۱۰ انیمه جاسوسی برتر؛ از «خانواده جاسوس» تا «موریارتی وطن‌پرست»

آمیختن عنصر جاسوسی و داستان پر از تعلیق، با پیچش‌ها و چالش‌های غافلگیرکننده باعث می‌شود این انیمه‌های جذاب به بهترین گزینه برای هر انیمه‌بازی تبدیل شوند که می‌خواهد پای یک انیمه‌ی جاسوسی خوب بنشیند. از مبارزه‌ی سیاسی، کشف جنایات، داستان‌های الهام گرفته از وقایع تاریخی، می‌توانید هر کدام از این‌ها را در دنیای انیمه‌های جاسوسی پیدا کنید. چه یک انیمه‌باز حرفه‌ای باشید که دنبال یک مجموعه‌ی جاسوسی خوش‌ساخت می‌گردد، چه یک تازه‌کار که قدم‌های اول خود را در دنیای انیمه برمی‌دارد، بهترین انیمه‌های جاسوسی یک تجربه‌ی تماشایی هیجان‌انگیز برای شما فراهم خواهند کرد.

۱۰. کارآگاه میلیونر: مانده حساب نامحدود (The Millionaire Detective: Balance: UNLIMITED)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ تعداد اپیزودها: ۱۱

۱۱ کارگردان: یاسوتاکا تسوسویی

یاسوتاکا تسوسویی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۵ از ۱۰

اگر بخواهید انیمه‌ی «کارآگاه میلیونر» را با چیزی مقایسه کنید، نزدیک‌ترین گزینه به آن فیلم‌های جیمز باند است. «کارآگاه میلیونر» یکی از انیمه‌های جاسوسی است که به بهترین شکل سکانس‌های هیجان‌انگیز را با طنز غیرمنتظره ترکیب می‌کند؛ به ویژه به خاطر نوع نگاه ویژه‌ای که به رفتار نخبه‌گرایانه دارد.

دایسوکه کامبه، یک کارآگاه ثروتمند و عجیب و غریب است، اما از هر کسی بپرسید او را به عنوان بهترین کارآگاه این دور و اطراف معرفی می‌کند. دایسوکه با وجود ثروت فراوان و روش‌های نامتعارفش، با سبک خاص خود به حل جرم و جنایات می‌پردازد و در مرکزیت این انیمه‌ی جاسوسی قرار می‌گیرد. اما او تنها نیست. در کنارش یک یار و یاور همیشگی به نام هارو کاتو، پلیسی عادی از طبقه‌ی متوسط را داریم که قلب انیمه را شکل می‌دهد. شخصیت‌های متضاد و دوستی غیرمنتظره‌ی آن‌ها به سریال عمق و شوخ طبعی می‌افزاید که می‌توانند دست تنها هر جو سنگینی را از این رو به آن رو کنند.

این مجموعه از رمز و رازهای پیچیده و دزدی‌های جسورانه همه را در خود جای داده است و هر کدامشان هم با ظرافت و زیبایی بهترین انیمه‌های جاسوسی نقاشی شده‌اند. صحنه‌های اکشن «کارآگاه میلیونر» خیره‌کننده هستند و شما را در صندلی‌اتان میخکوب می‌کنند. اما این انیمه‌ی جاسوسی به اکشن بسنده نکرده است. بلکه می‌توانید در کنار دایسوکه و هارو به کاوش در دنیای عمیق موضوعاتی چون ثروت، امتیازات، طبقه‌بندی‌های جامعه و مانند آن‌ها بروید که ارتباط ظریفی با تمام رازها و معماهای این انیمه دارند.

«کارآگاه میلیونر» یک چرخش تازه و سرگرم‌کننده در ژانر انیمه‌های جاسوسی ارائه می‌دهد و بهترین کارآگاهی که می‌شناسید را به صحنه‌ی جرم می‌کشاند تا مثل شرلوک هلمز با استایل و استعداد خاص خود، و البته همراهی جان واتسون شخصی خودش، به حل معماها بپردازند.

۹. تیره‌تر از سیاهی (Darker Than Black)

سال پخش: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ تعداد اپیزودها: ۲۵

۲۵ کارگردان: تنسای اوکامورا

تنسای اوکامورا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸ از ۱۰

«تیره‌تر از سیاهی» همانطور که از عنوان تیره و تارش برمی‌آید، یک انیمه‌ی جاسوسی ترسناک است. این مجموعه المان‌های ماورای طبیعی را با تاکتیک‌های جاسوسی ترکیب کرده و مثل انیمه‌های سوپرنچرال، یک سر آن به زمین می‌رسد و یک سرش به آسمان. قهرمان داستان هی نام دارد، معروف به ریپر سیاه. هی در دنیایی که انگار از درون فیلم‌های نوآر بیرون آمده است، با توطئه‌ها، انتقام‌جویی‌ها و دست‌های پشت پرده سر و کار پیدا می‌کند.

ده سال پیش از آنکه داستان اصلی «تیره‌تر از سیاهی» شروع شود، دو اتفاق غیرمنتظره دنیا را تکان می‌دهد: دروازه‌ی بهشت در امریکای جنوبی باز شده و به دنبال آن، دروازه‌ی جهنم در توکیو ظاهر می‌شود. این دروازه‌ها آسمان و مناظر اطراف خود را به شدت تغییر می‌دهند. همزمان با دروازه‌ها افرادی با توانایی‌های خارق‌العاده سر و کله‌اشان پیدا می‌شود. با این حال، داشتن قدرت‌های استثنایی بهایی دارد. این افراد بخشی از انسانیت خود را از دست می‌دهند.

هی یکی از این آدم‌ها با قدرت‌های فوق العاده است که پیمانکار نامیده می‌شوند. او برای سندیکا کار می‌کند، اما فعلا با نام مستعار لی شنشون و در ظاهر یک دانشجوی معمولی خودش را نشان می‌دهد. هی با کمک همراهانش مثل یین، یک انسان مصنوعی و مائو، پیمانکاری که در بدن یک گربه گیر افتاده است، مأموریت‌هایی را برای سندیکا انجام می‌دهد که آخر و عاقبت هیچ کدام مشخص نیست.

فضای واقعا غم انگیز «تیره‌تر از سیاهی»، آن را به بهترین گزینه در میان انیمه‌های جاسوسی با تم تاریک تبدیل می‌کند. این انیمه همچنین کاوشی درون‌گرایانه از آسیب‌های روانشناختی، تراما و مانند آن‌ها ارائه می‌دهد. انیمه «تیره‌تر از سیاهی» به بررسی تأثیر جبران ناشدنی می‌پردازد که شغلی مثل جاسوسی می‌تواند بر روح و روان آدم بگذارد.

«تیره‌تر از سیاهی» مخاطبان خود را در تمام این عناصر متفاوت غرق می‌کند. اگر به تماشای آن بنشینید، می‌بینید که انیمیشن آن یک پالت رنگی بسیار تیره و تاریک دارد و لحن خاص داستان‌گویی‌اش، شما را هم با خود به یک دنیای تیره و تار فرو می‌برد. موسیقی متن آن، که به دست یوکو کانو ساخته شده، این جو سیاه را تشدید می‌کند و یک پس‌زمینه‌ی بسیار ترسناک و غم‌انگیز برای داستان این انیمه‌ی جاسوسی ارائه می‌دهد. مثل بهترین انیمه‌های جاسوسی، هر قسمت «تیره‌تر از سیاهی» جزئی از یک پازل بزرگ‌تر به حساب می‌آید که با دقت و ظرافت کنار هم چیده شده است و قهرمان داستان شما را هم با خود به قلب این غافلگیری‌ها می‌برد؛ بنابراین، با «تیره‌تر از سیاهی» باید خودتان را برای یک انیمه‌ی جاسوسی پر از غافلگیری و با تم تاریک آماده کنید.

۸. دپارتمان بررسی منطقه ۱۳ (ACCA: 13-Territory Inspection Dept)

سال پخش: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ تعداد اپیزودها: ۱۲

۱۲ کارگردان: شینگو ناتسومه

شینگو ناتسومه امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۹ از ۱۰

۶.۹ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۷ از ۱۰

«ای‌سی‌سی‌ای: دپارتمان بررسی منطقه ۱۳» یکی از انیمه‌های جاسوسی است که تم‌های تریلر را نیز در خود جا داده و به بهترین شکل پیچیدگی‌های بوروکراتیک دنیای سیاست را نشانتان می‌دهد. شخصیت‌های اصلی این انیمه می‌خواهند از سقوط یک پادشاهی که رو به هرج و مرج گذاشته جلوگیری کنند، اما هر بار، فتنه‌ها و موانعی پیش پای آن‌ها افتاده و مسیرشان را می‌بندد.

ژان اوتوس، رئیس ای‌سی‌سی‌ای و بازرسی است که داستان «دپارتمان بررسی منطقه ۱۳» از طریق او روایت می‌شود. دسیسه‌های سیاسی و انگیزه‌های مخفی همه در پشت پرده در جریان‌اند و تنها کسی که می‌تواند پرده از این توطئه‌ها بردارد بازرس اوتوس است. اوتوس سرنخ‌ها را پیدا می‌کند و می‌فهمد که پشت زمزمه‌هایی که در گوشه و کنار پادشاهی شنیده می‌شوند، چه انگیزه‌ها و اهداف پنهانی وجود دارد.

