اولین فیلم کمدی تاریخ سینما کدام است؟

این اثر منحصربه‌فرد را برادران لومیر کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌ کرده‌اند که هردو از مخترعان سینما و بنیانگذاران اولین نمایش فیلم در سالن سینما به شکل امروزی بودند. «آبیار آبیاری می‌شود» اولین فیلم در تاریخچه سینما محسوب می‌شود که از یک روایت داستانی برخوردار است و همچنین برای تبلیغ آن از هنر طراحی پوستر استفاده شد. تمام این کارها برای اولین بار و در حدود صد سال پیش صورت گرفته، بنابراین پر بیراه نیست که «آبیار آبیاری می‌شود» از هر زاویه‌ای اثری کاملا پیش‌رو و نوآورانه‌ به شمار می‌رود.

اولین فیلم رنگی تاریخ سینما کدام است؟

هنگامی که فیلم لومیر به بریتانیا راه یافت با نام‌های The Tables Turned on the Gardner یا The Sprinkler Sprinkled ترجمه شد. «آبیار آبیاری می‌شود» برای اولین بار در دی ماه ١٢٧۴ (ژوئن ۱۸۹۵) نمایش داده شد و زمان آن فقط ۴۵ ثانیه طول کشید، اما تحت هر شرایطی کاملا پیشگام و نوین بود.

روایت این اثر پیرامون باغبانی پیش می‌رود که حین کار یک پسر عجیب مدام پا روی شلنگ آبیاری گیاهانش می‌گذارد و برایش دردسر ایجاد می‌کند. وقتی این باغبان نازل را مستقیما درمقابل صورت خود قرار می‌دهد تا بفهمد چه مشکلی ایجاد شده، پسر او را بیشتر اذیت می‌کند و سپس تعقیب و گریز بین آن‌ها شروع می‌شود.

به دلیل محدودیت‌ها برای ثبت این داستان دوربین کاملا ثابت و بدون حرکت بوده، اما لومیرها توانستند مثل همیشه هوشمندانه عمل کنند. به طور معمول در آن زمان برداشت و نگاه مخاطبان با معنای اصلی جهان سینما به عنوان یک بستر، جهت بیان داستان‌های روایی نبوده و چندان با این مفهوم هم آشنایی نداشتند، لذا تنها تصاویر متحرکی را می‌دیدند که درحال به نمایش درآوردن رویداهای روزمره‌ است و بیشترا نگاهی سرگرم‌کننده به این رسانه داشتند. اما لومیرها در خلق اولین فیلم کمدی تاریخ برای اولین‌بار از یک داستان‌گویی حساب شده استفاده کردند و همین امر تماشاگران را شگفت‌زده کرد؛ زیرا قبلاً کمدی‌ای مانند آن را ندیده بودند.

۱۰۰ فیلم کمدی محبوب تاریخ سینما

در آن روزها قانونی بابت حفاظت از حق چاپ وجود نداشت و مشخصا مسئله‌ی مهمی به حساب نمی‌آمد و البته توماس ادیسون جز معدود افرادی بود که از اهمیت این مسئله در سینماپافشاری می‌کرد، بنابراین فیلم «آبیار آبیاری می‌شود» بارها از سوی افراد متعددی، حتی مانند ژرژ ملیس بازسازی شد. گاهی بازنمایی عینی از آنچه که قبل‌تر ساخته شده در پیرو و حیطه‌ی تقلید قرار می‌گیرد و شاید این تنها راه فرار از خلاقیت و بدعت باشد، اما تنها اثر لومیرهاست که به عنوان اولین کمدی تاریخ سینما شناخته می‌شود.

منبع: Faroutmagazine

نوشته اولین فیلم کمدی تاریخ سینما کدام است؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala