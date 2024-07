بهترین سریال‌های هان سو هی که باید تماشا کنید

هان سو هی فعالیت بازیگری خود را در سال ۲۰۱۶ با حضور در موزیک ویدیوی «Tell Me What To Do» از گروه «شاینی» آغاز کرد و پس از آن با حضور در چندین نقش فرعی به تجربه‌ورزی در حرفه‌ی بازیگری ادامه داد. نقش به‌یادماندنی او در سریال «دنیای متأهلی» در سال ۲۰۲۰ باعث شهرت جهانی او شد و بازی‌های درخشان و چشمگیر او در نقش‌های فرعی، سرانجام توجه کارگردانان را جلب کرد و منجر به اولین نقش اصلی او در سریال محبوب «با وجود این‌که می‌دانم» شد.

سال ۲۰۲۱ این بازیگر و مدل جوان و خوش‌آتیه به عنوان یکی از قدرتمندترین سلبریتی‌های کره‌ای از سوی مجله فوربز برگزیده شد و سپس در همین سال نیز با ایفای نقش در سریال پرمخاطب «اسم من» محصول شبکه‌ی نتفلیکس، بار دیگر توانایی‌های فوق‌العاده‌ی بازیگری خود را به نمایش گذاشت و دو سال بعد با حضور در موزیک ویدیوی پربازدید «هفت» یا «Seven» از جونگ‌کوک خواننده‌ی بسیار محبوب کره‌ای و عضو گروه پرافتخار بی‌تی‌اس (BTS) بر شهرت و محبوبیت خود افزود.

این هنرپیشه‌ی جوان در سال ۲۰۲۳، اولین تجربه‌ی هنرنمایی خود در سینما را، با ایفای نقش در فیلم «برف سنگین» رقم زد؛ پروژه‌ای که بسیاری از طرفدارانش بی‌صبرانه منتشر اکران آن هستند. او در طول مسیر رو به رشد خود، بارها مورد تحسین قرار گرفته و جوایز بسیاری را برای بازی‌های باورپذیر و درخشان خود کسب کرده است. هان سو هی در حال حاضر یکی از ستارگان مطرح صنعت سرگرمی کره جنوبی به شمار می‌زود و هواداران بسیاری در گوشه و کنار جهان دارد که همواره مشتاق نقش‌آفرینی‌های جدید او هستند.

این بازیگر زیبا و مستعد، به تازگی به‌خاطر حواشی ارتباطش با ریو جون یول بازیگر مشهور سینما و تلویزیون کره جنوبی، به سوژه‌ی داغ خبرنگاران تبدیل شد، اما پایان زودهنگام رابطه‌ی این دو بازیگر، خاتمه‌ای بر حاشیه‌ها و اخبار زرد پیرامون آنها بود.

این ستاره‌ی در حال رشد، تنها طی چندین سال و با نلاش و کوششی مستمر و خستگی‌ناپذیر، جایگاه خود را در دنیای کی‌دراما تثبیت کرده است. در این مقاله هشت سریال برتر هان سو هی که نمایانگر توانایی‌های او هستند و در میان مخاطبان نیز به محبوبیت دست بافته‌اند به شما معرفی می‌شود.

۸- دنیاهای به‌هم پیوسته (Reunited Worlds)

سال پخش: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: بک سو چان

بک سو چان سایر بازیگران: یو جین گو، لی یون هی، آن جه هیون، جانگ چه یون

یو جین گو، لی یون هی، آن جه هیون، جانگ چه یون امتیاز IMDb به سریال: ۷.۲ از ۱۰

بدون شک این لیست بدون اشاره به اولین حضور جدی هان سو هی در تلویزیون کامل نیست. «دنیاهای به‌هم پیوسته» سریالی ۴۰ قسمتی در ژانر فانتزی عاشقانه و به کارگردانی بک سو چان است که نخستین باز در سال ۲۰۱۷ از طریق شبکه «SBS» منتشر شد.

