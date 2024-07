آخرین اخبار پروژه‌های آینده‌ی مارول در کامیک‌کان ۲۰۲۴؛ بازگشت انتقام‌جویان

تصاویر منتشر شده از فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز» خبر از برنامه‌ای برای بازسازی گروه «انتقام‌جویان» می‌دهد و نقش جیانکارلو اسپوزیتو در دنیای سینمایی مارول را فاش می‌کند

در پنل مارول تصاویر جدیدی از فیلم سال آینده دنیای سینمایی مارول، یعنی «کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز» به نمایش درآمد. این تصاویر شخصیت‌های مهمی مانند تادئوس تاندربولت راس (با بازی هریسون فورد) با نام مستعار هالک قرمز را برجسته می‌کند که قصد دارد با کمک سم ویلسون گروه «انتقام‌جویان» را بازسازی کند. همچنین مشخص شد که آدامنتیوم به زودی در دنیای سینمایی مارول معرفی خواهد شد؛ آدامنتیوم مانند وایبرانیوم، یک ماده گرانبها در دنیای مارول است.

علاوه بر این، بازیگران فیلم فاش کرده‌اند که جیانکارلو اسپوزیتو در نقش پادشاه انجمن سرپنت‌ها، سث وولکر، با نام مستعار سایدوایندر (Sidewinder) بازی خواهد کرد. فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز» در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ روی پرده سینماها خواهد رفت.

مارول برای نخستین بار تصاویری از فیلم «تاندربولتز» نشان داد

«تاندربولتز» با گروهی متشکل از سرباز زمستانی یا همان باکی بارنز (با بازی سباستین استن)، گوست (با بازی هانا جان کامن)، یلنا بلووا (با بازی فلورانس پیو) و چند عضو دیگر، راه خود را به دنیای سینمایی مارول باز می‌کند. برخی از تصاویر اولیه فیلم نشان می‌دهد که یلنا در حالی که با برخی از مشکلات شخصی خود روبه‌رو شده، با گوست و جان واکر (با بازی وایات راسل) مواجه می‌شود. اینکه آیا الکسی (با بازی دیوید هاربر) می‌تواند به او کمک کند یا نه، هنوز مشخص نیست. فیلم «تاندربولتز» در ۵ مه سال ۲۰۲۵ نمایش داده می‌شود.

۸ شوخی سریال «پسران» با مارول و دی‌سی

عنوان فیلم «چهار شگفت‌انگیز» (The Fantastic Four) مشخص شد و محیط رترو فیوچرستیک آن در دهه ۶۰ میلادی به تأیید رسید

فیلم «چهار شگفت‌انگیز» که اکنون با نام رسمی «چهار شگفت‌انگیز: نخستین قدم‌ها» (The Fantastic Four: First Steps) شناخته می‌شود، ممکن است بزرگ‌ترین فیلم دنیای سینمایی مارول در چند سال اخیر باشد. همه‌چیز برای معرفی انعطاف‌پذیرترین خانواده مارول آماده شده است و در طول کامیک‌کان سن دیگو، مشخص شد که داستان فیلم در نسخه‌ای رترو فیوچرستیک از دهه ۶۰ روایت خواهد شد. مارول همچنین تصاویر اولیه‌ای از فیلم را به نمایش گذاشت که آقای شگفت‌انگیز را در حال رهبری یک برنامه علمی قدیمی نشان می‌داد. از طرف دیگر شخصیت تینگ (The Thing) را در یک برنامه دوست‌یابی دیدیم. پدرو پاسکال، ایبون ماس باچرخ، جوزف کوئین و ونسا کربی در نقش اعضای چهار شگفت‌انگیز در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵ روی پرد‌های سینما دیده خواهند شد.

کوین درباره این فیلم گفته است: «من فکر می‌کنم همه ما در مجموع جوهره‌ای را به ارمغان می‌آوریم که نمود یک خانواده است؛ نه اینکه درعوض به این فکر کنیم که به صورت انفرادی قرار است چه چیزی در فیلم ارائه بدهیم.» او افزود: «این (چهار شگفت‌انگیز) یک ورزش گروهی است.»

رابرت داونی جونیور نقش دکتر دووم را در دنیای سینمایی مارول ایفا خواهد کرد

چه حضاری که در پنل حضور داشتند و چه کسانی که از طریق دیگری این خبر را شنیدند، همه شوکه شدند. رابرت داونی جونیور، مردی که دنیای سینمایی مارول را در نقش مرد آهنی آغاز کرد و سپس در سال ۲۰۱۹ برای همیشه با این نقش خداحافظی کرد، قرار است نقش یکی از بدنام‌ترین شخصیت‌های شرور مارول را بازی کند؟ مگر می‌شود؟ داونی جونیور، مرد افسانه‌ای مارول، در رابطه با نقش جدید خود گفت: «نقاب جدیدی دارم، اما وظیفه‌ام همان است که بود. چه باید گفت؟ من بازی در نقش شخصیت‌های پیچیده را دوست دارم.» مشخص نیست که ویکتور فون دووم در چند فیلم حضور خواهد داشت، اما می‌دانیم که او حداقل قرار است در قسمت پنجم «انتقام‌جویان» ایفای نقش کند.

آیا برادران روسو می‌توانند با فیلم «انتقام‌جویان ۵» مارول را از سقوط نجات دهند؟

جو و آنتونی روسو فیلم‌های «انتقام‌جویان: روز قیامت» (Avengers: Doomsday) و «انتقام‌جویان: جنگ‌های پنهان» (Avengers: Secret Wars) را کارگردانی خواهند کرد

رابرت داونی جونیور تنها کهنه سرباز دنیای سینمایی مارول نیست که دوباره وارد میدان می‌شود. کارگردانان فیلم‌های «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستانی» (Captain America: Winter Soldier) و «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) جو و آنتونی روسو در حال همکاری دوباره با مارول برای کارگردانی دو فیلم «انتقام‌جویان: روز قیامت» و «انتقام‌جویان: جنگ‌های پنهان» هستند. جزئیات درباره فیلم دوم کم است، اما مارول می‌گوید در ماه مه سال ۲۰۲۷ باید انتظار «جنگ‌های پنهان» را داشت. در همین حال، به نظر می‌رسد که «روز قیامت» عنوان جدید فیلمی است که قبلاً تحت عنوان «انتقام‌جویان: سلسله کنگ» (Avengers: The Kang Dynasty) شناخته می‌شد. این فیلمی است که در هاله‌ای از رمز و راز پنهان شده، اما حداقل می‌دانیم که داونی جونیور را در این فیلم خواهیم دید. انتظار می‌رود قسمت بعدی «انتقام‌جویان» در ماه می ۲۰۲۶ منتشر شود.

منبع: IGN

منبع متن: digikala