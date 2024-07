هرآنچه باید درباره‌ی سریال «آگاتا همه‌جانبه» مارول بدانید

بله، درست است. شخصیت آگاتا قرار است یک‌بار دیگر به صفحه نمایش تلویزیون باز گردد. مراسم معارفه‌ای که به تازگی برگزار شد، اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی این سریال که قرار است از شبکه‌ی دیزنی پلاس منتشر گردد در اختیار مخاطبان قرار داد. برای توصیف این سریال در این مراسم از صفت کمدی تلخ استفاده شده است و قرار است یکی از تهیه‌کننده‌های اصلی سریال «وانداویژن» یعنی جک شافر، به عنوان سرپرست نویسندگان و تهیه‌کننده‌ی اجرایی در این سریال هم حضور داشته باشد. در ابتدا نام‌های مختلفی برای این سریال انتخاب شد؛ از «محفل هرج و مرج» (Coven of Chaos) و «خاندان هارکنس» (House of Harkness) گرفته تا «خاطرات دارک‌هولد» (Darkhold Diaries) و «ساحره‌ی دروغگو با کمد لباس بی‌نظیر» (The Lying Witch with Great Wardrobe). این عنوان‌ها توسط تیم تبلیغاتی دیزنی انتخاب شدند تا به شکل غیرمستقیم ماهیت هرج و مرج‌گونه و ذات کمیک این سریال را به مخاطبان نشان دهند. عنوان نهایی‌ای که برای این سریال انتخاب شد، عنوان «آگاتا همه‌جانبه» است؛ باید گفت که از نظر تبلیغاتی، این عنوان‌بندی بسیار هوشمندانه بود.

درباره‌ی آگاتا هارکنس چه می‌دانیم؟

شخصیت آگاتا که کاترین هان ایفاکننده‌ی نقش آن بود برای نخستین‌بار به عنوان اگنس در سریال «وانداویژن» به مخاطبان علاقه‌مند به دنیای مارول معرفی شد. آگنس یک شخصیت آشنا بود که در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های دیگر هم ممکن است او را دیده باشید؛ همسایه‌ی پر سر و صدایی که می‌توان شبیه او را در بسیاری از سیت‌کام‌های دیگر هم پیدا کرد. در قسمت‌های نخست، او به عنوان یک شخصیت بذله‌گو و کسی که همراه با واندا (الیزابت اولسون) مخاطب را به خنده می‌اندازد معرفی می‌شود. وقتی که داستان پیش‌تر می‌رود، در قسمت هفت، اگنس اعتراف می‌کند که آگاتا هارکنس بوده است؛ یک ساحره‌ی قدرتمند. او حتی در حال تغییر دادن وقایع در هکس بود؛ به دنبال دستکاری‌های او، واندا گول خورده بود و باور داشت که رالف بانر (ایوان پترز) برادرش پیترو است. هیجان و شوقی که این شخصیت در مخاطب ایجاد می‌کرد به خوبی در ترانه‌ی «آگاتا همه‌جانبه» که توسط برندگان اسکار، کریستن اندرسون-لوپز و رابرت لوپز نوشته شده بود به تصویر کشیده شد. این ترانه همان‌طور که لایق آن بود توانست یک جایزه‌ی امی ببرد.

قسمت هشت سریال «وانداویژن» پیش‌زمینه‌ی داستانی شخصیت آگاتا را برای مخاطبان خود روایت کرد؛ سال ۱۶۹۳ در شهر سالم ایالت ماساچوست، یک محفل از جادوگران که توسط مادر آگاتا رهبری می‌شدند، تلاش کردند تا برای تمرین جادوی سیاه او را اعدام کنند. در عوض اما آگاتا جادوی آن‌ها را از دسنشان بیرون کشید و جانشان را گرفت. حالا بعد از گذشت تقریبی ۳۳۰ سال، در «وانداویژن» آگاتا می‌خواهد همین کار را با شخصیت واندا که جادوگری قدرتمند است انجام دهد. او اعلام می‌کند که واندا توانایی انجام جادوی هرج و مرج را دارد و در واقع او همان اسکارلت ساحره‌ی افسانه‌ای است. نبردی در سریال «وانداویژن» آغاز شد، اما واندا توانست آگاتا را شکست دهد و جادو را از درون او بیرون بکشد.