هان سو هی در این سریال، نقش بسیار کوچکی را ایفا می‌کند و شخصیت دختر جوانی به نام لی سو وون را به تصویر می‌کشد. داستان این سریال، پیرامون پسر جوانی است که در روز تولد نوزده سالگی‌اش، به‌شکلی بسیار دلخراش و غم‌انگیز کشته می‌شود و سپس دوازده سال بعد، دوباره به زندگی بازمی‌گردد و تلاش می‌کند تا راز قتل خود در زندگی گذشته‌اش را کشف کند.

هان سوهی در این سریال فانتزی عاشقانه، نقش دوست دختر برادر شخصیت اصلی داستان را ایفا می‌کند. اگرچه نقش او در این سریال، در مقایسه با آثار بعدی‌اش بسیار کوچک و کمرنگ است، اما با این حال «دنیاهای به‌هم پیوسته» از این جهت حائز اهمیت است که آغازگر کوشش و فعالیت یک بازیگر جویای نام، برای رسیدن به جایگاه یک ستاره‌ی حرفه‌ای است. هان سو هی بدون دلسردی از مدت کوتاه حضور خود، از این فرصت مغتنم برای ارائه‌ی مهارت‌های بازیگری خود و هموار کردن مسیر حرفه‌ای‌اش بهره می‌برد و قدمی به سمت رویاهای خود نزدیک‌تر می‌شود.

۷- گل پول (Money Flower)

سال پخش: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: کیم هی وون

کیم هی وون سایر بازیگران: جانگ هیوک، پارک سه یونگ، جانگ سونگ جو، جو بیونگ کیو

جانگ هیوک، پارک سه یونگ، جانگ سونگ جو، جو بیونگ کیو امتیاز IMDb به سریال: ۷.۶ از ۱۰

سریال دیگری که هان سو هی در سال ۲۰۱۷ در آن هنرنمایی کرد، مجموعه‌ی تلویزیونی «گل پول» بود. اگرچه هان سوهی در این مجموعه نیز نقشی فرعی را بر عهده داشت، اما بازی تأثیرگذار او توسط داوران جشنواره‌ی شبکه‌ی «MBC» دیده شد و اولین تجربه‌ی نامزدی بهترین بازیگر زن جدید را برای او به همراه آورد.

«گل پول» نمایانگر زندگی افرادی است که تصور می‌کنند توانایی کنترل کردن پول را دارند و حرص و طمع چشم‌هایشان را کور کرده است؛ اما در واقع این قدرت پول است که درنهایت کنترل آنها را به دست می‌گیرد. ماجراها پیرامون کانگ پیل جو (جانگ هیوک) مدیر حقوقی شرکتی است که قصد دارد با دستیابی به پیشرفت و موفقیت در تجارتی مهم، انتقام خانواده‌اش را بگیرد، غافل از آن که اوضاع همیشه به دلخواه او پیش نمی‌رود.

هان سو هی در سریال «گل پول» نقش شخصیت فرعی، یون سو وون را ایفا می‌کند. او معشوقه‌ی پنهانی قهرمان داستان و کارمند سابق اطلاعات است. هان سو هی با بازی روان و پرجزئیات خود، جنبه‌های تاریک شخصیت یون سه وون را به خوبی به تصویر می‌کشد. نقش‌آفرینی او در این درام تلخ و تأمل‌برانگیز، به‌وضوح یک گام رو به جلو در کارنامه‌ی هنری این بازیگر محسوب می‌شود.

۶- شاهزاده صد روزه من (۱۰۰Days My Prince)

سال پخش: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: لی جونگ جه، نام سونگ وو

لی جونگ جه، نام سونگ وو سایر بازیگران: دو کیونگ سو (دی او)، نام جی هیون، کیم سون هو، کیم جه یونگ

دو کیونگ سو (دی او)، نام جی هیون، کیم سون هو، کیم جه یونگ امتیاز IMDb به سریال: ۸ از ۱۰

سریال تاریخی کره‌ای «شاهزاده صد روزه‌ی من» یکی دیگر از سریال‌های هان سو هی است که در سال ۲۰۱۹ از شبکه‌ی ت«TVN» پخش شد. این سریال به خاطر آمار بالای بینندگانش در فهرست پرمخاطب‌ترین سریال‌های کره‌ای تاریخ شبکه‌های تلویزیونی کابلی کره جنوبی جای گرفت.

داستان این سریال تاریخی عاشقانه در دوران سلسله‌ی چوسان اتفاق می‌افتد و ماجرای ولیعهد لی یول با بازی دو کیونگ سو (دی او) را روایت می‌کند. شاهزاده‌ی جوانی که هنگام فرار از دست قاتلانی که قصد کشتنش را دارند، در یک دره‌ سقوط می‌کند و بر اثر این سانحه به مدت ۱۰۰ روز حافظه‌اش را از دست می‌دهد.

سریال «شاهزاده صد روزه‌ی من» یا «شوهر صد روزه‌ی من» یکی از آخرین سریال‌هایی است که هان سو هی در آن به عنوان شخصیتی فرعی و مکمل ظاهر شد؛ او در این مجموعه نقش کیم سو هی همسر ولیعهد جوان را ایفا کرد. بازی هان سو هی در کنار دیگر ستارگان مشتاق و جوان «شاهزاده صد روزه‌ی من»، یکی از نقاط قوت برجسته‌ی این سریال تاریخی کره‌ای به حساب می‌آید.

۵- موسیقی متن شماره ۱ ( Soundtrack #1)

سال پخش: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: کیم هی وون

کیم هی وون سایر بازیگران: پارک هیونگ شیک، کیم جو هون، لی جونگ اون، پارک هون

پارک هیونگ شیک، کیم جو هون، لی جونگ اون، پارک هون امتیاز IMDb به سریال: ۷.۷ از ۱۰

در سال ۲۰۲۲، هان سو هی با سریال عاشقانه‌ی «موسیقی متن شماره ۱» بار دیگر طرفداران خود را بر سر شوق آورد. او در این سریال با هنرپیشه‌ی محبوب کره‌ای پارک هیونگ شیک همبازی شد. خبر همکاری این دو بازیگر خوش‌چهره، مخاطبان بسیاری را در مورد شیمی نیروبخش میان آنها کنجکاو و مشتاق کرد.

سریال کره‌ای عاشقانه «موسیقی متن شماره ۱» که محصول شبکه دیزنی پلاس است، داستان دو دوست صمیمی قدیمی را به تصویر می‌کشد که رفاقت ۲۰ ساله‌ی عمیق و جدایی‌ناپذیری با یکدیگر دارند. لی یون سو (هان سو هی) به عنوان ترانه‌سرایی تازه‌کار فعالیت می‌کند و هان سون وو (پارک هیونگ شیک) نیز یک عکاس هنری حرفه‌ای و موفق است. این دوستان قدیمی، در تمام مراحل زندگی یار و یاور هم بوده‌اند، اما رابطه‌ی دوستانه‌ی آنها، یک‌بار برای همیشه دچار تغییر و تحولی بنیادین می‌گردد و زندگی هر دوی آنها را در مسیری متفاوت قرار می‌دهد.

اگرچه سریال عاشقانه ۴ قسمتی «موسیقی متن شماره ۱» در مقایسه با بسیاری از تجربه‌های موفق ژانر رمانتیک، نمونه‌ای شگفت‌انگیز و استثنایی به‌شمار نمی‌رود، اما همچنان اثری دلنشین، بی‌آلایش و شیرین به حساب می‌آید که به خوبی توانایی هان سو هی در ایفای نقش‌های عاشقانه‌ی ملایم و دوست‌داشتنی را آشکار و نمایان می‌سازد.

۴- موجود گیونگ‌سونگ (Gyeongseong Creature)

سال پخش: ۲۰۲۵

۲۰۲۵ تعداد فصل‌ها: ۲

۲ سازنده: چونگ دون یون، روه یونگ سوب

چونگ دون یون، روه یونگ سوب سایر بازیگران: پارک سو جون، کلودیا کیم، وی ها جون، کیم هه سوک، چو هان چول

پارک سو جون، کلودیا کیم، وی ها جون، کیم هه سوک، چو هان چول امتیاز IMDb به سریال: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز سریال در سایت راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

فصل اول سریال اکشن فانتزی «هیولای گیونگ سونگ» که با نام «موجود گیونگ سونگ» نیز شهرت دارد، به وقایع گیونگ سونگ (نام قدیمی سئول) در سال ۱۹۴۵ و زمان اشغال کره توسط ژاپن می‌پردازد. این سریال که یکی از بهترین سریال‌های هان سو هی است درباره‌ی زمانی است که گیونگ سونگ تاریک‌ترین روزگار خود را از سر می‌گذراند و اهالی شهر روی مرز باریک مرگ و زندگی، در جنگ و ستیزی مدام و بی‌وقفه برای نجات جان خود هستند.

سریال جدید هان سو هی ترکیبی از عناصر پررمز و راز ژانر تاریخی با جلوه‌های بصری خیره‌کننده و هیولاهای ترسناک و مخوف است. فصل دوم این سریال ترسناک که داستان آن در دوران معاصر اتفاق می‌افتد، مدتی پس از انتشار فصل اول در دسترس عموم قرار گرفت و با اقبال عموم بینندگان مواجه شد.

ماجراهای این درام تاریخی علمی تخیلی پیرامون شخصیت دو جوان به نام‌های جانگ ته سانگ (پارک سوجون) و یون چه اوک (هان سو هی) در روزهای بهار سال ۱۹۴۵ در گیونک سونگ روایت می‌شود. هنگامی این دو جوان باید برای حفظ جان خود و دیگران با موجودی عجیب و ماورایی، مبارزه کنند.

در این سریال، هان سو هی نقش شخصیت محوری یون چه اوک را ایفا می‌کند، زن جوانی که متخصص یافتن افراد گمشده است. «موجود گیونگ سونگ» با پیش‌فرضی منحصربه‌فرد و همچنین با جذب حداکثری مخاطب، گواهی دیگر بر موفقیت هان سو هی در عرصه‌ی بازیگری است.

هان سو هی علاوه بر شیمی تماشایی و نیرومندی که با همبازی‌اش پارک سو جون دارد، بار دیگر عملکردی عالی خود در بازیگری را نیز به نمایش می‌گذارد و حضور چشمگیر و تأثیرگذار خود را به رخ می‌کشد. «هیولای گیونگ سونگ» به لطف داستان نوآورانه و ستارگان مطرح خود به شهرتی جهانی دست پیدا کرد و نظر مثبت منقدان بسیاری را برانگیخت.

«هیولای گیونگ سونگ» سه روز پس از انتشار در جایگاه اول جدول رتبه‌بندی سریال‌های کره جنوبی قرار گرفت و در فهرست هفتگی (Global Top 10) بهترین‌های نتفلیکس جهانی نیز جای گرفت و در بخش پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی غیرانگلیسی زبان، جایگاه سوم را از آن خود کرد. این مجموعه همچنین در ۲۰ کشور دیگر نیز در لیست برترین‌ها قرار گرفت و با استقبال گرم تماشاچیان روبرو شد و به مدت سه هفته در جمع ۱۰ نمایش برتر نتفلیکس باقی ماند.

۳- دنیای متأهلی (The World of The Married)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: مو وان ایل

مو وان ایل سایر بازیگران: کیم هی ئه، پارک هه جون، پارک سون یونگ، کیم یونگ مین

کیم هی ئه، پارک هه جون، پارک سون یونگ، کیم یونگ مین امتیاز IMDb به سریال: ۸ از ۱۰

هان سو هی با سریال کره‌ای «دنیای متأهلی» به شهرتی باورنکردنی دست پیدا کرد. اگرچه او در این سریال پرمخاطب نقش شخصیتی منفی را بر عهده داشت، اما اجرای هنرمندانه و بی‌نقص او از این شخصیت نامحبوب، او را به بازیگری پخته و حاذق تبدیل کرد و مهارت و قدرت او را در ارائه‌ی نقش‌های دشوار تکامل بخشید.

«دنیای متأهلی» در سال ۲۰۲۰ از طریق شبکه‌ی کابلی «JTBC» انتشار یافت و بلافاصله پس از انتشار با استقبال گرم بینندگان تلویزیونی روبرو شد. این سریال با نقش‌آفرینی کیم هی ئه، پارک هه جون، و هان سو هی، داستان یک زوج متأهل را روایت می‌کند که ازدواج‌شان به‌دلیل خیانت شوهر، دچار فروپاشی می‌گردد و در گردابی از خشم و انتقام گرفتار می‌شوند. این سریال با اقتباس از سریال «دکتر فاستر» محصول شبکه‌ی «BBC ONE» ساخته شده‌است.

قسمت آخر سریال کره‌ای «دنیای متأهلی» با کسب آمار قابل توجه ۲۸.۳۷۱ تماشاگر در سراسر کشور و با سبقت گرفتن از رکورد سریال کره‌ای محبوب «قلعه‌ی آسمان»، به پربیننده‌ترین سریال در تاریخ تلویزیون کابلی کشور کره جنوبی بدل شد. این مجموعه همچنین با میانگین کلی ۱۸.۸۲۹ مخاطب در تمام قسمت‌ها، بالاترین میزان امتیاز یک درام در تلویزیون کابلی را به ثبت رساند.

«دنیای متأهلی» نخستین تجربه‌ی هان سو هی در نقش یکی از شخصیت‌های کلیدی و محوری است. او در این سریال، بار دیگر با نقشی منفی، تاریک و منفور به تلویزیون بازگشت و شخصیت یو دا کیونگ، زنی که مرد داستان با او به همسرش خیانت می‌کند را با هنرمندی هرچه تمام‌تر ایفا کرد و توجه همگان را به بازی باورپذیر و طبیعی خود جلب کرد.

سریال انتقامی «دنیای متأهلی» همانند سریال «گل پول» ثابت کرد که هان سو هی نه تنها در ارائه‌ی جنبه‌های تیره و تنش‌آمیز یک شخصیت موفق است، بلکه کاریزما و پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به شخصیت محوری یک درام تلویزیونی پرطرفدار را نیز دارد. «دنیای متأهلی» یکی از بهترین سریال‌های هان سو هی و تجربه‌ای ارزنده و موفقیت‌آمیز در کارنامه‌ی هنری پربار این ستاره‌ی جوان و خوش‌آتیه است.

۲- با وجود این‌که می‌دانم (Nevertheless)

سال پخش: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: کیم گا رام

کیم گا رام سایر بازیگران: سونگ کانگ، چه جونگ هیوپ، کیم مین گی، لی هو جونگ، یانگ هه جی

سونگ کانگ، چه جونگ هیوپ، کیم مین گی، لی هو جونگ، یانگ هه جی امتیاز IMDb به سریال: ۷ از ۱۰

سریال عاشقانه‌ی «باوجود این‌که می‌دانم» یا «می‌دانم ولی» یکی از معروف‌ترین سریال‌های هان سو هی است. به دنبال موفقیت چشمگیر سریال «دنیای متاهلی»، هان سو هی با ایفای نقش در درام عاشقانه «باوجود این‌که می‌دانم» بر شهرت جهانی خود افزود. شیمی فوق‌العاده‌ او و سونگ کانگ به حدی توجه هواداران را جلب کرد، که تا مدت‌ها شایعه‌های ارتباط این دو بازیگر را بر سر زبان‌ها انداخت.

