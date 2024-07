۸ شوخی سریال «پسران» با مارول و دی‌سی

فیلم جدید و نشاط‌آور ای-ترین (A-Train) با بازی ویل فرل، به نام «Training A-Train» تقریباً آماده اکران است. یک سال کامل از آخرین فیلم تک‌نایت (Tek Knight) می‌گذرد، بنابراین زمان آن فرا رسیده که دوباره راه‌اندازی شود و فیلم جدیدی برایش بسازند. فایرکرکر (Firecracker) مجموعه‌ای از فیلم‌های ابرقهرمانی با مضمون مذهبی را تحت عنوان جدید استودیو، «Vought Faith» عرضه خواهد کرد. پیشرفت‌های جدید و جسورانه زیادی در دنیای سینمایی وات وجود دارد که سریال «پسران» هوشمندانه ازشان برای طعنه زدن و تمسخر دنیای سینمایی مارول و فیلم‌های دی‌سی استفاده می‌کند. این قسمت از «پسران» پر از محتوای متا و شوخی‌های وحشیانه در رابطه با سینمای ابرقهرمانی است.

۱.‌ راه‌اندازی مجدد سالانه تک‌نایت

وقتی تک‌نایت در نمایشگاه وات روی صحنه می‌رود تا فیلم جدید خود را معرفی کند، رو به هوادارانش می‌گوید: «یک سال تمام از آخرین فیلم من گذشته، بنابراین وقتش رسیده که یک بازسازی داشته باشیم!» این دیالوگ اشاره خنده‌دار «پسران» به تمایل دی‌سی برای بازسازی مداوم بتمن است. فیلمی که رابرت پتینسون در آن نقش بتمن را ایفا می‌کند، یعنی فیلم «بتمن» (The Batman)، کمتر از یک سال پس از حضور بتمن بن افلک در فیلم «لیگ عدالت» زک اسنایدر روی پرده سینماها رفت.

کمپانی برادران وارنر تنها چند سال پس از پایان یافتن سه‌گانه «شوالیه تاریکی» (the dark knight) با بازی کریستین بیل، افلک را برای بازی در نقش بتمن استخدام کرد. افلک و مایکل کیتون هر دو برای ایفای نقش بتمن در فیلم «فلش» (Flash) تنها یک سال پس از فیلم «بتمن» بازگردانده شدند. دنیای سینمایی دی‌سی به رهبری جیمز گان، قرار است بتمن را بازسازی کند. فیلم «شجاع و جسور» (The Brave and the Bold) همزمان با فرنچایز «بتمن» رابرت پتینسون پخش خواهد شد. این‌طور که پیداست استودیو از بمباران مخاطبان با فیلم‌های سینمایی بتمن دست نخواهد کشید. بازسازی سالانه تک‌نایت در سریال «پسران» یک طعنه عالی به وضعیت فیلم‌های بتمن در دنیای سینمایی دی‌سی است.

۲. نفرین فو مانچو

در ابتدای نمایشگاه وات، یک تصویر گرافیکی وجود دارد که کل تاریخ شرکت را مرور می‌کند و قبل از پرداختن به فیلم‌های جدیدتری مانند «Rising Tide» و «Dawn of the Seven»، برای بررسی اولین فیلم‌های وات به اواسط قرن بیستم برمی‌گردد. پوستری برای یکی از فیلم‌های کریمسون کاونتس (Crimson Countess) وجود دارد که شبیه یکی از فیلم‌های دهه ۷۰ چارلز برانسون است. طبق این تصویر، اولین فیلم ابرقهرمانی وات در سال ۱۹۵۰ اکران شده و نام آن «Bombsight in The Curse of Fu Manchu» بوده است.

