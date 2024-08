فروش خیره‌کننده «ددپول و ولورین» در هفته دوم اکران (باکس آفیس هفته)

تنها غول‌های میلیارد دلاری مانند «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» (Star Wars: The Force Awakens) (۱۴۹ میلیون دلار)، «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) (۱۴۷ میلیون دلار) و «جنگ بی‌نهایت» (Infinity War) (۱۱۴ میلیون دلار)، «پلنگ سیاه» (Black Panther) (۱۱۱ میلیون دلار)، «دنیای ژوراسیک» (Jurassic World) (۱۰۶ میلیون دلار)، «انتقام‌جویان» (The Avengers) (۱۰۳ میلیون دلار) و «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) (۱۰۱ میلیون دلار) در ماه ژوئن گذشته، افتتاحیه‌های بزرگ‌تری داشتند. «ددپول و ولورین» با این مبلغ فروش رکورد فیلم سال گذشته یعنی «باربی» (Barbie) را که قبلا با ۹۳ میلیون دلار در دومین هفته اکران در رتبه هشتم قرار داشت، پشت سر گذاشت.

تاکنون «ددپول و ولورین» در آمریکای شمالی ۳۹۵ میلیون دلار و در سطح جهانی ۸۲۴ میلیون دلار فروش داشته است و پس از دو هفته اکران، از دو قسمت اول «ددپول» که به ترتیب ۷۸۳ و ۷۸۶ میلیون دلار فروش داشتند، پیشی گرفته است. این دنباله کمیک بوکی اکنون دومین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۴ پس از «درون و بیرون ۲» (۱.۵۵۵میلیارد دلار در سراسر جهان) و سومین فیلم بزرگ با رتبه R در تمام دوران پس از «جوکر» (Joker) (1.07 میلیارد دلار) و «اوپنهایمر» (Oppenheimer) (۹۷۵ میلیون دلار) است. انتظار می‌رود که این فیلم طی چند روز آینده از مرز ۱ میلیارد دلاری عبور کند.

فیلم حماسی «گردبادها» (Twisters) محصول یونیورسال با ۲۲ میلیون دلار در سومین هفته نمایش خود به رتبه دوم جدول داخلی دست یافت. این فیلم با بازی گلن پاول، دیزی ادگار جونز و آنتونی راموس، تا به امروز با ۱۹۴ میلیون دلار در داخل کشور و ۲۷۴.۴ میلیون دلار در سطح جهانی به یکی از عناوین موفق گیشه تبدیل شده است.

با ادامه سلطه «ددپول و ولورین»، دو فیلم تازه‌وارد نتوانستند در گیشه فروش موفقی داشته باشند. فیلم «تله» (Trap) ساخته ام نایت شیامالان، یک تریلر پیچیده با بازی جاش هارتنت در نقش یک پدر که یک قاتل سریالی هم هست، با ۱۵ میلیون دلار فروش از ۳۱۸۱ سینما در رتبه سوم قرار گرفت. از سوی دیگر، فیلم کودکانه «هارولد و مدادرنگی بنفش» (Harold and the Purple Crayon) محصول سونی، با فروش ناامیدکننده ۶ میلیون دلار از ۳۳۲۵ سینما به رتبه ششم سقوط کرد.

«تله» یکی از ضعیف‌ترین هفته‌های افتتاحیه را در کارنامه شیامالان رقم زد. دو فیلم قبلی او، «در کلبه را بزن» (Knock at the Cabin) در سال ۲۰۲۳ و «اولد» (Old) در سال ۲۰۲۱ نیز به ترتیب با ۱۴.۱ و ۱۶.۸ میلیون دلار شروع ضعیفی داشتند. در حالی که «اولد»، یک فیلم معمایی درباره ساحلی که به سرعت ساکنانش را پیر می‌کند توانست با ۴۸ میلیون دلار در داخل کشور و ۹۰ میلیون دلار در سطح جهانی بفروشد، «در کلبه را بزن»، یک تریلر درباره خانواده‌ای که در حین تعطیلات در یک کلبه دورافتاده گروگان گرفته می‌شوند، با تنها ۳۵ میلیون دلار در داخل کشور و ۵۴ میلیون دلار در سطح جهانی به کار خود پایان داد.

شیامالان، کارگردان فیلم‌های «حس ششم» (The Sixth Sense)، «شکافته» (Split) و «آسیب‌ناپذیر» (Unbreakable)، خود تامین مالی فیلم‌هایش را انجام می‌دهد، در حالی که برادران وارنر توزیع آن را بر عهده دارد. «تله» حدود ۳۰ میلیون دلار هزینه داشته است، به این معنی که شیامالان نیاز دارد فیلمش بیشتر شبیه «اولد» عمل کند تا بودجه آن توجیه شود. با این حال، نقدها و امتیازهای مخاطبان ضعیف بودند. «تله» ۴۸٪ در راتن تومیتوز و نمره C+ در سینما اسکور دارد، که ممکن است به ضرر تبلیغات شفاهی فیلم تمام شود.

فیلم «هارولد و مدادرنگی بنفش»، اقتباس از کتاب کودکانه‌ای به همین نام، در جدول داخلی پشت سر فیلم‌های خانوادگی دیگر مانند «من نفرت انگیز ۴» (Despicable Me 4) (در رتبه چهارم با ۱۱.۲ میلیون دلار در پنجمین هفته اکران) و «درون و بیرون ۲» (در رتبه پنجم با ۶.۷ میلیون دلار در هشتمین هفته اکران) قرار گرفت، با وجود اینکه این فیلم‌ها بیش از یک ماه است که روی پرده سینما هستند.

«هارولد و مدادرنگی بنفش»، یک فیلم ترکیبی لایو اکشن و انیمیشن با بازی زکری لی‌وای در نقش مردی است که با استفاده از یک نشانگر جادویی نقاشی‌های خود را زنده می‌کند. این فیلم بودجه تولید ۴۰ میلیون دلاری دارد. بنابراین، سونی روی خانواده‌ها برای توجیه این مبلغ در ادامه تابستان حساب باز کرده است. اگرچه منتقدان از «هارولد و مدادرنگی بنفش» متنفر بودند (این فیلم ۲۸٪ در راتن تومیتوز بدست آورد)، اما همانطور که در نمره A- در سینما اسکور مشهود است سینماروها نسبت به فیلم مشتاق‌تر بودند.

فیلم ترسناک کم‌هزینه و موفق «لنگ‌درازها» (Longlegs) محصول کمپانی نئون در چهارمین هفته اکران با کسب ۴.۱۳ میلیون دلار در رتبه هفتم قرار گرفت و مجموع فروش داخلی‌اش به ۶۶.۹۴ میلیون دلار رسید. این فیلم اکنون پرفروش‌ترین فیلم تاریخ نئون است و با فروش ۷۹.۴ میلیون دلاری در آمریکای شمالی، از فیلم برنده اسکار «انگل» (Parasite) پیشی گرفته است.

تازه‌وارد دیگر این هفته فیلم زندگی‌نامه‌ای و ماجراجویانه‌ی «جوخه‌ی تیراندازی» (The Firing Squad) با ۱.۶ میلیون دلار جایگاه هشتم جدول را به خود اختصاص داد. این فیلم به کارگردانی تیموتی ای چی و بازی کوین سوربو داستان سه زندانی مسیحی را دنبال می‌کند که قرار است اعدام شوند. نمرات و نظرات نسبت به این فیلم تا حدودی رضایت‌بخش بود و «جوخه‌ی تیراندازی» توانست در راتن تومیتوز ۷۲ از ۱۰۰ و در IMDb نمره ۷.۷ از ۱۰ کسب کند.

فیلم ترسناک «یک مکان ساکت: روز یک» (A Quiet Place: Day One) در ششمین هفته اکران ۱.۴ میلیون دلار فروخت و در رتبه نهم قرار گرفت. این پیش‌درآمد از فرنچایز «یک مکان ساکت» تا حالا در آمریکای شمالی ۱۳۷.۴ میلیون دلار درآمد داشته است.

فیلم کمدی «پسران بد: بران یا بمیر» (Bad Boys: Ride or Die) با بازی ویل اسمیت که بعد از نه هفته همچنان به فروش خود ادامه می‌دهد حالا به جایگاه دهم سقوط کرده است. این فیلم با ۶۰۱ هزار دلار مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱۹۲.۹۱ میلیون دلار رسانده است.

در کل به لطف چندین بلاک باستر پرفروش، ماه جولای ۱.۲ میلیارد دلار درآمد داخلی داشت و اولین ماه میلیارد دلاری از جولای ۲۰۲۳ است که تب «باربنهایمر» سراسر کشور را فرا گرفته بود. با این حال باز هم فیلم‌های موفق اخیر، از جمله «درون و بیرون ۲»، «گردبادها»، «من نفرت انگیز ۴» و «ددپول و ولورین»، برای بیرون آوردن گیشه داخلی از رکود کافی نبودند. طبق گفته کام‌اسکور، بازده کلی آمریکای شمالی برای سال ۲۰۲۴ همچنان ۱۶.۵ درصد کم‌تر از سال ۲۰۲۳ است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ددپول و ولورین

Deadpool & Wolverine ۲ ۹۷.۰۰ ۳۹۵.۵۷ گردبادها

Twisters ۳ ۲۲.۶۵ ۱۹۵.۵۸ تله

Trap ۱ ۱۵.۶۰ ۱۵.۶۰ من نفرت‌انگیز ۴

Despicable Me 4 ۵ ۱۱.۲۵ ۳۱۳.۹۷ درون و بیرون ۲

Inside Out 2 ۸ ۶.۷۰ ۶۲۶.۸۶ هارولد و مدادرنگی بنفش

Harold and the Purple Crayon ۱ ۶.۰۰ ۶.۰۰ لنگ‌درازها

Longlegs ۴ ۴.۱۳ ۶۶.۹۴ جوخه تیراندازی

The Firing Squad ۱ ۱.۶۰ ۱.۶۰ یک مکان ساکت: روز یک

A Quiet Place: Day One ۶ ۱.۴۰ ۱۳۷.۴۰ پسران بد: بران یا بمیر

Bad Boys: Ride or Die ۹ ۰.۶۱ ۱۹۲.۹۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

