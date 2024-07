انیمیشن «درون و بیرون ۲» به باشگاه میلیارد دلاری‌ها پیوست (باکس آفیس هفته)

هنگامی که «درون بیرون ۲» در ۱۴ ژوئن اکران شد، با فروش داخلی ۱۵۱ میلیون دلاری انتظارات را برآورده کرد، صدرنشین باکس آفیس شد و از «تلماسه: بخش ۲» (Dune: Part 2) (۷۱۱ میلیون دلار) با عنوان پرفروش‌ترین افتتاحیه سال پیشی گرفت. همچنین اولین فیلم پس از «باربی» (Barbie) در جولای سال گذشته (۱۶۲ میلیون دلار) بود که با فروشی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار اکرانش را آغاز کرد. از آن زمان انیمیشن «درون بیرون ۲» برای سه هفته متوالی جایگاه اول جدول فروش گیشه را حفظ کرده و به پرفروش‌ترین فیلم باکس آفیس داخلی و جهانی سال ۲۰۲۴ تبدیل شده است.

«یک مکان ساکت: روز یک» (A Quiet Place: Day One) در اولین هفته اکران ۵۳ میلیون دلار به دست آورد و بعد از «درون و بیرون ۲» در رتبه دوم باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم مهیج تقریبا صامت ۴۵.۵ میلیون دلار دیگر در سطح بین‌المللی به دست آورد و مجموع فروش جهانی خود را به ۹۸.۵ میلیون دلار رساند.

فروش بلیت برای «روز یک» چشمگیر است، چرا که اسپین‌آف‌ها معمولا به اندازه دنباله‌های مستقیم نمی‌فروشند. با این حال این پیش‌درآمد در مجموعه فیلم‌های ترسناک آخرالزمانی پارامونت توانست به بزرگ‌ترین افتتاحیه در این فرنچایز دست پیدا کند و از «یک مکان ساکت» اصلی در سال ۲۰۱۸ (که در ابتدا ۵۰ میلیون دلار فروخت) و دنباله آن در سال ۲۰۲۱ یعنی «یک مکان ساکت: بخش ۲» (که با فروش ۴۸ میلیون دلار در دوران همه‌گیری اکران شد) فراتر برود.

چنین شروعی به این دلیل قابل توجه است که جان کرازینسکی، کارگردان دو فیلم اول و همسرش امیلی بلانت، که در هر دو فیلم بازی کرد، در این قسمت حضور ندارند. در عوض، لوپیتا نیونگ‌ئو و جوزف کویین در «یک مکان ساکت: روز یک» بازی کردند که در اوایل حمله بیگانگان به شهر نیویورک اتفاق می‌افتد، حمله‌ای که در نهایت مردم را مجبور می‌کند تا از موجودات ترسناک حساس به صدا پنهان شوند. مایکل سارنوسکی، کارگردان فیلم «خوک» (Pig) جای کرازینسکی را که در نوشتن داستان مشارکت داشت گرفت. منتقدان و تماشاگران این فیلم را دوست داشتند و در نتیجه «روز یک» امتیاز ۸۴ درصد در راتن تومیتوز و نمره B+ در سینمااسکور کسب کرد. «روز یک» با بودجه ۶۷ میلیون دلاری ساخته شده است، بنابراین در اکران سینمایی خود جایگاه خوبی دارد.

متاسفانه تازه‌وارد دیگر این هفته، فیلمی ساخته‌ی کوین کاستنر با عنوان «افق: حماسه آمریکایی- فصل ۱» (Horizon: An American Saga – Chapter 1) از دست‌یابی به چنین موقعیتی باز ماند. این فیلم با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری که درباره گسترش مرزهای غرب است، از ۳۳۳۴ سالن تنها ۱۱ میلیون دلار کسب کرد و در جایگاه سوم گیشه داخلی قرار گرفت.

هزینه هنگفت ساخت فیلم و استقبال ضعیف تماشاگران، آینده‌ی دنباله‌ی فیلم «افق» را با ابهام مواجه کرده است. کوین کاستنر و کمپانی برادران وارنر روی طرفداران سریال محبوب او یعنی «یلواستون» (Yellowstone) برای موفقیت این فیلم در مناطق مرکزی آمریکا حساب کرده بودند. اما نقدهای ضعیف و بازخورد منفی تماشاگران بعید است باعث افزایش فروش بلیت شود. این فیلم سه ساعته در راتن تومیتوز تنها ۳۹ درصد و در سینمااسکور نمره B- کسب کرده است. این موضوع نگران‌کننده‌ای است، چرا که دنباله‌ی فیلم با عنوان «افق: حماسه آمریکایی – فصل ۲» قرار است دو ماه دیگر، در ۱۶ آگست (۲۶ مزداد) اکران شود.

فیلم «پسران بد: بران یا بمیر» (Bad Boys: Ride or Die) محصول سونی با کسب ۱۰.۳ میلیون دلار در چهارمین هفته اکران به مقام چهارم باکس آفیس رسید. این چهارمین قسمت از مجموعه کمدی اکشن رفقای پلیس با بازی ویل اسمیت و مارتین لارنس، در آمریکای شمالی ۱۶۵ میلیون دلار و در سطح جهانی ۳۳۲ میلیون دلار فروش داشته‌ است. این رقم قابل توجه است، هرچند که به اندازه فروش فیلم قبلی، یعنی «پسران بد تا ابد» (Bad Boys for Life) (با ۴۲۶.۵ میلیون دلار فروش جهانی) در سال ۲۰۲۰ نیست.

حماسه علمی-تخیلی هندی «پروژه کی» (Kalki 2898 AD)، با کسب ۵.۴ میلیون دلار به رتبه پنجم جدول پرفروش‌ترین فیلم‌ها رسید. ناگ اشوین کارگردانی این فیلم هندی را بر عهده داشت که توانست تنها از طریق سینماهای آیمکس در سطح جهانی ۱.۸ میلیون دلار بفروشد.

فیلم مهیج و جنایی «موتورسواران» در دومین هفته اکران با فروش ۳.۳ میلیون دلار در رتبه ششم جدول نشست و مجموعا در آمریکای شمالی ۱۶.۲ میلیون دلار بدست آورد. این فیلم که آستین باتلر نقش اصلی‌اش را برعهده دارد داستان شکل‌گیری یک کلوپ موتورسواری را روایت می‌کند. «موتورسواران» از نظر مخاطبان و منتقدان تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفت و در راتن تومیتوز به امتیاز ۸۱ از ۱۰۰ و در IMDb به نمره ۷.۲ از ۱۰ دست پیدا کرد.

انیمیشن «فیلم گارفیلد» (The Garfield Movie) هفتمین عنوان جدول داخلی است. این انیمیشن موفق که گربه‌ی معروف لازانیاخور را دنبال می‌کند در ششمین هفته اکران با ۲ میلیون دلار فروش، مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۸۹.۶۴ میلیون دلار رساند.

رتبه هشتم باکس آفیس این هفته هم به فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» (Kingdom of the Planet of the Apes) تعلق دارد. چهارمین قسمت از فرنچایز بازراه‌اندازی‌شده که هشتمین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد، این هفته ۱.۷ میلیون دلار فروخت و مجموعا در آمریکای شمالی به درآمد ۱۶۸.۰۷ میلیون دلار رسید.

فیلم هندی دیگری که این هفته بین ده فیلم برتر باکس آفیس به چشم می‌خورد، «جات و ژولیت ۳» (Jatt & Juliet 3) است که توانست در اولین هفته اکران خود در آمریکای شمالی ۱.۵ میلیون دلار بفروشد و در رتبه نهم قرار بگیرد. این فیلم کمدی رمانتیک دو پلیس هندی را دنبال می‌کند که برای انجام ماموریت به کانادا می‌روند اما اوضاع از آنچه تصور می‌کردند پیچیده‌تر می‌شود.

جدیدترین ساخته‌ی یورگوس لانتیموس با عنوان «انواع مهربانی» (Kinds of Kindness) در دومین هفته اکران توانست خود را به جمع ده فیلم برتر باکس آفیس برساند. این فیلم آنتولوژی با بازی اما استون و ویلم دفو این هفته ۱.۵ میلیون دلار فروخت و مجموعا در آمریکای شمالی به ۲.۰۱ میلیون دلاری دست پیدا کرد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی درون و بیرون ۲

Inside Out 2 ۳ ۵۷.۴۰ ۴۶۹.۳۰ یک مکان ساکت: روز یک

A Quiet Place: Day One ۱ ۵۳.۰۰ ۵۳.۰۰ افق: یک حماسه آمریکایی-فصل ۱

Horizon: An American Saga – Chapter 1 ۱ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ پسران بد: بران یا بمیر

Bad Boys: Ride or Die ۴ ۱۰.۳۳ ۱۶۵.۲۵ پروژه کی

Kalki 2898 AD ۱ ۵.۴۷ ۵.۴۷ موتورسواران

The Bikeriders ۲ ۳.۳۰ ۱۶.۲۰ فیلم گارفیلد

The Garfield Movie ۶ ۲.۰۰ ۸۹.۶۴ پادشاهی سیاره میمون‌ها

Kingdom of the Planet of the Apes ۸ ۱.۷۰ ۱۶۸.۰۷ جات و ژولیت ۳

Jatt & Juliet 3 ۱ ۱.۵۱ ۱.۵۱ انواع مهربانی

Kinds of Kindness ۲ ۱.۵۰ ۲.۰۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

منبع متن: digikala