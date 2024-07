«ددپول و ولورین» گیشه را به آتش کشیدند (باکس آفیس هفته)

تنها نه فیلم در تاریخ هالیوود توانسته‌اند در هفته اول اکران خود به مرز ۲۰۰ میلیون دلار برسند. علاوه بر این فروش بلیت‌های این فیلم از «ددپول» در سال ۲۰۱۶ (۱۳۲ میلیون دلار) پیشی گرفت و رکورد بزرگ‌ترین افتتاحیه تاریخ برای فیلم‌های با رده سنی R را به نام خود ثبت کرد. دنباله سال ۲۰۱۸ یعنی «ددپول ۲»، اکنون با ۱۲۵ میلیون دلار در رتبه سوم بزرگ‌ترین افتتاحیه‌های فیلم‌های درجه R قرار دارد. در میان بسیاری از رکوردهای جدید این قسمت، «ددپول و ولورین» با اختلاف زیاد بهترین اکران سال را داشت و انیمیشن دنباله پیکسار و دیزنی یعنی «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) (155 میلیون دلار در هفته اول) را پشت سر گذاشت.

در سطح بین‌المللی، «ددپول و ولورین» ۲۳۳.۳ میلیون دلار فروش داشته که مجموع فروش جهانی آن را به رقم چشمگیر ۴۳۸ میلیون دلار رسانده است. این فیلم با بازی رایان رینولدز و هیو جکمن، پس از سه روز اکران، در حال حاضر ششمین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۴ است. دیزنی حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای تولید و تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار دیگر برای تبلیغ فیلم هزینه کرده است.

قبل از شروع اکران سراسری پیش‌بینی می‌شد که سومین قسمت «ددپول» (و اولین فیلم در دنیای سینمایی مارول که با محوریت شخصیت‌های کمیکی ساخته شده که قبلا مجوز آن‌ها در اختیار قرن بیستم فاکس بود) بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار بفروشد. اما این تخمین‌ها خیلی زود کنار گذاشته شدند. دلیل این امر علاقه شدید طرفداران برای تماشای اولین نمایش فیلم برای جلوگیری از لو رفتن پیچیدگی‌های داستان، حضور افتخاری شخصیت‌های آشنا و دیدن بازگشت لوگان جهش‌یافته خشن با بازی جکمن است که این فیلم اکشن بزرگ به کارگردانی شاون لوی را به اوج بی‌نظیری در گیشه رساند. تنها در روز جمعه، «ددپول و ولورین» ۹۶ میلیون دلار فروخت که بیشتر از فروش اکثر فیلم‌های سال ۲۰۲۴ در کل هفته اول اکران آن‌ها بود.

پس از این هفته، دنیای سینمایی مارول اولین فرانچایزی می‌شود که به فروش جهانی ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد. با این وجود «ددپول و ولورین» -از جنبه فروش- یک پیروزی بی‌چون‌وچرا برای مارول است. اگرچه این غول کمیک‌بوک طی ۱۵ سال و با ۳۳ فیلم، یک رشته بی‌سابقه از بلاک‌باسترها را ارائه کرده است، اما فیلم‌های اخیر مانند «جاودانگان» (Eternals)، «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) و «مارول‌ها» (The Marvels) در گیشه شکست خوردند.

بخشی به این خاطر است که از زمان راه‌اندازی سرویس استریم دیزنی پلاس، این استودیو بینندگان را در تعداد بی‌شماری اسپین‌آف، دنباله و سریال تلویزیونی غرق کرده است. در پاسخ، باب ایگر، مدیرعامل دیزنی می‌گوید که دنیای سینمایی مارول در تلاش است تا تولیدات خود را کاهش دهد. به دلیل اعتصاب سال گذشته و تاخیرهای دیگر، «ددپول و ولورین» تنها فیلم استودیو مارول در سال ۲۰۲۴ خواهد بود. این اولین بار از زمان «انتقام‌جویان» (The Avengers) در سال ۲۰۱۲ است که چنین اتفاقی می‌افتد.

گیشه تابستانی امسال همچنین نشان‌ می‌دهد که دیزنی به فرم قبلی خود بازگشته است. دیزنی برای مدت‌ها یکی از استودیوهای برجسته‌ی هالیوود بود اما در سال ۲۰۲۳ با مجموعه‌ای از بلاک‌باسترهای کم‌فروش از جمله «ایندیانا جونز و گردانه‌ی سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny)، «عمارت تسخیرشده» (The Haunted Mansion) و «آرزو» (Wish) دچار مشکل شد. تاکنون در سال ۲۰۲۴، «درون و بیرون ۲» از «یخ‌زده ۲» (Frozen II) پیشی گرفته و با ۱.۵ میلیارد دلار به پرفروش‌ترین فیلم انیمیشنی تاریخ تبدیل شده است. این در حالی است که «پادشاهی سیاره میمون‌ها» (Kingdom of the Planet of the Apes) به فروش جهانی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. «بیگانه: رمولوس» (Alien: Romulus) ممکن است در ماه آگوست پیروزی دیگری را برای این قلمرو جادویی رقم بزند.

در حالی که تقریبا تمام سالن‌های سینما به «ددپول و ولورین» اختصاص یافته است، قهرمان هفته گذشته یعنی «گردبادها» (Twisters) به رتبه دوم سقوط کرد. این حماسه در ژانر فاجعه‌ با بازی گلن پاول، دیزی ادگار جونز و آنتونی راموس، همچنان ۳۵.۳ میلیون دلار فروش داشت که نسبت به هفته اول اکران ۵۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. تا به امروز «گردبادها» ۱۵۴.۹۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۲۲۱ میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشته است.

در رتبه سوم، «من نفرت‌انگیز ۴» (Despicable Me 4) محصول یونیورسال و ایلومینیشن در چهارمین هفته اکران خود ۱۴.۲ میلیون دلار دیگر به دست آورد. تاکنون، این دنباله انیمیشنی ۲۹۰.۹۷ میلیون دلار در داخل کشور و ۶۷۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است.

«درون و بیرون ۲» با ۸.۳ میلیون دلار در هفتمین هفته اکران خود در رتبه چهارم قرار گرفت و مجموع فروش داخلی‌اش به ۶۱۳.۴ میلیون دلار رسید.

فیلم ترسناک کم‌هزینه و موفق «لنگ‌درازها» (Longlegs) محصول کمپانی نئون با کسب ۶.۷۶ میلیون دلار در رتبه پنجم قرار گرفت و مجموع فروش داخلی‌اش به ۵۸ میلیون دلار رسید. این فیلم اکنون پرفروش‌ترین فیلم تاریخ نئون است و با فروش ۵۳.۳۶ میلیون دلاری در آمریکای شمالی، از فیلم برنده اسکار «انگل» (Parasite) پیشی گرفته است.

فیلم ترسناک «یک مکان ساکت: روز یک» (A Quiet Place: Day One) در پنجمین هفته اکران ۳.۰۲ میلیون دلار فروخت و در رتبه ششم قرار گرفت. این پیش‌درآمد از فرنچایز «یک مکان ساکت» تا حالا در آمریکای شمالی ۱۳۴.۲۲ میلیون دلار درآمد داشته است.

فیلم کمدی «پسران بد: بران یا بمیر» (Bad Boys: Ride or Die) با بازی ویل اسمیت بعد از هشت هفته همچنان به فروش موفق خود ادامه می‌دهد و جایگاه هفتم خود را از هفته پیش حفظ کرده است. این فیلم با ۱.۲۷ میلیون دلار مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱۹۱.۷۴ میلیون دلار رسانده است.

کمدی تازه‌وارد «چهار شگفت‌انگیز» (The Fabulous Four) به کارگردانی جوسلین مورهوس و بازی سوزان ساراندون، بت میدلر و مگان مولالی که داستان سفر سه دوست را برای رسیدن به عروسی چهارمین رفیقشان روایت می‌کند، در اولین هفته اکران ۱.۰۱ میلیون دلار فروش داشت. این فیلم که در جایگاه هشتم جدول نشسته است از نظر انتقادی موفق نبود و در راتن تومیتوز امتیاز ۲۷ از ۱۰۰ و در متاکریتیک ۴۵ از ۱۰۰ گرفت. مخاطبان هم نظر چندان مثبتی به فیلم نشان ندادند و فیلم توانست در IMDb نمره ۵.۷ از ۱۰ کسب کند.

کمدی درام «مرا به ماه پرواز بده» (Fly Me to the Moon) با بازی چنینگ تیتوم و اسکارلت جوهانسون که سومین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد، نهمین عنوان جدول این هفته است. این فیلم با ۷۵۰ هزار دلار مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱۹.۱۱ میلیون دلار رسانده است.

عنوان جدید دیگر این هفته فیلم هندی «رایان» (Raayan) ساخته‌ی کارگردان و بازیگر هندی، دانوش است که در رتبه دهم قرار می‌گیرد. داستان فیلم درباره جوانی است که حین تلاش برای برای انتقام مرگ خانواده‌اش سر از دنیای زیرزمینی جرم و جنایت درمی‌آورد. این فیلم با ۴۵۳ هزار دلار فروش خود را در آمریکای شمالی آغاز کرده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ددپول و ولورین

Deadpool & Wolverine ۱ ۲۰۵.۰۰ ۲۰۵.۰۰ گردبادها

Twisters ۲ ۳۳.۳۰ ۱۵۴.۹۳ من نفرت‌انگیز ۴

Despicable Me 4 ۴ ۱۴.۲۰ ۲۹۰.۹۷ درون و بیرون ۲

Inside Out 2 ۷ ۸.۳۰ ۶۱۳.۴۰ لنگ‌درازها

Longlegs ۳ ۶.۷۶ ۵۸.۶۱ یک مکان ساکت: روز یک

A Quiet Place: Day One ۵ ۳.۰۲ ۱۳۴.۲۲ پسران بد: بران یا بمیر

Bad Boys: Ride or Die ۸ ۱.۲۷ ۱۹۱.۷۴ چهار شگفت‌انگیز

The Fabulous Four ۱ ۱.۰۱ ۱.۰۱ مرا به ماه پرواز بده

Fly Me to the Moon ۳ ۰.۷۵ ۱۹.۱۱ رایان

Raayan ۱ ۰.۴۵ ۰.۴۵

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