اولین تریلر سریال «آگاتا همه‌جانبه» منتشر شد؛ اسپین‌آف سریال محبوب «وانداویژن»

اسپین‌آف آگاتا برای سریال «وانداویژن» یک دنباله خواهد بود یا یک پیش‌درآمد؟

«آگاتا همه‌جانبه» دنباله‌ای برای سریال «وانداویژن» خواهد بود که در آن قرار است چگونگی گریختن آگاتا از جادویی که واندا او را در آن گیر انداخته است نشان داده شود. حالا، او بی‌قدرت است و ممکن است آگاتا وارد ماجراجویی‌ای شود تا طی آن بتواند قدرت‌های خود را دوباره به دست آورد. نمی‌توان گفت که هیچ عنصر پیش‌درآمدی‌ای در این سریال وجود نخواهد داشت. بعضی از بازگشت به گذشته‌ها می‌توانند به بررسی گذشته‌ی آگاتا و وقایع زندگی او بعد از دوران محاکمه‌ی جادوگرانه‌ی سالم بپردازند. این بازگشت به گذشته‌ها می‌توانند به مخاطب نشان دهند که آگاتا چگونه توانسته است توانایی‌هایش در جادوی سیاه را گسترش دهد.

برای اگاتا بیش از ۳۰۰ سال داستان وجود دارد. باید به شافر فرصت و فضای کافی داده شود تا او بتواند هر داستانی را که می‌خواهد، با توجه به ایده‌هایی که به ذهن نویسندگان خطور می‌کند، بنویسد. اگرچه تمرکز این دنباله بیش از هرچیز بر وقایع حال حاضر فیلم‌ها و سریال‌های آینده دیزنی پلاس خواهد بود، اما اگر قرار باشد آگاتا ناگهان دریابد که در نقش همسایه‌ی فضول و پر سر و صدا گیر افتاده است، عناصر کمدی تلخ می‌توانند به خوبی در این سریال جا داده شوند ؛ با این حال به احتمال خیلی زیاد، فیلم داستان تلاش‌های او برای رهایی از جادوی واندا را روایت خواهد کرد در حالی که او برای نیرومندشدن دوباره با شخصیت‌های جدید و هیجان‌انگیز دیگر متحد می‌شود و یا از آن‌ها استفاده می‌کند.

سریال‌های تلویزیونی مارول از بدترین تا بهترین

بازیگرانی که حضور آن‌ها در «آگاتا همه‌جانبه» تایید شده است

بی‌شک، کاترین هان قرار است یک‌بار دیگر نقش آگاتا هارکنس را ایفا کند. اما کالفیلد، ایفاکننده‌ی نقش داتی جونز/سارا پراکتر در سریال «وانداویژن» که یک رهبر اجتماعی بود هم در این سریال حضور خواهد داشت. آماده‌ی آشنا شدن با یک جادوگر جدید باشید؛ پتی لوپان قرار است در این سریال نقش جادوگری جدید به نام لیلیا کالدرو را ایفا کند. پتی لوپان تایید کرده است که قرار است در این سریال نقش جادوگری ۴۵۰ ساله را ایفا کند. لوپان در مصاحبه‌ای که ۱۸ آوریل ۲۰۲۳ انجام داد، درباره‌ی این شخصیت گفته است: «قدرت‌های این شخصیت فرازمینی هستند و تبحر اصلی او در محفل هرج و مرج آگاتا تاروت است. من درباره‌ی او تحقیق کرده‌ام و باید بگویم او جذاب است. او واقعا جذاب است. بدنی آماده دارد با موهای پرکلاغی مشکی.»

اطلاعات زیادی درباره‌ی ارتباط این شخصیت با آگاتا وجود ندارد، اما او بی‌شک در کنار آبری پلازا در نقش شخصیت اصلی ریو ویدال و جو لاک در نقش شخصیتی که هنوز مشخص نیست، عضوی از محفل جادوگران خواهد بود. لاک گفته که در این سریال قرار است نقش نوجوانی سرحال با حس شوخ طبعی تلخ را ایفا کند. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به لیست بازیگرانی که تا به امروز حضورشان در این سریال حتمی شده است:

کاترین هان در نقش آگاتا هارکنس: قهرمان اصلی که ساحره‌ای قدرتمند است.

اما کالفیلد در نقش سارا پراکتر: کسی که در هکس واندا به عنوان داتی جونز شناخته شده بود.

پتی لوپان در نقش لیلیا کالدرو: جادوگری ۴۵۰ ساله که قدرت‌هایش ماورایی هستند.

آبری پلازا در نقش ریو ویدال: یک ساحره‌ی سبز و یکی از شریک‌های قدیمی آگاتا.

جو لاک در نقش شخصیتی بدون نام: احتمالا یک جادوگر دیگر.

ساشر زاماتا در نقش جنیفر کیل: یک جادوگر قدرتمند که از قدرت‌هایش برای محافظت استفاده می‌کند.

علی آهن در نقش آلیس: احتمالا یک جادوگر دیگر.

دبرا جو راپ در نقش شارون دیویس: کسی که در هکس واندا به عنوان خانوم هارت شناخته شده بود.

ماریا دیزیا در نقش شخصیتی بدون نام.

مایلز گوتیرز-رایلی در نقش شخصیتی بدون نام.

اکوویی اوکپوکوازیلی در نقش شخصیتی بدون نام.

«آگاتا همه‌جانبه» چه زمانی منتشر خواهد شد؟

وقتی که اواخر سال ۲۰۲۱ اعلام شد که قرار است سریالی به نام «اگاتا همه‌جانبه» ساخته شود، خیلی بعید به نظر می‌رسید که تا پیش از سال ۲۰۲۳ شبکه‌ی دیزنی پلاس بتواند این سریال را به پخش برساند. در مراسم معارفه‌ای که اخیرا برگزار شد، تاریخ رسمی منتشر شدن سریال اعلام شد؛ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴. دو قسمت نخست سریال در این تاریخ منتشر خواهند شد و پس از آن قسمت‌های باقیمانده به صورت هفتگی از شبکه‌ی دیزنی پلاس پخش خواهد شد. سریال هانا قرار بود زمستان ۲۰۲۳ منتشر شود، اما به دنبال اعتصاب انجمن نویسندگان و بازیگران به تاخیر افتاد. این به معنای آن بود که دیزنی مجبور است برنامه‌های خود را تغییر دهد.

دیزنی مجبور شد یک استراتژی جدید برای دنیای سینمایی مارول بچیند که در آن هرسال تنها ۳ فیلم سینمایی و ۲ سریال تلویزیونی از این دنیا منتشر شود. نام سریال «آگاتا همه‌جانبه» در کنار سریال‌ها و فیلم‌های دیگر دنیای مارول مانند «دردویل: تولد دوباره» (Daredevil: Born Again) و «آیرون‌هارت» ( Ironheart ) که قرار است طی سال‌های آتی منتشر شوند و برای انتشار آن‌ها تاریخ دقیقی مشخص شده است دیده می‌شود؛ برنامه‌های دیگری که از آن‌ها نام برد شد قرار است سال ۲۰۲۵ منتشر شوند. منتظر این سریال باشید و دو قسمت ابتدایی آن را که قرار است ۱۸ سپتامبر منتشر شوند، از دست ندهید.

