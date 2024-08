۱۰ ابرقهرمان دنیای سینمایی مارول که امیدواریم در مقابل دکتر دووم قرار بگیرند

۱۰. چهار شگفت‌انگیز باید با دکتر دووم روبرو شوند

بالاخره، چهار شگفت‌انگیز آماده هستند تا اولین حضور خود را در دنیای سینمایی مارول تجربه کنند. این تیم که شامل مستر فنتستیک، زن نامرئی، مشعل انسانی و تینگ است، قرار است در فیلم «چهار شگفت‌انگیز: نخستین قدم‌ها» (The Fantastic Four: First Steps) که یک فیلم به سبک دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی است در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵ به سینماها بیایند. چهار شگفت‌انگیز منحصر به فرد هستند زیرا در حالی که تماشاگران هنوز درباره‌ی بیشتر شخصیت‌های دیگر مطمئن نیستند، حضور آن‌ها در هر دو فیلم «انتقام‌جویان: روز نابودی» و «انتقام‌جویان: جنگ‌های مخفی» (Avengers: Secret Wars) تأیید شده است. این کاملاً منطقی است که با توجه به معرفیاین گروه از انتقام‌جویان و دکتر دووم، دشمن اصلی چهار شگفت‌انگیز، تماشاگران می‌خواهند خانواده‌ی اول مارول را ببینند که با شرور جدید رابرت داونی جونیور در فیلم‌های آینده‌ی «انتقام‌جویان» روبه‌رو می‌شوند.

۹. کاپیتان آمریکا رهبر مورد نیاز انتقام‌جویان است

سام ویلسون کاپیتان آمریکای جدید در حماسه‌ی چندجهانی است، پس از این که استیو راجرز در لحظات پایانی «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) بازنشسته شد. ویلسون بالاخره مسئولیتی که با این عنوان همراه است را در «فالکون و سرباز زمستانی» (The Falcon and the Winter Soldier) پذیرفت و در فیلم آینده‌ی خود، «کاپیتان آمریکا: دنیای جدید شجاع» (Captain America: Brave New World)، با تعداد زیادی از شروران جدید از جمله لیدر و رد هالک روبرو خواهد شد. حتی در دنیایی با قهرمانان قدرتمندتر، کاپیتان آمریکای سام ویلسون باید همچنان رهبر تیم درقسمت بعدی انتقام‌جویان باشد. قهرمانان قدرتمند زمین به یک حضور قوی برای رهبری نیاز دارند و صرف نظر از سطح قدرت آن‌ها، کاپیتان آمریکا همیشه بهترین انتخاب برای رهبری تیم انتقام‌جویان بوده و خواهد بود؛ چه استیو راجرز سپر را در دست داشته باشد چه سام ویلسون.

۸. دیدن مرد عنکبوتی در یک تیم انتقام‌جویان همیشه سرگرم‌کننده است

مرد عنکبوتی تام هالند یکی از محبوب‌ترین نسخه‌های این شخصیت است که تا به حال روی صفحه‌ی نمایش قرار گرفته. وقتی تماشاگران آخرین بار قهرمان هالند را در «مرد-عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) دیدند، او حافظه‌ی جهان از پیتر پارکر را برای نجات دنیای چندجهانی قربانی کرد. اکنون، او به عنوان مرد عنکبوتی به کار خود ادامه می‌دهد و کاملاً آزاد از هویت پیتر پارکر و همه‌ی کسانی که او را به یاد می‌آوردند است. دیدن مرد عنکبوتی همیشه سرگرم‌کننده است، اما دیدن او در «انتقام‌جویان: روز نابودی» از همیشه هم جالب‌تر خواهد بود. اگرچه همه زمانی هویت مخفی او را می‌دانستند، اما انتقام‌جویان دیگر پیتر پارکر را به یاد نمی‌آورند و فقط مرد عنکبوتی را باز خواهند شناخت. «انتقام‌جویان: روز نابودی» می‌تواند فرصتی عالی برای مارول باشد تا طلسم پایان فیلم «مرد-عنکبوتی: راهی به خانه نیست» را توضیح دهد و مشخص کند که انتقام‌جویان دقیقاً چه چیزی را درباره‌ی مرد عنکبوتی و تاریخ مبارزه در کنار او به یاد می‌آورند و دکتر دووم چگونه قرار است در مقابل او قرار بگیرد.

۱۰ نقل قول برتر اعضای انتقام‌جویان در فیلم‌های مارول

۷. ددپول باید بالاخره به انتقام‌جویان بپیوندد

ددپول رسماً به دنیای سینمایی مارول پیوسته است و دوست قدیمی خود ولورین را برای این ماجراجویی همراه خودش آورده. اکنون که ددپول به دنیای سینمایی مارول متصل شده است، تماشاگران مشتاق هستند ببینند که ددپول با چه کسی در آینده همکاری خواهد کرد. ددپول همیشه می‌خواسته با انتقام‌جویان همکاری کند، حتی در «ددپول و ولورین»، او برای عضویت در تیم درخواست داد، اما هپی هوگان تعیین کرد که او مناسب انتقام‌جویان نیست. ددپول اما همیشه راهی برای به دست آوردن آن‌چه می‌خواهد دارد. با همکاری با انتقام‌جویان، ددپول می‌تواند تیکه کلام‌های همیشه خنده‌دار خود را به رویدادهای «انتقام‌جویان: روز نابودی» اضافه کند و قبل از این که تماشاگران بتوانند این کار را انجام دهند، درباره‌ی حفره‌های احتمالی داستان و شخصیت‌های مختلف آن به خصوص دکتر دووم شوخی کند.

۶. شانگ-چی بالاخره آماده است تا یکی از قهرمانان قدرتمند زمین شود

شانگ-چی یکی از جدیدترین قهرمانان در دنیای سینمایی مارول است که در فیلم خود در فاز ۴ معرفی شد. او استاد کونگ فو و دارنده‌ی جدید حلقه‌های ده‌گانه‌ی دیگرجهانی است و همچنین آخرین شخصیتی است که با استقبال وانگ، بروس بنر و کاپیتان مارول در پایان فیلم اصلی خود، به تیم انتقام‌جویان پیوسته. قبل از این که فیلم پنجم «انتقام‌جویان» تغییرات داستانی بزرگی را تجربه کند، انتظار می‌رفت شانگ-چی نقش مهمی در آن ایفا کند. کارگردان شانگ-چی، دستین دنیل کرتون، در ابتدا قرار بود این فیلم را کارگردانی کند که در آن زمان «انتقام‌جویان: نسل کانگ» (Avengers: The Kang Dynasty) نام داشت و تماشاگران را به نظریه‌پردازی درباره‌ی این که شانگ-چی شخصیت مرکزی داستان خواهد بود، واداشت. در حالی که حالا داستان به تمرکز بیشتر بر تیم انتقام‌جویان و دکتر دووم تغییر کرده است، شانگ-چی هنوز هم می‌تواند به عنوان یکی از اعضای تیم انتقام‌جویان ظاهر شود و خود را به عنوان جدیدترین عضو تیم ثابت کند.

۵. دکتر استرنج برای حماسه‌ی چندجهانی حیاتی است

دکتر استرنج یک استاد قدرتمند هنرهای عرفانی است و اگرچه دیگر جادوگر اعظم نیست، نقش مهمی در حفاظت از جهان خود در برابر تهدیدات دیگرجهانی در طول حماسه‌ی چندجهانی ایفا کرده است. این شخصیت آخرین بار در پایان فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) دیده شد که به همراه کلیا (چارلیز ترون) به بعد تاریک می‌پرید و آینده‌ی او نامشخص بود. بندیکت کامبربچ بازگشت خود به «انتقام‌جویان ۵» را تأیید کرده است و این نشان می‌دهد که مأموریت دکتر استرنج و کلیا به نوعی به تهدید رو به رشد دکتر دووم متصل خواهد شد. فیلم بعدی فرصتی عالی برای تثبیت جادوگر قدرتمند به عنوان یک شخصیت مرکزی در دنیای سینمایی مارول در آینده خواهد بود؛ به ویژه پس از از دست دادن شخصیت‌های مهمی مانند مرد آهنی و کاپیتان آمریکا.

۴. واندا مکسیموف می‌تواند بالاخره در «انتقام‌جویان ۵» بازگردد

واندا ماکسیموف، معروف به اسکارلت ویچ، یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌ها در دنیای سینمایی مارول است. او قدرت‌های خود را از منابع مختلفی از جمله سنگ ذهن و ژن‌های جهش‌یافته نهفته به دست آورده است و به یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های جهان تبدیل شده. با این حال، پس از تسلیم شدن به غم از دست دادن فرزندانش و ویژن، واندا مجبور شد خود را قربانی کند تا چندجهانی را از اقدامات خود نجات دهد. در حالی که دنیای سینمایی مارول همچنان سعی می‌کند طرفداران را متقاعد کند که اسکارلت ویچ در پایان فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» مرده است، این تلاش‌ها مانع از ظهور نظریه‌هایی درباره‌ی زنده ماندن او نشده است. «انتقام‌جویان: روز نابودی» مکان مناسبی برای بازگرداندن این شخصیت محبوب طرفداران است که یکی از معدود قهرمانانی است که به اندازه‌ی کافی قدرتمند است تا در تیم انتقام‌جویان قرار بگیرد و دکتر دووم را متوقف کند.

۱۰ نقل قول ماندگار شخصیت‌های شرور فیلم‌های «انتقام‌جویان»

۳. سیلور سرفر در شرف پیوستن به دنیای سینمایی مارول است

فیلم «چهار شگفت‌انگیز: نخستین قدم‌ها» بالاخره نسخه‌ی دنیای سینمایی مارول از سیلور سرفر را معرفی خواهد کرد. به جای اقتباس از نسخه‌ی معروف نورین راد از این شخصیت در کمیک‌ها، «چهار شگفت‌انگیز: نخستین قدم‌ها» نسخه‌ی شالا-بال این شخصیت را معرفی خواهد کرد که توسط جولیا گارنر ایفا خواهد شد. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چگونه سیلور سرفر گارنر در آینده‌ی دنیای سینمایی مارول نقش خواهد داشت یا این که آیا این مجموعه‌ی سینمایی قصد دارد در نهایت به شخصیت معروف‌تر نورین راد بپردازد یا خیر. با این حال، «انتقام‌جویان: روز نابودی» همیشه می‌تواند از حضور کیهانی سیلور سرفر برای افزایش مخاطرات و بردن داستان به سطحی کهکشانی‌تر استفاده کند.

۲. ثور می‌تواند آخرین ماجراجویی خود را در «انتقام‌جویان ۵» تجربه کند

ثور اودینسون کریس همسورث یکی از اعضای اصلی تیم انتقام‌جویان در دنیای سینمایی مارول است که از همان ابتدا در کنار تیم مبارزه کرده. وقتی تماشاگران آخرین بار ثور را دیدند، او زمین و آسگارد را ترک کرده بود تا دختر خوانده‌اش، لاو، را بزرگ کند. با این حال، او زندگی قهرمانی را رها نکرده است و همچنان در کهکشان با لاو می‌چرخد و از کسانی که قدرت دفاع از خود را ندارند، محافظت می‌کند. آینده‌ی ثور در دنیای سینمایی مارول همچنان نامشخص است، اما داستان او هنوز کامل نشده. کریس همسورث درباره‌ی تمایل خود برای دادن یک پایان خوب به این شخصیت در آینده‌ی نزدیک صحبت کرده است. به نظر می‌آید «انتقام‌جویان: روز نابودی» زمان مناسبی برای پایان دادن به داستان ثور در دنیای سینمایی مارول است.

۱۰ بازیگر که نقش قهرمان‌های مارول را ایفا کردند اما در فیلم‌های دیگر ضدقهرمان بودند

۱. مرد آهنی و دکتر دووم باید در «انتقام‌جویان: روز نابودی» (Avengers: Doomsday) ملاقات کنند

رابرت داونی جونیور رسماً به دنیای سینمایی مارول بازگشته است، اما نه به عنوان تونی استارک؛ همان مردی که سفرش را در این دنیا با فیلم «مرد آهنین» (Iron Man) سال ۲۰۰۸ آغاز کرد. او اکنون نقش آنتاگونیست اصلی حماسه‌ی چندجهانی را بازی خواهد کرد. مارول در کامیک-کان سن دیگو ۲۰۲۴ اعلام کرد که داونی نقش دکتر دووم، شرور اصلی «انتقام‌جویان: روز نابودی» و «انتقام‌جویان: جنگ‌های مخفی» را بازی خواهد کرد. در حالی که بازگشت داونی به عنوان دکتر دووم هیجان‌انگیز است، تماشاگران هنوز می‌خواهند یک بار دیگر تونی استارک او را ببینند. دیدن تونی استارک و دکتر دووم که در فیلم‌های آینده‌ی «انتقام‌جویان» با هم روبرو می‌شوند و دیدن این که چقدر این دو شخصیت شبیه به یک‌دیگر هستند، تمام اعضای انتقام‌جویان و دکتر دووم را شگفت‌زده خواهد کرد.

منبع: cbr

نوشته ۱۰ ابرقهرمان دنیای سینمایی مارول که امیدواریم در مقابل دکتر دووم قرار بگیرند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala