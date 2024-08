داستان‌های پشت صحنه‌ی هالیوود نشان داده‌اند که بسیاری از فیلم‌های تحسین‌شده از طریق فرآیندهای دشوار به وجود آمده‌اند. «همشهری کین» (Citizen Kane) نیز از این قاعده مستثنی نبود. اگر چه از این فیلم به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های تمام دوران یاد می‌شود، اما مراحل ساخت آن برای همه‌ی دست‌اندکاران ناخوشایند بود. در مستند «نبرد بر سر همشهری کین» به بررسی این هرج و مرج پرداخته می‌شود و بیش از هرچیز این مستند به طور خاص بر روی نزاع بین کارگردان فیلم، اورسن ولز و غول رسانه‌ای، ویلیام راندولف هرست، تمرکز دارد. این فرد ثروتمند احساس می‌کرد که فیلم در حال بدنام کردن او است، بنابراین تلاش کرد تا فرآیند تولید را مختل کند.

علاوه بر این که ویلیام هرست احساس می‌کرد که شخصیت چارلز فاستر کین بیش از حد شبیه به او است، دلیل دیگری برای این نزاع شناخته شده نیست. بنابراین، «نبرد بر سر همشهری کین» با ارائه بسیاری از تصاویر دست اول به خوبی موفق می‌شود حال و هوای پشت صحنه‌ی یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما را به تصویر بکشاند. به عنوان مثال در این مستند فاش می‌شود که چارلز فاستر کین تنها بر اساس هرست نیست، بلکه شخصیتی ترکیبی است که بر اساس افراد دیگری مانند جوزف پولیتزر، غول خدمات شهری شیکاگو، ساموئل اینسل، ناشر شیکاگو تریبون، رابرت آر. مک‌کورمیک و حتی خود ولز ساخته شده است. همچنین فاش می‌شود که هرست در آن زمان سران چهار استودیوی دیگر را اغوا کرد تا نگاتیو «همشهری کین» را خریداری کرده و آن را به دلخواه خود تغییر دهند. این داستان به قدری جذاب است که مخاطبان احساس می‌کنند در حال تماشای فیلمی نماما جدید هستند. این مستند توانست نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین مستند شود.

چندین دهه پیش از تشکیل جنبش‌های حمایت از زنان در آمریکا، بازیگری به نام پاتریشیا داگلاس جلو آمد و یکی از فروشندگان شرکت فیلم‌سازی متروگلدن‌مایر را به تجاوز جنسی متهم کرد. به گفته‌ی داگلاس، او و ۱۲۰ زن دیگر در ماه می ۱۹۳۷ توسط شرکت متروگلدن‌مایر به یک مهمانی دعوت شدند، به این بهانه که قرار است به عنوان هنرور در یک صحنه‌ی یکی از فیلم‌های این شرکت نقش‌آفرینی کنند. مستند «دختر ۲۷» که یکی از بهترین مستندهای نسبتا مدرن درباره‌ی دوران طلایی هالیوود است داستان سواستفاده‌ی جنسی از داگلاس را به شکلی بی‌پرده و خشن روایت می‌کند و مخاطبان را با یکی از فجایع انسانی پشت صحنه‌ی هالیوود آشنا می‌کند.

آن چه در مورد «دختر ۲۷» غم‌انگیز بود، این است که چنین جنایاتی سال‌ها است که اتفاق می‌افتد و تنها طی چند سال اخیر اقداماتی برای جلوگیری از آن انجام شده. تلاش داگلاس برای عدالت دلخراش بود، زیرا او توسط یک دادستان منطقه‌ای که دوست رئیس شرکت متروگلدن‌مایر بود نادیده گرفته شد. بعدتر هم شرکت متروگلدن‌مایر کمپینی راه انداخت و به واسطه‌ی آن داگلاس را بدنام کرد. به طور کلی، این مستند تصویری دقیق و غم‌انگیز از سختی‌های زندگی زنان در هالیوود را به تصویر می‌کشاند. دیوید استن که به خاطر کارهایش در «آلفرد هیچکاک تقدیم می‌کند» (Alfred Hitchcock Presents)، «تپه‌های خیابان بلوز» (Hill Street Blues) و «امپراتوری بوردواک» (Boardwalk Empire) شناخته شده است کارگردانی این مستند را بر عهده داشت و از همین‌رو مخاطبان می‌توانند مطمئن باشند که دقت کافی در ساخته شدن این مستند صورت گرفته است.

«اسکاتی و تاریخ مخفی هالیوود» داستان می‌خانه‌داری به نام اسکاتی باورز را روایت می‌کند که به مدت حدود چهار دهه برای نخبگان هالیوود امکانات رفاهی فراهم می‌کرد. باورز صبر کرد تا بیش‌تر مشتریانش فوت کنند و سپس در کتاب خود، «خدمات کامل»، رازهایی را فاش کرد که تا پیش از آن کسی از آن‌ها آگاهی نداشت. بعد از انتشار کتاب خاطرات اسکاتی، مستندی بر اساس آن ساخته شد که «اسکاتی و تاریخ مخفی هالیوود» نام گرفت. از آن جا که وقتی باورز کتاب خود را منتشر کرد، هیچ‌کدام از مشتری‌های او زنده نبودند تا بتوانند از خودشان دفاع کنند، می‌توان کتاب او را صرفا چیزی برخواسته از ذهن خودش نامید. خود باورز اما ادعا می‌کند که قصدش فقط این بوده که به مشتریانش آسیب نرساند. اگرچه وقتی پای صحبت کردن درباره‌ی حقایق در میان باشد، نمی‌توان از «اسکاتی و تاریخ مخفی هالیوود» به عنوان مستندی دقیق و قابل اتکا یاد کرد، با این حال تماشای آن بسیار لذت بخش است و می‌توان این مستند را یکی از بهترین مستندهای نوستالژیک درباره‌ی دوران طلایی هالیوود نامید. آن چه این مستند را از همتایان خود جدا می‌کند این نکته است که مستند تیرنار نگاه قضاوت‌کننده‌ای به شخصیت‌های لذت‌طلب این فیلم ندارد و حتی از آن‌ها تمجید می‌کند. در نهایت به نظر می‌رسد که در حال تماشای یکی از فیلم‌های معمولی مارتین اسکورسیزی هستیم.

Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin