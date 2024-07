انیمیشن «من نفرت‌انگیز ۴» صدر گیشه را از «درون و بیرون ۲» ربود (باکس آفیس هفته)

«من نفرت‌انگیز ۴» با ۷۵ میلیون دلار فروش داخلی یکی از بالاترین فروش‌های هفته (جمعه تا یکشنبه) را در سال ۲۰۲۴ و در این بازه زمانی سه روزه داشت. این رقم چهارمین افتتاحیه برتر داخلی سال ۲۰۲۴ بعد از فیلم‌های «درون و بیرون ۲» با ۱۵۴ میلیون دلار، «تلماسه: بخش دوم» (Dune: Part Two) با ۸۲ میلیون دلار و «گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید» (Godzilla x Kong: The New Empire) با ۸۰ میلیون دلار است.

این یک شروع فوق‌العاده برای انیمیشن «من نفرت‌انگیز ۴» است که تنها با ۱۰۰ میلیون دلار بودجه ساخته شده. این رقم بخش کوچکی از بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری است که معمولا برای انیمیشن‌های رقبای ایلومینیشن مانند دیزنی و پیکسار در نظر گرفته می‌شود. همچنین با دریافت نمره درخشان A در سینمااسکور کاملا واضح است که طرفداران این فرنچایز احساس می‌کنند این قسمت نیز به اندازه قسمت‌های قبلی جذاب و سرگرم کننده است. مینیون‌ها همیشه باعث خنده تماشاگران می‌شوند و به نظر می‌رسد تا آخر تابستان مهمان سینماها خواهند بود.

با وجود سلطه انیمیشن رقیب یعنی «من نفرت‌انگیز ۴» بر جدول فروش، انیمیشن «درون و بیرون» کمپانی پیکسار در جایگاه دوم همچنان با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. این فیلم محصول دیزنی مرز ۵۰۰ میلیون دلار فروش داخلی عبور کرد و در هفته چهارم اکران ۳۰ میلیون دلار فروخت. مجموع فروش داخلی این انیمیشن در حال حاضر ۵۳۳ میلیون دلار است.

«یک مکان ساکت: روز یک» (A Quiet Place: Day One) وارد جایگاه سوم شد و در دومین هفته اکران ۲۱ میلیون دلار فروخت. این فیلم پیش‌درآمد ترسناک کمپانی پارامونت تا این هفته ۹۴.۳۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشت.

همزمان با انیمیشن «من نفرت‌انگیز ۴» فیلم ترسناک جدید کمپانی A24 با عنوان «ماکسین» (MaXXXine) نیز این هفته اکران شد و در جایگاه چهارم قرار گرفت. این فیلم در مجموع سه روز اکران و پیش‌نمایش، حدود ۷.۶ میلیون دلار فروش داشت. این رقم جهشی قابل توجه نسبت به اولین نمایش‌های همکاری‌های قبلی کارگردان تی وست و ستاره فیلم، میا گاث در ژانر وحشت، یعنی «ایکس» (X) با فروش ۴.۲ میلیون دلار و «پرل» (Pearl) با فروش ۳.۱ میلیون دلار است. هر دوی این فیلم‌ها پس از اکران در سال ۲۰۲۲ طرفداران زیادی پیدا کردند و این موضوع در افزایش فروش گیشه برای «ماکسین» تاثیرگذار بوده است. نقدهای اولیه برای این فیلم اسلشر که در دهه ۸۰ میلادی جریان دارد، مثبت بوده و در آن شاهد حضور میا گاث به همراه گروه بازیگران درخشانی شامل الیزابت دبیکی، لیلی کالینز، هالزی، میشل موناهان، جانکارلو اسپوزیتو و کوین بیکن هستیم.

کمپانی‌های سونی و کلمبیا پیکچرز با فیلم اکشن موفق خود، «پسران بد: بران یا بمیر» (Bad Boys: Ride or Die) جمع پنج فیلم برتر را کامل می‌کنند. این فیلم در پنجمین هفته اکران ۶.۵۵ میلیون دلار درآمد داشت و مجموعا در آمریکای شمالی به فروش ۱۷۷.۳۵ میلیون دلار دست پیدا کرد.

«افق: یک حماسه آمریکایی- فصل ۱» (Horizon: An American Saga – Chapter 1) اولین قسمت از فیلم دوفصلی ساخته‌ی کوین کاستنر که هفته گذشته شروع ضعیفی داشت، در دومین هفته اکران ۵.۴۸ میلیون دلار فروخت و به رتبه ششم جدول سقوط کرد. این فیلم تا حالا ۲۲.۱۹ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشته است.

استودیو انجل با فیلم جدید خود به گیشه بازگشته است. «صدای امید: داستان پاسوم تروت» (Sound of Hope: The Story of Possum Trout) یک درام درباره یک کشیش اهل تگزاس و تلاش‌های کلیسای او برای رسیدگی به وضعیت کودکان بی‌سرپرست است. یک سال پیش، همین استودیو با فیلم مهیج قاچاق انسان با عنوان «صدای آزادی» (Sound of Freedom) صدرنشین جدول باکس‌آفیس بود. با این حال رقبا انتظار فروش کم‌تری را برای «صدای امید» دارند. این فیلم در هفته اول اکران ۳.۲۱ میلیون دلار فروخت و در رتبه هفتم جدول قرار گرفت.

فیلم هندی «پروژه کی» (Kalki 2898 AD) هم در دومین هفته اکران ۱.۸۳ میلیون دلار فروخت و رتبه هشتم را به نام خود ثبت کرد. این فیلم به کارگردانی نگ اشوین تا حد متوسطی توانست نظر منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کند و در آمریکای شمالی مجموعا ۷.۳ میلیون دلار بفروشد.

تریلر جنایی «موتورسواران» (The Bikeriders) با بازی آستین باتلر در نقش اصلی این هفته نهم شد و با فروش ۱.۳ میلیون دلاری مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱۹.۳۳ میلیون دلار رساند.

فیلم آنتولوژی «انواع مهربانی» (Kinds of Kindness) ساخته یورگوس لانتیموس همچنان در جایگاه دهم جدول نشسته است. این فیلم با بازی اما استون و ویلم دفو همکاران همیشگی لانتیموس در سومین هفته اکران موفق شد ۸۶۰ هزار دلار بفروشد و مجموعا در آمریکای شمالی به ۳.۸۳ میلیون دلار دست پیدا کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی من نفرت‌انگیز ۴

Despicable Me 4 ۱ ۷۵.۰۰ ۱۲۲.۶۰ درون و بیرون ۲

Inside Out 2 ۴ ۳۰.۰۰ ۵۳۳.۸۲ یک مکان ساکت: روز یک

A Quiet Place: Day One ۲ ۲۱.۰۰ ۹۴.۳۵ ماکسین

MaXXXine ۱ ۶.۷۰ ۶.۷۰ پسران بد: بران یا بمیر

Bad Boys: Ride or Die ۵ ۶.۵۵ ۱۷۷.۳۵ افق: یک حماسه آمریکایی- فصل اول

Horizon: An American Saga – Chapter 1 ۲ ۵.۴۸ ۲۲.۱۹ صدای امید: داستان پاسوم تروت

Sound of Hope: The Story of Possum Trot ۱ ۳.۲۱ ۶.۸۱ پروژه کی

Kalki 2898 AD ۲ ۱.۸۳ ۷.۳۰ موتورسواران

The Bikeriders ۳ ۱.۳۰ ۱۹.۳۳ انواع مهربانی

Kinds of Kindness ۳ ۰.۸۶ ۳.۸۳

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