«دپارتمان بررسی منطقه ۱۳» با تمام انیمه‌های جاسوسی دیگری که دیده‌اید فرق دارد و برای همین حتی اگر از دیدن این انیمه‌ها خسته شده‌اید، می‌توانید بدون نگرانی سراغ آن بروید که بهترین سبک روایی را دارد. این انیمه‌ی جاسوسی با روایت ظریف و پیچیده‌ی خود، شما را جذب داستانش می‌کند و جاسوسی را به عنوان یک بازی استراتژیک به تصویر می‌کشد که در گوشه و کنار دنیای سیاست و اقتدار جریان دارد.

«ای‌سی‌سی‌ای» با تأکید بر ظرافت‌های سیاسی و پیامدهای توطئه‌ها و ترورها، یکی از بهترین انیمه‌های جاسوسی است که از نظر داستان‌گویی یک سر و گردنی بالاتر از بقیه‌ی انیمه‌های این فهرست قرار می‌گیرد. پس‌زمینه‌ی رازآلود و ترکیب آن با درام بوروکراتیک، یک امر نادر است که مانند آن را نمی‌توانید در دیگر انیمه‌های جاسوسی پیدا کنید. اسرار و معماهای این انیمه به نحوی درون مجموعه جاگذاری شده‌اند که حتی خودتان هم می‌توانید جلوتر از بازرس اوتوس به جواب آن‌ها پی ببرید؛ برای همین هیچ چیز در «دپارتمان بررسی منطقه ۱۳» بی‌حکمت نیست.

۷. حمله شبانه ۱۹۳۱ (Night Raid 1931)

سال پخش: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ تعداد اپیزودها: ۱۳

۱۳ کارگردان: آتسوشی ماتسوموتو

آتسوشی ماتسوموتو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۶ از ۱۰

۶.۶ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۶.۸ از ۱۰

همانطور که احتمالا از نام این انیمه حدس زده‌اید، «حمله شبانه ۱۹۳۱» داستان خود را به سال ۱۹۳۱ میلادی در ژاپن می‌برد. گروهی از مأموران می‌خواهند آرامش را دوباره به شهر باز گردانند، آن هم شهری که در آشوب فرورفته و تنش‌ها در سطح آن در جریان است. علاوه بر این، درگیری‌های بین‌المللی متعددی هم وجود دارد که به این ناآرامی‌های سیاسی دامن می‌زند.

سال ۱۹۳۱ است و شانگهای در آتش تنش‌ها می‌سوزد. ارتش امپراتوری ژاپن پس از جنگ‌های اخیر توانسته شهر را اشغال کند و همزمان، جناح‌های مختلف در پشت صحنه مانور می‌دهند. در درون این آشفتگی، ساکورای کیکان، یک سازمان اطلاعات نظامی مخفی، سر و کله‌اش پیدا می‌شود که مأموران ویژه‌ای با توانایی‌های ذهنی بالا دارد؛ یکی از مأموران یوکینا است که می‌تواند از قدرت تله‌پاتی استفاده کند. کازورا یکی دیگر از این مأموران است که به عنوان استاد جمع آوری اطلاعات توانایی بالایی در ظاهرسازی دارد. ناتسومه هم یک استراتژیست فوق العاده با قدرت کنترل آتش است.

داستان «حمله شبانه ۱۹۳۱» مثل بهترین انیمه‌های جاسوسی با پیام‌های مرموز سر و کار دارد. فروشگاه‌های بزرگی در شانگهای با تهدید بمب‌گذاری مواجه می‌شوند. یوکینا پیام عجیبی از برادر گمشده‌اش دریافت می‌کند که به نوعی با این بمب‌گذاری‌ها مرتبط است. با پیشروی در تحقیقات مأموران ساکورای کیکان، توطئه‌ها و جریان‌های جناح‌های مختلف نظامی به مرور آشکار می‌شوند و حالا یوکینا و دیگران باید این پیام‌ها را رمزگشایی کرده و بفهمند چه کسی پشت حملات و بمب‌گذاری‌ها است.

«حمله شبانه ۱۹۳۱» از آن انیمه‌های جذابی است که شما را به یک برهه‌ی تاریخی مشخص می‌برد و با داستان جاسوسی خود، شما را به بهترین شکل در دنیای ژاپن سال ۱۹۳۱ غرق می‌کند. اما این تمام ماجرا نیست. این انیمه‌ی جاسوسی از این پس‌زمینه‌ی تاریخی برای به نمایش گذاشتن داستانی از انقلاب و فداکاری‌های مورد نیاز برای وقوع این انقلاب بهره می‌برد. «حمله شبانه ۱۹۳۱» یک انیمه‌ی واقعا بدیع است که مانند آن را در میان بهترین فیلم‌ها و سریال‌ها هم پیدا نمی‌کنید. شیوه‌ی داستان‌سرایی خاص این انیمه با رگه‌هایی از اکشن و تعلیق ترکیب شده و یک معجون عالی از بهترین ویژگی‌های انیمه‌های جاسوسی تحویلتان می‌دهد.

«حمله شبانه ۱۹۳۱» از این دوره‌ی تاریخی محوری و مهم در تاریخ ژاپن استفاده کرده و یک رویکرد واقع‌گرایانه به داستان خود پیش گرفته است. هیچ قهرمان مطلقی در داستان وجود ندارد و رفتارهای آن‌ها از نظر اخلاقی می‌لنگد؛ در عین حال، «حمله شبانه ۱۹۳۱» بهترین پیشنهاد برای کسانی است که با به تصویر کشیدن این ابهامات و اخلاقیات خاکستری دنیای انیمه‌های جاسوسی گله‌ای ندارند. این انیمه شما را تا مرز بین درست و نادرست می‌برد که موجب می‌شود استرس هر تصمیم در طرح پیچیده‌ی فیلمنامه‌ی این انیمه بیشتر شود.

۶. ۹۱ روز (۹۱ Days)

سال پخش: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ تعداد اپیزودها: ۱۲

۱۲ کارگردان: هیرو کابوراگی

هیرو کابوراگی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۸ از ۱۰

«۹۱ روز» به عنوان یکی از جذاب‌ترین و بهترین انیمه‌های جاسوسی خود را از سایر انیمه‌های این فهرست متمایز می‌کند، فقط و فقط به خاطر پس‌زمینه‌ی تاریخی که داستان «۹۱ روز» در آن اتفاق می‌افتد. این انیمه شما را به در دوران ممنوعیت در امریکا می‌برد و جهان مافیا و اوباش را به شما می‌نمایاند. آنجلو لاگوسا یک مأموریت پنهانی ویژه دارد: او باید به درون خانواده‌ی جنایتکار وانتی نفوذ کند و دلیلش این است که می‌خواهد انتقام قتل خانواده‌اش را از آن‌ها بگیرد.

اگر بگوییم هر اپیزود «۹۱ روز» مثل فیلم‌های اسکورسیزی پیش می‌رود اغراق نکرده‌ایم. موقعیت‌های استرس‌زا، فریبکاری، توطئه و البته جاسوسی در جای‌جای این انیمه وجود دارد و «۹۱ روز» پیچیدگی‌های این دنیای تبهکاری را به بهترین شکل به نمایش می‌گذارد. هر حرکت آنجلو با دقت برنامه ریزی شده است تا سندیکای جنایتکاری را که زندگی او را از درون ویران کرد، از بین ببرد؛ اما نباید فراموش کرد که این اوباش هم حسابی کار خودشان را بلدند و منتظر ننشسته‌اند تا یک جوان دست‌تنها امپراتوری جنایتکاری آن‌ها را رو به نابودی بکشاند.

با اینکه حیله و ذکاوت آنجلو با دشمنانش برابری می‌کند، اما نمی‌توان هیچ وقت از موفقیت او مطمئن بود. «۹۱ روز» بهترین مهره‌ها و فریبکاران را وسط می‌کشد و با طرح‌های پیچیده و پیچش‌های مداوم خود، شما را هم به دنیای انیمه‌های جاسوسی در میان اوباش می‌برد.

چیزی که «۹۱ روز» را از سایر انیمه‌های جاسوسی متمایز کرده است، محیط و داستان‌سرایی ویژه‌ی آن است که بهترین لنز برای دیدن امریکای ۱۹۲۰ و ۳۰ را برای شما فراهم می‌کند. با اینکه «۹۱ روز» همچنان اصالت ژاپنی خود را دارد، اما فضای امریکای این برهه‌ی تاریخی به‌خصوص با دقت بازسازی شده است. موسیقی متن الهام گرفته از فیلم‌های نوآر دهه‌ی ۲۰ و ۳۰ میلادی و موسیقی متن جاز، همراه با تصویر و رنگ‌پردازی ویژه‌ی این انیمه، یک تجربه‌ی تماشایی و متفاوت برای شما به ارمغان آورده است. مبارزات اخلاقی و تصمیم‌گیری‌های دشوار آنجلو هم لایه‌ی تازه‌ای به روایت «۹۱ روز» می‌افزاید که سفر او را همزمان برای شما هم به یک اندازه هیجان انگیز و پرتنش می‌کند.

۵. موریارتی وطن‌پرست (Moriarty the Patriot)

سال پخش: ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱

۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ تعداد اپیزودها: ۲۴

۲۴ کارگردان: کازویا نومورا

کازویا نومورا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۲ از ۱۰

«موریارتی وطن‌پرست» فقط داستان ویلیام جیمز موریارتی را دنبال نمی‌کند؛ بلکه داستان یک خانواده کامل از موریارتی‌های مخفی را روایت می‌کند که با حیله‌گری استادانه و دسیسه‌های خود نخبگان فاسد را پایین می‌کشند. این مجموعه تنها یکی از انیمه‌های جاسوسی است که سراغ داستان شرلوک هلمز رفته است، اما این بار به جز خود کارآگاه محبوب، یکی دیگر از بهترین نوابغ دنیای سر آرتور کانن دویل را در مرکزیت قرار می‌دهد، یعنی موریارتی.

این مجموعه نه تنها داستان‌های کلاسیک شرلوک هلمز نوشته‌ی دویل، بلکه روایت‌های جاسوسی سنتی را نیز به تصویر می‌کشد و موریارتی‌های دسیسه‌گر را هم نه به عنوان قهرمان، که ضدقهرمان‌هایی نشان می‌دهد که از عقل و توطئه برای از بین بردن سیستم‌های فاسد و از کار افتاده و تداوم بی‌عدالتی اجتماعی استفاده می‌کنند.

«موریارتی وطن‌پرست» با پس‌زمینه‌ی تاریخی غنی که دارد یکی از بهترین انیمه‌های جاسوسی این فهرست است. در هیچ فیلم یا سریال دیگری نمی‌توانید چنین بازنمایی تازه و جذابی از شخصیت موریارتی پیدا کنید، چون همیشه شرلوک هلمز در ارجحیت داستان‌ها قرار داشته است. این انیمه‌ی جاسوسی شما را به چالش می‌کشد تا در برداشت‌ها و قضاوت‌های خود نسبت به این آدم‌بد یا ضدقهرمان تجدیدنظر کنید.

«موریارتی وطن‌پرست» یکی از انیمه‌های جاسوسی استخوان‌دار است که داستانش بر قدمت داستان‌های شرلوک تکیه دارند و می‌تواند به بهترین شکل درام جاسوسی را به دسیسه‌های سیاسی ترکیب کرده و روایتی نو بسازد که به همان اندازه که از نظر ذهنی پیچیده هستند، از نظر بصری جذاب و تأثیرگذارند.

اگر از طرفداران شرلوک هلمز هستید، این انیمه را به طور ویژه به شما پیشنهاد می‌کنیم که با «موریارتی وطن‌پرست» بهترین رازها، معماها و توطئه‌های هیجان‌انگیز در انتظار شماست و دیدگاهی تازه از آثار و انیمه‌های مبتنی بر داستان‌های جاسوسی سر آرتور کانن دویل در اختیار شما می‌گذارد.

۴. بازی جوکر (Joker Game)

سال پخش: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ تعداد اپیزودها: ۱۲

۱۲ کارگردان: کازویا نومورا

کازویا نومورا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷ از ۱۰

«بازی جوکر» یکی از انیمه‌های جاسوسی است که باید با دقت پای آن بنشینید، وگرنه داستان را از دست می‌دهید. این مجموعه‌ی خوش‌ساخت داستان خود را به پس‌زمینه‌ی جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۷ در ژاپن می‌برد. در اینجا تیمی از جاسوسان ژاپنی برای محافظت از منافع ملی در قالب جاسوسی و مأمور مخفی فعالیت می‌کنند.

سرهنگ سوکی یک واحد جاسوسی منحصر به فرد به نام آژانس دی تشکیل می‌دهد. این سازمان خلاف سیستم‌های معمول نظامی، به جای آنکه روی افراد با سابقه‌ی نظامی تمرکز کند، غیرنظامی‌ها را به سمت خود می‌کشاند و از نیروهای آن‌ها بهره می‌برد. مهم‌ترین شعارشان «نکش! کشته نشو! اسیر نشو!» اولویت این سازمان را در موقعیت‌های بحرانی برجسته می‌کند. این سازمان سپس افراد ماهر را آموزش می‌دهد تا به مأموران مخفی تبدیل شده و برای مأموریت به خارج از کشور فرستاده می‌شوند.

این انیمه‌ی جاسوسی با ستوان ساکوما، یک افسر نظامی آغاز می‌شود که مأمور نظارت بر عملیات آژانس دی است. بدبینی اولیه‌ی ساکوما نسبت به روش‌های غیرمعمول این سازمان، تنش را بین او و آژانس دی بالا می‌برد. با پیشروی داستان، نکاتی درباره‌ی گذشته‌ی سرهنگ یوکی فاش شده و توطئه‌هایی شروع به خودنمایی می‌کنند.

هر قسمت از انیمه‌ی «بازی جوکر» یک مأموریت مستقل را نشان می‌دهد و روش‌های متنوعی که این جاسوسان برای تحقق اهدافشان نیاز دارند را بررسی می‌کند. وجه اخلاقی تصمیمات این شخصیت‌ها اما در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند و نمی‌توانید قضاوت قطعی از کاراکترها داشته باشید.

«بازی جوکر» مملو از دقت و ظرافت‌های تاریخی است که معمولا در انیمه‌های جاسوسی دست کم گرفته می‌شود، اما این انیمه بهترین گزینه برای کسانی است که داستان‌های الهام گرفته شده از وقایع تاریخی را دوست دارند. این انیمه همچنین یک داستان‌سرایی پر از تعلیق دارد و به بطن دنیای جاسوسان رفته و درباره‌ی پیچیدگی روابط و وفاداری در عالم مخفی‌کاری نیز حرف می‌زند.

این انیمه تنها روی اکشن و توطئه‌ها متمرکز نشده است؛ بلکه عناصر انسانی که برای دنیای جاسوسی لازم است را هم به تصویر می‌کشد. این که چه فداکاری‌هایی در پشت پرده‌ها اتفاق می‌افتد، چه تأثیرات منفی می‌تواند این سبک زندگی مبتنی بر دروغ بر آدم بگذارد، این‌ها همه در «بازی جوکر» نشان داده می‌شوند. این انیمه‌ی جاسوسی شما را با ماهیت واقعی وفاداری و اقداماتی که این کاراکترها حاضرند انجام دهند تا کشورشان را حفظ کنند همراه می‌شوید و همزمان، باید موضع خود نسبت به این اقدامات را هم مشخص کنید که اغلب معیارهای اخلاقی در آن نادیده گرفته می‌شود.

۳. مدیر پرنسس‌ها (Princess Principal)

سال پخش: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ تعداد اپیزودها: ۱۲

۱۲ کارگردان: ماساکی تاچیبانا

ماساکی تاچیبانا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۷ از ۱۰

اگر این انیمه را نشناسید، احتمالا با این عنوان باورش برایتان سخت باشد که «مدیر پرنسس‌ها» یکی از بهترین و تأثیرگذارترین انیمه‌های جاسوسی و در این سبک پیشگام است؛ خلاصه بگوییم، اگر «مدیر پرنسس‌ها» وجود نداشت، احتمالا «خانواده جاسوس» هم ساخته نمی‌شد.

شخصیت‌های این انیمه را جوانانی تشکیل می‌دهند که در هنر جاسوسی حرفی برای گفتن دارند. داستان این انیمه در لندن دوره‌ی ویکتوریایی اتفاق می‌افتد، اما نه آن لندنی که در تاریخ واقعی ثبت شده است، بلکه یک جهان موازی و استیم‌پانکی.

«مدیر پرنسس‌ها» پنج دختر نوجوان را در مرکزیت داستان خود قرار می‌دهد که مأموریت‌های خطرناکی به آن‌ها سپرده می‌شود. البته این دختران ترس به دلشان راه نمی‌دهند و با استفاده از قدرت جوانی و تاکتیک‌هایی که آموخته‌اند، چندی از بهترین جاسوسان انیمه‌های جاسوسی هستند. آنج، دوروتی، بئاتریس، چیس و پرنسس شارلوت در نگاه اول مثل دانش آموزان عادی مدرسه‌ای به نظر می‌رسند؛ اما هویت واقعی آن‌ها یک راز است.

این دختران در واقع اعضای یک واحد اطلاعاتی مخفی به نام «تیم کبوتر سفید» هستند. آن‌ها هم برای پادشاهی و هم برای یک شخص ثالث بی‌طرف کار می‌کنند و مأموریت‌هایی را انجام می‌دهند که از جاسوسی گرفته تا دسیسه و فریبکاری، توانایی‌های ویژه‌ی این دختران جوان را به کار می‌گیرد.

در حالی که «خانواده جاسوس» کاراکترهای خود را تنهایی سراغ مأموریت می‌فرستد، «مدیر پرنسس‌ها» جاسوسان خود را به صورت تیم گرد آورده و به آن‌ها وظیفه‌هایی محول می‌کند. البته هر کدام از این شخصیت‌ها با ویژ‌گی‌های خاص خود از دیگری متمایز شده و در ذهن شما می‌مانند.

تیم کبوتر سفید وظایف مختلفی را انجام می‌دهد، از قاچاق دانشمندان گرفته تا کشف نقشه‌های ترور. هر دختر دارای مهارت‌های منحصر به فردی است که به مأموریت‌های آن‌ها کمک می‌کند؛ آنج در نبرد عالی است، در حالی که دوروتی به مهارت تاکتیکی و استراتژی چیدن خود می‌بالد. بئاتریس استاد تغییر چهره است، چیس یک مکانیک با استعداد و پرنسس شارلوت، با وجود موقعیت سلطنتی‌اش به عنوان پرنسس، یک مأمور مخفی ماهر است.

داستان این انیمه‌ی جاسوسی در شهری به نام آلبیون اتفاق می‌افتد که با دیوار عظیمی به دو قسمت تقسیم شده است؛ در یک سمت آن پادشاهی و در یک سمت دیگر کشورهای مشترک المنافع قرار گرفته‌اند. بین این دو ملت تنش‌های زیادی وجود دارد. پادشاهی انحصار ماده‌ی اسرارآمیزی را در اختیار دارد که سوخت کشتی‌های هوایی قدرتمند پادشاهی را تأمین می‌کند؛ این کشتی‌ها و سوخت آن‌ها، مهم‌ترین عامل قدرتمندی ارتش این حکومت هستند.

موفقیت این انیمه‌ی جاسوسی زمینه را برای دیگر انیمه‌های مانند آن هموار کرد و باعث شد ما امروزه از نعمت بهترین انیمه‌های جاسوسی مثل «خانواده جاسوس» برخوردار باشیم. «مدیر پرنسس‌ها» ثابت می‌کند که قهرمانان جوان می‌توانند در مرکزیت داستان قرار بگیرند و همچنان، داستان‌های تأثیرگذاری در دنیای جاسوسی تعریف کنند.

به جز داستان‌سرایی عالی این انیمه، سبک زیبایی‌شناسی استیم‌پانک، اکشن هیجان انگیز و توطئه‌هایی که در پشت پرده در جریان است، این انیمه‌ی جاسوسی هم از نظر روایی و هم بصری جذابیت پیدا می‌کند. «مدیر پرنسس‌ها» استاندارد داستان‌گویی جاسوسی با قهرمان‌های بازیگوش را جابه‌جا کرده که همچنان به تأثیرگذاری و الهام بخشیدن به سایر انیمه‌ها در این سبک ادامه می‌دهد.

۲. خانواده جاسوس (Spy x Family)

سال پخش: ۲۰۲۲ تاکنون

۲۰۲۲ تاکنون تعداد اپیزودها: ۳۷

۳۷ کارگردان: کازوهیرو فوروهاشی

کازوهیرو فوروهاشی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۵ از ۱۰

«خانواده جاسوس» یکی از جدیدترین انیمه‌های جاسوسی است که با بیش از سی قسمت، تا همین الان جای پای خود را در فهرست بهترین انیمه‌ها در این سبک محکم کرده است. این انیمه شوخ طبعی خاص خود را با دنیای جاسوسی ترکیب می‌کند. جاسوس اصلی این ماجرا توایلات است که برای به سرانجام رساندن مأموریت خود، نیاز به یک خانواده‌ی جعلی دارد؛ غافل از آنکه دیگران هم توطئه‌های خودشان را دنبال می‌کنند. داستانی به سبک شکسپیر در جریان است، هویت‌هایی دروغین برملا می‌شوند و مشخصا، ماجراهای هیجان‌انگیزی در انتظار توایلات و خانواده‌اش هستند. توایلات از همه جا بی‌خبر، ناگهان متوجه می‌شود که خانواده‌ی خودش هم همه جاسوسانی فوق‌العاده‌اند!

این انیمه‌ی جاسوسی به بهترین شکل توانسته هیجان‌های واقعی و پویایی خانوادگی شیرین و بامزه‌ی توایلات و خانواده‌اش را به تصویر بکشد. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این انیمه، دخترخوانده‌ی توایلات، یعنی آنیا است که یک جاسوس دوست داشتنی است و هر بار آرزو می‌کنید زودتر سر و کله‌اش روی تصویر پیدا شود. آنیا فورجر یک جذابیت تازه به «خانواده جاسوس» می‌آورد و با میم‌هایی که از او در سراسر اینترنت پخش شده حتی اگر این انیمه را ندیده باشید، آنیا را می‌شناسید.

توایلات اما می‌خواهد مأموریت مخفی خود را در ارجحیت قرار داده و آن را با زندگی تازه‌اش همراه با یک خانواده‌ی جاسوس هماهنگ کند. اما همانطور که انتظار دارید قرار است بدجوری به مشکل بخورد و همین موقعیت‌های کمدی بامزه‌ای و دیالوگ‌های شاهکاری در این انیمه ساخته است. «خانواده جاسوس» با شخصیت‌های دوست‌داشتنی و پیچش‌های داستانی هوشمندانه‌اش، به سرعت به یکی از محبوب‌ترین و بهترین انیمه‌های جاسوسی سال‌های اخیر تبدیل شده که قرار است تا مدت‌های طولانی در ذهن طرفداران بماند.

۱. شبح درون پوسته (Ghost in the Shell)

سال پخش: ۱۹۹۵

۱۹۹۵ کارگردان: مامورو اوشی

مامورو اوشی امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

۷.۹ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

فیلم انیمه‌ای «شبح درون پوسته» همچنان سنگ بنای انیمه‌های جاسوسی و بهترین انیمه در این ژانر است و بینندگان را در یک دنیای دیستوپیایی سایبرپانک غوطه‌ور می‌کند؛ دنیایی که تا سال‌ها بعد همچنان الهام بخش فیلم‌ها، سریال‌ها و انیمه‌هایی نه تنها در ژاپن، که سراسر جهان است.

«شبح درون پوسته» بیش از هر چیز با دنیای امروز ما مرتبط می‌شود که بیش از همیشه با پیشرفت‌های تکنولوژی و عواقب آن دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ به طور ویژه چیزهایی مثل هوش مصنوعی، جاسوسی دیجیتال و جرایم سایبری. «شبح درون پوسته» به لطف عمق فلسفی و انیمیشن پیشگامانه‌اش، همچنان پس از گذشت نزدیک به سی سال از اکران آن، می‌تواند شما را شگفت‌زده کند و اصلا قدیمی نشده است.

این انیمه یکی از پیشگامانه‌ترین انیمه‌های جاسوسی این فهرست است که پا را از ژانر خود نیز فراتر می‌گذارد و از قالب انیمه به بهترین شکل برای به تصویر کشیدن مضامین پیچیده و فلسفی استفاده می‌کند؛ مضامینی که تأثیری ماندگار بر شما خواهند گذاشت. قهرمان داستان سرگرد موتوکو کوساناگی است. اما با تمام قهرمان‌های انیمه‌های جاسوسی تفاوت دارد. با کوساناگی مرز بین اندروید و انسان، ماشین و بشر محو می‌شود و شما را به تفکر درباره‌ی ماهیت آگاهی و هویت به چالش می‌کشاند.

فیلم انیمه‌ای «شبح درون پوسته» برگرفته از یک سری مانگا نوشته‌ی ماسامونه شیرو است که اولین بار در سال ۱۹۸۹ میلادی منتشر شد و ادامه‌ی آن در قالب مجموعه‌ی مانگای «شبح درون پوسته ۲: رابط انسان و ماشین» و «پردازنده خطای بشر» تا سال ۲۰۰۷ میلادی هم ادامه پیدا کرد.

تأثیرگذاری این مانگا و انیمه آنقدر زیاد است که اگر «شبح درون پوسته» وجود نداشت، سری فیلم‌های «ماتریکس» (Matrix) نیز به این شکل ساخته نمی‌شد. مبتنی بر داستان «شبح درون پوسته» فیلم‌ها و انیمه‌های دیگری نیز ساخته شده است؛ مثل فیلم «شبح درون پوسته ۲: اینوسنس» (Ghost in the Shell 2: Innocence) یا بازسازی «شبح درون پوسته» با بازی اسکارلت جوهانسون در سال ۲۰۱۷، یا انیمه‌های «شبح درون پوسته: استند الون کامپلکس» (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) و «شبح درون پوسته: اس.ای. سی دومین گیگ» (Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG).

سفر معنوی کوساناگی در «شبح درون پوسته» ما را هم با خود همراه می‌کند. در این فیلم آینده‌نگرانه تنها با یک تجربه‌ی تماشایی از صحنه‌های اکشن و نقاشی زیبا طرف نیستید، بلکه همراه با کوساناگی به کاوشی عمیق درباره‌ی معنای انسان بودن پا می‌گذارید.

