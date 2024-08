هرآنچه باید درباره فصل دوم سریال «جن وی» بدانید

سندرز گفت: «ما عاشق «جن وی» هستیم، فصل دوم سریال واقعاً قوی از آب درآمده. بدیهی است که آن‌‌ها (دست اندر کاران سریال) سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اند، به خصوص با از دست دادن چنس. اما درنهایت من فکر می‌کنم همه طرفداران سریال «پسران» (The Boys) قرار است فصل دوم «جن وی» را دوست داشته باشند و منتظر ادامه آن بمانند. «جن وی» اکنون به مدت چند هفته است که در مرحله تولید قرار گرفته. من امیدوارم فصل دوم سریال سال آینده منتشر شود.»

سریال «جن وی» اسپین‌آف سریال تلویزیونی «پسران» اثر اریک کریپکی است که فصل اول آن قبل از فصل چهارم «پسران» اتفاق می‌افتد. این کمدی سیاه که به دست کریگ روزنبرگ، ایوان گلدبرگ و کریپکی ساخته شده است، اقتباسی از جلد چهارم کمیک‌های «پسران»، به نام «باید همین حالا بریم» (We Gotta Go Now) نوشته گارث انیس و داریک رابرتسون است. فصل اول سریال در سپتامبر سال ۲۰۲۳ از شبکه آمازون پرایم پخش شد. جاز سینکلر، چنس پردومو، لیز برادوی، مدی فیلیپس، لندن ثور، درک لو، آسا ژرمن و شلی کان به عنوان ستارگان اصلی در سریال «جن وی» حضور دارند.

سریال «جن وی» تنها اسپین‌آف سریال «پسران» نخواهد بود

طبق گفته سندرز از آنجایی که سریال اصلی با فصل پنجم و نهایی خود به پایان خواهد رسید، قرار است اسپین‌آف‌های بیشتری از سریال «پسران» ساخته شود. با این وجود همان‌طور که مدیر اجرایی توضیح داد، همه‌چیز درباره اسپین‌آف‌های بالقوه به خالق «پسران»، کریپکی بستگی دارد.

سندرز توضیح داد: «همه‌چیز به اریک کریپکی بستگی دارد. ما به دلیل بینش و اجرای او به این موفقیت باورنکردنی دست پیدا کردیم، و او مدتی است که به ما گفته «پسران» باید یک سریال پنج فصلی باشد. البته ما از او پرسیده‌ایم که آیا واقعاً مطمئنی که نمی‌توان داستان را بیشتر ادامه داد؟ و او کمی به این سؤال فکر کرد، اما درنهایت به موضع اصلی خود بازگشت. بنابراین ما می‌خواهیم به آن احترام بگذاریم، و به طور مشابه، اگر روایت‌های بیشتری در این جهان وجود داشته باشد، که مطلوب ما خواهد بود، درنهایت این کریپکی است که باید مسیر را به آنجا هدایت کند.»

هر آنچه تاکنون درباره فصل دوم سریال «جن وی» می‌دانیم

اریک کریپکی درباره فصل بعدی «جن وی» گفته است: «ما بابت ساخت فصل دوم «جن وی» بی‌اندازه خوشحالیم. «جن وی» داستان‌ها و شخصیت‌هایی دارد که ما دوست‌شان داریم و خوشحالیم که مردم هم احساس مشابه‌ای دارند. نویسندگان سریال در حال کار روی فصل جدید هستند. سال دوم دانشگاه، برای شخصیت‌های «جن وی» پیچ و تاب‌های زیادی خواهد داشت، آن‌ها درگیر احساسات مختلف، صحنه‌های طنز و همان اکشنی خواهند شد که شما از سریال توقع دارید.»

داستان فصل دوم سریال «جن وی» درباره چیست؟

هنوز هیچ طرح داستانی رسمی و مشخصی برای فصل دوم «جن وی» وجود ندارد، اما اگر فصل چهارم سریال «پسران» را دیده باشید، متوجه خواهید شد که شخصیت‌هایی که کیت دانلپ و سم ریوردان نقش‌شان را بازی کرده‌اند، در سریال «پسران» حضور پیدا کردند.

در حال حاضر این دو شخصیت «جن وی» با الگوی خود، هوملندر، همکاری می‌کنند. چرا که ظاهراً هوملندر آن دو را به عنوان زیردست خود به خدمت گرفته است و پس از رویارویی آن‌ها با ماری در دانشگاه گودولکین، آن‌ها را وارد تشکیلات وات کرده است. با این وجود نباید توقع داشته باشید سم و کیت به عضویت گروه هفت دربیایند.

کریپکی درباره ارتباط دو سریال «جن وی» و «پسران» توضیحاتی ارائه داده است. او به صراحت اعلام کرده که قصد ندارد مخاطبان را وادار کند برای شناختن شخصیت‌هایی که در «پسران» دیده‌اند، سریال «جن وی» را تماشا کنند. او این کار را به انجام تکالیف مدرسه تشبیه کرد و گفت قصد دارد تا حد امکان از چنین کاری اجتناب کند. ضمن اینکه او ادعا کرد قصد ندارد شخصیت‌های اصلی «جن وی» را به شخصیت‌های کلیدی «پسران» تبدیل کند.

این بدان معناست که فصل دوم «جن وی» به احتمال زیاد از جایی شروع خواهد شد که فصل چهارم «پسران» پایان یافته. اما هواداران هنوز نمی‌دانند که ماری، اما، آندره یا جردن پس از آن نبرد خونین در دانشگاه گودولکین، کجا نگه‌داری می‌شوند و چه بلایی سرشان آمده.

آیا پس از درگذشت چنس پردومو، بازیگر دیگری برای نقش او انتخاب خواهد شد؟

تهیه‌کنندگان سریال «جن وی» گفته‌اند قرار نیست بازیگر جدیدی برای نقش آندره اندرسون انتخاب شود. او گفته است: «در حالی که ما با فقدان اندوهناک چنس پردومو کنار می‌آییم، همه در سریال «جن وی» مصمم هستند که بهترین راه را برای احترام به یاد و خاطره او پیدا کنند. ما بازیگر جدیدی برای این نقش انتخاب نخواهیم کرد؛ چرا که هیچکس نمی‌تواند جایگزین چنس شود. در عوض، از زمان شروع تولید فصل جدید در ماه می، زمانی را برای بازسازی خط داستانی این شخصیت در فصل دوم «جن وی» اختصاص داده‌ایم.»

آیا تریلری برای فصل دوم «جن وی» منتشر شده است؟

هنوز هیچ تریلری برای فصل دوم «جن وی» منتشر نشده. هنوز تولید فصل دوم آن‌قدری پیش نرفته که تیزر یا تریلری از آن منتشر شود. از آنجایی که به نظر فصل دوم سریال تابستان ۲۰۲۵ منتشر شود، می‌شود در بهار همان سال توقع انتشار یک تریلر را داشت.

سریال «جن وی» چطور به «پسران» مرتبط است؟

«جن وی» با دوز متفاوتی از شرارت‌های شرکت وات هواداران سریال «پسران» را سرگرم کرد و همچنین نکات جالب و خطوط داستانی آینده را برای هر دو سریال تنظیم کرد. برای مثال در سریال «جن وی» مقدمات تنش‌های انتخاباتی‌ای که در فصل چهارم «پسران» دیدیم مشاهده شد و ویروسی که می‌تواند سوپ‌ها را بکشد، در این سریال معرفی شد. تعامل این دو سریال و کراس‌اورهایی که بین‌شان ایجاد شده، روی فصل چهارم «پسران» تأثیر زیادی گذاشتند. در حقیقت این قسمت آخر فصل اول «جن وی» بود که پلی میان این سریال و سریال «پسران» ایجاد کرد.

در قسمت پایانی فصل اول «جن وی» در اواسط تیتراژ، صحنه‌ای به نمایش درمی‌آید که بیلی بوچر در آن حضور دارد. بیلی وارد سالن‌های آزمایشگاه مخفی دانشگاه گودولکین، یعنی همان جنگل، شده است و به دنبال ویروسی می‌گردد که برای سوپ‌ها کشنده است و به دست رئیس دانشگاه، ایندیرا شتی (با بازی شلی کان) و دکتر ادیسون (با بازی مارکو پیگوسی) ایجاد شده. کیت در «جن وی» ایندیرا را کشت و ویکتوریا نیومن دکتر ادیسون را به قتل رساند.

خالق سریال «پسران» گفت که ایده او بود که به حضور بوچر در سریال «جن وی» ختم شد؛ او می‌خواسته بوچر ارتباط میان دو سریال «پسران» و «جن وی» باشد.

در قسمت پایانی فصل اول «جن وی» چه اتفاقی افتاد؟

قسمت پایانی فصل نخست سریال «جن وی» پر از غافلگیری بود. در قسمت هشتم فصل اول، با عنوان «نگهبانان گودولکین» (The Guardians of Godolkin)، پس از اینکه کیت و سم که از قدرتمندترین سوپ‌های دانشگاه بودند، به دوستان خود خیانت کردند و تمام سوپ‌هایی که در آزمایشگاه زندانی بودند را آزاد کردند، در دانشگاه گودولکین جهنم به پا شد و تقریباً همه انسان‌ها کشته شدند.

پس از آنکه ماری دست کیت را به خاطر تلاش برای تسخیر جردن منفجر کرد، هوملندر وارد شد. او به پایین پرواز کرد تا ظاهراً به آشفتگی دانشگاه پایان دهد؛ اما پیش از هر چیز دیگری هوملندر به سراغ ماری رفت. او از ماری پرسید: «تو دیگه چطور حیوانی هستی؟ از حمله کردن به هم‌نوعان خودت لذت می‌بری؟ عقب بایست!» سپس هوملندر با لیزری که از چشم‌های خود شلیک می‌شد، به ماری که گیج و منگ آنجا ایستاده بود حمله کرد.

صحنه بعدی هوملندر خوشحالی را به ما نشان می‌داد که دارد با رضایت اخبار را تماشا می‌کند. اخباری که گزارش می‌داد کیت و سم «نگهبانان گودولکین» هستند. در همین حال، ماری از خواب بیدار شد و خود، جردن و آندره و اما را در یک مرکز بدون در، شبیه به اتاق یک بیمارستان، دید. او نمی‌دانست چگونه به آنجا رسیده. درست مانند وقتی که کیت حافظه آن‌ها را پاک کرده بود.

