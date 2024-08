۱۰ فیلم جنگی درباره حمله آمریکا به عراق و افغانستان که باید ببینید

۱. منطقه‌ی سبز ( Green Zone )

سال تولید: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: پل گرینگرس

پل گرینگرس بازیگران: مت دیمون، گرگ کینر، برندن گلیسون، ایمی رایان

مت دیمون، گرگ کینر، برندن گلیسون، ایمی رایان امتیاز راتن تومیتوز: ۵۳ از ۱۰۰

۵۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۳ از ۱۰۰

۶۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

کارگردان سری فیلم‌های بورن، پل گرینگرس و مت دیمون برای فیلم دلهره‌آور و اکشن محصول سال ۲۰۱۰ یعنی «منطقه‌ی سبز» که یکی از فیلم‌های جنگی آمریکایی که وقایع آن در افغانستان رخ می‌دهند است دوباره با یک‌دیگر همکاری کردند. دیمون در این فیلم نقش رئیس افسران ارتش ایالات متحده، روی میلر را بازی می‌کند که به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه‌ی سبز بغداد است. این فیلم بر اساس کتاب غیر داستانی محصول سال ۲۰۰۶، «زندگی امپراتوری در شهر زمرد»، نوشته‌ی راجیو چاندراسکاران ساخته شده است که زندگی در منطقه‌ی سبز در طول تهاجم سال ۲۰۰۳ به عراق را مستند کرده است. در حالی که جنگ در افغانستان به خوبی مستند شده است، آمریکایی‌ها هنوز نیمی از حقیقت آن چه در آن‌جا رخ داده است را هم نمی‌دانند. پس از اعلام پیروزی دولت بوش در افغانستان، آن‌ها به انتقال جنگ علیه ترور به عراق پرداختند؛ جایی که اتهامات سلاح‌های کشتار جمعی تیتر خبرها شد. این فیلم وقایعی را که منجر به توطئه‌ی مربوط به عدم وجود این سلاح‌ها در کشور عربی شد، بازگو می‌کند. این فیلم با بودجه‌ی ۱۰۰ میلیون دلاری ساخته شد و در نهایت به فروش ۹۴.۹ میلیون دلاری رسید.

۲. قلعه‌ی شنی (Sand Castle)

سال تولید: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: فرناندو کویمبرا

فرناندو کویمبرا بازیگران: نیکولاس هولت، هنری کویل، لوگان مارشال-گرین، گلن پاول

نیکولاس هولت، هنری کویل، لوگان مارشال-گرین، گلن پاول امتیاز راتن تومیتوز: ۴۷ از ۱۰۰

۴۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۵ از ۱۰۰

۴۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

«قلعه‌ی شنی» یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های نیکلاس هولت را به عنوان سرباز ارتش ایالات متحده، مت اوکر، به نمایش می‌گذارد که وظیفه دارد آب را به یک روستا در عراق، پس از این که توسط یک بمب نابود شده است، بازگرداند . این فیلم نگاهی جالب به کسی دارد که نمی‌خواهد سرباز باشد و این نکته که چگونه تجربه‌ی جنگ می‌تواند شما را برای همیشه تغییر دهد. «قلعه‌ی شنی» را فرناندو کویمبرا کارگردانی کرده و فیلم‌نامه‌ی آن را کریس روسنر نوشته است؛ نویسنده‌ای که از تجربیات خود به عنوان سرباز در عراق الهام گرفته. جنگ یک تجارت زشت است که توسط انسان‌های واقعی اداره می‌شود؛ انسان‌هایی که باید در اوج نبرد تصمیم‌گیری کنند. سرباز اوکر یک انتخاب می‌کند و مانند یک انسان در جایی که نیاز به ذهنیت جنگجو دارد، دست به عمل می‌زند. داستان این سرباز یک داستان معمولی نیست، زیرا فقط بعضی از نیروها انتخاب می‌کنند که بسازند به جای این که نابود کنند؛ حتی اگر این سازندگی به معنای تبدیل شدن آن‌ها به هدفی برای افرادی باشد که می‌خواهند آن‌ها را به هر قیمتی از سرزمین خود بیرون کنند.

