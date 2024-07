هرآنچه باید درباره‌ی فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» بدانید

در سریال دیزنی‌پلاس، «فالکون و سرباز زمستان» (The Falcon and the Winter Soldier)، دیدیم که سم نسبت به مسئولیت سنگینی که این لقب بر دوش او می‌گذارد مردد بود و نمی‌خواست از آن استفاده کند؛ به ویژه با توجه به تاریخچه‌ای که کاپیتان آمریکا با خودش به همراه دارد. در پایان سریال اما او مطمئن شد که تنها کسی که می‌تواند روزی این سپر را به کار گرفته و نقش کاپیتان آمریکا را ایفا کند، خودش است. اما اینکه از اینجا به بعد چه خواهد شد را در فیلم تازه‌ی مارول، «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» خواهید دید.

این بار و در چهارمین فیلم کاپیتان آمریکا، این سم ویلسون خواهد بود که در نقش این ابرقهرمان ظاهر می‌شود و فصل تازه‌ای از داستان چندجهانی دنیای سینمایی مارول را باز می‌کند. «دنیای شگفت انگیز نو» فیلم یکی مانده به آخر پنجمین فاز دنیای مارول به حساب می‌آید و داستان خود را به پایان سریال «فالکون و سرباز زمستان» می‌برد. در این فیلم بود که سم ویلسون با بازی آنتونی مکی به عنوان کاپیتان آمریکای جدید معرفی شد.

پس از کناره‌گیری استیو راجرز به‌عنوان کاپیتان آمریکا در پایان «انتقام‌جویان: پایان بازی»، در مینی‌سریال «فالکون و سرباز زمستان» دیدیم که سم نمی‌تواند خودش را مجاب کند که جای استیو راجرز را بگیرد. «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» اولین فرصت برای سم خواهد بود تا نشان دهد چرا او شایسته‌ی حفظ میراث این ابرقهرمان و جانشینی اوست. به ویژه که حالا با تهدیدات خطرناکی مثل هالک قرمز مواجه شده است.

استودیو مارول اولین بار این فیلم را به طور رسمی در کامیک‌کان سال ۲۰۲۲ میلادی در سن‌دیگو معرفی کرد. در ابتدا قرار بود این فیلم تحت عنوان «کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی» (Captain America: New World Order) منتشر شود؛ اما تغییر نام آن به «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» در تابستان ۲۰۲۳ تأیید شد و آنتونی مکی هم شخصا آن را تأیید کرد. با توجه به این تغییرات، اعتصابات هالیوود و فیلمبرداری‌های مجددی که لازم بود برای این فیلم انجام شود، می‌توان گفت مسیر ساخت «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» یک مسیر دشوار بوده، اما نگران نباشید که این فیلم بالاخره قرار است روی سینماها را به خودش ببیند و در فاز پنجم مارول اکران شود.

داستان فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» چیست؟

خلاف فاز چهارم مارول، به نظر می‌رسد که فاز پنجم از یک داستان و طرح کلی یکپارچه پیروی می‌کند که تمام برنامه‌های فاز پنجم مارول را به هم مرتبط می‌سازد. مرحله‌ی میانی حماسه‌ی چندجهانی با فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» (Ant-Man And The Wasp: Quantumania) آغاز شد و حالا «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» در پایان این فاز قرار گرفته است. برای همین فیلم کاپیتان آمریکا ۴، علاوه بر داستان ابرقهرمان پرطرفدار، نقش مهمی در تمام فاز پنجم مارول بازی خواهد کرد.

ریشه‌ها و گذشته‌ی کاپیتان آمریکا اولین بار با استیو راجرز با بازی کریس اوانز در فیلم ابرقهرمانی جنگ جهانی دوم او به مخاطبان دنیای سینمایی مارول معرفی شد. در آن فیلم، استیو سرم ابرقهرمانی ویژه‌ای به خود تزریق کرد که به او قدرت‌های مافوق طبیعی کاپیتان آمریکا را داد. استیو راجرز با فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» دیگر خودش را بازنشسته و به گذشته سفر کرد تا باقی عمر خود را با عشق زندگی‌اش، یعنی پگی کارتر بگذراند؛ البته با پیر شدن آن‌ها، راه دیگری جز جدایی از پگی وجود ندارد که البته این بحث دیگری است. مهم‌تر از آن، در پایان این فیلم دیدیم که استیو سپر کاپیتان امریکا را به سم ویلسون سپرد. اما درست زمانی که جهان بیش از همیشه به کاپیتان آمریکا نیاز داشت، سم پا پس کشیده و سپر را رها کرد.

در «فالکون و سرباز زمستان» سم با بهترین دوست استیو راجرز، یعنی باکی بارنز (سباستین استن) همراه شد. باکی او را مجاب کرد تا سپر را پس گرفته و جانشین استیو شود. این دو با همکاری هم گروهی از تروریست‌ها را ردیابی کرده و در پایان سریال، سم بالاخره تصمیم گرفت مسئولیت تبدیل شدن به کاپیتان آمریکای تازه را بر عهده بگیرد.

چرا میراث کاپیتان آمریکا در دنیای سینمایی مارول به فالکون رسید؟

نحوه‌ی تبدیل شدن فالکون به کاپیتان آمریکا در کمیک‌های مارول با چیزی که در دنیای سینمایی آن دیده‌ایم کاملا تفاوت دارد که نمایانگر سیاست‌های تازه‌ی مارول در قبال بازنویسی کاراکترهای کمیک‌ها برای دوران مدرن است. در «فالکون و سرباز زمستان» سم ویلسون به نمادی تبدیل شد برای نشان دادن سیاست‌های نژادی نسبت به یک مرد سیاهپوست که به نماد زنده‌ی ارزش‌های آمریکا تبدیل می‌شود. علاوه بر این، سریال دیزنی‌پلاس نشان داد که نقش کاپیتان آمریکا می‌تواند به عنوان یک واسط بین مردم عادی و مقامات مسئول عمل کند.

اولین تریلر فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو»، که در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۴ و قریب به دو سال پس از اعلام ساخت آن منتشر شد، جزئیاتی درباره‌ی داستان این فیلم فاش کرده است. این تریلر با جلسه‌ای پرتنش در کاخ سفید آغاز شده و سم با رئیس جمهور تازه‌ی ایالات متحده آمریکا ، تادئوس راس (هریسون فورد) دیدار می‌کند. این اولین حضور هریسون فورد در دنیای سینمایی مارول خواهد بود که کاراکتر راس را به تصویر می‌کشد؛ کاراکتری که پیش از این او را با بازی ویلیام هرت دیده بودیم.

راس و سم البته با هم بیگانه نیستند. راس در مقام قبلی خود به عنوان وزیر امور خارجه مسئول دستگیری سم و سایر انتقام‌جویان بود که جریانش را از فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) به یاد دارید. در فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» اختلاف میان انتقام‌جویان در مورد دخالت دولت، تیم ابرقهرمانان را به دو دسته تقسیم کرد: یکی کاپیتان آمریکا که می‌خواست از باکی محافظت کند و دیگری مرد آهنی که خود را در قبال پیامدهای اقدامات انتقام‌جویان مسئول می‌دید. با وجود بازبینی مجدد این موضوع آشنا، شرایط در کاپیتان آمریکا ۴ کاملا متفاوت است و سم از پس‌زمینه‌ی دیگری می‌آید و تحت تأثیر مبارزات درونی خودش قرار دارد تا دعواهای بین سایر انتقام جویان.

راس اکنون به عنوان رئیس جمهور، مشتاق همکاری با سم است و می‌خواهد یک تیم تازه از انتقام‌جویان بسازد و کاپیتان آمریکا را هم به یک مقام نظامی رسمی تبدیل کند. اما رابطه‌ی مسالمت‌آمیز سم و راس قرار نیست به همین سادگی‌ها پیش برود و با یک حمله‌ی تروریستی به خطر می‌افتد. با سوءقصد به جان رئیس جمهور، سم ناگهان خود را در وسط یک حادثه‌ی بین‌المللی می‌بیند که دوستش و ابرسرباز بازنشسته، ایزایا بردلی (کارل لامبلی) مظنون اصلی آن است. تحقیقات سم او را به تعقیب و گریز خطرناکی می‌فرستد و شمه‌ای از هالک قرمز و مواجهه‌ی سم با او نشان داده می‌شود.

تغییر عنوان فیلم می‌تواند چه معنی برای داستان «کاپیتان آمریکا ۴» داشته باشد؟

پس از اینکه عنوان فیلم کاپیتان آمریکا ۴ از «کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی» به «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» تغییر پیدا کرد، تئوری‌های مختلفی درباره‌ی چرایی آن مطرح شده است. در وهله‌ی اول این تغییر نام می‌تواند نوید یک دنیای تازه و شگفت انگیز برای دنیای سینمایی مارول در فازهای بعدی آن را بدهد. کاپیتان آمریکای سم ویلسون احتمالا رهبر تازه‌ی انتقام جویان خواهد بود و اولین فیلم تکی او آزمونی است برای اثبات شایستگی‌های او. حتی ایده‌ی یک کاپیتان آمریکای سیاهپوست به خودی خود چیز تازه و شگفت انگیزی است.

عنوان اولیه‌ی فیلم، «نظم نوین جهانی»، برگرفته از داستان کله‌سرخ یا رد اسکال (Red Skull) در کمیک‌ها بود. در کمیک‌های مارول نظم نوین جهانی نام سازمانی است که توسط کله‌سرخ تأسیس می‌شود. مهم‌تر از این، کله‌سرخ کسی است که هالک را به پایگاه NWO در جنگل آمازون می‌کشاند؛ جایی که جاگرنات در آن هالک را دستگیر کرده و تحت فرایند شستشوی مغزی قرار می‌دهد.

فیلم‌های جهان سینمایی مارول را به چه ترتیبی باید ببینیم؟

به جز سیلورمین و خود کله‌سرخ، هویت واقعی سایر اعضای NWO هیچ وقت فاش نمی‌شود. عجیب این است که کاراکتر هریسون فورد در کمیک‌ها هیچ ارتباط مستقیمی با این سازمان پیدا نمی‌کند؛ البته به جز اینکه ژنرال راس تاندربولت هم مانند کله‌سرخ، توجه ویژه‌ای به هالک دارد. با این حال، گنجانده شدن کاراکتر لیدر (The Leader) در فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» می‌تواند این ارتباط داستانی بین کاراکترها را محتمل‌تر کند.

در رابطه با عنوان «دنیای شگفت انگیز نو» باید به کتاب دیستوپیایی آلدوس هاکسلی نیز اشاره کرد. این رمان، که اولین بار در سال ۱۹۳۲ میلادی منتشر شده است، داستان آرمان‌شهری در سال ۲۵۴۰ را به تصویر می‌کشد که در آن مهندسی ژنتیک توانایی آن را به بشریت داده که انسان‌هایی با ویژگی‌های ازپیش‌تعیین‌شده بسازد و در مقابل، تشکیل یک حکومت جهانی و از بین بردن کامل فقر و جنگ به نابودی کامل خانواده منجر شده است. با توجه به موضوع این رمان، احتمال زیادی وجود دارد که فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» به این کتاب ارتباط پیدا کند.

عده‌ای عنوان «نظم نوین جهانی» را مرتبط به نظریه‌ای می‌دانستند که در آن گروهی از نخبگان قدرتمند می‌خواهند یک دولت جهانی تشکیل دهند و همه را به بردگی بکشند. این ایده شباهت زیادی به داستان هاکسلی دارد، اما مشخصا نام «دنیای شگفت انگیز نو»، با اینکه به همان ایده‌های نظم نوین جهانی اشاره دارد، اما می‌تواند بار معنایی مثبتی داشته باشد؛ به ویژه برای کسانی که کتاب هاکسلی را نخوانده‌اند.

بازیگران و عوامل فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» چه کسانی هستند؟

مهم‌ترین تغییر این فیلم نسبت به فیلم‌های سابق کاپیتان آمریکا، تغییر نقش اصلی از استیو راجرز با بازی کریس اوانز به سم ویلسون، کاپیتان آمریکای جدید است که توسط آنتونی مکی اجرا شده است. مکی اولین بار در «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» (Captain America: The Winter Soldier) نقش فالکون را بازی کرد و حالا فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» اولین برنامه‌ی دنیای سینمایی مارول خواهد بود که مکی به طور رسمی در آن سپر کاپیتان آمریکا را برمی‌دارد. در کنار او، بازیگران و کاراکترهای تازه و آشنایی در فیلم «دنیای شگفت انگیز نو» حضور خواهند داشت.

