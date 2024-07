مگا مینیون‌ها در انیمیشن «من نفرت‌انگیز ۴» چطور طراحی شدند؟

رنو و دلاژ در مصاحبه با اینترتیمنت ویکلی فاش کردند که چگونه «چهار شگفت‌انگیز» (The Fantastic Four) روی خلق مگا مینیون‌ها تأثیر گذاشته‌ است. به عنوان مثال، این گروه شامل مینیونی است که می‌تواند یادآور The Thing باشد و یکی دیگر که درست مانند آقای شگفت‌انگیز (Mr. Fantastic) می‌تواند کش بیاید.

رنو در این باره گفت: «بنابراین، زمانی که ما «من نفرت‌انگیز ۴» را شروع کردیم، مینیون‌ها بیشتر بخشی از داستانی بودند که در شهر زیبای می‌فلاور روایت می‌شد. مینیون‌ها در قایق‌های تفریحی خوش می‌گذراندند و فکر می‌کنم برای مدتی در لاس وگاس بودند. آن‌ها سبک زندگی مرفهمی داشتند، چیزی که چندان برای موقعیت‌های طنز مناسب نیست. بنابراین ما شروع کردیم به صحبت درباره اینکه مینیون‌ها در لیگ ضد شرور (AVL) کار کنند. ما فکر می‌کردیم اگر آن‌ها فرصت این را داشته باشند که در مقام مأموران لیگ ضد شرور کار کنند، سرگرم‌کننده و باحال است.»

کارگردانان مشترک «من نفرت‌انگیز ۴» همچنین درباره اهمیت طراحی قدرت‌های ساده و گرافیکی برای مگا مینیون‌ها صحبت کردند؛ قدرت‌هایی که درک آن‌ برای مخاطبان آسان باشد. «اگر بخواهم از جانب خودم حرف بزنم، قطعاً داشتم به قدرت‌های ساده‌ای فکر می‌کردم که بسیار گرافیکی و در عین حال به راحتی برای مخاطبان قابل درک باشند. ما درباره قدرت‌های زیادی صحبت کردیم، اما با دانستن میزان زمانی که مگا مینیون‌ها در فیلم حضور داشتند، که زیاد هم نبود، درنهایت تصمیم گرفتیم با قدرت‌های کهن‌الگویی جلو برویم که مشابه قدرت‌های اعضای «چهار شگفت‌انگیز» بودند.»

او ادامه داد: «بنابراین قدرت‌های مگا مینیون‌ها دقیقاً کپی قدرت‌های «چهار شگفت‌انگیز» نیست. چیزی که من درباره گروه «چهار شگفت‌انگیز» دوست دارم، بامزه بودن قدرت‌های‌شان است؛ یکی از آن‌ها یک زن نامرئی است و دیگری یک مرد آتشین و البته یک مرد سنگی. چیز خاصی درباره قدرت‌های این گروه وجود دارد. در قالب کمیک این قدرت‌ها عالی عمل می‌کنند، اما حساسیت بصری و گرافیکی این قدرت‌ها واقعاً روی مگا مینیون‌ها خوش نشستند.»

با توجه به زمان محدودی که مگا مینیون‌ها در فیلم نقش دارند، گروه خلاق پشت «من نفرت‌انگیز ۴» قدرت‌هایی را انتخاب کرد که از نظر بصری متمایز و تا حدودی یادآور توانایی‌های «چهار شگفت‌انگیز» هستند.

کارگردان «من نفرت‌انگیز ۴» افزود: «مثلاً تیم، مینیون قد بلند ما، توانایی کش دادن بدن خود را دارد، قدرتی که برای او منطقی به نظر می‌رسد. و البته مل، با قدرت پرتوی لیزری، مینیونی تک‌چشم است که عینک دارد و عینکش گسترش پیدا می‌کند. بنابراین گروه ما دنبال راه‌هایی بود که از طریق طراحی‌ها این شخصیت‌ها و ظاهری که به عنوان مینیون‌های معمولی داشتند، قدرت‌های مناسب و مرتبطی به آن‌ها اعطا کنند.»

انیمیشن «من نفرت‌انگیز ۴» یادآور جذابیت بی‌پایان سریال «سیمپسون‌ها» است

هواداران «من نفرت‌انگیز ۴» ممکن است گرو، دختران او و مینیون‌ها را مشاهده کنند که علی‌رغم سال‌هایی که از آخرین ماجراجویی آن‌ها می‌گذرد، مثل همیشه جوان به نظر می‌رسند؛ بدون اینکه ذره‌ای بزرگ‌تر یا پیرتر شده باشند. کارگردان فیلم، رنو، این تصمیم خلاقانه را توضیح داد و آن را به طبیعت بی‌سن بودن شخصیت‌های «سیمپسون‌ها» تشبیه کرد.

طبق گزارش مجله ددلاین، رنو انتخاب خود مبنی بر حفظ سن ایستای شخصیت‌ها را به اشتراک گذاشت. او اعتراف کرد که این یک رویکرد عامدانه است و برای حفظ جذابیت فرنچایز طراحی شده. به گفته رنو، لذت تماشاگران تحت تأثیر این تصمیم قرار نگرفته است و هیچ نگرانی عمده‌ای مطرح نشده.

چرا برادر گرو در انیمیشن «من نفرت‌انگیز ۴» حضور ندارد؟

او در این باره متذکر شد: «بامزه است که این موضوع (در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها) زیاد مطرح می‌شود. من فکر نمی‌کنم مخاطبان به این مسأله اهمیتی بدهند. ما می‌توانیم داستانی درباره ۱۸ سالگی مارگو و رفتن او به کالج بسازیم، اما رویکرد سریال «سیمپسون‌ها» را انتخاب کرده‌ایم: هیچکس قرار نیست پیر شود. آن‌ها منجمد شده‌اند. در طول زمان من این فیلم را چند بار به همراه تماشاگران دیده‌ام و احساس نمی‌کنم مردم وقتی از سالن‌های سینما بیرون می‌آیند، آن را به عنوان یک مسأله بزرگ ببینند و بپرسند: «چرا مارگو بزرگ نشده؟»

انیمیشن سینمایی «من نفرت‌انگیز ۴» گرو را (با صداپیشگی استیو کارل)، در مواجهه با دشمن قدیمی، ماکسیم لو مال (با صداپیشگی ویل فرل) وارد مجموعه جدیدی از چالش‌ها می‌کند. تلاش این تبه‌کار برای انتقام، گرو و خانواده‌اش را مجبور می‌کند تا زندگی خود را بردارند و به جای دیگری بروند؛ امری که منجر به زنجیره‌ای از فرارهای طنزآمیز می‌شود.

منبع: movieweb

