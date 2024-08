چرا کنار گذاشتن کانگ فاتح از دنیای سینمایی مارول اتفاق خوبی بود؟

اما کوین فایگی از استودیوی مارول تأیید کرد که آنتونی و جو روسو برای کارگردانی فیلم‌های فاز ششم انتقام‌جویان بازخواهند گشت و فیلم پنجم و ششم انتقان‌جویان به ترتیب «انتقام‌جویان: روز قیامت» (Avengers: Doomsday) و «انتقام‌جویان: جنگ‌های پنهان» (Avengers: Secret Wars) هستند که در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اکران خواهند شد. فیلم اول اما نسخه‌ی بازنویسی‌شده‌ی قسمت پنجم انتقام‌جویان است که پیش از این با نام «انتقام‌جویان: سلسه کانگ» (Avengers: The Kang Dynasty) شناخته می‌شد.

همانطور که از عنوان فیلم اول برمی‌آید، دکتر دووم، این شرور کلاسیک دنیای کمیک‌های مارول قرار است جایگزین کانگ شود. بی‌شک استودیوی مارول برای چنین شخصیت شرور شناخته‌شده و محبوبی در دنیای مارول مثل دکتر دووم، باید یک بازیگر به همان بزرگی و محبوبیت را روی صحنه بیاورد. در کامیک-کان امسال دیدیم که در کنار معرفی فیلم «روز قیامت»، رابرت داونی جونیور به عنوان بازیگر دکتر دووم اعلام شد؛ بازیگری که از سال ۲۰۰۸ میلادی و بازی در نقش مرد آهنی در دل طرفداران مارول جا خوش کرده بود و حالا قرار است به عنوان دکتر دووم جای خط داستانی کانگ را بگیرد.

با ماجراهای جنجالی حول بازیگر کانگ، جاناتان میجرز، بدیهی به نظر می‌رسید که مارول بخواهد هر چه زودتر از شر اخبار منفی حول فیلم بعدی انتقام‌جویان خلاص شود. اما این حربه، چطور از نظر داستانی به نفع فیلم پنجم انتقام‌جویان خواهد بود؟

مارول چاره‌ای جز حذف کانگ نداشت

دنیای سینمایی مارول از سال ۲۰۰۸ به یکی از اعجوبه‌های تاریخ سینما تبدیل شده که با بیش از سی فیلم در کاتالوگ این استودیو، جهان‌های موازی و داستان‌های درهم‌تنیده‌ی فیلم‌ها یک دنیای غنی و پیچیده از کاراکترهای کمیک‌های مارول ساخته است؛ اما در میان تمام آن‌ها، هیچکدام بهتر از فیلم‌های «انتقام‌جویان» دنیای سینمایی مارول را به کامل‌ترین شکل آن به تصویر نمی‌کشند.

با این حال، پس از شکست تانوس و پایان یافتن «حماسه‌ی بی‌نهایت» (The Infinity Saga)، جهت تازه‌ی «حماسه‌ی چندجهانی» (Multiverse Saga) فراز و نشیب‌هایی داشته است. با وجود افزایش محبوبیت دنیای سینمایی مارول از سال ۲۰۰۸ تا کنون، چند سال اخیر برای این فرنچایز عظیم شکست‌های تجاری بزرگی در پی داشتند و چندین تغییر اجباری در برنامه‌های استودیوی مارول به این شکست‌ها دامن زد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها که می‌توانست به طرز مفتضحانه‌ای برای مارول تمام شود، تغییر خط داستانی «انتقام‌جویان ۵» از سلسه کانگ بود.

با وجود آنکه مارول برنامه‌های خود برای ابرشرور تازه‌ی دومین حماسه‌ی MCU را در سال ۲۰۲۲ میلادی معرفی کرده بود، این خط داستانی دچار یک بازنویسی تمام و کمال شده است. فیلم «انتقام‌جویان ۵» حالا داستانی متفاوت از آنچه در ابتدا وعده داده شده بود، خواهد داشت. «سلسله کانگ» قرار بود نقطه‌ی اوج آرک کانگ با بازی جاناتان میجرز باشد؛ اما به دلیل شرایط ویژه، دیزنی و میجرز مجبور شدند راه خود را از دیگر سوا کنند. این یعنی در میانه‌ی راه «حماسه‌ی چندجهانی»، چندین فیلم فاز پنجم باید مسیر خود را تغییر دهند تا راه تازه‌ای برای «انتقام‌جویان ۵» باز شود.

کانگ اولین بار در سال ۱۹۶۴ میلادی و به دست استن لی و جک کربی برای شماره‌ی هشت کمیک «انتقام‌جویان» معرفی شد. او موجودی از قرن سی‌ام است که می‌تواند در زمان سفر کند؛ کانگ به فناوری پیشرفته ‌دانش دقیق تاریخی دسترسی دارد که به او اجازه می‌دهد برهه‌های مختلف تاریخی را به تسخیر خود درآورد. به خاطر جاه‌طلبی فزاینده‌ی کانگ، مواجهه‌ی او با انتقام‌جویان، چهار شگفت‌انگیز و دیگر قهرمانان مارول در خطوط زمانی مختلف غیرقابل اجتناب خواهد بود. کانگ می‌خواهد جهان را فتح کند، حتی اگر این به هرج و مرج بی‌پایان در چندجهانی بینجامد.

بنابراین، کانگ بهترین گزینه برای ادامه‌ی داستان دنیای سینمایی مارول در فاز پنچم به حساب می‌آمد و در پایان فاز چهارم دیگر کانگ فاتح به یکی از شرورهای اصلی دنیای سینمایی مارول تبدیل شده بود. او در پایان سریال «لوکی» به عنوان «آنکه باقی می‌ماند» معرفی شد که نشان می‌دهد کانگ در واقع مغز متفکر پشت سازمان رسیدگی به تناقضات زمانی (Time Variance Authority) است که از خط زمانی مقدس نگهداری می‌کند.

در پایان «لوکی» آنکه باقی می‌ماند توضیح می‌دهد که با ایجاد سازمان رسیدگی به تناقضات زمانی می‌خواسته یک جدول زمانی واحد و مقدس ایجاد کرده و از جنگ چندجهانی که با مرگ او حادث خواهد شد جلوگیری کند. مرگ او به دست سیلوی (سوفی دی مارتینو)، که متغیری از لوکی است، باعث شد انشعاب‌های مختلفی از چندجهانی آزاد شوند. این به معنی آغاز هرج و مرج است که صحنه را برای پیدایش یک متغیر خطرناک‌تر از او، یعنی کانگ فاتح آماده می‌کند. البته این خط داستانی با تبدیل شدن لوکی (تام هیدلستون) به نگهبان تازه‌ی خطوط زمانی به پایان می‌رسد.

در فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبورک کوانتومانیا» کانگ فاتح به عنوان آنتاگونیست اصلی ظاهر می‌شود. این نسخه از کانگ، که در قلمروی کوانتومی گیر افتاده است و به جنت ون داین (میشل فایفر) ارتباط پیدا می‌کند، می‌خواهد رها شده و بر دنیای چندجهانی تسلط پیدا کند.

او با اسکات لانگ (مرد مورچه‌ای) و هوپ ون داین (زنبورک) و متحدان آن‌ها درگیر می‌شود که موفق می‌شوند جاه‌طلبی او برای تسلط بر جهان را متوقف کنند. با وجود موفقیت آن‌ها، این رویارویی موجب می‌شود کانگ دیگر به عنوان یک تهدید اصلی و خطرناک در دنیای چندجهانی برخیزد که خبر از نقش حیاتی او در فیلم‌های آینده‌ی دنیای سینمایی مارول، به ویژه انتقام‌جویان می‌داد.

چرا کانگ از خط داستانی «انتقام‌جویان ۵» حذف شد؟

عملکرد ضعیف فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبورک کوانتومانیا» در گیشه و میان منتقدین یکی از چندین دلیل برجسته‌ای بود که استودیوی مارول را بر این داشت تا درباره‌ی جایگاه کانگ در روایت کلی دنیای سینمایی تجدید نظر کنند.

کانگ شخصیتی بود که حضورش در فاز چهارم «حماسه چندجهانی» مارول به شدت احساس می‌شد. کاراکتر او در سریال «لوکی» (نسخه‌ای به نام آنکه باقی می‌ماند) به سرعت معرفی شده و به همان سرعت هم کشته می‌شود. حداقل این نسخه از کانگ که به عنوان تهدیدی برای هیچکس به حساب نمی‌آمد و به نظر می‌رسید می‌خواهد بقیه‌ی نسخه‌های کانگ را در سراسر چندجهانی از حمله به دنیا بازدارد.

کانگ بعدا در فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبورک کوانتومانیا» هم یک بار دیگر به عنوان یک شرور غیرقابل شکست‌دادن از سوی انتقام‌جویان توصیف شد که آنقدر قدرتمند است که می‌تواند تمام واقعیت را از بین ببرد. اما دوباره این شرور به دست اسکات لانگ و هوپ ون داین از بین رفت. در ظاهر، هر دوی این کانگ‌ها کاراکترهای به شدت قدرتمندی بودند؛ اما به سرعت و به دست ابرقهرمان‌های فرعی دنیای سینمایی مارول حذف شدند.

صحنه‌ی پس از تیتراژ فیلم مرد مورچه‌ای نسخه‌های دیگر این کاراکتر شرور را در شورای کانگ نشان می‌داد. این کانگ‌ها که همه مستقیما از صفحات کمیک‌های مارول آمده‌اند، در حال آماده شدن برای تسلط بر خطوط زمانی و واقعیت بودند و سه کانگ اصلی آن‌ها را رهبری می‌کردند: راما تات، سنتورین و ایمورتوس. در نتیجه انتظار می‌رفت در فیلم «انتقام‌جویان ۵» شاهد این باشیم که تیم ابرقهرمانان به مصاف ارتش بزرگ کانگ‌ها رفته و جهان‌های چندگانه را از دست تسخیر آن‌ها نجات دهند. اما حتی در این شورای عظیم هم کانگ‌ها تهدید مهمی به نظر نمی‌رسیدند؛ به جز اینکه تعداد نسخه‌های کانگ که انتقام‌جویان باید با آن‌ها می‌جنگیدند زیاد بود.

دلیل مهم بعدی به اتهام جاناتان میجرز، بازیگر کانگ، به خاطر آزار به زنان باز می‌گردد. حضور پرقدرت میجرز در هالیوود و همزمان دنیای سینمایی مارول، وعده‌ی ماندگاری او در دنیای MCU را می‌داد؛ اما این‌ها همه پیش از این بود که اتهاماتی مربوط به او در مارس سال ۲۰۲۳ فاش شود و از آن زمان، میجرز مجبور بوده خود را از کانون توجهات دور نگه دارد. در ادامه‌ی سال ۲۰۲۳، مراحل قانونی مربوط به پرونده‌ی میجرز طی شد و این همزمان بود با پخش فصل دوم سریال «لوکی» که در آن میجرز به عنوان یک نسخه از کانگ به نام ویکتور تایملی نقشی اساسی داشت.

با این حال، در دسامبر ۲۰۲۳، جاناتان میجرز، که نقش کانگ فاتح را در MCU به تصویر می‌کشید، به جرم تجاوز مجرم شناخته شده (دو مورد دیگر در پرونده‌ی او کنار گذاشته شد) و به یک سال زندان محکوم شد و مشخص است که در چنین شرایطی او هیچ راه دیگری جز کناره‌گیری از نقش کانگ در فیلم‌های مارول نداشته باشد.

حفظ وجهه مشخصا برای شرکتی به بزرگی استودیوی مارول بسیار مهم است. ارتباط دنیای سینمایی مارول با یک بازیگر که چنین اتهاماتی به او وارد شده می‌توانست به شهرت فرنچایز هم آسیب برساند و بخش اعظمی از مخاطبان را به سمت بایکوت کردن فیلم بکشاند. مارول به طور مداوم واکنش مخاطبان به پروژه‌ها را ارزیابی می‌کند تا از موفقیت فیلم‌ها در باکس آفیس مطمئن شود و با توجه به هجوم کاربران شبکه‌های اجتماعی برای کنسل کردن جاناتان میجرز، ادامه دادن خط داستانی کانگ اشتباهی بزرگ به نظر می‌رسید.

در چنین موقعیتی سرمایه‌گذاری‌های چندمیلیون دلاری روی کاراکتر کانگ با بازی میجرز همه سوخت شده و به طور مستقیم تأثیر منفی روی موفقیت «انتقام‌جویان ۵» در گیشه می‌گذاشت که مارول برنامه‌های بزرگی درباره‌اش دارد، برای همین حذف کانگ بدیهی به نظر می‌رسید.

بالاخره این مسائل حقوقی مارول را وادار کرد تا برنامه‌های خود برای این شخصیت را تغییر داده و بر خط داستانی گسترده‌تری تمرکز کنند که حول کانگ در حال توسعه یافتن بود. خوشبختانه مارول شانس آورد که هنوز فرصت نکرده بود به اندازه‌ی تانوس روی کاراکتر کانگ مانور دهد.

حالا دکتر دووم رابرت داونی جونیور شرور اصلی فیلم «انتقام‌جویان ۵» خواهد بود. جاناتان میجرز با اعلام خبر روی کار آمدن داستان دکتر دووم اعلام نارضایتی کرده و گفته بود از این خبر قلبش به درد آمده است. البته طرفداران خیلی با میجرز موافق نیستند. بسیاری به داونی جونیور به عنوان سنگ‌بنای فرنچایز مارول نگاه می‌کنند. او ۱۶ سال پیش با بازی در اولین فیلم مرد آهنی جایگاه خود را به عنوان اولین عضو تیم انتقام‌جویان نیک فیوری (ساموئل ال. جکسون) تثبیت کرد.

انتخاب او به عنوان آنتاگونیست اصلی جدید دنیای سینمایی مارول، به شایعات درباره‌ی بازگشت او به نقش مرد آهنی نیز دامن زده است. اگرچه برخی خبرگزاری‌ها از تام کروز به عنوان نسخه‌ی تازه‌ی تونی استارک یاد کرده‌اند. البته این اقتباس از دکتر دووم می‌تواند از داستان‌های «مرد آهنی برتر» (Superior Iron Man) یا «مرد آهنی بدنام» (Infamous Iron Man) الهام گرفته باشد.

چه بر سر کانگ در دنیای سینمایی مارول می‌آید؟

ایده‌های اولیه‌ی مارول از تغییر بازیگر نقش کانگ صحبت می‌کردند. اما به مرور این قضیه به تغییر مرکزیت داستان فیلم «انتقام‌جویان ۵» از کانگ به دکتر دووم تبدیل شد. با این حال، مارول چطور می‌خواهد حذف کامل این کاراکتر را از دنیای سینمایی مارول توضیح دهد؟

برجسته‌ترین نقش میجرز در فصل دوم سریال «لوکی» بود که در آنجا نقش ویکتور تایملی را بازی می‌کرد؛ دانشمندی با طبع و رفتاری آرام از ۱۸۶۰ میلادی. تایملی با عشق فزاینده‌ای که به علم داشت، یک مخترع درخشان هم بود؛ خلاف بسیاری از نسخه‌های کانگ در چندجهانی که هیولایی بیش نیستند. در طول فصل دوم «لوکی»، ما به وجود نسخه‌های متعدد از تایملی پی می‌بریم و متوجه می‌شویم که تایملی یکی از آن نسخه‌های خوب کانگ است و نه شرور.

چه آینده‌ای در انتظار دنیای سینمایی مارول است؟

در واقع رابطه‌ی تایملی با لوکی یکی از دوست‌داشتنی‌ترین قسمت‌های سریال بود. تایملی حاضر شد با کمک لوکی صدها بار خود را فدا کند تا سازمان رسیدگی به تناقضات زمانی بتواند خطوط زمانی را تغییر دهد. با پایان یافتن فصل دوم، مشکل نسخه‌های متعدد کانگ در تمام خطوط زمانی به سازمان TVA واگذار شد که دیگر تحت مدیریت تازه بود و نقش کانگ در ساخت این سازمان نیز برملا شد. این بدان معنی است که MCU می‌تواند داستان کانگ را بدون هیچ پیشرفت و توضیح دیگری همین جا رها بکند.

به نظر می‌رسد باید داستان کانگ را از این زاویه نگاه کنیم که سازمان رسیدگی به تناقضات زمانی قبل از آنکه نسخه‌های دیگر کانگ جنگی را آغاز کرده باشند، حساب این متغیرها را رسیده‌اند؛ که البته صحنه‌ی پس از تیتراژ فیلم مرد مورچه‌ای را بی‌معنی باقی می‌گذارد. با توجه به اینکه فیلمنامه‌ی «انتقام‌جویان: روز انتقام» و «انتقام‌جویان: جنگ‌های پنهان» هنوز به طور کامل نوشته نشده‌اند، این مشکلات ممکن است مد نظر قرار گرفته و در فیلم‌های بعدی حل شوند؛ اما یک نکته مشخص است و آن اینکه کانگ قرار نیست به هیچ وجه در داستان آن‌ها نقشی داشته باشد.

برنامه‌های اولیه‌ی مارول از این قرار بود که می‌خواستند انتقام‌جویان از زمین۶۱۶ در چندجهانی سفر کرده و در نهایت به زمین۱۰۰۰۰۵ برسند؛ این زمینی است که احتمالا در آن مونیکا رمبو (تیونا پریس) قرار دارد. مونیکا رمبو در صحنه‌ی وسط تیتراژ فیلم «مارول‌ها» (The Marvels) با باینری (لاشانا لینچ) و بیست (کسلی گرامر) مواجه شد. حضور مونیکا در آنجا قرار بود جنگی بین انتقام‌جویان و مردان ایکس راه بیندازد. حالا این که این خط داستانی هنوز هم مد نظر مارول هست یا خیر مشخص نیست.

این ایده از شایعات زیادی حول ورود مردان ایکس به دنیای سینمایی مارول نشأت می‌گیرد که حتی عنوان «حماسه جهش‌یافته» (The Mutant Saga) را برایش مطرح کرده‌اند که هم‌راستا خواهد بود با «حماسه‌ی بی‌نهایت» و «حماسه‌ی چندجهانی» فعلی. حالا که شرکت والت دیزنی مالکیت استودیوی قرن بیستم را به دست آورده، حضور شخصیت‌های مردان ایکس در دنیای سینمایی مارول منطقی به نظر می‌رسد.

آیا انتخاب دکتر دووم به عنوان شرور اصلی دنیای سینمایی مارول تصمیم درستی بود؟

حتی با وجود این خبر، هنوز این احتمال وجود دارد که کانگ به طرق مختلف دوباره سر و کله‌اش (البته با بازیگر جدید) در فیلم‌های مارول ظاهر شود تا هر خط داستانی که تمام نشده را ببندد. اما حالا که مارول نمی‌تواند (و نمی‌خواهد) از جاناتان میجرز استفاده کند، چه بازیگری می‌تواند جا پای میچرز در نقش این شخصیت شرور دنیای چندجهانی بگذارد؟

در یک بیانیه‌ی جنجالی که منشأ آن مشخص نبود، گفته شد کینن کلارک جای میجرز را به عنوان کانگ خواهد گرفت. از آن زمان تاکنون اما بسیاری از خبرگزاری‌ها این گزارش را به خاطر عدم اعتبار و ناشناخته بودن این بازیگر رد کرده‌اند. نام جان دیوید واشنگتن و کولمن دومینگو، نامزد جایزه‌ی اسکار نیز در میان بازیگران احتمالی جایگزین میجرز ذکر شده است.

شایعات همچنین به این موضوع اشاره داشته‌اند که فیلم «انتقام‌جویان ۵» خط داستانی کانگ را به طور تمام و کمال خواهد بست. می‌توان دکتر دووم را تصور کرد که در میان لشکری از کانگ‌های شکست‌خورده فاتحانه راه می‌رود و خود را به عنوان شرور اصلی در مقابل انتقام‌جویان نشان می‌دهد.

چرا حذف کانگ به نفع مارول و فیلم «انتقام‌جویان ۵» است؟

مارول از همان ابتدا کاراکتر کانگ را به عنوان شروری به تصویر کشید که شکست دادن او و نسخه‌های متعددش، زحمت زیادی برای ابرقهرمانان مارول ندارد. شکست فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبورک کوانتومانیا» در گیشه نیز به مارول نشان داد طرفداران هم از این خط داستانی راضی نیستند و اگر مارول بخواهد در این مسیر ادامه دهد، پتانسیل‌های کانگ همه به هدر خواهد رفت. مخصوصا که با انبوه فیلم‌ها و سریال‌های مارول روی شبکه‌های پخش آنلاین، بینندگان دیگر از داستان‌های چندجهانی و حضور کانگ در خطوط مختلف زمانی خسته شده بودند که هر موقع یک نسخه از او کشته می‌شد، یکی دیگر وجود داشت که از یک خط زمانی دیگر دوباره به تهدیدی برای انتقام‌جویان تبدیل شود.

جدای از این، با جنجالی که جاناتان میجرز به بار آورد، امکان نداشت که مارول بخواهد با این بازیگر در نقش کانگ داستان این ابرشرور را پیش ببرد. پس در اولین قدم میجرز باید از دنیای سینمایی مارول حذف می‌شد. مشکل اصلی اینجاست که فرقی نمی‌کند چه کسی جایگزین میجرز خواهد شد، نام این کاراکتر دیگر با جنجال او در رسانه‌ها گره خورده است و بازگرداندن کانگ به فیلم «انتقام‌جویان ۵» می‌تواند بحث‌های زیادی حول ارتباط میجرز با دیزنی باز کند؛ اتفاقی که دیزنی می‌خواهد به هر طریق ممکن از آن دوری کند.