فو مانچو یک ابرشرور بود که به دست نویسنده انگلیسی، ساکس رومر، خلق شد. او مبتکر کهن‌الگوی مغز متفکر شیطانی و اساس بسیاری از کلیشه‌های شخصیت‌های شرور است. با این وجود، در سال‌های اخیر، شخصیت‌ فو مانچو به دلیل ایجاد یک کلیشه نژادپرستانه مورد انتقاد قرار گرفته است. مارول کامیکس پدر شانگ‌چی را براساس فو مانچو ساخته (و حتی نام او را هم روی این شخصیت گذاشته‌اند)، اما برای اقتباس سینمایی «شانگ‌چی» (Shang-Chi) نام این شخصیت به ونوو تغییر داده شد. گنجاندن شخصیت نژادپرست فو مانچو در تاریخ وات اشاره‌ای به نژادپرستی است که مارول سعی کرده از تاریخ خود پنهان کند.

۳. پایان یافتن فیلم‌برداری مجدد سریال جدید ای-ترین در شبکه وات+

پس از آنکه تریلر فیلم ورزشی و نشاط‌آور «Training A-Train» به نمایش در آمد، ای-ترین از پروژه بعدی خود رونمایی کرد: یک سریال هیجان‌انگیز از شبکه وات+ به نام «استاندارد دوگانه» (Double Standard). ای-ترین می‌گوید فیلم‌برداری مجدد این سریال به پایان رسیده است و تقریباً آماده انتشار شده. این یک اشاره هیستریک به سابقه بدنام استودیو مارول در فیلم‌برداری مجدد مکرر پروژه‌هایش است. مارول به جای آنکه از ابتدا روی یک فیلم‌نامه قوی و خوب کار کند، پروژه‌های خود را با عجله در مرحله تولید قرار می‌دهد و داستان را از طریق فرآیند فیلم‌برداری مجدد اصلاح می‌کند؛ پروسه‌ای خسته‌کننده و وقت‌گیر که سرمایه زیادی را نیز هدر می‌دهد.

فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبورک: کوانتومانیا» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) به قدری مجدداً فیلم‌برداری شد که فیلم نهایی به سختی انسجام خود را حفظ کرده بود. دیالوگ ای-ترین درباره فیلم‌برداری مجدد به احتمال زیاد اشاره مستقیمی به تولید مشکل‌دار و معیوب فیلم آینده مارول، «کاپیتان آمریکا: دنیای قشنگ نو» (Captain America: Brave New World) است که آن‌قدر مجدداً فیلم‌برداری شده که احتمالاً هیچ یک از صحنه‌های فیلم‌نامه اصلی دیگر در فیلم وجود ندارد. همان‌طور که تیم خلاق پشت سریال «پسران» می‌دانند، گرفتار کردن یک پروژه در چرخه‌ای بی‌انتها از فیلم‌برداری‌های مجدد، بهترین راه برای روایت یک داستان نیست.

۴. قرار دادن انواع و اقسام محصولات

فیلم‌های مارول به دلیل قرار دادن محصولات مختلف جلوی دوربین بدنام شده‌اند. تقریباً هر فیلم از دنیای سینمایی مارول یک ابزار جدید تجملاتی را در یک ماشین آئودی به نمایش می‌گذارد. در نمایشگاه وات سریال «پسران»، دیپ یک نوآوری کاملاً جدید را در پروژه‌های وات معرفی می‌کند؛ ابزاری که به طور خودکار محصولی که در یک پروژه به نمایش درآمده را برای مخاطبان تغییر می‌دهد. برای مثال اگر در یک فیلم دست شخصیت اصلی یک نوشیدنی الکلی باشد، این نوآوری جدید آن نوشیدنی را به نوشابه تغییر می‌دهد. شیوه‌ای جدید برای تبلیغ محصولات که شرکت وات از آن استفاده می‌کند.

این یک طنز آشکار از روشی است که شرکت‌ها به حریم خصوصی مشتریان خود حمله می‌کنند و داده‌های آن‌ها را استخراج می‌کنند تا به فروش محصولات بیشتر به آن‌ها و تبلیغات هدفمند ادامه دهند. احتمالاً زمان زیادی نخواهد گذشت که شبکه دیزنی+ واقعاً از طریق چنین نوآوری‌ای در پروژه‌های مارول تبلیغات را برای مشترکین خود براساس داده‌های شخصی آن‌ها تنظیم کند. سریال «پسران» ممکن است حین شوخی و طعنه زدن به مارول، ایده‌ خطرناکی به آن‌ها داده باشند.

۵. ای-ترین می‌گوید بودجه‌ای که صرف یک سریال تلویزیونی می‌شود، نشان‌دهنده کیفیت آن سریال است

هنگامی که ای-ترین درباره سریال «استاندارد دوگانه» از شبکه وات+ صحبت می‌کند، به طرفداران خود می‌گوید فیلم‌برداری‌های زیاد این سریال، آن را به گران‌ترین سریال تلویزیونی که تاکنون ساخته شده تبدیل کرده است. سپس با خنده اضافه می‌کند: «پس باید سریال خوبی باشه، غیر از این است؟» این طرز فکر که بودجه‌های چند ده و حتی چند صد میلیون دلاری باعث می‌شود به نحوی جادویی کیفیت یک سریال بالا برود، مضحک است. این طعنه سریال «پسران» نه تنها متوجه مارول و دی‌سی است، بلکه کل استودیوهای هالیوودی را هدف قرار می‌دهد و تفکر آن‌ها را به سخره می‌گیرد. تقریباً همه استودیوهای هالیوودی فکر می‌کنند هرچه پول بیشتری برای یک فیلم یا سریال تلویزیونی خرج کنند، نتیجه نهایی بهتر خواهد شد.

تخمین ای-ترین مبنی بر اینکه گران‌ترین سریال تلویزیونی که تا به حال ساخته شده، حتماً کیفیت خوبی دارد، به دست تاریخچه فعالیت تلویزیونی خود مارول مردود شده است. سریال «تهاجم پنهان» (Secret Invasion) مارول یکی از گران‌ترین سریال‌های تلویزیونی است که تا به حال ساخته شده، و درنهایت به عنوان بدترین پروژه دنیای سینمایی مارول بین هواداران شناخته شد. اینکه سریال جدید ای-ترین گران‌ترین سریال وات بوده، به این معنی نیست که لزوماً کیفیت خوبی هم خواهد داشت.

۶. دیپ درباره برنده شدن جایزه ام‌تی‌وی صحبت می‌کند

هنگامی که دیپ دارد درباره نوآوری تبلیغ محصول وات صحبت می‌کند، برای نشان دادن این نوآوری دیجیتال صحنه‌ای از فیلم برنده جایزه ام‌تی‌وی خود، «Rising Tide»، را به نمایش می‌گذارد تا نحوه کارکرد این نوآوری را نشان بدهد. او طوری درباره برنده شدن جایزه ام‌تی‌وی صحبت می‌کند که انگار چندین و چند جایزه اسکار را برنده شده. این یک اشاره خنده‌دار به کنار گذاشتن کامل فیلم‌های ابرقهرمانی در محافل جوایز هالیوود است. حتی در دنیایی که ابرقهرمان‌ها واقعی هستند، آکادمی اسکار باز هم توجه‌ای به آن‌ها نمی‌کند.

اگرچه مارول در جوایز اسکار کاملاً ناموفق نبوده است؛ فیلم «پلنگ سیاه» (Black Panter) نامزد بهترین فیلم شد و البته شایسته آن نیز بود. اما فیلم‌های مارول در جوایز سینمایی ام‌تی‌وی موفقیت بسیار بیشتری نسبت به جایزه اسکار کسب کرده‌اند. فیلم‌های مارول تاکنون نتوانسته‌اند در بخش‌های مختلف جایزه اسکار، مانند بهترین بازیگر مرد، بهترین کارگردانی، یا بهترین فیلم‌نامه اقتباسی برنده شوند. اما آن‌ها اغلب جوایز سینمایی ام‌تی‌وی را در دسته‌هایی مانند بهترین فیلم تابستانی، بهترین حضور افتخاری، بهترین اجرای بدون پیراهن، و بهترین گروه بازیگران، برنده شده‌اند.

۷. برداشت ۱۲ دقیقه‌ای خاموشی مطلق در فیلم تک‌نایت

بازسازی سالانه تنها شوخی خوبی نیست که «پسران» درباره رویکرد برادران وارنر نسبت به فرنچایز «بتمن» آماده کرده بود. جزئیاتی که تک‌نایت درباره فیلم جدید خود فاش می‌کند شامل چند اشاره جالب به بتمن است. برای شروع، تک‌نایت می‌گوید فیلم جدیدش حاوی موفق‌ترین آهنگ‌های نیروانا خواهد بود، که اشاره‌ای به استفاده مکرر فیلم «بتمن» از آهنگ «Something in the Way» نیروانا است. این آهنگ واقعاً جایگاه خوبی در فیلم «بتمن» پیدا کرده، اما از طرف دیگر، این نسخه از بروس وین را مانند یک نوجوان ایمو نشان داده.

تک‌نایت همچنین اشاره می‌کند که فیلم جدید او دارای یک سکانس ۱۲ دقیقه‌ای است که در خاموشی مطلق اجرا می‌شود، که اشاره‌ای خنده‌دار به تیره‌تر و تاریک‌تر شدن فیلم‌های بتمن (هم به معنای واقعی کلمه و هم به معنای استعاری) است. در فیلم «بتمن» صحنه مبارزه‌ای وجود دارد که یک راهروی تاریک اتفاق می‌افتد، در این صحنه تنها نوری که وجود دارد، شلیک گاه و بیگاه نوچه‌های کارماین فالکون است. این صحنه مبارزه واقعاً جذاب و جالب از آب در آمده است، به خصوص که فیلم‌بردار آن گریگ فریزر، برنده جایزه اسکار بوده است. اما به سختی می‌توان گفت دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد.

۸. تمسخر دنیای سینمایی مارول به خاطر برنامه‌ریزی بیش از حد برای آینده

بهترین شوخی قسمت پنجم فصل چهارم سریال «پسران» درباره دنیای سینمایی مارول است: زمانی که دیپ و مجری همکارش از فهرست محتوایی فازهای ۷ تا ۱۹ دنیای سینمایی وات رونمایی می‌کنند. درست مانند چند فاز اول دنیای سینمایی مارول، این فهرست دنیای سینمایی وات شامل یک فیلم از گروه هفت در هر فاز است (به جز فاز ۱۰ که قهرمانان جوان‌تر رهبری را به دست می‌گیرند). فیلمی وجود دارد به نام «Homelander: Justice Served» که احتمالاً برای رفع اتهام کردن او از مشکلات حقوقی اخیر ساخته خواهد شد. یک فیلم دیگر به نام «A-Train: Into the Multiverse» نیز وجود دارد که نشان می‌دهد دنیای سینمایی وات نیز قصد دارد از مقوله چندجهانی، درست مثل مارول، استفاده کند. و درنهایت فیلمی با عنوان «Firecracker’s A Christmas Wish» وجود دارد.

این یک اشاره بسیار خودآگاه به برنامه‌ریزی بیش از حد دنیای سینمایی مارول برای آینده این فرنچایز است. آنچه طعنه سریال «پسران» را عمیق‌تر می‌کند، این است که آخرین اعلامیه کوین فایگی در این رابطه، از یک برنامه‌ریزی جاه‌طلبانه به طول یک دهه خبر می‌دهد که شامل فازهای ۴ تا ۶ می‌شود. چنین نمایشگاه‌هایی بیشتر برای جلب رضایت سهامداران شرکت است تا طرفداران و «پسران» به خوبی به این حقیقت طعنه زده است.

