اولین فیلم رنگی تاریخ سینما کدام است؟

زمانی که نگاتیوهای فیلم متحرک رنگی اوایل دهه ۱۹۵۰ معرفی شد، استفاده از رنگ در فیلم‌ها دیگر یک چیز لوکس گران‌قیمت و وقت‌گیر نبود. سال ۱۹۶۰ بود که فیلم رنگی به قالب استاندارد اکثر فیلم‌ها شد. اما طی این فاصله بیست و پنج ساله میان انتقال از سینمای سیاه و سفید رفتن از نقطه الف به ز نبود. مدت‌ها قبل از اینکه دوروتی «جادوگر شهر اوز» جاده آجری زرد را دنبال کند یا کلارک گیبل به اسکارلت بگوید دیگر برایش اهمیتی ندارد، بعضی‌ها داشتند فیلم‌های کاملاً رنگی می‌ساختند. اگر فیلم‌هایی را در نظر بگیریم که با استفاده از فرآیند سینماکالر فیلم‌برداری شده‌اند، فیلم مستند بریتانیایی محصول ۱۹۱۲ «با پادشاه و ملکه ما در سراسر هند» (With Our King and Queen Through India) اولین فیلم بلندی بود که به صورت رنگی فیلمبرداری شد. یعنی از فیلترهای قرمز/نارنجی و آبی/سبز فیلمبرداری شد که بر روی نگاتیو فیلم تأثیر گذاشت. این فرآیند به اندازه تکنی‌کالر سه نواره دقیق نبود و می‌توانست منجر به تولید رنگ‌های غیرطبیعی یا تار شود. «با پادشاه و ملکه ما در سراسر هند» یک مستند ۱۵۰ دقیقه‌ای است که سفر پادشاه تازه تاجگذاری شده جورج پنجم و همسرش را در سراسر شبه قاره هند دنبال می‌کند.

اولین فیلم داستانی‌ای که با سینماکالر فیلمبرداری شد هم بریتانیایی بود. فیلم «جهان، گوشت و شیطان» (The World, the Flesh and the Devil) محصول ۱۹۱۴، که گم شده است، یک درام پنجاه دقیقه‌ای بود که به نابرابری طبقاتی می‌پرداخت. اگر فیلم‌های فیلمبرداری سینماکالر را کنار بگذاریم، اولین فیلمی که تماماً رنگی فیلمبرداری شد، کمدی-درام آمریکایی «خلیج میان ما» (The Gulf Between) در سال ۱۹۱۷ بود. یکی دیگر از فیلم‌های گمشده که نمی‌تواند به تولید انبوه برسد، چرا که برای نمایش نیاز به یک پروژکتور مخصوص دارد. اولین فیلم رنگی که به صورت انبوه تولید شد، فیلم «عوارض دریا» (The Toll of the Sea) بود که سال ۱۹۲۲ اکران شد.

اولین فیلمی که به طور کامل با تکنی‌کالر سه نواره فیلمبرداری شد، چهار سال قبل از «جادوگر شهر اوز»، درام تاریخی «بکی شارپ» (Becky Sharp) در سال ۱۹۳۵ بود که اقتباسی است از رمان «بازار خودفروشی» (Vanity Fair) اثر ویلیام میکپیس-تاکری بود. همان‌طور که این مجموعه از فیلم‌ها نشان می‌دهد، تاریخ سینمای رنگی تنها به چند محصول مشهور هالیوود در دهه ۱۹۳۰ محدود نمی‌شود. با صرف‌نظر کردن از لزوم «فیلمبرداری» رنگی برای فیلم‌ها، در واقع می‌توانیم تقریباً به ابتدای خود فیلمسازی برگردیم و حتی نمونه‌های اولیه فیلم‌های رنگی را پیدا کنیم. از سویی، هیچ یک از فیلم‌هایی که قبل از «بکی شارپ» ساخته شده‌اند هم در دسترس ما نیستند. برای مثال، تنها سکانس‌های خاصی از مستند «با شاه و ملکه ما» باقی مانده است. با این حال، در این سکانس‌ها می‌توانیم ببینیم که دیدن سینمای رنگی برای اولین بار در جهان چگونه بوده است.

