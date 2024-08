فیلم «ما تمامش می‌کنیم» هم از پس «ددپول و ولورین» بر نیامد (باکس آفیس هفته)

فیلم «ما تمامش می‌کنیم» داستان لیلی بلوم (لایولی) را روایت می‌کند که صاحب یک کسب و کار کوچک است و درگیر مثلث عشقی بین یک جراح مغز و اعصاب جذاب اما خشن به نام رایل (بالدونی) و دوست‌پسر اولش، اطلس (برندون اسکلنار) می‌شود. منتقدان نظرات متفاوتی نسبت به فیلم داشتند اما مخاطبان به گرمی از این درام عاشقانه PG-13 استقبال کردند که نمره A- را از سینمااسکور دریافت کرد.

تیک تاک و مخاطبان زن بخش عمده‌ای از فروش اولیه بلیت‌های «ما تمامش می‌کنیم» را تشکیل دادند، به طوری که سونی گزارش داد که تقریبا نیمی از جمعیت هفته افتتاحیه را افرادی تشکیل می‌دادند که به ندرت به سینما می‌رفتند. به عبارت دیگر، این فیلم مخاطبانی را جذب کرد که مدتی بود علاقه‌ای به سینما رفتن نداشتند. از آنجایی که هوور دنباله‌ای پرفروش با عنوان «ما شروعش می‌کنیم» (It Starts With Us) نوشته است، می‌توان با اطمینان گفت که لیلی، رایل و اطلس دوباره به پرده بزرگ باز خواهند گشت.

«ما تمامش می‌کنیم» با اختلاف کمی با فیلم «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine) نتوانست صدرنشین شود. سومین قسمت از فیلم «ددپول» با بازی رایان رینولدز، همسر لایولی، در سومین هفته اکران ۵۴.۱۷ میلیون دلار فروش داشت. این اولین بار در ماه آگوست است که دو فیلم در یک هفته به فروش ۵۰ میلیون دلاری رسیده‌اند. همچنین این اولین بار در ۳۴ سال گذشته است که یک زوج متاهل فیلم‌هایشان در صدر باکس آفیس داخلی قرار گرفته است. اولین بار بروس ویلیس با «جان‌سخت ۲» (Die Hard 2) و دمی مور با «روح» (Ghost) به ترتیب رتبه‌های اول و دوم گیشه را در سال ۱۹۹۰ کسب کردند.

«ددپول و ولورین» برای سه هفته متوالی صدرنشین باکس آفیس بوده و تاکنون ۴۹۴.۳۳ میلیون دلار در داخل کشور و ۱.۰۲ میلیارد دلار در سطح جهانی فروش داشته است. در روزهای آینده، این ماجراجویی ابرقهرمانی مارول از «جوکر» (Joker) در سال ۲۰۱۹ با ۱.۰۷ میلیارد دلار به عنوان پرفروش‌ترین فیلم درجه R تاریخ پیشی خواهد گرفت.

فیلم جدید دیگر این هفته، اقتباسی از بازی ویدیویی با عنوان «سرزمین‌های مرزی» (Borderlands) با بازی کیت بلانشت، با فروش ۸.۸ میلیون دلار اکران ضعیفی را پشت سر گذاشت. این فیلم در رتبه چهارم و بعد از «گردبادها» (Twisters) قرار گرفت که در چهارمین هفته اکران خود ۱۵ میلیون دلار فروش داشت. این حماسه در ژانر فاجعه محصول یونیورسال تاکنون ۲۲۲ میلیون دلار در داخل کشور و ۳۱۰ میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشته است.

«سرزمین‌های مرزی» در باکس آفیس بین‌المللی نیز با ۷.۷ میلیون دلار عملکرد بسیار ضعیفی داشت و کل فروش جهانی آن به رقم ناامیدکننده ۱۶.۵ میلیون دلار رسید. اگرچه طبق گفته منابع استودیو، تقریبا ۶۰ درصد هزینه‌های تولید این فیلم از طریق پیش‌فروش‌های بین‌المللی تامین شده بود، اما این نتیجه فاجعه‌بار و بسیار کم‌تر از انتظارات است. بودجه تولید «سرزمین‌های مرزی» حدود ۱۱۵ میلیون دلار و هزینه‌های بازاریابی و توزیع آن ۳۰ میلیون دلار است.

«سرزمین‌های مرزی» با امتیاز ۱۰٪ در سایت راتن تومیتوز و نمره D+ در سینمااسکور یکی از بدترین فیلم‌های سال است. الی راث کارگردانی این فیلم را برعهده داشت که داستان لیلیت (بلانشت) یک قانون‌شکن بدنام با گذشته‌ای مرموز را دنبال می‌کند که با اکراه به سیاره زادگاهش پاندورا بازمی‌گردد و برای یافتن دختر گمشده اطلس یک اتحاد غیرمنتظره تشکیل می‌دهد. بازیگران درخشان این فیلم شامل جک بلک، ادگار رامیرز، آریانا گرینبلات و جیمی لی کرتیس هستند.

انیمیشن «من نفرت‌انگیز ۴» (Despicable Me 4) در ششمین هفته اکران با فروش ۸ میلیون دلار و یک پله سقوط در رتبه پنجم جدول قرار گرفت. چهارمین قسمت از فرنچایز محبوب «من نفرت‌انگیز» تا کنون در آمریکای شمالی ۳۳۰.۱۳ میلیون دلار و در سطح جهانی ۸۰۲.۲ میلیون دلار فروخته است.

فیلم «تله» (Trap) به کارگردانی ام نایت شیامالان که هفته گذشته افتتاحیه ضعیفی را پشت سر گذاشته بود، در دومین هفته اکران ۶.۲۷ میلیون دلار فروخت و به رتبه ششم سقوط کرد. این فیلم با بودجه ۳۰ میلیون دلاری در آمریکای شمالی ۲۸.۶۷ میلیون دلار فروخته است.

انیمیشن «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) که بعد از نه هفته همچنان به فروش موفق خود ادامه می‌دهد، این هفته ۴.۹۵ میلیون دلار فروخت و در جایگاه هفتم جدول قرار گرفت. این دنباله‌ی تماشایی تاکنون در آمریکای شمالی ۶۳۶.۴۵ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱.۵۹ میلیار دلار بدست آورده است.

فیلم ترکیبی انیمیشن و لایو اکشن «هارولد و مدادرنگی بنفش» (Harold and the Purple Crayon) هم یکی دیگر از فیلم‌هایی است که هفته گذشته شروع ضعیفی داشت و حالا در دومین هفته اکران با ۳.۱ میلیون دلار مجموع درآمد خود را به ۱۲.۸۸ میلیون دلار رسانده و در رتبه هشتم قرار گرفته است.

در جای دیگر و در رتبه نهم، فیلم ترسناک کم‌بودجه استودیو نئون با عنوان «کوکو» (Cuckoo) در اولین هفته اکران ۳ میلیون دلار فروش داشت. هانتر شفر در این فیلم نقش یک نوجوان را بازی می‌کند که برای زندگی با پدرش به آلپ آلمان نقل مکان می‌کند اما به واسطه اتفاقات عجیب و غریب آشفته می‌شود. تولید این فیلم ۷ میلیون دلار هزینه داشته است.

و در نهایت آخرین عنوان این هفته یعنی «لنگ‌درازها» (Longlegs) فیلمی ترسناک با بازی نیکلاس کیج، در پنجمین هفته اکران ۲ میلیون دلار فروخت. این فیلم که بودجه ۱۰ میلیون دلاری دارد، تاکنون در آمریکای شمالی ۷۱.۲۵ میلیون دلار و در سطح جهانی ۸۸ میلیون دلار بدست آورده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ددپول و ولورین

Deadpool & Wolverine ۳ ۵۴.۱۷ ۴۹۴.۳۳ ما تمامش می‌کنیم

It Ends with Us ۱ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ گردبادها

Twisters ۴ ۱۵.۰۰ ۲۲۲.۲۷ سرزمین‌های مرزی

Borderlands ۱ ۸.۸۰ ۸.۸۰ من نفرت‌انگیز ۴

Despicable Me 4 ۶ ۸.۰۰ ۳۳۰.۱۳ تله

Trap ۲ ۶.۷۲ ۲۸.۶۷ درون و بیرون ۲

Inside Out 2 ۹ ۴.۹۵ ۶۳۶.۴۵ هارولد و مدادرنگی بنفش

Harold and the Purple Crayon ۲ ۳.۱۰ ۱۲.۸۸ کوکو

Cuckoo ۱ ۳.۰۲ ۳.۰۲ لنگ‌درازها

Longlegs ۵ ۲.۰۰ ۷۱.۲۵

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