در حال حاضر بازگشت رابرت داونی جونیور به دنیای سینمایی مارول آنقدر سر و صدا کرده که همه بی‌صبرانه منتظر «انتقام‌جویان ۵» خواهند بود تا ببینند آیا دکتر دووم او ارتباطی به تونی استارک پیدا می‌کند یا خیر. البته هنوز مشخص نیست داونی جونیور یک نسخه از مرد آهنی شرور را بازی می‌کند که تبدیل به دکتر دووم می‌شود یا اینکه به اقتباس کلاسیک‌تری از این شرور بازمی‌گردد. هر چند ایده‌ی بازگشت به مرد آهنی شرور همزمان با بازگرداندن رابرت داونی جونیور منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

مهم‌ترین نکته اما در پتانسیل نهفته‌ی دکتر دووم برای فیلم بعدی انتقام‌جویان است. حذف کانگ به عنوان ابرشرور فاز پنجم MCU و جایگزین کردن آن با خط داستانی دکتر دووم، به مارول اجازه می‌دهد تا از همان ایده‌های «سلسله‌ی کانگ» برای فیلم «انتقام‌جویان ۵» استفاده کند.

اگر پنل مارول برای کامیک-کان را دیده باشید، می‌دانید که رابرت داونی جونیور در میانه‌ی گروهی از دکتر دووم‌ها روی صحنه آمده و ماسک خود را برداشت. این شاید صرفا جنبه‌ی نمایشی و غافلگیری داشته باشد؛ اما از یک طرف می‌تواند به یک خط داستانی از کمیک‌ها اشاره کند.

در کمیک‌های مارول دکتر دووم ربات‌های سربازی به نام دووم‌بات (Doombot) دارد که این شیوه از معرفی داونی جونیور می‌تواند به آن ارتباطی داشته باشد. اما یک خط داستانی دیگر به شورایی بازمی‌گردد که دکتر دووم در سراسر جهان‌های چندگانه رهبری می‌کند که در مقایسه با شورای کانگ، بی‌شباهت با آن چیزی نیست که در آخر فیلم مرد مورچه‌ای دیدیم.

ارتش‌های مختلف دکتر دووم در سراسر جهان‌های چندگانه‌ی کمیک‌های مارول وجود دارند. یکی از اولین آن‌ها، پارلمان دووم (Parliament of Doom) است و دکتر دووم در آن زمان دو تا از سنگ‌های بی‌نهایت را هم در دست داشت. یکی از جدیدترین ارتش‌های دووم در «گردآوری انتقام‌جویان» (Avengers Assemble) جیسون ارون بود. به رهبری دووم عالی‌رتبه (Doom Supreme) و دوم تمام دووم‌ها (Doom of Dooms) جمعیت زیادی از انواع مختلف دووم‌ها روی یک نسخه‌ی دووم‌مانند از ایگو سیاره زنده (Ego the Living Planet) جمع شدند تا چندجهانی را به آن شکلی که می‌خواهند بازسازی کنند.

برای همین اینکه «انتقام‌جویان ۵» به سمت اقتباس این داستان برود و از یک نسخه‌ی شرور از مرد آهنی استفاده کند (که رابرت داونی جونیور نیز نقشش را بازی می‌کند) منطقی خواهد بود. ارتش‌های پرجمعیت از انواع دووم‌ها دقیقا مثل ارتشی است که انواع کانگ‌ها در آن حضور داشتند.

با این حال، دکتر دووم هرگز نباید دست کم گرفته شود و خودش به تنهایی برای به چالش انداختن انتقام‌جویان کافی خواهد بود. به هر حال دلیلی پشت آن است که دکتر دووم به عنوان یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های شرور در کل دنیای سینمایی مارول شناخته می‌شود و اولین حضورش در دنیای سینمایی مارول، مخصوصا با حضور رابرت داونی جونیور، فیلم «انتقام‌جویان ۵» را هیجان‌انگیزتر می‌کند و ایده‌ی بسیار بهتری از ادامه دادن خط داستانی کانگ در فاز پنجم مارول به حساب می‌آید.