کاراکتر آشنای دیگری که به دنیای مارول بازگردانده شده، کاراکتر تادئوس راس یا همان تاندربولت (Thunderbolt) است. با این حال، با مرگ ویلیام هرت بازیگر سابق این کاراکتر در سال ۲۰۲۲، هریسون فورد برای اولین حضور خود به عنوان راس بازی در نقش او را برعهده گرفته است. همانطور که در تریلر اول تأیید شد، راس به شرور مارول، هالک قرمز تبدیل می‌شود. در کمیک‌های مارول هم دیده بودیم که راس راهی برای تبدیل شدن به موجودی شبیه هالک بروس بنر پیدا می‌کند، البته با این تفاوت که قرمز است نه سبز.

یکی از بزرگترین شگفتی‌های فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو»، بازگشت تیم بلیک نلسون در نقش ساموئل استرنز یا همان لیدر است که از سال ۲۰۰۸ میلادی و حضور او در فیلم «هالک شگفت انگیز» (Incredible Hulk) دیگر خبری از او در دنیای سینمایی مارول نشنیده بودیم. در آن فیلم بود که شمه‌ای از آن روی دیگر استرنز نشان داده شد. او با خون هالک آلوده شده و هوش او به خاطر این خون افزایش یافته که او را به دشمن مهلکی تبدیل می‌کند؛ از این رو، به نظر می‌رسید شرور آینده‌ی دنباله‌ی هالک باشد. از آنجا که فیلم مستقل دیگری برای هالک ساخته نشد، این خط داستانی نیز بی‌نتیجه ماند. کارگردان فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» دراین‌باره توضیح داده: «سم خود را بین ساموئل استرنز و آنچه فکر می‌کند دولت ایالات متحده به او مدیون است می‌بیند.»

اخبار بازگشت غافلگیرکننده‌ی دیگری در مارس ۲۰۲۳ از سوی هالیوود ریپوتر اعلام شد مبنی بر اینکه بتی راس، دختر ژنرال راس، یک بار دیگر با بازی لیو تایلر روی صحنه خواهد آمد. این خبر یک نکته‌ی جالب دیگر در خود دارد و آن اینکه آخرین باری که لیو تایلر در نقش بتی راس ظاهر شد، در همان فیلم «هالک شگفت انگیز» بود که معشوقه‌ی هالک به حساب می‌آمد. البته لازم به ذکر است که نقش هالک را در آن زمان ادوارد نورتون بازی می‌کرد.

با توجه به اینکه سم در سریال «فالکون و سرباز زمستان» به کاپیتان آمریکا تبدیل شد، جای تعجب ندارد که ببینیم برخی از بازیگران و کاراکترهای آن سریال در فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» هم حضور داشته باشند. یکی از همکاران سابق فالکون، یعنی ایزایا بردلی در این داستان حضور دارد و فیلم احتمالا به گذشته‌ی این ابرسرباز به عنوان یک سیاهپوست در ارتش ایالات متحده نیز خواهد پرداخت

بردلی اولین کاپیتان آمریکای افریقایی-امریکایی است که زمانی که استیو راجرز در یخ‌ها گیر افتاده بود، دولت سرم‌های ابرسربازی را رویش آزمایش کرد. از شانس بد بردلی، سرم‌ها مثل استیو روی او جواب ندادند. دولت بردلی را زندانی و مثل موش آزمایشگاهی فرمول‌های مختلفی روی او پیاده کرد تا اینکه بردلی راهی برای فرار یافت. می‌توانید مطمئن باشید تجربه‌ای که او از سر گذرانده برای هفت پشت‌اش بس است و بی‌شک میهن‌پرستی را هم از یادش می‌برد.

اگر کاپیتان آمریکا منجمد نمی‌شد چه اتفاقاتی می‌افتاد؟

خواکین تورس (دنی رامیرز) فالکون تازه است که در نقش رفیق و همراه سم بازی می‌کند و همان خط داستانی کمیک‌ها نیز برای او پیگیری می‌شود. علاوه بر این، شیرا هاس یک نسخه‌ی تازه از روث بت‌سراف را بازی می‌کند که در واقع یک مأمور جهش‌یافته و بیوه‌ی سیاه سابق از کمیک‌های مارول است. مارول به طرفداران اطمینان داده که این کاراکتر نسبت به کمیک‌ها تغییراتی داشته و برای دوران مدرن بازنویسی شده. روث به عنوان یک جهش‌یافته می‌تواند جوهر زندگی خود را به دیگران منتقل کرده و حتی به آن‌ها قدرت‌های مافوق بشری بدهد.

یکی دیگر از بازیگران نام آشنا، که حضورش در «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» همه را متعجب کرد، جانکارلو اسپوزیتو است که در زمان فیلمبرداری‌های مجدد به فیلم اضافه شده و در واقع آخرین بازیگری است که برای فیلم معرفی شد. او قرار است نقش یک شخصیت شرور را بازی کند، اما فعلا از کیستی او خبر رسمی نداریم.

فعلا تنها حدس‌هایی که می‌توان درباره‌ی کاراکتر او زد به تصویری از اسپوزیتو بازمی‌گردد که نگاهی اجمالی به نقش اسرارآمیز اسپوزیتو به ما می‌دهد. در این عکس، اسپوزیتو چندین سلاح گرم به هر طرف بدن خودش وصل کرده و همچنین یک‌سری چاقو روی سینه‌اش دارد. یک تئوری صحبت از حضور اسپوزیتو در نقش دایموندبک (Diamondback) کرده که به خاطر جنگیدن و پرتاب چاقو معروف است. البته این کاراکتر قبلا توسط اریک لاری هاروی در سریال «لوک کیج» (Luke Cage) اجرا شده و منطقی‌تر به نظر می‌رسد که مارول دوباره همان بازیگر را برگرداند.

خود اسپوزیتو درباره‌ی این نقش اسرارآمیز گفته که وقتی دنیای سینمایی مارول با پیشنهاد این کاراکتر سراغش آمد، کاملا غیرمنتظره بود. مخصوصا که اسپوزیتو تأکید داشته سریالی نیز با محوریت این کاراکتر ساخته خواهد شد. علاوه بر این، حدس و گمان‌هایی وجود دارد که احتمال می‌دهند اسپوزیتو بازیگر کاراکتر جرج واشنگتن بریج باشد. واشنگتن بریج در کمیک‌های مارول یک مزدور سابق و از مأموران درجه بالای شیلد (S.H.I.E.L.D) است که به خاطر مبارزه‌ی تن به تن و استفاده از تسلیحات گرم شناخته می‌شود.

سباستین استن در نقش باکی بارنز برای در این فیلم نخواهد بود، اما نگران نباشید که او حضور او در فیلم آینده‌ی «صاعقه‌ها»(Thunderbolts) تأیید شده است. آنتونی مکی پیش از این اعلام نارضایتی کرده بود که چرا مارول فصل دومی برای «فالکون و سرباز زمستان» نساخت تا او و دوستش استن و دنیل برول (بازیگر برون زیمو) بتوانند دوباره در کنار هم ایفای نقش کنند. به جز استن، مشخص نیست که آیا مارک رافلو یا ساموئل جکسون (بازیگر نیک فیوری) در فیلم حضور خواهند داشت یا خیر. مشخصا می‌دانیم که مرد آهنی در «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» نخواهد بود. حضور کریس اوانز به عنوان استیو راجرز با ظاهر پیر نیز غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

همانطور که گفتیم، «نظم نوین جهانی» قرار بود عنوان اصلی فیلم چهارم کاپیتان آمریکا باشد، اما شاید جالب باشد که بدانید این عنوان همچنین نام اولین اپیزود سریال «فالکون و سرباز زمستان» نیز هست که در پایان آن سم به عنوان کاپیتان آمریکای تازه معرفی می‌شود. اما این شباهت اتفاقی نیست. نویسنده‌ی اصلی فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو»، مالکوم اسپلمن، سازنده‌ی اصلی مینی‌سریال «فالکون و سرباز زمستان» نیز بوده است.

ژولیوس اونا کارگردان فیلم‌هایی چون «لوس» (Luce)، «تناقض کلاورفیلد» (The Cloverfield Paradox) و «دختری در مخمصه» (The Girl Is in Trouble) کارگردان فیلم چهارم کاپیتان آمریکاست؛ بنابراین، این اولین فیلم ابرقهرمانی در کارنامه‌ی اونا خواهد بود و ریسک مارول را نشان می‌دهد که برای اولین فیلم مستقل کاپیتان آمریکا سم ویلسون از یک کارگردان تازه‌وارد به دنیای ابرقهرمان‌ها استفاده کرده است.

اونا درباره‌ی اولین حضور سم ویلسون به عنوان کاپیتان آمریکا توضیح داده است: «بخشی از چالش کار سم به عنوان کاپیتان آمریکا این است که می‌خواهد از داخل با دولت ایالات متحده همکاری کند؛ اما دیدگاه‌هایی که دارد او را در تضاد با رئیس جمهور قرار خواهد داد. همچنین، صحنه‌های اکشن کاپیتان آمریکا این بار هیجان‌انگیزتر از همیشه هستند؛ زیرا سم ویلسون [مثل استیو راجرز] سرم ابرقهرمانی دریافت نکرده؛ در نتیجه سم هم آدمی است مثل همه که می‌تواند در اثر ضربات آسیب ببیند.»

فیلم چهارم کاپیتان آمریکا در چه تاریخی منتشر خواهد شد؟

همانطور که گفتیم، «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» بخشی از فاز پنجم مارول خواهد بود؛ اما خلاف اخبار اولیه، این فیلم قرار نیست در ژوئیه‌ی ۲۰۲۴ میلادی منتشر شود. اولین بار تاریخ اکران اصلی این فیلم در سوم می ۲۰۲۴ اعلام شده بود و سپس با چند ماه تأخیر ژوئیه‌ی ۲۰۲۴. اما تمام اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی هالیوود اکران آن را دوباره به تأخیر انداخت.

به جز اعتصابات SAG-AFTRA، دریافت نمره‌های ضعیف فیلم در تست بینندگان باعث شد بخش‌هایی از فیلم کنار گذاشته شود و فیلمبرداری مجدد صحنه‌های تازه هم ۲۲ روز طول کشید. با حذف یک خط داستانی کامل از فیلم، کاراکتر اسپوزیتو به «دنیای شگفت انگیز نو» اضافه شد تا جای آن‌ها را پر کند و سکانس‌های اکشن تازه‌ای نیز برای این کاراکتر نوشته شده است.

با اینکه اخبار فیلمبرداری مجدد اغلب باعث نگرانی می‌شود، باید در نظر داشته باشید که این یک استراتژی عادی است که استودیو مارول از آن استفاده می‌کند تا مطمئن شود فیلم‌ها و سریال‌هایشان از استانداردهای بالا برخوردار هستند.

فعلا آخرین تاریخ رسمی اعلام شده برای «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ میلادی (۲۶ بهمن ۱۴۰۳) است. تأخیر در اکران این فیلم بر سایر برنامه‌های استودیوی مارول نیز تأثیر گذاشته؛ به طوری که اکران فیلم «صاعقه‌ها» به تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵ (۳ مرداد ۱۴۰۴) منتقل شده است.

با توجه به اکران فیلم «ددپول و ولورین» در ۲۶ ژولای ۲۰۲۴، به تأخیر انداختن انتشار «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» به نظر منطقی می‌رسد. «ددپویل و ولورین» بی‌شک موفق‌ترین فیلم امسال میلادی خواهد بود و رقابت مارول با آن یک قمار بزرگ؛ مخصوصا که کاراکتر کاپیتان آمریکا به یک بازیگر تازه سپرده شده و سریال «فالکون و سرباز زمستان» هم آن‌قدرها سر و صدا نکرد. با استراتژی مارول برای انتشار «کاپیتان آمریکا: دنیای شگفت انگیز نو» در ۲۰۲۵، می‌توانید مطمئن باشید که این فیلم هیچ رقیبی در گیشه نخواهد داشت.

