پا جای پای او بگذارد؛ چرا که مخاطبان نمی‌توانستند هیچ بازیگر دیگری را به عنوان کاپیتان آمریکا بپذیرند. پایان دراماتیک استیو راجرز و خداحافظی او با دنیای سینمایی مارول پایانی تاثیرگذار است که خبر از رستگار شدن این شخصیت می‌دهد.

۱. رابرت داونی جونیور در نقش مرد آهنی

«من مرد آهنی هستم.»

نام فیلم: «مرد آهنی» (Iron Man)

«مرد آهنی» (Iron Man) سال تولید: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: جان فاورو

جان فاورو بازیگران: ترنس هاوارد، جف بریجز، شان توب، گوئینت پالترو

ترنس هاوارد، جف بریجز، شان توب، گوئینت پالترو امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

انتخاب چنین نقل قول ساده‌ای به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین نقل قول شخصیت مرد آهنی که زیاد حرف می‌زند، اتفاقی عجیب است، اما به سادگی با گفتن «من مرد آهنی هستم.» تونی استارک باعث آغاز شدن اتفاقات زیادی در دنیای سینمایی مارول شد. او بر خلاف بسیاری دیگر از ابرقهرمان‌ها که هویت واقعی خود را مخفی می‌کنند، هویت واقعی خود را به مردم معرفی می‌کند. او کسی است که دوست دارد برای انجام دادن اعمال قهرمانانه اعتبار به دست اورد. بی‌شک این که این نقل قول را رابرت داونی جونیور، بازیگری که به تازگی به دنبال درخشش در آخرین فیلم کریستوفر نولان «اوپنهایمر» (Oppenheimer) توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد، ادا می‌کند، باعث ماندگاری بیش‌تر و تاثیرگذاری بیش‌تر آن شده است. او در حالی که به خوبی این نقش را در آغوش کشیده است، مستقیم به دوربین نگاه می‌کند و این دیالوگ را می‌گوید.

وقتی که این نقل قول طی آخرین حضور مرد آهنی در دنیای سینمایی مارول هم دوباره تکرار می‌شود، مخاطبان به خوبی متوجه سیر تکامل شخصیتی این ابرقهرمان می‌شوند. او بشکنی می‌زند و تانوس و تمام ارتشش را برای همیشه شکست می‌دهد. تونی ثابت می‌کند که یک قهرمان کهکشانی است که قرار بوده به پایانی تراژیک برسد. او نجات دادن تمام دنیا را به خانواده‌ی خودش ترجیح می‌دهد. «من مرد آهنی هستم.» فقط یکی از بهترین نقل قول‌های یکی از انتقام‌جویان نیست، بلکه احتمالا تعیین‌کننده‌ترین دیالوگ تمام دنیای سینمایی مارول است. همین دیالوگ است که بشریت را نجات می‌دهد.

«مرد آهنی» نخستین فیلم دنیای سینمایی مارول است و همه چیز با این فیلم آغاز شد. نخستین قسمت از مجموعه فیلم‌های «مرد آهنی» با بودجه‌ی ۱۴۰ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه بیش از ۵۸۵ میلیون دلار بفروشد. این فیلم نخستین بار ۱۴ آپریل ۲۰۰۸ در سیدنی به نمایش در آمد و سپس ۲ می همان سال در آمریکا اکران شد. این فیلم تبدیل به هشتمین فیلم پرفروش سال ۲۰۰۸ شد و تهیه‌کنندگان مارول را راضی کرد تا به ساختن فیلم‌های ابرقهرمانی ادامه دهند. موسسه‌ی فیلم آمریکا این فیلم را به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۰۸ انتخاب کرد و این فیلم توانست در دو رشته‌ی بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین ترکیب صدا نامزد دریافت اسکار شود. دو قیلم «مرد آهنی ۲» و «مرد آهنی ۳» به عنوان دنباله برای این فیلم ساخته شدند.

منبع: screenrant

نوشته ۱۰ نقل قول برتر اعضای انتقام‌جویان در فیلم‌های مارول اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala