۱۶ فیلم برتر درباره‌ی گم شدن در جزیره‌

۱۶. عقب‌نشینی ( Retreat )

سال تولید: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: کارل تیبتس

کارل تیبتس بازیگران: کیلین مورفی، جیمی بل، تندی نیوتون، جیمی یوئیل

کیلین مورفی، جیمی بل، تندی نیوتون، جیمی یوئیل امتیاز راتن تومیتوز: ۶۲ از ۱۰۰

۶۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۸ از ۱۰

فیلم «عقب‌نشینی» داستان یک زوج را دنبال می‌کند که به دنبال بهبودی از یک تراژدی شخصی هستند؛ تراژدی‌ای که زندگی‌ آن‌ها را ویران کرده است. آن‌ها این کار را در یک جزیره‌ی دورافتاده، دور از هر نوع خبری یا تمدن انجام می‌دهند، اما عقب‌نشینی آن‌ها زمانی خراب می‌شود که یک غریبه به ساحل می‌آید و به آن‌ها می‌گوید که یک بیماری هوابرد اروپا را لرزانده است. «عقب‌نشینی» یک پیچش خلاقانه در ژانر جزیره‌ی متروکه است و این فیلم در مورد گم شدن در جزیره با زیر ژانر آخرالزمانی ترکیب شده است. این فیلم قطعاً اضطراب یک زوج را که پس از مدتی جدا شدن از بشریت با اخبار شوک‌آور جهانی مواجه می‌شوند، به تصویر می‌کشاند. اگرچه اجرای فیلم از کمال فاصله دارد، اما باید ایده‌ی جالب آن را تحسین کرد.

پیکی بلایندرز؛ ۱۵ نقش‌آفرینی برتر کیلین مورفی بر اساس امتیاز IMDb

۱۵. مرداب آبی ( The Blue Lagoon )

سال تولید: ۱۹۸۰

۱۹۸۰ کارگردان: رندل کلایسر

رندل کلایسر بازیگران: بروک شیلدز، کریستوفر اتکینز، لئو مک‌کرن، ویلیام دنیلز

بروک شیلدز، کریستوفر اتکینز، لئو مک‌کرن، ویلیام دنیلز امتیاز راتن تومیتوز: ۱۲ از ۱۰۰

۱۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۳۱ از ۱۰۰

۳۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۸ از ۱۰

یکی از داستان‌های اصلی و اساسی در مورد جنسیت و رشد در یک جزیره‌ی متروکه، «مرداب آبی» است. این فیلم برای نسل‌ها یکی از پایه‌های اصلی این ژانر بوده است و تعداد زیادی اقتباس‌های مختلف در طول سال‌ها از آن ساخته شده. نسخه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ به راحتی یکی از موفق‌ترین و قابل تشخیص‌ترین نسخه‌های این داستان است که بروک شیلدز و کریستوفر اتکینز را به عنوان امیلین و ریچارد به مخاطبان معرفی می‌کند؛ دو کودک که در یک جزیره‌ی گرمسیری کاملا کشتی‌شکسته شده و گیر افتاده‌اند. همان‌طور که آن‌ها به زندگی جدید خود در این جزیره عادت می‌کنند و زندگی جدیدی می‌سازند، به آرامی به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند. «مرداب آبی» کار خوبی در اقتباس از تم‌ها و میراث رمان کلاسیک به صفحه‌ی نقره‌ای انجام می‌دهد و تصویری قدرتمند و بی‌زمان از عشق و قداست جوانی، بدون توجه به شرایط ترسیم می‌کند. اگرچه این فیلم در مورد گم شدن در جزیره قطعاً به داشتن سطوحی از احساسات و سطحی‌بودن که برای این نوع فیلم‌های ماجراجویی دهه‌ی ۸۰ بیشتر رایج بود، متهم است، نقاط قوت و دستاوردهای غیرقابل انکار رمان اصلی به این اقتباس کمک می‌کند تا آزمون زمان را تحمل کند.

۱۴. شش روز، هفت شب ( Six Days, Seven Nights )

سال تولید: ۱۹۹۸

۱۹۹۸ کارگردان: ایوان رایتمن

ایوان رایتمن بازیگران: هریسون فورد، آن هیش، دیوید شویمر، تمورا موریسون

هریسون فورد، آن هیش، دیوید شویمر، تمورا موریسون امتیاز راتن تومیتوز: ۳۸ از ۱۰۰

۳۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۱ از ۱۰۰

۵۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۹ از ۱۰

فیلم «شش روز، هفت شب» موقعیت‌های معمول فیلم‌های بقا در جزیره‌ی متروکه را ترکیب می‌کند و آن‌ها را در یک فیلم قرار می‌دهد: دزدان دریایی و سقوط هواپیما. هریسون فورد نقش خلبان چارتر بدخلق و منزوی را بازی می‌کند که برای پرواز به تاهیتی استخدام شده است. به زودی، این فیلم به داستان یک زوج تبدیل می‌شود که در یک جزیره گیر افتاده‌اند و به شدت تلاش می‌کنند تا زنده بمانند. هواپیمای این زوج در طول یک طوفان در یک جزیره‌ی غیرمسکونی سقوط می‌کند و این دو نفر برای بقا به هم می‌پیوندند. شیمی بین فورد و هیش در صحنه چیزی است که این فیلم ناقص را بسیار سرگرم‌کننده می‌کند. هر دوی این بازیگران نقش‌های خود را به خوبی بازی می‌کنند و در نهایت به رابطه‌ای جذب می‌شوند که مخاطبان انتظار آن را نداشته‌اند. این دو در این فیلم در مورد گم شدن در جزیره با محیط، مارها و دزدان دریایی مبارزه می‌کنند.

۱۵ فیلم برتر هریسون فورد؛ نجاری که ستاره‌ سینما شد (پرتره‌ یک بازیگر)

۱۳. خانواده‌ی سوئیسی رابینسون ( Swiss Family Robinson )

سال تولید: ۱۹۶۰

۱۹۶۰ کارگردان: کن آناکین

کن آناکین بازیگران: جان میلز، دوروتی مک‌گوایر، جیمز مک‌آرتور، جنت مونرو

جان میلز، دوروتی مک‌گوایر، جیمز مک‌آرتور، جنت مونرو امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۱ از ۱۰۰

۶۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

فیلم «خانواده‌ی سوئیسی رابینسون» یک فیلم ماجراجویی خانوادگی کلاسیک است که داستان خانواده‌ی شجاع سوئیسی رابینسون‌ها را دنبال می‌کند. آن‌ها در سفری به گینه نو برای فرار از جنگ‌های ناپلئونی، توسط دزدان دریایی مورد حمله قرار می‌گیرند و در یک جزیره‌ی غیرمسکونی گیر می‌افتند. آن‌ها تنها خودشان و سگ‌های خانگی‌شان را دارند و مجبور هستند به نام بقا هر کاری که می‌توانند برای مبارزه با محیط جدید و ایجاد یک خانه‌ی جدید انجام دهند. با این حال، درست زمانی که آن‌ها شروع به پیدا کردن جای پای خود در خانه‌ی جدید جزیره‌ای خود می‌کنند، به نظر می‌رسد که دزدان دریایی برای اتمام کار بازگشته‌اند. «خانواده‌ی سوئیسی رابینسون» با استفاده از حیوانات واقعی و ساخته شدن در مقیاس وسیع که برای آن دوران کاملاً انقلابی بود، به راحتی به عنوان یکی از نمادین‌ترین فیلم‌های خانوادگی و ماجراجویی دوران خود برجسته شده است. با این حال، پویایی ساده‌ی خانوادگی و حس ماجراجویی دریایی به فیلم کمک کرده است تا در طول سال‌ها به یک کلاسیک برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شود. اگرچه این فیلم در مورد گم شدن در جزیره نقاط ضعف زیادی هم دارد، اما نمی‌توان از هنجارشکنی‌های آن در زمان اکران چشم‌پوشی کرد.