این مجموعه‌ی پرطرفدار و حاشیه‌ساز، که از طریق شبکه نتفلیکس در دسترس عموم بینندگان در گوشه و کنار دنیا قرار گرفت، بر پایه‌ی وبتون (کمیک دیجیتال کره‌ای) پربازدیدی به همین نام ساخته شده است و ماجراهای زن و مرد جوانی را روایت می‌کند که باوجود این‌که به یکدیگر جذب شده‌اند، اما به دلیل تجربیات تلخ گذشته، درباره‌ی شروع و ادامه‌ی یک رابطه‌ی عاشقانه پایدار و همیشگی سرگشته و مردد هستند.

کنجکاوی درباره‌ی سرنوشت عاشقانه‌ی نامعلوم شخصیت‌های یو نا بی (هان سو هی) و پارک جه اون (سونگ کانگ) که هر دو به شکلی زخم‌دیده و دل‌شکسته بودند، تماشاگران بسیاری را پای گیرنده‌های تلویزیونی نشاند و این مجموعه را به یکی از محبوب‌ترین سریال‌های کره‌ای در حال پخش تبدیل کرد. سریال کره‌ای عاشقانه «باوجود این‌که می‌دانم» بدون تردید یکی از بهترین سریال‌های هان سو هی است و بازی عالی و تحسین‌برانگیز او در نقش یو نابی نیز، یکی از نقش‌آفرینی‌های ستایش‌شده و برجسته‌ی او شمرده می‌شود.

۱- اسم من (My Name)

سال پخش: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: کیم جین مین

کیم جین مین سایر بازیگران: آن بو هیون، پارک هی سون، مون سانگ مین، کیم سانگ هو

آن بو هیون، پارک هی سون، مون سانگ مین، کیم سانگ هو امتیاز IMDb به سریال: ۷.۸ از ۱۰

سریال «نام من» با عنوان دیگر «اسم من» یکی از بهترین سریال‌های جنایی کره‌ای سال‌های اخیر است. «نام من»راوی داستان شخصیت دختری به نام جی وو (هان سو هی) است که پدر خود را در دوران نوجوانی به شکلی هولناک از دست می‌دهد. پدر نام جی وو درست مقابل چشمان‌اش توسط یک مهاجم ناشناس به قتل می‌رسد و او پس از مرگ دلخراش پدرش تنها یک هدف برای زندگی‌اش پیدا می‌کند. این‌که قاتل متواری را پیدا کند و انتقام مرگ پدرش را از او بگیرد.

نام جی وو برای رسیدن به هدف خود، مدرسه را ترک می‌کند و به بزرگ‌ترین باند تبهکاری و قاچاق مواد مخدر که توسط چوی مو جین (پارک هی سون) بهترین و صمیمی‌ترین دوست پدرش رهبری می‌شود، می‌پیوندد؛ به این امید که نزد این خلافکار کهنه‌کار آموزش ببیند و درنهایت بتواند رد و نشان قاتل پدرش را پیدا کند و از او انتقام بگیرد. بازی بی‌نقص هان سوهی در این سریال اکشن جنایی، یکی از به‌یادماندنی‌ترین نقش‌آفرینی‌های این هنرپیشه‌ی توانا است. صحنه‌های مبارزه و مشت‌زنی که توسط خود او انجام شده است، بار دیگر بر اشتیاق و تلاش این بازیگر برای اجرای باورپذیر و دقیق نقش‌هایش صحه گذاشت و مهارت‌های قابل ستایش او را به منصه‌‌ظهور گذاشت.

سریال «نام من» در زمان پخش، به خاطر بازی‌های تحسین‌برانگیز بازیگران و همچنین داستان پرتعلیق، گیرا و جنجالی‌اش، سر و صدای بسیاری به پا کرد و مخاطبان بسیاری را کره جنوبی و دیگر نقاط جهان پای گیرنده‌های تلویزیونی نشاند. این سریال در فهرست ۱۰ سریال برتر سال ۲۰۲۱ قرار گرفت و در مجموع ۴ نامزدی جایزه‌ی بهترین بازیگر زن را برای هان سو هی به ازمغان آورد. مجموعه‌ی تلویزیونی «نام من» در لیست برترین سریال‌های هان سو هی، جایگاهی ویژه و مهم را از آن خود می‌کند.

منبع: Screenrant