۳. ماشین جنگ ( War Machine )

سال تولید: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: دیوید میشد

دیوید میشد بازیگران: برد پیت، آنتونی مایکل هال، توفر گریس، ویل پولتر

برد پیت، آنتونی مایکل هال، توفر گریس، ویل پولتر امتیاز راتن تومیتوز: ۴۸ از ۱۰۰

۴۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶ از ۱۰

برد پیت در فیلم کمدی «ماشین جنگ» که یکی از فیلم‌های جنگی آمریکایی که وقایع آن در افغانستان رخ می‌دهند می‌باشد، مثل همیشه به یادماندنی است. این فیلم توسط دیوید میشد نوشته و کارگردانی شده و استعدادهای توفر گریس، ویل پولتر و جان ماگارو را به نمایش می‌گذارد. «ماشین جنگ» درباره‌ی ژنرال چهار ستاره گلن مک‌ماهون (پیت) و تیم او است که در حال آماده‌سازی ارزیابی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. این فیلم اقتباسی تخیلی از کتاب غیر داستانی «اپراتورها: داستان وحشی و ترسناک درونی جنگ آمریکا در افغانستان» نوشته‌ی مایکل هستینگز است درباره‌ی ژنرال استنلی مک‌کریستال. ساختن یک کمدی درباره‌ی جنگ در ابتدا خیلی خوب به نظر نمی‌رسد، اما قطع ارتباط کامل با واقعیت افرادی که سرنوشت سربازان را تعیین می‌کنند، منبع بی‌پایانی از طلاهای کمدی است. گلن مک‌ماهون در این فیلم یک شخصیت سورئال است، زیرا او به طور فعال از رهبری مدنی متنفر است و از رسانه‌ها برای تحریک ریاست جمهوری استفاده می‌کند. در حالی که فیلم برخی از حقایق را به خاطر داستان‌گویی تحریف می‌کند، هنوز هم تصور این نکته که این وقایع بر اساس تاریخ واقعی هستند سخت است. «ماشین جنگ» را نت‌فلیکس با بودجه‌ی ۶۰ میلیون دلاری ساخت.

۴. پاسگاه (The Outpost)

سال تولید: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: راد لوری

راد لوری بازیگران: اورلاندو بلوم، اسکات ایستوود، کلب لندری جونز، میلو گیبسون

اورلاندو بلوم، اسکات ایستوود، کلب لندری جونز، میلو گیبسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

۷۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

«پاسگاه» داستان کمتر شناخته شده‌ی پایگاه ارتش ایالات متحده، کامدش که بعداً به پاسگاه جنگی کیتینگ تغییر نام داد و نبرد کامدش را روایت می‌کند. کارگردان راد لوری کار فوق‌العاده‌ای در به تصویر کشیدن این روایت دلخراش از جنگ افغانستان و همبستگی بین سربازان انجام می‌دهد. بازیگران نام‌آشنا، از جمله اسکات ایستوود و اورلاندو بلوم، در این داستان پر از اکشن فوق‌العاده هستند. «پاسگاه» داستان نبرد کامدش را روایت می‌کند؛ نبردی با احتمال پیروزی تقریباً غیرممکن، جایی که ۵۳ نیروی عملیاتی ایالات متحده با ۳۰۰ شورشی دشمن جنگیدند و پیروز شدند. این فیلم پس‌زمینه‌ی سیاسی وقایعی را که منجر به عملیات شد و چگونگی تضاد شدید آداب و رسوم محلی مردم افغانستان با دیدگاه‌های آمریکایی را بررسی می‌کند. فیلم به خوبی طبیعت آشفته‌ی جنگ و چگونگی اعتقاد هر طرف به این که برای چیز درستی می‌جنگند را به تصویر می‌کشاند. این فیلم با بودجه‌ی ۵ میلیون دلاری ساخته شد و مانند سایر فیلم‌های جنگی آمریکایی که وقایع آن‌ها در افغانستان رخ می‌دهند، در گیشه با فروش ۲.۳ میلیون دلاری شکست خورد.

۵. ۱۲ نیرومند ( ۱۲ strong )

سال تولید: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: نیکولای فوسی

نیکولای فوسی بازیگران: کریس همسورث، مایکل شنون، مایکل پنیا، آستین استول

کریس همسورث، مایکل شنون، مایکل پنیا، آستین استول امتیاز راتن تومیتوز: ۵۰ از ۱۰۰

۵۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۴ از ۱۰۰

۵۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

پس از ۱۱ سپتامبر، آمریکا زمانی که انگشتان خود را به سمت اسامه بن لادن و طالبان نشانه رفت با فشار زیادی مواجه شد، زیرا کشور به وضوح اعلام کرد که پاسخ سریعی به حملات به برج‌های دوقلو خواهد داد. «۱۲ نیرومند» داستان اولین نیروهایی را که وارد خاک افغانستان شدند، روایت می‌کند. این فیلم داستان عملیاتی به رهبری گروه عملیاتی سبز بارتس (ODA) ۵۹۵ برای نفوذ به کشور را بازگو می‌کند. این فیلم توسط تد تالی نوشته و توسط نیکولای فوگلسیگ کارگردانی شده است. در این فیلم کریس همسورث، مایکل شانون و مایکل پنیا نقش‌آفرینی‌های درخشانی از خودشان به نمایش می‌گذارند. تهاجم ایالات متحده به افغانستان کاملاً به همان شکلی که در عملیات طوفان صحرا رخ داد، اتفاق نیفتاد. یک تیم ویژه برای ورود به کشور و ایجاد اتحاد با قبایلی که سال‌ها با القاعده و طالبان جنگیده‌اند، تشکیل شد. ODA ۵۹۵ ماشین‌های کشتار آموزش دیده بودند، اما آن‌ها بدون این که هیچ آموزشی در زمینه‌ی دیپلماسی دیده باشند، باید وارد بازی‌های سیاسی هم می‌شدند، چرا که خطر تهدید سلاح‌های دوربرد همیشه آمریکا را در منطقه‌ی خطر قرار می‌داد. این فیلم یکی از محدود فیلم‌های جنگی آمریکایی در افغانستان است که توانست در گیشه موفقیت‌آمیز ظاهر شود. «۱۲ نیرومند» که با بودجه‌ی ۳۵ میلیون دلاری ساخته شده بود، توانست در گیشه ۷۱.۱ میلیون دلار بفروشد.

۶. تیم کشتار (The Kill Team)

سال تولید: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: دن کراس

دن کراس بازیگران: نت وولف، آدام لانگ، اوزی ایخیله، الکساندر اسکارشگارد

نت وولف، آدام لانگ، اوزی ایخیله، الکساندر اسکارشگارد امتیاز راتن تومیتوز: ۷۰ از ۱۰۰

۷۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۰ از ۱۰۰

۶۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶ از ۱۰

«تیم کشتار» فیلمی است که به طور آزادانه بر اساس قتل‌های منطقه‌ی میوند ساخته شده است. کارگردان، دن کراس، همچنین یک مستند در همین موضوع تولید کرده است. این فیلم داستان یک سرباز جوان آمریکایی به نام اندرو بریگمن را روایت می‌کند که وقتی افسر مافوقش آن‌ها را مجبور به کشتن غیرنظامیان افغان می‌کند، از نظر اخلاقی دچار تضاد می‌شود. این داستان دلخراش، یک سرباز را در موقعیتی دشوار نشان می‌دهد. او خط ارتباطی باز با خانواده‌اش را حفظ می‌کند و آن‌ها سعی می‌کنند با تماس با بخش تحقیقات جنایی (CID) با تحقیق درباره‌ی افسر دیکس، عدالت را پیگیری کنند. جنگ یک تلاش بی‌رحمانه است و برخی از بدترین ویژگی‌های انسانی را در قالب میهن‌پرستان به نمایش می‌گذارد. طبیعت انسانی می‌تواند این مردان را در اوج نبرد فرا بگیرد و آن‌ها را به انجام کارهای وحشتناک وادار کند. برخی دیگر از اقدامات جنگ‌جوها خود آگاه هستند، اما آن‌ها در همان حال هم از آسیب رساندن به دیگران لذت می‌برند، فقط به این دلیل که آن‌ها را دشمن می‌دانند.

۷. تنها بازمانده ( Lone Survivor )

سال تولید: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: پیتر برگ

پیتر برگ بازیگران: مارک والبرگ، تیلور کیج، امیل هرش، بن فاستر

مارک والبرگ، تیلور کیج، امیل هرش، بن فاستر امتیاز راتن تومیتوز: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

«تنها بازمانده» یک فیلم بیوگرافی درباره‌ی یکی از اعضای نیروی دریایی ایالات متحده، مارکوس لوتترل، است. این فیلم بر اساس کتاب لوتترل با همین نام ساخته شده و مارک والبرگ در این فیلم نقش تنها بازمانده‌ی تیم شناسایی چهار نفره‌اش را بازی می‌کند. این فیلم داستان عملیات ناموفق بال‌های سرخ را روایت می‌کند و عمدتاً از دیدگاه مارکوس لوتترل، درجه‌دار اول، روایت می‌شود. «تنها بازمانده» برای دو جایزه‌ی اسکار در زمینه‌ی ویرایش صدا و ترکیب صدا نامزد شد، اما نتوانست هیچ‌کدام از این جوایز را به دست آورد. این فیلم که یکی از فیلم‌های جنگی آمریکایی در افغانستان است، واقعاً وحشت میدان نبرد را به خوبی به تصویر می‌کشاند. پیتر برگ ابتدا قرار بود این فیلم را سال ۲۰۰۷ کارگردانی کند، اما موفق نشد و سپس سال ۲۰۱۳ خودش این فیلم را احیا کرد. این فیلم در گیشه‌ی جهانی ۱۵۴ میلیون دلار درآمد کسب کرد در حالی که بودجه‌ی آن ۴۰ میلیون دلار بود. مارک والبرگ برای درخشش‌اش در این فیلم توانست جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در یک فیلم اکشن را از نوزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی انتخاب جوایز توسط منتقدان به دست اورد.

۸. مهلکه ( The Hurt Locker )

سال تولید: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: کاترین بیگلو

کاترین بیگلو بازیگران: جرمی رنر، آنتونی مکی، برایان کراتی، کریستیان کامارگو

جرمی رنر، آنتونی مکی، برایان کراتی، کریستیان کامارگو امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

«مهلکه» یک فیلم فوق‌العاده درباره‌ی یک واحد خنثی‌سازی مواد منفجره (EOD) است که در حالی که سعی می‌کنند بمب‌ها را خنثی کنند، توسط شورشیان مورد هدف قرار می‌گیرند. این فیلم سال ۲۰۰۸ با بازی آنتونی مکی و جرمی رنر، که هر دو در اجرای خود زبردست و حرفه‌ای هستند، به استرس‌های جنگ می‌پردازد. فیلم پس از مرگ رهبر واحد خنثی‌سازی مواد منفجره شروع می‌شود و به چگونگی برخورد اعضای گروه با این فقدان، رهبری جدید و بی‌پروایی و ریسک‌پذیری گروهبان ویلیام جیمز در خنثی‌سازی بمب‌ها می‌پردازد. در حالی که فیلم یک اثر تخیلی است، اما به خوبی قدرت لازم برای موفقیت در وظایف پر فشار را به تصویر می‌کشاند. خنثی‌سازی مواد منفجره یک شغل پر خطر است که جان‌ها را در میدان جنگ نجات می‌دهد. «مهلکه» شش جایزه‌ی اسکار از جمله اسکار بهترین فیلمنامه‌ی غیراقتباسی، بهترین فیلم و بهترین کارگردانی برای کاترین بیگلو را به ارمغان آورد. بیگلو با بردن اسکار بهترین فیلم تبدیل به اولین کارگردان زنی شد که این اسکار را به دست آورده است. «مهلکه» با وجود این که یکی از فیلم‌های جنگی آمریکایی در افغانستان است توانست در گیشه خیره‌کننده ظاهر شود؛ این فیلم با بودجه‌ی ۱۵ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه ۴۹.۲ میلیون دلار بفروشد. ۶ جایزه‌ی بفتا و ۳ نامزدی گلدن گلوب هم از دیگر افتخارات این فیلم هستند. حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک، لس‌آنجلس، بوستون و سن فرانسیسکو جایزه‌ی بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به این فیلم اهدا کردند. انجمن نویسندگان آمریکا هم جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی را به مارک بول برای «مهلکه» تقدیم کرد.

۹. تک‌تیرانداز آمریکایی ( American Sniper )

سال تولید: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: کلینت ایستوود

کلینت ایستوود بازیگران: یردلی کوپر، سینا میلر، لوک گریس، جک مک‌دورمن

یردلی کوپر، سینا میلر، لوک گریس، جک مک‌دورمن امتیاز راتن تومیتوز: ۷۲ از ۱۰۰

۷۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

۷۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

«تک‌تیرانداز آمریکایی» بدون شک یکی از محبوب‌ترین فیلم‌ها درباره‌ی جنگ‌های افغانستان و عراق است. این فیلم به طور آزادانه بر اساس زندگی‌نامه‌ی کریس کایل طی سال ۲۰۱۲ ساخته شده و داستان کایل، مرگبارترین تیرانداز در تاریخ نظامی ایالات متحده را روایت می‌کند. کایل به قدری شهرت پیدا کرد که در ارتش و در میان دشمنانش شناخته شده بود. در حالی که بحث‌های زیادی درباره این که آیا کایل این اعداد را بزرگ‌نمایی کرده است یا نه، وجود دارد، فیلم چهار دوره‌ی خدمت او در عراق و چگونگی از کنترل خارج شدن زندگی‌اش را دنبال می‌کند؛ زیرا سلامت روانی او پس از هر دوره بدتر می‌شود و او را ناتوان از ترک درگیری‌ها می‌کند.

همان‌طور که در برخی از بهترین تولیدات هم اتفاق می‌افتد، این فیلم مجبور به تحمل یک تغییر لحظه‌ی آخری شد که لحن فیلم را به کلی تغییر داد و احتمالاً آن را به همان اندازه که هست، عالی کرد. استیون اسپیلبرگ در ابتدا قرار بود این فیلم را کارگردانی کند، اما کلینت ایستوود قبل از اتمام مراحل انتخاب بازیگر جایگزین اسپیلبرگ شد. این فیلم شش نامزدی اسکار دریافت کرد؛ از جمله اسکار بهترین فیلم و بهترین بازیگر برای بازی بردلی کوپر در نقش کریس کایل و توانست اسکار بهترین تدوین صدا را به دست آورد. این فیلم همچنین موفق‌ترین فیلم سال ۲۰۱۴ در گیشه داخلی بود و حتی از فیلم‌های محبوبی مانند «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy) و «بازی‌های گرسنگی: اشتعال» (The Hunger Games: Catching Fire) هم با فروش بیش از ۵۴۷ میلیون دلاری‌اش پیشی گرفت. هیأت ملی بازبینی فیلم جایزه‌ی بهترین کارگردانی را برای «تک‌تیرانداز آمریکایی» به ایستوود داد.

۱۰. سی دقیقه پس از نیمه‌شب ( Zero Dark Thirty )

سال تولید: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: کاترین بیگلو

کاترین بیگلو بازیگران: جسیکا چستین، جیسون کلارک، جوئل اجرتون، شان ماهان

جسیکا چستین، جیسون کلارک، جوئل اجرتون، شان ماهان امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

دومین فیلم کاترین بیگلو در این لیست، «سی دقیقه پس از نیمه‌شب» است که به بررسی جزئیات شکار اسامه بن لادن توسط سیا می‌پردازد و یکی از بهترین فیلم‌های جنگی قرن ۲۱ به حساب می‌آید. این فیلم در حالی که بیشتر بر مردان و زنان در سازمان سیا تمرکز دارد و کمتر بر سربازان در میدان نبرد، نگاهی جذاب به شکار ده ساله و تاکتیک‌های پیچیده‌ای که در آن استفاده شد، دارد. این فیلم یک سال پس از مرگ اسامه بن لادن منتشر شد. در حالی که جزئیات واقعی عملیات نیزه‌ی نپتون هنوز محرمانه است، فیلم چندین روایت را برای به تصویر کشیدن واقعی‌ترین تصویر از وقایعی که منجر به لجستیک‌های پشت عملیات شد، جمع‌آوری می‌کند.

با توجه به این که ارتش همیشه به تولیدات هالیوود توجه دارد، می‌توان گفت این فیلم نزدیک‌ترین چیز به بازگویی وقایع حقیقی‌ای است که در شب سرنوشت‌ساز کشته شدن اسامه بن لادن رخ داد. این فیلم برای پنج جایزه‌ی اسکار نامزد شد و یکی را برنده شد؛ بهترین ویرایش صدا. این فیلم که یکی از فیلم‌های جنگی آمریکایی در افغانستان است با بودجه‌ی ۵۲.۵ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه بیش از ۱۳۲ میلیون دلار بفروشد. جسیکا چستین برای بازی در این فیلم توانست گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اصلی زن در یک فیلم درام را به دست آورد. حلقه‌ی منتقدان فیلم بوستون، نیویورک، شیکاگو و بسیاری دیگر از جشنواره‌هایی که در آن‌ها منتقدان برندگان را انتخاب می‌کنند، جایزه‌ی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اصلی زن را به «سی دقیقه پس از نیمه‌شب» دادند.