۱۲. اخاذی (Extortion)

سال تولید: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: فیل والکن

فیل والکن بازیگران: ایون بیلی، بتانی جوی لنز، برخد عبدی، دنی گلاور

ایون بیلی، بتانی جوی لنز، برخد عبدی، دنی گلاور امتیاز راتن تومیتوز: ۵۳ از ۱۰۰

۵۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۲ از ۱۰

چه اتفاقی می‌افتد وقتی کسی برای نجات شما از یک جزیره‌ی متروکه می‌آید، اما فقط اگر به او یک میلیون دلار بدهید؟ یکی از فیلم‌های جزیره‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته «اخاذی» است. این فیلم داستان یک سفر پرمخاطره و پر از اضطراب از غریزه‌های قهرمان برای بقا و نجات خانواده‌اش را روایت می‌کند. ایون بیلی نقش قهرمانی به نام کوین را ایفا می‌کند با نبوغ فوق‌العاده‌ی یک مرد که چیزی برای از دست دادن ندارد. شخصیت او دقیقا نقطه‌ی مقابل شخصیت شرور فیلم با بازی برخد عبدی قرار می‌گیرد. این فیلم در مورد گم شدن در جزیره، مردان را به عنوان دو روی یک سکه نشان می‌دهد، هر دو تلاش می‌کنند تا خانواده‌هایشان زنده بمانند، اما یکی حاضر است یک قدم بیشتر بردارد. هر صحنه به سمت پایان با ترس بیشتری همراه می‌شود، زیرا منتظر می‌مانید ببینید کوین برای اطمینان از بازگشت خانواده‌اش به خانه چه کاری انجام خواهد داد.

۱۱. دورافتاده ( Sweetheart )

سال تولید: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: جی. دی. دیلار

جی. دی. دیلار بازیگران: کرسی کلمونز، اموری کوئن، هانا مانگان لاورنس، بندیکت ساموئل

کرسی کلمونز، اموری کوئن، هانا مانگان لاورنس، بندیکت ساموئل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

۷۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۸ از ۱۰

در حالی که بسیاری از فیلم‌های جزیره‌ای از آن جای که شخصیت‌هایشان سعی دارند از جزیره بگریزند، اجرای خود را با حس ماجراجویی یا درام دنبال می‌کنند، «دورافتاده» یکی از معدود فیلم‌هایی است که به جای آن از یک رویکرد ترسناک استفاده می‌کند. این فیلم داستان جنی (کرسی کلمونز) را دنبال می‌کند؛ زنی که به یک جزیره‌ی گرمسیری کوچک رسیده و در مبارزه برای بقا کاملاً تنها است. علاوه بر زنده ماندن در برابر عناصر معمولی که هر روز با آن‌ها مواجه می‌شود، او مجبور است با یک نیروی وحشیانه و مرموز که هر شب در جزیره ظاهر می‌شود هم مقابله کند. «دورافتاده» را به راحتی می‌توان یکی از فیلم‌های کمتر مورد توجه در دسته‌بندی بقا دانست. این فیلم به خوبی ترس و وحشت از گیر افتادن در یک جزیره با یک موجود ترسناک را به تصویر می‌کشاند. این فیلم به راحتی یکی از تجربیات منحصر به فرد سینمایی است، نه تنها به عنوان یک فیلم در مورد گم شدن در جزیره، بلکه حتی به عنوان یک فیلم ترسناک.

۱۰. ماداگاسکار ( Madagascar )

سال تولید: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: اریک دارنل، تام مک‌گرت

اریک دارنل، تام مک‌گرت بازیگران: بن استیلر، کریس راک، دیوید شویمر، جیدا پینکت اسمیت

بن استیلر، کریس راک، دیوید شویمر، جیدا پینکت اسمیت امتیاز راتن تومیتوز: ۵۵ از ۱۰۰

۵۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۷ از ۱۰۰

۵۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

فیلم «ماداگاسکار» با گرفتن فرضیه‌ی کلاسیک جزیره‌ی متروکه و تبدیل آن به یک تجربه‌ی انیمیشنی سرشار از فرهنگ عامه که برای مخاطبان در تمام سنین مناسب است، بلافاصله به یک موفقیت جهانی تبدیل شد که دنباله‌ها و اسپین‌آف‌های متعددی را به دنبال داشت. این فیلم داستان گروهی از حیوانات را دنبال می‌کند که زندگی ساده و راحتی در باغ وحش پارک مرکزی نیویورک داشته‌اند، اما وقتی گورخر مارتی آرزوی زندگی در طبیعت وحشی را دارد، گروه در یک تعقیب و گریز وحشیانه قرار می‌گیرند که در نهایت آن‌ها را در جزیره‌ی ماداگاسکار گیر می‌اندازد. همان‌طور که آن‌ها سعی می‌کنند به محیط جدید خود عادت کنند، طولی نمی‌کشد که غرایز حیوانی آن‌ها شروع به بروز پیدا کردن می‌کند. مانند بسیاری از فیلم‌های انیمیشنی اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، دلیل فروش اصلی و مزیت این فیلم صداپیشگان درجه‌ی یک آن هستند؛ از جمله بن استیلر، کریس راک، جیدا پینکت اسمیت و دیوید شویمر. با این حال، حتی با این که دنباله‌ها جزیره‌ی ماداگاسکار را به عنوان محل رخ دادن وقایع رها کرده‌اند، تأثیر و میراث فیلم اصلی و فرضیه‌ی جزیره‌ی متروکه‌ی آن هنوز هم به شدت توسط طرفداران و مخاطبان احساس می‌شود.

۹. سالار مگس‌ها ( Lord of the Flies )

سال تولید: ۱۹۹۰

۱۹۹۰ کارگردان: هری هوک

هری هوک بازیگران: بالتازار گتی، کریس فور، جیمز بج دیل، باب پک

بالتازار گتی، کریس فور، جیمز بج دیل، باب پک امتیاز راتن تومیتوز: ۵۵ از ۱۰۰

۵۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۹ از ۱۰۰

۴۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

«سالار مگس‌ها» به جنبه‌ی تاریک‌تر انسانیت و غرایز حیوانی خالصی که حتی در مدرن‌ترین انسان‌ها وجود دارد، می‌پردازد و معمولا در فهرست فیلم‌هایی که قصه‌شان در جزیره اتفاق می‌افتد، حضور ثابتی دارد. داستان فیلم حول محور گروهی از پسران مدرسه‌ای می‌چرخد که هواپیمای تخلیه‌کننده‌ی آن‌ها از آسمان سرنگون می‌شود. آن‌ها در یک جزیره گیر می‌افتند و سعی می‌کنند بر خود حکومت کنند؛ جکومتی که نتایج فاجعه‌باری همراه دارد. هر یک از پسران نماینده‌ی جنبه‌ای متفاوت از جامعه، اخلاق و سیاست هستند؛ چه رهبر کاریزماتیک، رالف و آرزوهای او برای یک انسانیت بهتر، یا جک، خودخواه خشونت‌آمیز که معتقد است همه باید برای خودشان بجنگند. در حالی که این فیلم در مورد گم شدن در جزیره برخی از نکات مهم کتابی که بر اساس آن ساخته شده را از دست می‌دهد، هنوز هم تماشای آن جذاب است.

۸. ساحل ( The Beach )

سال تولید: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ کارگردان: دنی بویل

دنی بویل بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، تیلدا سوئینتون، ویرجین لدوین، رابرت کارلایل

لئوناردو دی‌کاپریو، تیلدا سوئینتون، ویرجین لدوین، رابرت کارلایل امتیاز راتن تومیتوز: ۲۱ از ۱۰۰

۲۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۳ از ۱۰۰

۴۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

فیلم «ساحل» لحن بسیار تاریک‌تری نسبت به اکثر فیلم‌های جزیره‌ای دارد. این فیلم داستان ریچارد، یکی از شخصیت‌های کمتر شناخته شده‌ی لئوناردو دی‌کاپریو، را دنبال می‌کند که می‌خواهد از زندگی خسته‌کننده‌ی خود فرار کند و به دنبال بهشت گمشده‌ی کامل خود دور جهان سفر کند. او نقشه‌ای دریافت می‌کند که به یک «بهشت گرمسیری» منتهی می‌شود و با یک زوج فرانسوی به این جزیره می‌پیوندد. این جامعه‌ی کوچک به جای آن که بهشت باشد، به نوعی زندان جزیره‌ای تبدیل می‌شود که توسط زنی اداره می‌شود که مردم را برای کار کردن به نفع خودش جمع می‌کند. ریچارد وقتی که به افراد بیرونی درباره‌ی نقشه می‌گوید باعث سقوط جزیره می‌شود. او همچنین چندین بار سعی می‌کند فرار کند و با هر تلاش برای فرار همیشه منجر به آسیب یا مرگ کسی می‌شود و هرگز متوجه نمی‌شود که تمایلات خودشیفتگی او باعث رسیدن آسیب بیشتر به جامعه‌ی جزیره شده است. در حالی که «ساحل» دارای برخی نقص‌های قابل توجه مانند بازیگری ضعیف دی‌کاپریو است، فرضیه‌ی جالب و محیط زیبای آن باعث می‌شود که ارزش دیدن داشته باشد.

۱۰ فیلم‌ برتر لئوناردو دی‌کاپریو؛ ستاره‌ای که از غرق شدن نجات پیدا کرد

۷. مثلث غم ( Triangle of Sadness )

سال تولید: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ کارگردان: روبن اوستلوند

روبن اوستلوند بازیگران: هریس دیکینسون، شارلبی دین، وودی هارلسون، دالی دی. لئون

هریس دیکینسون، شارلبی دین، وودی هارلسون، دالی دی. لئون امتیاز راتن تومیتوز: ۷۲ از ۱۰۰

۷۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۳ از ۱۰۰

۶۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

فیلم «مثلث غم» که نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم اسکار شده است، تلاش می‌کند تا فرهنگ طبقه‌ی مرفه را به طور کامل نابود کند. این فیلم یک سفر بسیار گران‌قیمت را نشان می‌دهد که به طور کامل از کنترل خارج می‌شود، زیرا همه چیز به واسطه‌ی یک سری هرج و مرج و ویرانی بی‌پایان مختل می‌شود. مسافران به زودی خود را در یک جزیره‌ی متروکه می‌یابند، بدون این که هیچ یک از آن‌ها مهارت‌های لازم برای بقا در وضعیت خود را داشته باشند. به زودی، وظیفه‌ی حفظ بقا به ابیگیل (دالی دی. لئون)، یک زن نظافتچی در کشتی، واگذار می‌شود و او باید نقش رهبری را برای تلاش برای بقا در جزیره بر عهده بگیرد. در حالی که تنها نیمه‌ی دوم این فیلم به جزیره‌ی متروکه اختصاص دارد، دشوار است که تأثیر تاریک و خنده‌دار این فیلم و تحسینی که از منتقدان و مخاطبان دریافت کرده است را انکار کرد، این فیلم در مورد گم شدن در جزیره نشان‌دهنده‌ی یک تصویر طنزآمیز شگفت‌انگیز از چرخه‌ی وحشیانه‌ی قدرت و کنترل است. سبک خاص کارگردان، روبن اوستلوند از کمدی و طنز مرزی با دیالوگ‌های مداوم خنده‌دار و یک پایان بی‌نقص، در یک محیط جزیره‌ای متروکه به خوبی کار می‌کند. این فیلم به راحتی به موفق‌ترین فیلم کارنامه‌ی او تبدیل شده است و در سال‌های آینده به تحسین و قدردانی بیشتری خواهد رسید.

۶. مرد ارتشی سوئیسی ( Swiss Army Man )

سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: دانیل‌ها

دانیل‌ها بازیگران: دنیل ردکلیف، پل دینو، مری الیزابت وینستد، ماریکا کاسیل

دنیل ردکلیف، پل دینو، مری الیزابت وینستد، ماریکا کاسیل امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳ از ۱۰۰

۷۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

فیلم «مرد ارتشی سوئیسی» از دانیل‌ها (دانیل کوان و دانیل شاینرت) یک فیلم عجیب و غریب درباره‌ی مردی به نام هنک (پل دینو) است که در یک جزیره‌ی متروکه گیر افتاده و در آستانه‌ی تسلیم شدن است؛ تا این که یک جسد پیدا می‌کند. این فقط یک جسد نیست، بلکه یک جسد جادویی است که توسط دانیل ردکلیف بازی می‌شود و به زودی به نزدیک‌ترین دوست قهرمان تبدیل می‌گردد. این فیلم یک ماجراجویی دلگرم‌کننده و اغلب سوررئال را به تصویر می‌کشاند که ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما کسانی که طنز عجیب و غریب و جنبه‌های عجیب و غریب را دوست دارند باید آن را به عنوان یک تماشای ضروری در نظر بگیرند. این یک فیلم فوق‌العاده است که هنجارها را به چالش می‌کشد و نشانه‌ای است از آن چه دانیل‌ها قبل از شاهکار برنده‌ی اسکار خود، «همه‌چیز، همه‌جا، به یک‌باره» (Everything Everywhere All at Once)، قادر به انجام آن بودند.

۵. لاک‌پشت قرمز ( The Red Turtle )

سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: مایکل دودوک دی‌ویت

مایکل دودوک دی‌ویت بازیگران: باپتیست گوی، امانوئل گاریجو، باربارا برتا، ماد برتناکس

باپتیست گوی، امانوئل گاریجو، باربارا برتا، ماد برتناکس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

فیلم «لاک‌پشت قرمز» از استودیو جیبلی، به کارگردانی میشائل دودوک دی‌ویت، داستان احساسی یک کشتی‌شکسته را دنبال می‌کند که خود را در یک جزیره‌ی متروکه می‌یابد. هر بار که او سعی می‌کند فرار کند، توسط یک لاک‌پشت قرمز مرموز و بزرگ متوقف می‌شود. به زودی، لحظات جادویی به او کمک می‌کند تا ارتباط عمیق‌تر خود با لاک‌پشت و جزیره را درک کند. علاوه بر تصاویر خیره‌کننده‌ی این فیلم انیمیشنی، چیزی که «لاک‌پشت قرمز» را متمایز می‌کند، فقدان عمدی دیالوگ در طول فیلم است. در عوض، از نشانه‌های بصری، موسیقی و یک داستان ساده برای ایجاد یک تجربه‌ی تماشایی کاملاً منحصر به فرد استفاده می‌شود که به راحتی می‌تواند تماشاگران را با اشک در چشمانشان رها کند. این فیلم نامزد دریافت اسکار بهترین انیمیشن شد، اما نتوانست آن را به دست آورد. جایزه‌ی ویژه‌ی نگاه نو از جشنواره‌ی فیلم کن فرانسه به این انیمیشن رسید.

۴. نبرد سلطنتی ( Battle Royale )

سال تولید: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ کارگردان: کینجی فوکاساکو

کینجی فوکاساکو بازیگران: تاتسویا فوجیوارا، آکی مائدا، ماسانوبو آندو، کو شیباساکی

تاتسویا فوجیوارا، آکی مائدا، ماسانوبو آندو، کو شیباساکی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

فیلم «نبرد سلطنتی»، فیلم اصلی بازی مرگ قبل از بلاک‌باسترهایی مانند «بازی‌های گرسنگی» (The Hunger Games) و نمایش‌های تلویزیونی محبوبی مانند «بازی مرکب» (Squid Game) بود؛ این فیلم در مورد گم شدن در جزیره یک فیلم کلاسیک ژاپنی به کارگردانی کینجی فوکاساکو است. این فیلم سرنوشت‌های پیچیده‌ی یک کلاس از دانش‌آموزان دبیرستانی را دنبال می‌کند که به یک بازی مرگبار بقا در یک جزیره‌ی متروکه پرتاب می‌شوند. به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های بقا در جزیره، فیلم کار فوق‌العاده‌ای در به تصویر کشیدن موقعیت‌های واقعاً وحشتناک انجام می‌دهد که تماشاگران را وادار می‌کند دیدگاه‌های خود در مورد اخلاقیات را زیر سوال ببرند. این واقعیت که شخصیت‌های جوان در مرکز توجه هستند، هر صحنه‌ی اکشن را به یک صحنه‌ی پرمخاطره و پرتنش تبدیل می‌کند و این صحنه‌ها تا پایان تاریک فیلم ادامه می‌یابند.

۳. جزیره‌ی سگ‌ها ( Isle of Dogs )

سال تولید: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: وس اندرسن

وس اندرسن بازیگران: برایان کرانستون، بیل موری، جف گلدبلوم، اسکارلت جوهانسون

برایان کرانستون، بیل موری، جف گلدبلوم، اسکارلت جوهانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

فیلم «جزیره‌ی سگ‌ها» به کارگردانی وس اندرسن یک فیلم انیمیشنی استاپ موشن شگفت‌انگیز است که تماشاگران را به نسخه‌ای ضد آرمان‌شهری از ژاپن در آینده منتقل می‌کند، جایی که همه‌ی سگ‌ها به دلیل شیوع یک بیماری به یک جزیره‌ی زباله فرستاده می‌شوند. در نهایت، یک پسر جوان به نام آتاری تصمیم می‌گیرد به جزیره برود تا سگ گمشده‌ی خود را پیدا کند. در آن‌جا، او با گروهی از سگ‌های مفید با رهبری چیف روبرو می‌شود. در سفر خود، گروه عجیب به زودی یک توطئه‌ی بزرگ را کشف می‌کنند که می‌تواند سرنوشت سگ‌ها را تغییر دهد. با توجه به این که جزیره پر از زباله است و سگ‌ها به تازگی به آن‌جا نقل مکان کرده‌اند، یا به آن‌جا پرتاب شده‌اند، این فیلم در مورد گم شدن در جزیره به عنوان یک فیلم جزیره‌ی متروکه محسوب می‌شود. طرفداران فیلم‌های وس اندرسن احتمالاً قبلاً این فیلم را دیده‌اند، اما حتی کسانی که با کارهای او آشنا نیستند نیز احتمالاً از شخصیت‌های عجیب و غریب، موسیقی پرانرژی و داستان دلگرم‌کننده‌ی «جزیره‌ی سگ‌ها» لذت خواهند برد.

اندرسن هنگام ساخت این انیمیشن از فیلم‌های کوروساوا، میازاکی و انیمه‌های ژاپنی الهام گرفت. این فیلم افتتاح‌کننده‌ی شصت و هشتمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم برلین بود و اندرسن توانست جایزه‌ی خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را از این جشنواره دریافت نماید. این فیلم برای انیمیشن، کارگردانی، موسیقی، صداپیشگی و داستان درخشان‌اش توانست تحسین منتقدان را برانگیزاند. این فیلم در دو رشته‌ی بهترین انیمیشن و بهترین موسیقی متن هم نامزد اسکار شد، اما نتوانست به این جایزه دست پیدا کند. بعد از این که این انیمیشن در ۱۵ فوریه‌ی ۲۰۱۸ در جشنواره‌ی فیلم برلین پخش شد، در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۸ در ایالات متحده‌ی آمریکا به شکلی محدود اکران شد و سپس در تاریخ ۱۳ آپریل همان سال به اکران عمومی در آمد. حلقه‌ی منتقدان فیلم سن‌ دیه‌گو، حلقه‌ی منتقدان فیلم دالاس و حلقه‌ی منتقدان فیلم تورنتو جایزه‌ی بهترین انیمیشن را به «جزیره‌ی سگ‌ها» اهدا کردند.

۲. کشتی‌شکسته روی ماه (Castaway on the Moon)

سال تولید: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ کارگردان: لی هه جون

لی هه جون بازیگران: جونگ جه یونگ، جونگ ریو وون، جانگ سو سون، لی سانگ هون

جونگ جه یونگ، جونگ ریو وون، جانگ سو سون، لی سانگ هون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

در کمدی رمانتیک جادویی کره‌ای،«کشتی‌شکسته روی ماه»، مردی ناامید که با بدهی‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کند، تصمیم می‌گیرد با پریدن به رودخانه‌ی هان به زندگی خود پایان دهد. دنیای او زمانی تکان می‌خورد که بیدار می‌شود و خود را در یک جزیره‌ی متروکه در وسط رودخانه‌ی سئول می‌یابد. او جزیره را جست‌وجو می‌کند و چیزی جز گیاهان و پوشش گیاهی پیدا نمی‌کند و شروع به لذت بردن از زمان تنهایی خود در آن‌جا می‌کند و تصمیم می‌گیرد بماند. حتی اگر سخت باشد، او هر چیزی را بهتر از نگرانی‌های زندگی شهری می‌داند. فیلم زمانی تغییر می‌کند که کیم شروع به ارسال درخواست کمک و تبادل پیام با زنی می‌کند که او را هنگام عکاسی از ماه دیده است. جونگ جه ونگ نقش کیم ناامید را به طرز دلگرم‌کننده‌ای بازی می‌کند که سخت است برای پایان خوشی که او آرزو دارد، امیدوار نباشید.

این فیلم توانست جایزه‌ی ویژه‌ی هیأت داوران و جایزه‌ی برنز منتخب تماشاچیان را از چهاردهمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم بین‌المللی فانتازیا دریافت نماید. نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم‌های آسیایی نیویورک هم جایزه‌ی منتخب مخاطبان خود را به این فیلم اهدا کرد. سال ۲۰۱۱ شرکت سی‌جی اینترتینمنت اعلام کرد که قرار است یک بازسازی آمریکایی از این فیلم ساخته شود؛ قرار شد مایکل گلدباخ در این بازسازی فیلم‌نامه‌نویس باشد و مارک واترز کارگردانی را به عهده بگیرد. این فیلم در گیشه چندان موفق نبود و در حالی که با بودجه‌ی ۵ میلیون دلاری ساخته شد، تنها کمی بیش از ۳ میلیون دلار فروخت.

۱. دورافتاده ( Cast Away )

سال تولید: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ کارگردان: رابرت زمیکس

رابرت زمیکس بازیگران: تام هنکس، هلن هانت، نیک سیرسی، لری وایت

تام هنکس، هلن هانت، نیک سیرسی، لری وایت امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

۷۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

فیلم «دورافتاده» یک فیلم در مورد گم شدن در جزیره است که به عنوان پیشگام در میان فیلم‌های مربوط به گیر افتادن در یک جزیره شناخته می‌شود. تام هنکس به طرز درخشانی فیلم را به تنهایی در یکی از نقش‌های افسانه‌ای خود روی دوش‌هایش حمل می‌کند. فیلم «دورافتاده» شخصیت چاک و تنهایی او را پس از سقوط هواپیما در اقیانوس آرام جنوبی دنبال می‌کند. چاک نه تنها در سفر چهار ساله‌ی خود در جزیره متروکه کمی دیوانه می‌شود، بلکه حتی یک دوست جدید برای خود می‌سازد. محبوب‌ترین شخصیت فیلم ویلسون است؛ یک توپ والیبال که چاک آن را با اثر دست خونین نمادین خود به یک همراه تبدیل می‌کند. در واقع، دلخراش‌ترین بخش فیلم تماشای مبارزه‌ی بی‌پایان چاک نیست، بلکه زمانی است که او ویلسون بیچاره را به واسطه‌ی امواج در طول فرار نهایی خود از دست می‌دهد.

«دورافتاده» با توجه به بودجه‌ی ۹۰ میلیون دلاری‌اش، توانست در گیشه بیش از ۴۲۹.۵ میلیون دلار بفروشد و تبدیل به سومین فیلم پرفروش سال ۲۰۰۰ شود. این فیلم در ۲ رشته نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شد، اما هنکس نتوانست این جایزه را به دست آورد و اسکار بهترین صدا هم آن سال به فیلم «گلادیاتور» (Gladiator) رسید. هنکس برای درخشش‌اش در این فیلم نامزد دریافت جایزه‌ی بفتای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد هم شد و توانست گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در یک فیلم درام را به دست آورد. این فیلم برای نخستین‌بار در ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۰ به اکران عمومی رسید.

منبع: collider

نوشته ۱۶ فیلم برتر درباره‌ی گم شدن در جزیره‌ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala