پس از تولید شدن به عنوان یکی از فیگور اکشن‌های پرطرفدار، «هی-من و اربابان جهان» به یکی از محبوب‌ترین انیمیشن‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی تبدیل شد که شامل یک سریال تلویزیونی موفق و چندین اسپین‌آف بود. «اربابان جهان» که سال ۱۹۸۷ ساخته شد تلاشی ناامیدکننده بود برای بهره‌برداری از موفقیت این مجموعه‌ی داستانی با ساخت یک اقتباس سینمایی. با وجود بسیاری از نقص‌های فیلم، اما یک نکته‌ی برجسته‌ی فوق‌العاده در نقش‌آفرینی فرانک لانگلا به عنوان دشمن شرور هی-من، اسکلتور، وجود دارد. در جایی که تقریباً تمام عناصر دیگر فیلم شکست می‌خورد لانگلا با دقت و تعهد کامل، توانست جذابیت جهان فیلم را به خوبی به تصویر بکشاند. در مصاحبه‌ای با ورایتی در سال ۲۰۲۰، لانگلا اظهار داشت که این نقش که یکی از شخصیت‌های خوب در فیلم‌های بد است را برای پسرش بازی کرده و هنوز هم این نقش را به عنوان یکی از هنرنمایی‌های مورد علاقه‌اش طی سال‌های فعالیت حرفه‌ای‌اش گرامی می‌دارد.

تصویرسازی ایوان مک‌گرگور از اوبی-وان کنوبی به درستی تبدیل به یکی از نکات برجسته‌ی سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد جنگ ستارگان شده است، اما درخشش او عمدتاً در فیلم‌های دوم و سوم بود که با وجود تمام نقص‌هایشان، نقاط قوت دیگری هم داشتند. «جنگ ستارگان: قسمت اول – تهدید شبح» ترکیبی است از یک ماجراجویی علمی-تخیلی پر از توضیحات که گاهی لحظات و شخصیت‌هایی در آن گنجانده شده که می‌توانند مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهند، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های این فیلم شرور نمادین آن، دارث ماول (ری پارک) است. به عنوان زیر دست دارث سیدیوس، دارث ماول که یکی از شخصیت‌های خوب در فیلم‌های بد است به عنوان نیروی اصلی ضدقهرمان این فیلم عمل می‌کند که برای دستگیری پدمه آمیدالا (ناتالی پورتمن) فرستاده شده است. به دنبال فیزیک خاص‌اش و سکوت ترسناکش، این شخصیت به راحتی از ذهن مخاطبان پاک نمی‌شود. دارث ماول به خاطر شمشیر نوری دو تیغه‌اش و ظاهر منحصر به فرد زابراک خود توانسته است حتی با گذشت این همه سال هنوز هم یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های دنیای جنگ ستارگان باقی بماند. اگرچه حضور او در این فیلم کوتاه است، اما تأثیر او بر فیلم با وجود زمان نمایش محدودش او را به یک شخصیت محبوب در بین طرفداران حماسه‌ی جنگ ستارگان تبدیل کرده.