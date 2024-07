صدرنشینی فیلم «گردبادها» در ادامه‌ی فروش موفق انیمیشن‌ها (باکس آفیس هفته)

این فیلم هیجان‌انگیز در ژانر بلایای طبیعی خیلی بالاتر از تخمین‌های ابتدایی فروخت که در اوایل این هفته بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار پیش‌بینی شده بود. این رقم، فیلم را در رقابت با «من نفرت‌انگیز ۴» (با ۷۵ میلیون دلار) از کمپانی یونیورسال برای کسب رتبه‌ی چهارمین اکران پرفروش سال قرار می‌دهد. سه اکران برتر آمریکای شمالی در هفته‌ی افتتاحیه امسال عبارتند از «درون و بیرون ۲» (۱۵۴ میلیون دلار)، «تلماسه: بخش دوم» (Dune: Part Two) (۸۲ میلیون دلار) و «گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید» (Godzilla x Kong: The New Empire) (۸۰ میلیون دلار).

این برای فیلم «گردبادها» که توسط کمپانی امبلین تولید شده است و کمپانی برادران وارنر توزیع بین‌المللی آن را برعهده دارد، یک رکورد عالی به حساب می‌آید. فیلم اصلی «گردبادها» با بازی بیل پکستون و هلن هانت، در زمان خودش یک نقطه عطف در جلوه‌های ویژه و یک غول گیشه بود و به دومین فیلم پرفروش سال ۱۹۹۶ تبدیل شد و همچنان به عنوان یکی از فیلم‌های محبوب تلویزیون باقی مانده است. این دنباله‌ که توسط لی آیزاک چانگ کارگردانی شده و ستارگانی جدید همچون گلن پاول، دیزی ادگار جونز و آنتونی راموس را در نقش‌های اصلی دارد، امیدوار است موفقیت تجاری پیشروی خود را تکرار و بودجه‌ی تولید سنگین ۱۵۵ میلیون دلاری‌اش را جبران کند.

فروش بالای فیلم در هفته‌ی افتتاحیه، یک شروع فوق‌العاده است. حالا همه منتظرند تا ببینند فیلم «گردبادها» در مقابل اکران فیلم «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine) در هفته‌ی آینده چطور دوام می‌آورد. نقدهای مثبت و هیجان مشهود در بین سینماروها باعث ایجاد شهرت خوبی برای دنباله‌ی فیلم «گردباد» شده است تا جایی که شرکت نظرسنجی مخاطبان سینمااسکور به این فیلم نمره‌ی A- داده است.

فیلم «گردبادها» گلن پاول را در نقش تایلر اوونز یک دنبال‌کننده توفان نشان می‌دهد که در دنیای مجازی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. دیزی ادگار جونز هم در نقش کیت کوپر یک دنبال‌کننده توفان است که خاطره تلخی از یک فاجعه در گذشته دارد. تایلر و کیت در یکی از مرگبارترین فصل‌های توفان در اوکلاهاما با یکدیگر روبرو می‌شوند.

یونیورسال همچنین با «من نفرت‌انگیز ۴» که برای سومین هفته‌ی اکرانش ۲۳.۸ میلیون دلار فروش داشت در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. انیمیشنِ کمپانی ایلومینیشن تا این هفته نزدیک به ۲۶۰ میلیون دلار در جدول داخلی درآمد داشت. این فیلم در رتبه‌ی سوم پرفروش‌ترین اکران‌های آمریکای شمالی در سال جاری قرار دارد و به تدریج به «تلماسه: بخش دوم» (۲۸۲ میلیون دلار) نزدیک می‌شود.

انیمیشن «درون و بیرون ۲» هنوز هم پرفروش‌ترین فیلم سال است. این دنباله‌ی انیمیشنی پیکسار و دیزنی پس از کسب ۱۲.۸ میلیون دلار در این هفته به مقام سوم رسیده است. «درون و بیرون ۲» که اکنون در ششمین هفته‌ی اکران خود قرار دارد، از ۵۹۰ میلیون دلار در گیشه داخلی عبور کرد و در حال نزدیک شدن به ۶۰۰ میلیون دلار است که تنها ۱۴ فیلم دیگر در تاریخ به این رکورد دست یافته‌اند.

فیلم ترسناک «لنگ‌درازها» (Longlegs) در اکران هفته‌ی دومش با فروش ۱۱.۷ میلیون دلاری به رتبه‌ی چهارم سقوط می‌کند. این رقم نسبت به افتتاحیه‌ی چشمگیرش حدود ۴۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این فیلم مستقل موفق تا این هفته ۴۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشته است.

پنجمین عنوان برتر این هفته فیلم «یک مکان ساکت: روز یک» (A Quiet Place: Day One) از پارامونت قرار دارد که ۶.۱ میلیون دلار در چهارمین هفته‌ی اکران بدست آورد. این پیش‌درآمد با موضوع حمله‌ی بیگانگان تا این هفته به رقم ۱۲۷ میلیون دلار در آمریکای شمالی رسیده است؛ در حال حاضر این فیلم در رتبه‌ی هشتم پرفروش‌ترین اکران‌های داخلی سال قرار دارد.

کمدی رمانتیک «مرا به ماه پرواز ده» (Fly Me to the Moon) ساخته‌ی گرگ برلانتی هم در دومین هفته اکران ۳.۳۳ میلیون دلار فروخت و در جایگاه ششم جدول نشست. این فیلم با بازی چنینگ تیتوم و اسکارلت جوهانسون که در راتن تومیتوز ۶۴ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۶.۱ از ۱۰ بدست آورده است تا این هفته مجموعا ۱۶.۳۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی بدست آورده است.

کمدی اکشن موفق «پسران بد: بران یا بمیر» (Bad Boys: Ride or Die) بعد از هفت هفته همچنان جایگاه خود را در میان ده فیلم پرفروش باکس آفیس حفظ کرده و این‌بار هفتم شده است. چهارمین قسمت از فرنچایز رفقای پلیس این هفته با ۲.۶۷ میلیون دلار فروش مجموع درآمد خود را به ۱۸۹.۳۳ میلیون دلار رسانده است.

فیلم هندی «اخبار بد» (Bad Newz) هشتمین عنوان جدول این هفته است. این فیلم تازه‌وارد با امتیاز ۳۳ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز و ۶.۶ از ۱۰ در IMDb توانست ۱.۰۶ میلیون دلار بفروشد.

فیلم ترسناک دیگر این هفته یعنی «ماکسین» (MaXXXine) محصولی از کمپانی A24 با بازی میا گاث در نقش اصلی در سومین هفته اکران ۸۱۹ هزار دلار فروخت. این فیلم به کارگردانی تی وست تا کنون در آمریکای شمالی ۱۳.۹۲ میلیون دلار درآمد داشته است.

تریلر جنایی «موتورسواران» (The Bikeriders) آخرین فیلم جدول این هفته است. این فیلم با بازی آستین باتلر و تام هاردی که داستان شکل‌گیری یک باشگاه موتورسواری را روایت می‌کند، در پنجمین هفته اکران ۷۰۱ هزار دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در جدول داخلی به ۲۱.۲۳ میلیون دلار رساند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی گردبادها

Twisters ۱ ۸۰.۵۰ ۸۰.۵۰ من نفرت‌انگیز ۴

Despicable Me 4 ۳ ۲۳.۸۰ ۲۵۹.۴۶ درون و بیرون ۲

Inside Out 2 ۶ ۱۲.۸۰ ۵۹۶.۳۷ لنگ‌درازها

Longlegs ۲ ۱۱.۶۹ ۴۴.۶۵ یک مکان ساکت: روز یک

A Quiet Place: Day One ۴ ۶.۱۰ ۱۲۷.۶۳ مرا تا ماه پرواز ده

Fly Me to the Moon ۲ ۳.۳۳ ۱۶.۳۵ پسران بد: بران یا بمیر

Bad Boys: Ride or Die ۷ ۲.۶۷ ۱۸۹.۳۳ اخبار بد

Bad Newz ۱ ۱.۰۶ ۱.۰۶ ماکسین

MaXXXine ۳ ۰.۸۱ ۱۳.۹۲ موتورسواران

The Bikeriders ۵ ۰.۷۰ ۲۱.۲۳

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

