داستان فیلم در اوایل دهه ۱۹۶۰ در نیویورک می‌گذرد باب دیلن نوزده ساله را به عنوان موزیسینی از مینه‌سوتا دنبال می‌کند که از صحنه موسیقی فولک به سالن‌های کنسرت و صدر جدول‌های موسیقی راه پیدا می‌کند. ما در این فیلم کشف شدن او توسط موزیسین‌های صحنه موسیقی نیویورک از جمله وودی گاتری، جون بائز و پیت سیگر را می‌بینیم و بعد راه پیدا کردن به کلوب‌های مرکز شهر و قرارداد با کلمبیا رکوردز. صعود باب دیلن به عنوان یک پدیده فرهنگی، به شهرت رسیدن ترانه‌های رازآلود او در سطح جهانی، تشکیل گروه، روی آوردن به موسیقی الکتریک و ناامید کردن جامعه موسیقی بخش‌هایی از زندگی حرفه‌ای دیلن است که در این فیلم قرار است ببینیم.

اجرای پیشگامانه راک اند رول الکتریکی باب دیلن در جشنواره فولک نیوپورت در سال ۱۹۶۵ هم اتفاق شاخص فیلم «کاملاً ناشناس» است. البته از زندگی شخصی تنیده در حرفه او هم پرده‌برداری می‌شود. کسی نیست که نداند دیلن با جون بائز خواننده و آهنگساز مهم موسیقی فولک رابطه عاشقانه داشته است. بائز به دیده شدن دیلن بسیار کمک کرده و اولین کسی بوده که او را کنار خود روی صحنه برده است. مونیکا باربارو نقش بائز را در «کاملاً ناشناس» بازی می‌کند. فیلم الا فنینگ را هم در نقش سیلوی روسو دارد؛ آرتیست دیگری که اوایل دهه ۱۹۶۰ با دیلن رابطه‌ای عاطفی داشت. ادوارد نورتون در نقش پیت سیگر، بوید هولبروک در نقش جانی کش و اسکوت مک‌نیری در نقش وودی گاتری از جمله دیگر ستارگان فیلم این هستند.

گمانه‌زنی‌ها درباره آواز خواندن تیموتی شالامی در فیلم از آنجا می‌آید که تیزر فیلم در اواخر ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شد و آنجا ستاره جوان و محبوب این روزهای سینمای هالیوود، ترانه «بارانی سنگین می‌بارد» (A Hard Rain’s A-Gonna Fall) دیلن را از آلبوم سال ۱۹۶۳ The Freewheelin می‌خواند. اما آیا این صدای واقعی این بازیگر بیست و هشت ساله است؟

ظاهراً جواب این سؤال مثبت است. تیموتی شالامی صدای خود را به فیلم قرض داده و جای باب دیلن می‌خواند. جیمز منگولد در آوریل ۲۰۲۳ در گفت‌وگو با ایندی وایر گفت که شالامی برای بازی در این فیلم کلاس خوانندگی و گیتار رفته است. این اولین باری نیست که شالامی استعدادهای خوانندگی‌اش را به نمایش می‌گذارد. او در فیلم موزیکال محصول ۲۰۲۳ «وونکا» (Wonka) که هفت قطعه موسیقایی داشت، هم خودش به جای شخصیت آواز خوانده است. او در ترانه‌های ساوندترک این فیلم یعنی «شما هرگز چنین شکلاتی نخورده‌اید» (You Never Had Chocolate Like This)، «جهانی مال خودت» (A World of Your Own)، «ببخشید نودل» (Sorry, Noodle) و «خیال محض» (Pure Imagination) آواز خوانده است.

تیموتی شالامی که در دبیرستان موسیقی و هنر و هنرهای نمایشی Fiorello H. لاگواردیا منهتن درس خوانده است، در فیلم محصول ۲۰۱۹ وودی آلن «یک روز بارانی در نیویورک» (A Rainy Day in New York) هم آواز خوانده است. حتی ویدیویی از این ستاره در حال آواز خواندن در نمایش موزیکال «خیریه شیرین» (Sweet Charity) در لاگواردیا هم منتشر شده است. حالا با توجه به پروژه‌های گذشته و پیشینه موسیقی او، مخاطبان می‌توانند انتظار داشته باشند که در آینده نقش‌های موسیقایی بیشتری از تیموتی شالامی ببینیم. فعلاً باید ببینیم عملکردش در نقش یکی از مهم‌ترین موزیسین‌های تاریخ چگونه خواهد بود.

