انیمیشن «گربه چکمه‌پوش ۲» چگونه راه را برای ساخت «شرک ۵» هموار کرد؟

وقتی چند سال پیش «گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو» (Puss in Boots: The Last Wish) منتشر شد همه را غافلگیر کرد. اولین فیلم «گربه چکمه‌پوش» که یک اسپین‌آف از فرنچایز «شرک» بود در سال ۲۰۱۱ به سینماها آمد اما متاسفانه تاثیر چندانی روی بینندگان نگذاشت. یک دهه بعد «آخرین آرزو» با سبک انیمیشن جدید و نوآورانه و داستانی فوق‌العاده از راه رسید و علاوه بر تحسین منتقدان، موفقیت چشمگیری در گیشه کسب کرد. این فیلم هیجان و عطش طرفدران فرنچایز «شرک» را دوباره برانگیخت، به‌خصوص وقتی که صحنه پایانی آن خبر از بازگشت احتمالی شرک (به معنای واقعی کلمه) می‌داد.

در انتهای فیلم «گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو» دیدیم که گروه سه‌نفره گربه چکمه‌پوش، کیتی و پریتو با هم در دریاها سفر دریایی می‌کنند. پریتو از گربه می‌پرسد که به کجا می‌روند و قهرمان داستان جواب می‌دهد: «برای تجربه‌ی ماجراهای جدید و ملاقات دوستان قدیمی.» (برای یادآوری بد نیست این قسمت را دوباره تماشا کنید.)



همانطور که در فیلم هم می‌توان دید، وقتی چکمه‌پوش دیالوگ «ملاقات دوستان قدیمی» را می‌گوید، موسیقی تغییر می‌کند و ملودی آشنای انیمیشن‌های «شرک» شنیده می‌شود. حتی اگر تمام این اشارات هم کافی نباشد، در خشکی که جلوی قایق ظاهر می‌شود روی کوه می‌بینیم که با حروف بزرگ نوشته شده است «خیلی دور».

در این صحنه به وضوح مشخص بود که گربه چکمه‌پوش قصد دارد با شرک و خر، دوستان قدیمی خود که در طول اتفاقات «شرک ۲» با آن‌ها آشنا شده بود، دوباره متحد شود. با این حال، در آن زمان نمی‌دانستیم که آیا این پایان باز به نتیجه خاصی منجر می‌شود یا خیر. ممکن بود فقط یک اشاره کوچک به این موضوع باشد که پس از این همه ماجراجویی، گربه چکمه‌پوش دوستان قدیمی خود را فراموش نکرده است.

انیمیشن «خر شرک» ساخته می‌شود

با موفقیت چشمگیر انتقادی و تجاری «گربه چکمه‌پوش ۲» و علاقه همیشگی به فرنچایز «شرک»، اکنون می‌دانیم که آن تیزر خیلی بیشتر از یک ایده خوب و پایانی شیرین بود. «شرک» رسما برمی‌گردد و سال ۲۰۲۶ در چشم بر هم زدنی از راه می‌رسد.

اکنون سوال بزرگ این است که پایان «گربه چکمه‌پوش» چگونه در «شرک ۵» تاثیر می‌گذارد. دریم‌ورکس می‌تواند از «آخرین آرزو» برای راه‌اندازی داستان «شرک ۵» استفاده کند، به این معنی که چکمه‌پوش و همراهانش بخشی از داستان خواهند بود. با این حال، «شرک ۵» همچنین می‌تواند داستان شرک، خر و فیونا را از زمان فیلم «شرک برای همیشه» (Shrek Forever After) ادامه دهد؛ اتفاقاتی که همزمان با فیلم‌های «گربه چکمه‌پوش» رخ می‌دهد. این احتمال هم عجیب نیست که «شرک ۵» با ورود گربه چکمه‌پوش به پایان برسد و یک فیلم دیگر با حضور هر دو گروه ساخته شود.

