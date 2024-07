۱۰ فیلم درخشان که به توصیه کلر دنی، کارگردان «حیات والا» باید ببینید

۱۰. سارق (Thief)

سال اکران: ١٩٨١

١٩٨١ کارگردان: مایکل مان

مایکل مان بازیگران: جیمز کان، تزدی ولد، جیمز بلوشی

جیمز کان، تزدی ولد، جیمز بلوشی امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

۷.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ٨٠ از ۱۰۰

«سارق» یکی از برجسته‌ترین فیلم‌های مایکل مان محسوب می‌شود. او در طراحی ساختار شخصیت‌ها، خصایص پیچیده و چشم‌گیری به کار برده است که بیننده را بیش از هرچیز غرق اثر می‌کند. نکته برجسته‌ی این فیلم شخصیت فرانک، یک سارق مشهور الماس است که به طور تخصصی فقط گاوصندوق‌های الماس را باز می‌کند.

او طی یک اتفاقی عجیب در موقعیتی بحرانی قرار می‌گیرد و فشار این موقعیت مسیر کاری‌اش را کاملا تغییر می‌دهد. درواقع این قوس شخصیتی و روندی که فرانک برای مسیر خود پیش ‌می‌گیرد، درخشان‌ترین ویژگی‌ «سارق» به حساب می‌آید. این فیلم به‌جای هیجان‌های تکراری، جزئیاتی متمایز و چشم‌گیر از یک اثر جنایی را ارائه می‌دهد که این تلاش‌ مایکل مان باعث شده تا کلر دنی «سارق» را به عنوان یکی از پنج فیلم مورد علاقه خود نام ببرد.

جیمز کان؛ ستاره‌ی بزرگی که نباید فراموش شود

۹. گورستان شکوه (Cemetery of Splendor)

سال اکران: ٢٠١۵

٢٠١۵ کارگردان: اپیچاتپونگ ویراستاکول

اپیچاتپونگ ویراستاکول بازیگران: جنجیرا پونگپاس، بانلوپ لومنوی

جنجیرا پونگپاس، بانلوپ لومنوی امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.٨ از ۱۰

۶.٨ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ٩٧ از ۱۰۰

درام اندیشمندانه و شاعرانه «گورستان شکوه» ساخته‌ی فیلمساز برجسته تایلندی، آپیچاتپونگ ویراستاکول است که او را بیشتر برای فیلم‌ «عمو بونمی زندگی‌های گذشته‌اش را به یاد می‌آورد» (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Life) می‌شناسند. یکی از فیلم‌های پیشنهادی کلر دنی «گورستان شکوه» است که قصه‌ی آن یک استعاره‌ درباره‌ی سیاست‌های کشور تایلند است که از طریق مسئله‌‌ی خواب به موضوعاتی همچون احساس تنهایی، ارتباط و معنویت می‌پردازد. خط روایی این اثر بسیار آهسته پیش می‌رود و احتمالا خسته کننده باشد، اما جهان متفکرانه‌ و تصاویر گیرای آن قطعا تغییرات و چالش‌های عمیقی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند.

داستان این فیلم درباره‌ی یک همه‌گیری بیماری خواب است. شخصیت اصلی، جنجیرا پرستار میناسالی است که در بیمارستان روستایی‌ای، داوطلبانه به اشخاصی کمک می‌کند که درگیر این بیماری عجیب هستند. او در آنجا به سربازی علاقه‌مند می‌شود که در مرز خواب و بیداری مداوم گیر افتاده است.

۱۰ فیلم پیشنهادی دنی ویلنوو به سینمادوستان؛ کارگردان تحسین‌شده‌ی «تل‌ماسه»

۸. تعقیب (The Chase)

سال اکران: ١٩۶۶

١٩۶۶ کارگردان: آرتور پن

آرتور پن بازیگران: مارلون براندو، جین فوندا، رابرت ردفورد، ای. جی. مارشال

مارلون براندو، جین فوندا، رابرت ردفورد، ای. جی. مارشال امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ٧.١ از ۱۰

٧.١ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ٨٠ از ۱۰۰

احتمالا یکی از دلایلی که دنی فیلم «تعقیب» را بین ده اثر مورد علاقه خود قرار داده، شخصیت‌پردازی‌های فوق‌العاده‌ و استفاده از بازیگران تواناست. با وجود اینکه آرتور پن، کارگردان این فیلم هیجان‌انگیز بعدها از ساخت آن ابراز پشیمانی کرد، اما در هر صورت او توانسته یک گروه بزرگ از حرفه‌ای‌ترین بازیگران را درکنار یکدیگر به خوبی رهبری و هدایت کند که قطعا این بهترین نقطه‌ قوت «تعقیب» است.

حوادث داستان این فیلم حول‌محور تعقیب و گریزهایی مهیج پیش می‌رود و یک کشمکش دراماتیک از تنش‌های شهری درون تگزاس را به نمایش می‌گذارد. مارلون براندو در «تعقیب» نقش کلانتر کالدر را ایفا می‌کند که سعی دارد با ایجاد صلح، صداقت و انسانیت جلوی خشونت‌های اوباش و درگیری‌های نژادی شهر را بگیرد.

۷. دیلینجر مرده است (Dillinger is Dead)

سال اکران: ١٩۶٩

١٩۶٩ کارگردان: مارکو فرری

مارکو فرری بازیگران: مارلون براندو، جین فوندا، رابرت ردفورد، ای. جی. مارشال

مارلون براندو، جین فوندا، رابرت ردفورد، ای. جی. مارشال امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.٩ از ۱۰

۶.٩ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ٧۵ از ۱۰۰

«دیلینجر مرده است» از مورد موفق‌ترین فیلم‌های پیشنهادی کلر دنی به حساب می‌آید که مضمون سیاسی آن بر شرایط بی‌رحمانه مشاغل شرکتی و کارهای زندگی روزمره تمرکز دارد و مفاهیم عمیقی همچون هویت، معناگری، مصرف‌گرایی را با نگاهی صریح و کوبنده بررسی می‌کند. این اثر یک بازنمایی عینی‌ای از جهان مدرنیته است که ساختار متفاوت و شاید نامعمول و البته سبک بصری خلاقانه‌ی آن را باید تحسین کرد. اگر چه «دیلینجر مرده است» حس و حالی از فیلم جنایی را انتقال می‌دهد، اما بیشتر سطوح درونی یک شخصیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

قصه‌ی «دیلینجر مرده است» پیرامون شخصیت روی گلاکو یک طراح میانسال ماسک‌های گاز است. زمانی که یک هفت‌تیر قدیمی در میان روزنامه‌ای پیدا می‌شود که درباره‌ی جان دیلینجر است، زندگی گلاکو به طرز عجیبی تغییر می‌کند. او درحالی که اسلحه را به دست گرفته، زندگی روزمره‌ی خود را مرور می‌کند و سپس وقایع شگفت‌انگیز داستان از همینجا آغاز می‌شود.

۶. اعتماد ( Trust)

سال اکران: ١٩٩٠

١٩٩٠ کارگردان: هال هارتلی

هال هارتلی بازیگران: آدرین شلی، مارتین دونوان، ادی فالکو

آدرین شلی، مارتین دونوان، ادی فالکو امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ٧.۴ از ۱۰

٧.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ٨٠ از ۱۰۰

«اعتماد» یک کمدی سیاه خارق‌العاده به نویسندگی و کارگردانی هال هارتلی است. این اثر داستان عاشقانه‌ی عجیب میان ماریا که دبیرستان را رها کرده و متیو یک مکانیک سرخورده را روایت می‌کند. هردوی آن‌ها با بحران‌های درونی عجیب و مسائل خانوادگی‌ای درگیر هستند، بنابراین به یکدیگر پناه می‌برند تا در مسیر قابل‌تحمل‌تری از زندگی قرار بگیرند.

این فیلم با رویکردی طنزآمیز، بدبختی و مشکلات را یکی پس از دیگری به قهرمانان خود تحمیل می‌کند. «اعتماد» یک رام-کام (کمدی رمانتیک) تمام‌عیار و فراموش نشدنی به حساب می‌آید که توسط شخصیت‌پردازی‌های دوست‌داشتنی و دیالوگ‌های خاص، بی‌گمان توصیفی بی‌نظیر و جذاب از عشق را ارائه می‌دهد. کلر دنی درباره‌ی فیلم «اعتماد» می‌گوید: «اولین فیلمی که از هال هارتلی تا به حال دیدم، احساس شلاق زدن به من بود. این فیلم خیلی چیزها را درمورد دوستی با میزانسنی زیبا و ساده می‌گوید».

۵. فیلی که هنوز نشسته است (An Elephant Sitting Still)

سال اکران: ٢٠١٨

٢٠١٨ کارگردان: هو بو

هو بو بازیگران: ژانگ یو، یوچانگ پنگ، وانگ یو ون

ژانگ یو، یوچانگ پنگ، وانگ یو ون امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ٧.٨ از۱۰

٧.٨ از۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ٩۴ از ۱۰۰

«فیلی که هنوز نشسته است» نگاهی عمیق و یگانه به داستان چهار فرد افسون شده، در یک شهر تاریک شمال چین دارد. شخصیت‌ها شامل نوجوانی که با یک زورگو روبه‌رو می‌شود، دختری که از خانه‌ای آسیب‌زا فرار می‌کند، مردی که با پیامدهای خودکشی دوستش درگیر است و مردی مسن که در معرض رها شدن قرار می‌گیرد و سپس زندگی این چهار نفر درهم می‌آمیزد. این چهار نفر به طرز عجیبی، وارد جهان اسطوره‌ای فیلی می‌شوند که بی‌تفاوت، ساکن و فارغ از هرچیزی نشسته است.

این اثر ٢٣۴ دقیقه‌ای حماسی، بسیار پیچیده است و درون‌مایه‌ی آن به موضوعاتی مانند اندوه و ناراحتی، مشکلات اقتصادی و جرم‌ها اشاره می‌کند. ما در این فیلم که از حال و هوای تیره و خاکسترای برخوردار است با شخصیت‌ها وارد یک شهر مرموز چینی‌ می‌شویم و به آرامی آنجا را کشف می‌کنیم. این شهر لایه‌هایی مختلفی از تاریخ چین، سرزمین‌های باستانی و ساختمان‌های درحال ساخت را برای ما آشکار می‌کند و سپس وقتی به شب رسیدیم، یک فیل را می‌بینیم!

۴. ناگهان تابستان گذشته (Suddenly, Last Summer)

سال اکران: ١٩۵٩

١٩۵٩ کارگردان: جوزف ال. منکیه‌ویچ

جوزف ال. منکیه‌ویچ بازیگران: کاترین هپبورن، مونتگومری کلیفت، الیزابت تیلور، آلبرت دکر

کاترین هپبورن، مونتگومری کلیفت، الیزابت تیلور، آلبرت دکر امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ٧.۵ از ۱۰

٧.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۶٨ از ۱۰۰

در این فهرست یکی از فیلم‌های پیشنهادی کلر دنی، درام روان‌شناختی «ناگهان تابستان گذشته» است که از نمایشنامه‌ تنسی ویلیامز اقتباس شده و الیزابت تیلور در نقش کاترین، شخصیت زن جوانی را نشان می‌دهد که از مرگ مرموز و عجیب پسر عمویش، لطمه دیده است. عمه‌ی ثروتمند او، ویولت ونابل سعی دارد هرطور که شده، کاترین عمل لوبوتوم را انجام دهد تا درباره‌ی مسائل و اتفاقات مربوط به سباستین که در تابستان گذشته رخ داده، هیچ حرفی نزند. دکتر کوکرویچ در این فیلم نقش روانپزشکی را اجرا می‌کند که برای یافتن حقیقت‌ها، خاطرات کاترین را مورد برسی کامل قرار می‌دهد.

داستان فیلم به مراتب اسرار تکان‌دهنده‌ای را آشکار می‌کند که شامل جنایت‌های بسیار ترسناک و تاریکی است. هر سه بازیگر، اجراهای خارق‌العاده‌ای را به نمایش می‌گذارند، اما بی‌گمان قوس شخصیتی‌ای که تیلور ارائه می‌دهد در نوع خود برجسته‌ترین و کامل‌ترین است. کلر دنی درباره آن می‌گوید: «من با یکی از همکلاسی‌هایم، مدرسه را فرار کردیم تا این فیلم را ببینم و من توانستم، تنسی ویلیامز و الیزابت تیلور را کشف کنم».

۱۰ فیلم جنون‌آمیز که باعث می‌شوند به سلامت روان خود شک کنید

۳. تابستان با مونیکا (Summer with Monika)

سال اکران: ۱۹۵۳

۱۹۵۳ کارگردان: اینگمار برگمان

اینگمار برگمان بازیگران: هاریت آندرشون، لارس آکبورگ، اوکه گرونبری، آکه فریدل

هاریت آندرشون، لارس آکبورگ، اوکه گرونبری، آکه فریدل امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ٧.۵ از ۱۰

٧.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۱۰۰ از ۱۰۰

درام عاشقانه و شاهکار «تابستان با مونیکا» یکی از خاص‌ترین فیلم‌های پیشنهادی کلر دنی محسوب می‌شود که توسط کارگردان افسانه‌ای سوئدی، اینگمار برگمان ساخته شده است. هری و مونیکا دو جوان عاشقی هستند که از طبقه‌ی کارگر در استکهلم می‌آیند. آن‌ها در یک تصمیم آنی و سریع از زندگی روزمره خود فرار می‌کنند تا تابستانی آزاد و ماجراجویانه‌ای داشته باشند. با گذر زمان و با پایان رسیدن تابستان، واقعیت‌های اساسی و تاثیرگذار زندگی مانند فقر، مسئولیت‌ها و انتظارات در رابطه‌ی آن‌ها ریشه می‌دواند و همه چیز را تیره می‌کند.

«تابستان با مونیکا» زمان اکران با سر و صداهای زیادی مواجه شد؛ زیرا استفاده از تصاویر اروتیسم یکی از جسورانه‌ترین کارهایی بود که یک فیلمساز تا به حال انجام داده بود و تقریبا این امر در آن زمان، همچنان یک تابو تلقی می‌شد. درواقع برهنگی‌ای که ما در فیلم می‌بینیم، کاملا در خدمت داستان قرار دارد و ابدا در معنا و مفهوم هرزه‌نگاری قرار نمی‌گیرد. کلر دنی در جایی گفته که گاهی اوقات «تابستان با مونیکا» در رویاهای او ظاهر می‌شود و چنین نگاهی به فیلم دارد: «من رویای آن هجوم ناب و شکوهمند جوانی را دیدم. البته هربار که آن را تماشا می‌کنم، ناامید می‌شوم و گویی در فیلم این جوانی و روشنایی تابستان تا ابد باقی نمی‌ماند».

۲. دروازه بدن (Gate of Flesh)

سال اکران: ۱۹۶۴

۱۹۶۴ کارگردان: سیجون سوزوکی

سیجون سوزوکی بازیگران: جو شیشیدو، کوجی وادا، یومیکو نوگاوا، تومیکو ایشی، کیو ماتسو

جو شیشیدو، کوجی وادا، یومیکو نوگاوا، تومیکو ایشی، کیو ماتسو امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ٧.٢ از ۱۰

٧.٢ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۱۰۰ از ۱۰۰

«دروازه بدن» یکی از بهترین و برجسته‌ترین فیلم‌های پیشنهادی کلر دنی به کارگردانی سیجون سوزوکی است؛ کارگردانی که بیشتر برای ساخت فیلم‌های یاکوزایی شناخته می‌شود. داستان این اثر پیرامون گروهی از روسپیان است که در بازه‌ زمانی توکیو پس از جنگ زندگی می‌کنند. بعد از ورود یک فراری مجروح به دنیای آن‌ها، زندگی پرخطرشان با آشفتگی و دگرگونی‌هایی روبه‌رو می‌شود.

جلوه‌های بصری پر جنب و جوش، استفاده از رنگ‌های حساب شده در طراحی لباس‌ها و حس دوست‌داشتنی شوخ طبعی درون فیلم، قطعا همگی برآیندی از استعداد و خلاقیت بالای سوزوکی است. همچنین طراحی شخصیت‌ها بسیار نوآورانه، جذاب و چند لایه‌ای هستند؛ برای نمونه، زندگی کارگران جنسی کاملا برمبنای قوانین رفتاری منحصربه‌فرد و سختگیرانه‌ای پیش می‌رود که این پیچیدگی به خاطر دنیای خشن و تجربه‌های زیستی‌شان شکل گرفته است. قانون دیگر درباره‌ی آن‌ها این است که هرگز بدون پول کاری را انجام نمی‌دهند و همچنین با بی‌رحمی از قلمرو و مرزهای خود مراقبت می‌کنند.

۱. همه‌چیز روبه‌راه است (Tout Va Bien)

سال اکران: ۱۹۷۲

۱۹۷۲ کارگردان: ژان-لوک گدار. ژان-پیر گورین

ژان-لوک گدار. ژان-پیر گورین بازیگران: ایو مونتان، جین فوندا

ایو مونتان، جین فوندا امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۵٠ از ۱۰۰

«همه چیز روبه‌راه است» یک درام سیاسی محسوب می‌شود که پیچیدگی‌ آرمان‌های انقلابی، سرمایه‌داری و رسانه‌ها را مورد نقد قرار می‌دهد و احتمالا رادیکالیسم بی‌حد و مرز و سویه‌های سیاسی آن با توجه به دیدگاه و نگرش بیننده، مورد تحسین قرار می‌گیرد و یا بلعکس خسته‌کننده دیده می‌شود. این فیلم در پس‌زمینه تاریخی و اجتماعی تظاهرات و آشفتگی‌های کشور فرانسه، پس از ماه مه ١٩۶٨موقعیت داستانی خود را روایت می‌کند. بدین منظور در زمان اکران نتواسنت عملکرد خوبی از خود نشان دهد، بنابراین اکثر منتقدان آن را پایین‌تر از آثار دهه ١٩۶٠ ژان لوک گدار در نظر گرفته‌اند، اما با این وجود، نگاه بسیاری از منتقدین نسل‌های بعد نیز مهربانانه‌تر بود. دنی در یک جمله «همه چیز روبه‌راه است» را توصیف کرده: «این اثر عالی است».

میان ناآرامی‌های اجتماعی یک گزارشگر آمریکایی و شوهر فیلمساز فرانسوی‌اش درباره‌ی اعتصاب کارگران کارخانه‌ی سوسیس و کالباس مستندی را تهیه می‌کنند که به لطف آن‌ها این مستند، باعث برملا شدن تنش بین کارگران و مدیران می‌شود.

منبع: Collider

نوشته ۱۰ فیلم درخشان که به توصیه کلر دنی، کارگردان «حیات والا» باید ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala