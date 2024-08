هرآنچه باید درباره‌ی فیلم «بیتل جوس ۲» بدانید

برتون البته پیش از این‌ها به سراغ ساخت دنباله‌ی فیلم رفته بود. تیم برتون در سال ۱۹۹۰ جاناتان جمز را برای نوشتن دنباله‌ی فیلم استخدام کرد که قرار بود «بیتل جوس هاوایی می‌شود» (Beetlejuice Goes Hawaiian) نام داشته باشد؛ داستان این فیلم خانواده‌ی دیتز را دنبال می‌کرد که به هاوایی نقل مکان می‌کنند و در آن جا چارلز دیتز (جفری جونز) اقامتگاهی می‌سازد؛ اما خانواده به سرعت متوجه می‌شوند این اقامتگاه روی یک قبرستان باستانی قرار دارد. کمپانی برادران وارنر در سال ۲۰۱۹ تأیید کرد که این داستان کاملا کنار گذاشته شده است.

برتون پیشتر در سال ۲۰۱۶ گفته بود که اگر شرایط مهیا باشد، او حاضر است کارگردانی فیلم «بیتل جوس ۲» را بر عهده بگیرد؛ اما دیگر از او هم خبری نشد. سپس در سال ۲۰۱۷ با تغییر نویسنده این بار مایک ووکادینویچ مسئولیت بازنویسی فیلمنامه را بر عهده گرفت. در مارس ۲۰۲۲ اعلام شد که شرکت برد پیت، پلن بی اینترتینمنت (Plan B Entertainment) حقوق ساخت «بیتل جوس ۲» را گرفته و کیتون و رایدر به ترتیب در نقش کاراکترهای بیتل جوس و لیدیا از فیلم اصلی بازگشته‌اند. پس از چندین دهه انتظار، بالاخره می‌توانیم با اطمینان بگوییم که دنباله‌ی فیلم «بیتل جوس» محقق شده است.

کارگردان افسانه‌ای تیم برتون در اوایل کار خود با کارگردانی فیلم‌های کوتاه متعدد، یک فیلم تلویزیونی و اولین فیلم بلند خود «ماجراجویی بزرگ پی‌وی» (Pee-wee’s Big Adventure) طرفداران زیادی پیدا کرد. با این حال، اولین بار با فیلم «بیتل جوس» بود که نام او بین مخاطبان معمولی سینما سر زبان‌ها افتاد.

«بیتل جوس» یکی از نمادین‌ترین فیلم‌های کمدی ترسناکی است که تاکنون ساخته شده است. این فیلم داستان یک زوج به نام‌های آدام (الک بالدوین) و باربارا (گرین دیویس) را دنبال می‌کند که اخیرا درگذشته‌اند. این ارواح می‌خواهند صاحبان تازه‌ی خانه‌ی آن‌ها را فراری دهند؛ خانواده‌ای که اتفاقا اعضای آن خیلی با هم کنار نمی‌آیند. اعضای این خانواده متشکل است از چارلز، پدری که به شدت به آرامش و سکوت احتیاج دارد، دلیا (کاترین اوهارا) مادرخوانده‌ی عصبی که خودش را آرتیست می‌خواند و دختر همیشه مغموم آن‌ها لیدیا. ارواح برای بیرون کردن این خانواده دست به دامن جن‌گیر مرده، بیتل جوس (مایکل کیتون) می‌شوند که برعکس جن‌گیرهای معمول عمل می‌کند؛ او به جای آنکه مردگان را از خانه فراری دهد، برای خلاص شدن از شر زنده‌ها استخدام می‌شود.

همانطور که احتمالا از نام فیلم حدس زده‌اید، شهرت فیلم به خاطر شخصیت شرور آن بیتل جوس است که یکی از شرورهای کلاسیک و ماندگار تمام ادوار شناخته می‌شود و به خاطر او هم هست که عنوان فیلم هم از دهه‌ی هشتاد در یاد بینندگان ماند. این کاراکتر با اجرای محشر مایکل کیتون زنده شد که یادآور روزهای آغاز کار او به عنوان یک استندآپ کمدین بود. کاراکتر بیتل جوس با اینکه در فیلم اول زیاد آفتابی نمی‌شود، اما رفتار خنده‌دار و همزمان وحشتناک او هیچ وقت از یادتان نمی‌رود. برای همین از زمان اعلام خبر بازگشت «بیتل جوس»، طرفداران فیلم‌های گوتیک و کمدی ترسناک سر از پا نمی‌شناسند.

خوب است بدانید عنوان فیلم دوم در اصل «بیتل جوس، بیتل جوس» است که به داستان فیلم اول بازمی‌گردد. اگر فیلم ۱۹۸۸ را دیده باشید، می‌دانید که در آنجا هر کس که می‌خواست بیتل جوس را احضار کند، باید نام او را سه بار تکرار می‌کرد و عنوان فیلم تازه برگرفته از همین قانون است که در قسمت اول معرفی شد.

داستان فیلم «بیتل جوس ۲» چیست؟

ماه‌ها پس از انتشار اخبار ساخت «بیتل جوس ۲» تیزری برای آن منتشر شد که نکاتی از داستان فیلم به ما می‌گوید. در این تیزر شخصیت لیدیا دیتز با بازی خود وینونا رایدر به خاطر مرگ پدرش به شهر بازگشته است. دختر سرکش او از وجود بیتل جوس باخبر شده و دریچه‌ای را باز می‌کند که جانش را به خطر می‌اندازد. مادرش تلاش می‌کند تا او را نجات دهد، اما برای این کار به کمک بیتل جوس نیاز دارد.

اعلامیه‌ی رسمی داستان فیلم «بیتل جوس ۲» را اینگونه توصیف کرده است: «بعد از یک تراژدی غیرمنتظره‌ی خانوادگی، سه نسل از خانواده‌ی دیتز به خانه‌ی وینتر ریور بازمی‌گردند. زندگی لیدیا همچنان به خاطر بیتل جوس در آشوب است؛ مخصوصا حالا که دخترش، آسترید، تبدیل به یک نوجوان طغیانگر شده و روزی تصمیم می‌گیرد در اتاق زیرشیروانی سرک بکشد؛ کاری که به طور تصادفی دریچه‌ای به سمت دنیای پس از مرگ را باز می‌کند. با این کار آسترید، زندگی، هم در عالم حیات و هم اموات زیر و رو شده مدت زیادی طول نمی‌کشد تا کسی سه بار اسم بیتل جوس را به زبان بیاورد؛ کاری که باعث می‌شود این شیطان بدجنس بازگردد و آشوب خاص خودش را در عالم رها کند.»

اگرچه لیدیا در فیلم اصلی «بیتل جوس» فقط یک نوجوان بود، اما در «بیتل جوس ۲» دیگر فرزندی برای خودش دارد و در دهه‌ی پنجاه عمرش طی می‌کند. مونیکا بلوچی هم به فیلم اضافه شده که نقش همسر بیتل جوس را بازی می‌کند و به نظر می‌رسد مدتی از ازدواج آن‌ها می‌گذرد. البته مدت زمان ازدواج آن‌ها از فیلم اول تا دوم مشخص نیست، اما با توجه به اینکه بیتل جوس از همان فیلم اول اشتیاق زیادی برای پیدا کردن عروس خود داشت، ممکن است زمان زیادی از ازدواج آن‌ها نگذشته باشد.

زامبارلوکوس، فیلمبردار «بیتل جوس ۲» درباره‌ی داستان فیلم توضیح داده که این فیلم در بطن خود داستانی درباره‌ی یک خانواده است؛ خانواده‌ای که اکنون سی سال از عمر آن می‌گذرد و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارید؛ تمام پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی که با کنار هم نگه داشتن یک خانواده برای تمام این مدت گره خورده است. اما این خانواده در دیوانه‌وارترین دنیای ممکن گیر افتاده که شرایط را از حالت عادی سخت‌تر می‌کند.

چه بازیگرانی در «بیتل جوس ۲» حضور دارند؟

طرفداران بیش از همه منتظر بازگشت مایکل کیتون در نقش بیتل جوس برای دنباله‌ی فیلم بودند، که خوشبختانه حضور کیتون از همان آغاز کار برای «بیتل جوس ۲» تأیید شد. مایکل کیتون پیش از این بارها با تیم برتون همکاری کرده است و یک سال پس از «بیتل جوس» بلافاصله در «بتمن» برتون در نقش ابرقهرمان دی‌سی ظاهر شد. با این حساب، «بیتل جوس ۲» دومین اثری خواهد بود که کیتون در آن به یکی از نقش‌های قدیمی‌اش بازگشته است. او پیش از این بازگشت غافلگیرکننده‌ای در «فلش» (The Flash) داشت.

وینونا رایدر نیز، که در فیلم اول دختر خانواده‌ی دیتز را بازی می‌کرد، این بار در همان نقش ولی به عنوان مادر آسترید بازگشته است. این بازیگر میان جوان‌ترها بیشتر به خاطر نقش خود به عنوان جویس بایرز در سریال «چیزهای عجیب» (Stranger Things) شناخته می‌شود، هرچند در گذشته همکاری‌های دیگری با خود برتون داشته است. این اولین بار در کارنامه‌ی رایدر به حساب می‌آید که او دوباره در نقش یکی از کاراکترهای پیشین خود ظاهر می‌شود. کاترین اوهارا هم دوباره در نقش دلیا دیتز، مادر لیدیا از فیلم اول حضور پیدا خواهد کرد.

نام آسترید، به ویژه پس از موفقیت سریال «ونزدی» (Wednesday) با جنا اورتگا گره خورده بود که بالاخره پس از مدت‌ها شایعات و گمانه‌زنی‌ها حضور اورتگا نیز در فیلم «بیتل جوس ۲» تأیید شد. از قرار معلوم، آسترید هم مثل مادرش سرکشی کرده و با خانواده بر نمی‌خورد؛ مثل همان لیدیایی که در فیلم اول دیده‌اید. اورتگا پس از بازی در سریال پرطرفدار تیم برتون در نتفلیکس، یک شبه به یکی از ستاره‌های محبوب هالیوود تبدیل شد که اغلب او را برای نقش دختران نوجوان عبوس و گوتیک می‌آورند. به جز این اقتباس تازه از خانواده‌ی آدامز، اورتگا در بازراه‌اندازی فرنچایز «جیغ» نیز حضور داشته که توانایی او برای بازی در فیلم‌های ترسناک را به رخ می‌کشد.

به جز بازیگرانی که از فیلم اصلی ۱۹۸۸ بازگشته‌اند، چندین نام بزرگ هم به تازگی به «بیتل جوس ۲» ملحق شده‌اند. ویلم دفو در فیلم تازه در نقش یک بازیگر اسبق فیلم‌های درجه چندم به داستان می‌آید که در دنیای پس از مرگ کارآگاه شده است. او در دنیای واقعی دچار حادثه‌ای شده و جان خود را از دست داده، اما به خاطر توانایی‌هایی که داشته، در دنیای پس از مرگ به یک کارآگاه تبدیل شده که هنوز رنگ و لعاب روزهای زنده بودن را دارد.

اگرچه جزئیات آن هنوز مشخص نیست، اما مونیکا بلوچی نقش همسر بیتل جوس را بازی خواهد کرد و جاستین تروکس هم در نقش روری ظاهر خواهد شد. برن گورمن از فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» (The Dark Knight Rises) و آرتور کونتی از سریال «خاندان اژدها» (House of the Dragon) نیز بازیگران تازه‌ی دیگری هستند که به فیلم «بیتل جوس ۲» ملحق شده‌اند. متأسفانه الک بالدوین و جینا دیویس در نقش آدام و باربارا میتلند بازنمی‌گردند.

آیا تیم برتون برای کارگردانی فیلم بازگشته است؟

بله، برتون که بخش اعظمی از شهرت خود را به کارگردانی فیلم «بیتل جوس» مدیون است، برای کارگردانی دنباله‌ی آن نیز بازگشته است و با تامی هارپر و مارک توبروف تهیه‌کنندگی فیلم را نیز عهده‌دار است. در کنار او تیم نویسندگی آلفرد گوگ، مایلز میلار و سث گراهام اسمیت حضور دارند. آلفرد گوک و مایلز میلار سازندگان سریال «ونزدی» هستند. سث گراهام هم کار روی فیلمنامه‌ی «بیتل جوس ۲» را از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز کرده بود که پس از بازنویسی‌های متعدد بالاخره تکمیل شد. هریس زامبارلوکوس، فیلمبردار آثار برجسته‌ای چون «بلفاست» (Belfast)، «شبح مرگ روی نیل» (Death On the Nile) و «یک جن‌زدگی در ونیز» (A Haunting in Venice) روی سینماتوگرافی «بیتل جوس ۲» کار کرده است.

اما یکی دیگر از عناصر کلیدی فیلم، که پای ثابت فیلم‌های تیم برتون است به دنباله‌ی «بیتل جوس» هم بازگشته؛ دنی الفمن، آهنگساز امریکایی که با برتون سابقه‌ی دیرینه دارد و برخی از نمادین‌ترین و کلاسیک‌ترین آهنگ‌های تاریخ سینما کار اوست آهنگسازی فیلم «بیتل جوس ۲» را هم بر عهده دارد. از موسیقی اصلی فیلم «بتمن» خود برتون گرفته تا «مأموریت غیرممکن» (Mission: Impossible) در کارنامه‌ی الفمن پیدا می‌شود. موسیقی متن «ادوارد دست قیچی» (Edward Scissorhands)، «کابوس قبل از کریسمس» (The Nightmare Before Christmas)، «اسلیپی هالو» (Sleepy Hollow)، «چارلی و کارخانه‌ی شکلات‌سازی» (Charlie and the Chocolate Factory) و بسیاری دیگر همه کار دنی الفمن است و برای همین بازگشت او برای موسیقی «بیتل جوس ۲» خبری عالی به حساب می‌آید.

به جز حضور دنی الفمن، که یادآور روزهای خوش گذشته‌ی کارنامه‌ی برتون است، به نظر می‌رسد «بیتل جوس ۲» به طور کامل از جلوه‌های ویژه‌ی عملی استفاده می‌کند و خبری از CGI نیست. مایکل کیتون درباره‌ی این موضوع توضیح داده که موقع فیلمبرداری «بیتل جوس ۲»، همه چیز دقیقا مثل فیلم اول بوده است: «زنی از آن سمت اتاق یک سر نخ را می‌کشد تا گربه‌ای از این ور به آن ور برود. همه چیز ساخته شده است، بداهه‌گویی زیادی سر صحنه وجود دارد [مثل فیلم اول]، افراد چیزهایی را با دستان خود می‌سازند و این سرگرم‌کننده‌ترین پروژه‌ای است که اخیرا در آن بوده‌ام.»

آیا زمان انتشار فیلم مشخص شده است؟

تاکنون اخبار رسمی از انتشار فیلم «بیتل جوس ۲» در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۶ شهریور امسال) خبر داده‌اند. با این حال، مراحل تولید فیلم به خاطر اعتصابات SAG-AFTRA به طور موقت متوقف شد و برای همین تا لحظه‌ی آخر مشخص نیست زمان اکران آن نیز به تعویق بیفتد یا خیر. زمان انتشار آنلاین فیلم نیز مشخص نشده است.

فیلمبرداری «بیتل جوس ۲» در می ۲۰۲۳ میلادی آغاز شد، اما تنها دو روز مانده تا پایان فیلمبرداری به خاطر اعتصابات مجبور به توقف پروژه شدند و فیلمبرداری بالاخره در نوامبر به پایان رسید که کمی برنامه‌ها را جابه‌جا کرد. «بیتل جوس ۲» در ابتدا قرار بود در کتار فیلم جدید «بلید» (Blade) اکران شود؛ اما با به تعویق افتادن دوباره‌ی فیلم دنیای سینمایی مارول، اکنون دیگر مشخص نیست اصلا فیلم «بلید» در کار باشد. مخصوصا که در کامیک-کان امسال نیز صحبتی از زمان اکران این فیلم در پنل مارول به میان نیامد.

با این حال، «بیتل جوس ۲» یکی از موردانتظارترین فیلم‌های پاییز امسال خواهد بود که جلوتر از بازسازی فیلم ترسناک «بد حرف نزن» (Speak No Evil)، پیش‌درآمد تبدیل‌شوندگان تحت عنوان «تبدیل شوندگان یک» (Transformers One) و فیلم جدید استودیوی دریم‌ورکس، «ربات وحشی» (The Wild Robot)‌ اکران خواهد شد که تقریبا گیشه‌ی پاییز را برای «بیتل جوس ۲» تضمین می‌کند.

