بهترین سریال‌های کیم سه جونگ که باید ببینید

کیم سه جونگ (Kim Sejeong) متولد سال ۱۹۹۶، خواننده و بازیگر جوان کره‌ای است. او فعالیت هنری خود را با حضور در برنامه‌ی رقابتی خوانندگی «پرودوس ۱۰۱» شروع کرد و در این مسابقه به جایگاه دوم رسید و سپس به عنوان یکی از اعضای گروه دخترانه‌ی «I.O.I» فعالیت خود را در زمینه‌ی موسیقی آغاز کرد.

اما خوانندگی تنها استعداد این سوپراستار کره‌ای نیست، کیم سه جونگ همزمان با انتشار آلبوم‌های موسیقی، اجرای کنسرت‌های داخلی و تورهای جهانی‌اش، در عرصه‌ی بازیگری نیز خود را آزمود و با بازی در سریال مدرسه‌ای «مدرسه ۲۰۱۷» به محبوبیت دست یافت. او سپس با سریال‌های «خواستگاری تجاری» و «شکارچیان شگفت‌انگیز» بر شهرت خود افزود و قلب طرفدارن را بیش از پیش تسخیر کرد. کیم سه جونگ سال ۲۰۲۰ به عنوان بازیگر جدیدی که در سال ۲۰۲۱ صنعت محتوای ویدیویی کره را رهبری خواهد کرد معرفی شد و سال ۲۰۲۳ نیز در فهرست ۴۰ سلبریتی قدرتمند کره‌ای قرار گرفت

به تازگی حضور این ستاره‌ی خوش‌آتیه در سریال کمدی رمانتیک «In The Name Of Alcohol» محصول شبکه‌ی «ENA» تأیید شده است. این سریال عاشقانه بر اساس وبتونی (کمیک دیجیتال کره‌ای) پربازدید و جذاب است و لی جونگ وون نقش مقابل کیم سه جونگ را در این مجموعه ایفا می‌کند. سریال جدید کیم سجونگ اثر تازه‌ی پارک سون هو کارگردان سریال مشهور «خواستگاری تجاری» و دومین همکاری کیم سجونگ با این کارگردان است. تاریخ انتشار سریال جدید کیم سه جونگ هنوز فاش نشده است. اکنون بدون افزودن مقدمه‌ای دیگر، به سراغ معرفی بهترین سریال‌های کیم سه جونگ می‌رویم.

۱- مدرسه ۲۰۱۷ (School 2017)

سال پخش: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: پارک جین سوک، سونگ مین یوب



پارک جین سوک، سونگ مین یوب سایر بازیگران: کیم جونگ هیون، جانگ دو یون، رو وون، سول این نا، هان سون هوا



کیم جونگ هیون، جانگ دو یون، رو وون، سول این نا، هان سون هوا امتیاز IMDb به سریال:۷.۵ از ۱۰

یکی از بهترین سریال‌های کیم سه جونگ، مجموعه‌ی پرطرفدار «مدرسه ۲۰۱۷» است که حول محور دانش‌آموزان یک دبیرستان می‌گردد که سعی می‌کنند بر نگرانی‌ها و مشکلات خود غلبه کنند.

شخصیت محوری سریال، دختری به نام را اون هو (کیم سه جونگ) است که به اشتباه درگیر حوادث و دردسرهایی می‌شود که رویای او را برای تبدیل شدن به یک نویسنده‌ی وبتون در معرض خطر قرار می‌هد، زیرا مدیر و معلمان او را متهم می‌کنند که عامل هرج و مرج‌های اخیر در مدرسه است.

هرچند این اولین حضور کیم سه جونگ به عنوان بازیگر یک سریال تلویزیونی نبود، اما «مدرسه ۲۰۱۷» اولین تجربه‌ی او در ایفای نقش اصلی بود و جایزه‌ی بهترین بازیگر جدید زن از سی و یکمین دوره‌ی جشنواره‌ی جوایز درام شبکه‌ی «KBS» و جایزه‌ی بازیگر محبوب جشنواره‌ی جوایز سئول را برای او به ارمغان آورد

۲- می‌خوام آهنگتو بشنوم (I Wanna Hear Your Song)

سال پخش: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: لی جونگ می



لی جونگ می سایر بازیگران: یون وو جین، سونگ جه ریم، پارک جی یون، جو یو جونگ



یون وو جین، سونگ جه ریم، پارک جی یون، جو یو جونگ امتیاز IMDb به سریال: ۷ از ۱۰

بازی درخشان و به‌یادماندنی کیم سه جونگ در سریال «مدرسه ۲۰۱۷»، این هنرپیشه‌ی آینده‌دار را به سوی نقش اصلی بعدی‌اش در درام عاشقانه معمایی «می‌خوام آهنگتو بشنوم» در سال ۲۰۱۹ هدایت کرد. این مجموعه یکی دیگر از برترین سریال‌های کیم سه جونگ در کارنامه‌ی هنری‌اش است.

کیم سه جونگ در سریال «می‌خوام آهنگتو بشنوم» نقش هونگ یی یونگ را بازی می‌کند، نوازنده‌ی جوانی که از مشکل شدید بی‌خوابی رنج می‌برد. او سال‌ها پیش شاهد قتلی بوده است که اکنون آن را به خاطر نمی‌آورد. زندگی هونگ یی یونگ پس از آشنایی با پیانیستی به نام جانگ یون (یو وو جین) دچار تغییر و دگرگونی می‌شود؛ زیرا جانگ یون به نوعی با قتلی که در گذشته رخ داده، مرتبط است.

ایفای نقش هنرمندانه‌ی کیم سه جونگ در سریال کره‌ای عاشقانه‌ی «می‌خوام آهنگتو بشنوم» منجر به دریافت جایزه‌ی «K-Drama Hallyu Star Award» از جشنواره‌ی جوایز «KBS Drama» در سال ۲۰۱۹ شد.

۳- شکارچیان شگفت‌انگیز (The Uncanny Counter)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ تعداد فصل‌ها: ۲

۲ سازنده: یو سون دونگ، پارک بونگ سوپ



یو سون دونگ، پارک بونگ سوپ سایر بازیگران: جو بیونگ کیو، کیم هیو را، جونگ وون چانگ، یو جون سانگ، مون سوک



جو بیونگ کیو، کیم هیو را، جونگ وون چانگ، یو جون سانگ، مون سوک امتیاز IMDb به سریال: ۸ از۱۰

۸ از۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

کیم سه جونگ که پیش از این سریال، با شخصیت‌هایی سرزنده و بانشاط شناخته می‌شد، با «شکارچیان شگفت‌انگیز» جنبه‌ای متفاوت از بازی خود را به تصویر می‌کشد. او در فصل اول و دوم این مجموعه‌ی اکشن فانتزی نقش دو ها نا را ایفا کرد.

این درام ابرقهرمانی دلهره‌آور و مهیج بر پایه‌ی وبتون مشهور «شایعه‌ی شگفت‌انگیز» اثر جانگ یی است و درباره‌ی گروهی از شکارچیان با قدرت‌هایی ماورای طبیعی است که در طول روز یک مغازه نودل‌فروشی را اداره می‌کنند و شب‌ها به طور مخفیانه با ارواحی شیطانی که بدن انسان‌ها را تسخیر کرده‌اند، مبارزه می‌کنند و آنها از بین می‌برند.

دو ها نا (کیم سه جونگ) به خاطر قدرت بدنی خارق‌العاده و روان‌سنجی عالی‌اش، قادر است حضور ارواح شیطانی را حتی از فاصله‌ی چندین کیلومتری حس کند. کیم سه جونگ با بازی در این نقش چالش‌برانگیز، مهارت‌های خیره‌کننده‌ی خود در انجام حرکات اکشن را نیز به نمایش گذاشت.

این مجموعه فانتزی پربیننده‌ترین درام تاریخ شبکه‌ی «اوسی‌ان» تاکنون است که به دلیل استقبال قابل توجه مخاطبان، تولید و ساخت آن برای فصل دوم تمدید شد و مورد پسند علاقه‌مندان و طرفدارنش قرار گرفت. «شکارچیان شگفت‌انگیز» در شمار بهترین سریال‌های کیم سه جونگ است.

۴- خواستگاری تجاری (Business Proposal)

سال پخش: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ تعداد فصل‌ها: ۱



۱ سازنده: پارک سون هو



پارک سون هو سایر بازیگران: آن هیو سوپ، کیم مین کیو، سول این آه



آن هیو سوپ، کیم مین کیو، سول این آه امتیاز IMDb به سریال: ۸.۱ از ۱۰

یکی دیگر از پروژه های بسیار محبوب کیم سه جونگ، کمدی رمانتیک «خواستگاری تجاری» محصول ۲۰۲۲ است که بسیاری از طرفدارانش را به دنیای سریال‌های کره‌ای علاقه‌مند کرد. این سریال‌ کره‌ای عاشقانه بر اساس وبتون مشهور و پرطرفداری به همین نام ساخته شده است.

«خواستگاری تجاری» یکی از برترین سریال‌های کیم سه جونگ است. او با این نقش بار دیگر قابلیت‌های تحسین‌آمیز خود در بازیگری را به اثبات رساند. شیمی نیرومند او با بازیگر نقش مقابلش آن هیو سوپ، این زوج را به یکی از پرطرفدارترین زوج‌های کی‌دراما تبدیل کرد.

کیم سجونگ در این سریال عاشقانه نقش دختر جوانی به نام شین هاری را ایفا می‌کند که کارشناس یک شرکت مواد غذایی است. او برای کمک به بهترین دوستش که علاقه‌ای به ازدواج ندارد، به جای او به یک ملاقات از پیش تعیین شده‌ می‌رود تا به هر شکلی که شده، خواستگار مورد نظر را فراری دهد و او را از ازدواج منصرف کند. غافل از این‌که مرد جوانی که در این قرار حاضر شده، در واقع رئیس شرکت او کانگ ته مو (آن هیو سوپ) است و علی‌رغم تمام تلاش‌های شین هاری، بسیار تمایل دارد که با او ازدواج کند.

سریال «خواستگاری تجاری» هنگام پخش با استقبال داخلی و بین‌المللی کم‌نظیری مواجه شد و ویدیوهای کوتاه از صحنه‌های کمدی و عاشقانه‌ی آن، در شبکه‌های اجتماهی چندین میلیون بازدید داشت. کیم سه جونگ و آن هیو سوپ هر دو به خاطر بازی‌های عالی خود تحسین شدند و در جشنواره‌ی جوایز شبکه‌ی «SBS» با جایزه‌ی بهترین زوج و جوایز بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن را از آنها تقدیر شد.

۵- وبتون امروز (Today’s Webtoon)

سال پخش: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ تعداد فصل‌ها: ۱

۱ سازنده: جو سو وون، کیم یونگ هوان



جو سو وون، کیم یونگ هوان سایر بازیگران: نام یون سو، چوی دنیل، کیم دو هون، ایم چول سو، ها یولی



نام یون سو، چوی دنیل، کیم دو هون، ایم چول سو، ها یولی امتیاز IMDb به سریال: ۷.۲ از ۱۰

سریال «وبتون امروز» با الهام از مانگای (رمان یا کمیک گرافیکی) ژاپنی «جوهان شوت‌تایی» ساخته شده و بدون تردید یکی از بهترین سریال‌های کیم سه جونگ است. او در این مجموعه‌ی خلاقانه و متفاوت، با نام یون سو و چوی دنیل همبازی شده است.

کیم سه جونگ در این درام انگیزشی جوانان‌پسند، نقش یک قهرمان سابق ورزش جودو به نام اون ما اوم را ایفا می‌کند که به دلیل مصدومیت، از ورزش حرفه‌ای کناره‌گیری کرده و اکنون به عنوان ویراستار وبتون، در شغل جدید خود مشغول فعالیت است.

«وبتون امروز» روایتگر دغدغه‌های اون ما اوم پس از آسیب‌دیدگی ورزشی و چگونگی سازگاری او با شرایط نو و پیدا کردن رویایی تازه برای تغییر مسیر زندگی‌اش است. زمانی که او باید بر چالش‌های شغل فعلی خود غلبه کند و به عنوان یک ویراستار وبتون به موفقیت و ثبات شغلی دست پیدا کند. او در این مسیر از کمک‌های دو تن از دوستان و همکارانش سوک جی هیونگ (چوی دنیل) و گو چون یونگ (نام یون سو) بهره می‌گیرد.

