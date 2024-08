نقد انیمیشن «نجات بیکینی باتم»؛ گردهمایی خانواده چیکس

انیمیشن «نجات بیکینی باتم: فیلم سندی چیکس» که به صورت انحصاری در نتفلیکس پخش می‌شود، تمرکز را کمی از قهرمان پر شر و شور و زردرنگ دور می‌کند. می‌دانید، منظورم همان تکه اسفنج خوش‌بین (با صداپیشگی تام کنی) است که طی ۲۵ سال گذشته بهانه شکل‌گیری مجموعه‌ای محبوب شده؛ باب اسفنجی شلوار مکعبی (که به تازگی از مرز ۳۰۰ قسمت گذشته است). برای آن‌ها که با مجموعه باب اسفنجی آشنایی ندارند باید بگویم که سندی چیکس نام یکی از دوستان صمیمی باب اسفنجی است که از غذا یک سنجاب عاشق علم و اختراعات هم هست.

هشدار: در نقد انیمیشن «نجات بیکینی باتم: فیلم سندی چیکس» خطر لو رفتن داستان وجود دارد.

«نجات بیکینی باتم» به طرفداران انیمیشن سریالی «باب اسفنجی» اطلاعات دیرهنگامی درباره پیشینه سندی می‌دهد، از جمله چند جزئیات از گذشته او که حتی خودش هم نمی‌دانست. سندی که زیر آب لباس غواصی ضد آب به تن دارد و با لهجه اغراق‌آمیز جنوبی صحبت می‌کند، اغلب به ریشه‌های تگزاسی خود اشاره کرده است، اما سریال به ندرت با او بالاتر از سطح دریا می‌رود، چه برسد به اینکه تا گالوستون هم همراهی‌اش کند.

این شهر ساحلی خلیج مکزیک زادگاه او و همچنین مقصد سفری جاده‌ای است که تقریبا تماما روی خشکی (صحنه‌های کمدی باب اسفنجی خشک شده که تشنه رطوبت است را به خاطر بیاورید)، یا بعد از اینکه سندی یک جت را با طناب می‌گیرد، در هوا اتفاق می‌افتد. خب چه راه بهتری برای گذشتن خودش و باب اسفنجی از اقیانوس آرام تا ایالت تگزاس وجود داشت؟

پس از اینکه یک بیل مکانیکی غول‌پیکر از آزمایشگاه زیست‌شناسی دریایی به نام بوتس بیشتر محله سندی را جمع‌آوری می‌کند، او با صدای بامزه کارولین لارنس، خیلی سریع دو دو تا چهارتا می‌کند بعد با حیرت فریاد می‌زند: «این آزمایشگاهی است که من برایش کار می‌کنم!» سندی با بیرون آوردن کامپیوتر همراه خود، بلافاصله عامل اصلی را پیدا می‌کند؛ شخصی به نام سو نامی (شبیه سونامی) دوستانش – پاتریک، آقای اختاپوس و آقای خرچنگ – را که صداپیشگی همگی را بازیگران اصلی خودشان انجام داده‌اند، برای یک پروژه مرموز به نام «رفقای دریایی» دزدیده است.

نقش سو با موهای آبی‌رنگ که به شکل موج آراسته شده است را وندا سایکس (نه چندان خوب) بازی می‌کند. پارکر پوزی از دیگر بازیگران بخش لایو اکشن این فیلم در «جوسی و ملوس» (Josie and the Pussycats) عالی بود و نقش کمدی کارول برنت در «آنی» (Annie) کلاسیک است با این حال بازی در چنین فیلمی و در نقش‌های اغراق‌آمیز کار سختی است و وندا سایکس که باید در مقابل انواع موجودات دریایی تولید شده توسط کامپیوتر بازی کند، مسئولیت سخت‌تری دارد. البته ضعف سایکس در نقش‌آفرینی‌اش می‌تواند تقصیر کارگردان لیزا جانسون باشد، زیرا این کمدین نمی‌تواند جایی برای قرار دادن بدن یا خط دیدش پیدا کند تا بتواند به طور قانع‌کننده‌ای با همبازی‌های انیمیشنی خود تعامل داشته باشد.

جانسون که فیلم سرگرم‌کننده «الویس و نیکسون» (Elvis & Nixon) را نیز کارگردانی کرده است، در کمدی نسبت به فیلم‌های کودکانه موفق‌تر است. وقتی صحبت از خنده می‌شود، «نجات بیکینی باتم» دقیقا مقدار مناسبی سوررئالیسم را برای کسانی که سریال را می‌شناسند ارائه می‌دهد.

این پروژه با ترکیب انیمیشن کامپیوتری روان با تصاویر زنده به روش‌های ابتکاری، به «اسفنج خارج از آب» (Sponge out of Water) در سال ۲۰۱۵ و «اسفنج در حال فرار» (Sponge on the Run) در سال ۲۰۲۱ ملحق می‌شود و شخصیت‌های خلق‌شده توسط استیون هیلنبرگ را به شکل سه‌بعدی جذاب ارائه می‌دهد. منظور از سه‌بعدی آن نوعی نیست که نیاز به عینک مخصوص داشته باشد، بلکه به صورت کامل با بافت‌ها و سایه‌ها طراحی شده است تا به نظر برسد که در دنیای واقعی وجود دارند.

این تکنیک برای شخصیت‌هایی که با نقاشی دستی خلق شده‌اند جواب نمی‌دهد («پوکیمون: کارآگاه پیکاچو» (Pokémon: Detective Pikachu) را به خاطر دارید؟) در مقابل، این فیلم‌های اخیر «باب اسفنجی» با ایجاد یک تعادل مناسب از لایو اکشن به اندازه سریال استفاده می‌کنند؛ آن هم بیشتر برای واقع‌گرایانه‌تر کردن یک موقعیت دیوانه‌وار (مانند حضور کوتاه دیوید هسلهاف در فیلم سال ۲۰۰۴). در این انیمیشن اتفاق خنده‌دار زمانی می‌افتد که باب اسفنجی از یک پارک آبی بازدید می‌کند، زیر آب فرو می‌رود و پای همه را قلقلک می‌دهد.

این سفر مهیج همچنین شامل برخورد با مار زنگی، چندین موسیقی خلاقانه و یک گردهمایی خانوادگی چیکس با حضور جانی کاکسویل به عنوان صداپیشه‌ی برادر دوقلوی سندی، کریگ رابینسون به عنوان صداپیشه‌ی پدر او و صداپیشه همه‌فن‌حریف گری دیلیس در نقش چهار شخصیت دیگر است. این فیلم به اندازه‌ای که بزرگسالان انتظار دارند برای فرزندانشان الهام‌بخش نیست، اما برای کودکان ضرر هم ندارد و به اندازه کافی سرگر‌م‌کننده است.

شناسنامه انیمیشن «نجات بیکینی باتم: فیلم سندی چیکس» (Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie) کارگردان : لیزا جانسون

: لیزا جانسون نویسنده : تام استرن، کاز

: تام استرن، کاز صداپیشه‌های اصلی : تام کنی، کارولین لارنس، جانی ناکسویل

: تام کنی، کارولین لارنس، جانی ناکسویل محصول : ۲۰۲۴، آمریکا

: ۲۰۲۴، آمریکا امتیاز سایت راتن تومیتوز به فیلم: ۵۰ از ۱۰۰

۵۰ از ۱۰۰ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۳.۹ از ۱۰

۳.۹ از ۱۰ خلاصه داستان: در یک روز آرام آفتابی ناگهان یک بیل مکانیکی بزرگ بیکینی باتم را با تمام ساکنانش از جمله پاتریک، اختاپوس و آقای خرچنگ از اقیانوس بیرون می‌کشد. سندی که به علم و اختراعاتش معروف است، متوجه می‌شود که این فاجعه از سوی یک آزمایشگاه آبی در تگزاس رخ داده است و برای نجات بیکینی باتم به همراه باب اسفنجی عازم یک ماجراجویی می‌شود. سندی در این راه از خانواده‌اش که برای اولین بار معرفی می‌شوند کمک می‌گیرد…

