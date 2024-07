شباهت صحنه‌ای از سریال «خاندان اژدها» با یکی از لحظات حماسی «بازی تاج و تخت»

پس از وقایع تکان‌دهنده‌ای که در قسمت اول فصل دوم دیدیم، هواداران سریال «خاندان اژدها» (house of the dragon) پیش‌بینی می‌کردند که قسمت‌های بعدی داستان را به سمت جنگی تمام عیار میان دو گروه سیاه‌ها (رینیرا) و سبزها (آلیسنت) ببرد. در عوض، رایان کوندال، خالق سریال، به همراه گروه نویسندگان تصمیم گرفتند ضرباهنگ آهسته و شوم «خاندان اژدها» را ادامه بدهند و فضایی برای پرداختن به عواقب ناخوشایند این قتل، باقی بگذارند. مانند مراسم تشییع جنازه عمومی در قلب کینگز لندینگ. این صحنه از «خاندان اژدها» بلافاصله مخاطبان را به یاد یک لحظه بسیار معروف در سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) می‌اندازد.

علی‌رغم شرایط بسیار متفاوت این دو صحنه، مراسم تشییع جنازه شاهزاده ژیهیریس تارگرین فقید (با بازی جود راک) و صحنه بدنام «پیاده‌روی شرم» سرسی لنیستر (با بازی لنا هدی) در «بازی تاج و تخت» به یکدیگر شباهت دارند. در هر دو مورد، ما با ملکه‌هایی سر و کار داریم که قدرتی ندارند (یا قدرت ازشان گرفته شده) و به این ترتیب مردان اطراف‌شان مجبورشان کرده‌اند در انظار عموم ظاهر شوند؛ امری که آن‌ها به هیچ وجه مایل به انجامش نبوده‌اند. آن‌ها مجبور شده‌اند خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین لحظات خود را برخلاف میل‌شان، صرفاً به عنوان یک نمایش برای توده مردم، به نمایش بگذارند. در هر دو مورد، این سؤال به وجود می‌آید که آیا رسیدن به مسند قدرت ارزش چنین کارهایی را دارد؟

معایب قدرت در «بازی تاج و تخت» و «خاندان اژدها»

جهان وستروس همیشه مکانی خطرناک بوده؛ چه برای خانواده‌های سلطنتی و چه برای رعیت‌های بی‌اهمیت. اما بارها و بارها در وستروس شاهد بوده‌ایم که قدرت و اقتدار برای زنان چیزی جز یک سپر نازک و شکننده نیست؛ حتی ملکه هم در جامعه بسیار مردسالار وستروس ممکن است بدترین اتفاقات را پشت سر بگذارد. این موضوع از لحظه اول سریال «خاندان اژدها» به نمایش گذاشته شده است؛ جایی که شاهدخت رینیس (با بازی ایو بست)‌ به دست لردهای قدرتمند وستروس نادیده گرفته می‌شود و به این ترتیب در طول شورای بزرگ تصمیم‌گیری درباره جانشین پادشاه، تحقیر دردناکی را تجربه می‌کند و جای خود را به ویسریس می‌دهد. لقب رینیس از همینجا آمده: ملکه‌ای که هرگز ملکه نشد.

اما این‌طور که پیداست درس‌های تاریخ را باید چند بار آموخت. بنابراین حتی ملکه آلیسنت و دخترش ملکه هلینا (با بازی فیا سابان) هم دچار یکی از همین لحظات عبرت‌آمیز تاریخ می‌شوند؛ یکی از لحظات دلخراش‌تر و غیرمنتظره فصل دوم «خاندان اژدها» تا به این لحظه. نقشه اوتو های‌تاور (با بازی ریس ایفانز) برای حمل جسد بی‌جان ژیهیریس در مقابل مردم پایتخت نقشه هوشمندانه‌ای است. چرا که او می‌خواهد خشم عموم را علیه رینیرا تارگرین برانگیخته کند و ادعای او برای تاج و تخت را دروغین جلوه دهد. با این وجود، قرار دادن ناعادلانه آلیسنت و هلینای غمگین در معرض آسیب‌های شدیدتر روحی و حتی فیزیکی، عبور کردن از خط قرمز است. امری که نشان می‌دهد اوتو های‌تاور برای پیروزی در این جنگ و دستیابی به اهداف سیاسی خود، حاضر است از تمام حد و مرزها عبور کند. برکنار شدن اوتو های‌تاور از مقام دست پادشاه، همان‌قدر که امری عاری از وقار و نادرست است، به خاطر همین یک مورد هم که شده، عادلانه به نظر می‌رسد.

در فصل پنجم سریال «بازی تاج و تخت» جاه‌طلبی و شهوت قدرت سرسی لنیستر به طور مشابه به سقوط او منجر شد، امری که در آخر به یک اقدام خشونت‌آمیز طولانی منتهی می‌شود. با وجود اینکه سرسی لنیستر شخصیت منفوری بود که در حق بسیاری جنایت کرد، به خصوص که باعث مرگ ند استارک شد، اما سرنوشت او در پیاده‌روی شرم چندان عادلانه و شایسته به نظر نمی‌رسید. تا حدی که حتی مخاطبانی که از او نفرت داشتند هم از این مجازات خوشحال نشدند.

