هرآنچه باید درباره‌ی فیلم «بیگانه: رومولوس» بدانید

حماسه‌ی زنومورف مدت‌ها بود که هر بار طرفداران را ناراضی از پای فیلم‌ها بلند می‌کرد. با وجود آنکه «پرومتئوس» (Prometheus) و «بیگانه: پیمان» (Alien: Covenant) توانستند این فرنچایز را تا حدودی به مسیر سابق بازگردانند، اما فیلم‌های ناامیدکننده هم در میان آن‌ها پیدا می‌شود.

فیلم «بیگانه ۳» دیوید فینچر اساسا یک اشتباه بزرگ بود؛ مخصوصا با دستکاری‌های زیادی که استودیو در فیلم فینچر انجام داد. «بیگانه: رستاخیز» (Alien: Resurrection) ۱۹۹۷ آخرین حضور سیگورنی ویور در فرنچایز «بیگانه» بود که صحنه‌های جالبی داشت اما کارگردان فرانسوی ژان پیر ژونه نشان داد که بهترین گزینه برای کارگردانی این فیلم نبوده است. اگر هم بخواهیم سخت‌گیر باشیم حتی «پرومتئوس» و «بیگانه: پیمان» نیز به خاطر اساطیر و داستان پیچیده‌اشان حول منشأ زنومورف‌ها، سر بینندگان معمولی فرنچایز را به درد آوردند. از آن زمان تاکنون دیگر تنها امید طرفداران به «رومولوس» است تا بتواند فرنچایز را دوباره زنده کند.

اما امیدواری به این فیلم بی‌دلیل نیست و حتی در جای‌جای تریلر آن هم می‌توانید رد آشنای فیلم‌های «بیگانه» را ببینید که بی‌شک امید ما را نسبت به فیلم «بیگانه: رومولوس» بالاتر هم برده؛ از قاب ترسناکی که در آن دوربین رد چاله‌های خون روی زمین را دنبال می‌کند، تا صدای آژیر آشنا در پس‌زمینه، حمله‌ی دسته‌جمعی فیس‌هاگرها و تصویر کسی که چیز وحشتناکی از گلوی او خارج می‌شود و البته ثانیه‌ای هم زنومورف کلاسیک نشان داده می‌شود.

داستان فیلم «بیگانه: رومولوس» چیست؟

داستان فیلم «بیگانه: رومولوس» بین «بیگانه» (۱۹۷۹) ریدلی اسکات و «بیگانه‌ها» (۱۹۸۶) جیمز کامرون قرار می‌گیرد که در آن گروهی از دزدها مخفیانه به یک ایستگاه فضایی متروکه می‌روند تا تجهیزات ارزشمند آن را بدزدند. آن‌ها اما به زودی می‌فهمند که این ایستگاه فضایی، محلی برای انجام آزمایش‌های فوق سری روی زنومورف‌ها بوده است. قهرمان‌های داستان باید پیش از آنکه به کشتزاری برای تخم‌ریزی بیگانه‌ها تبدیل شوند، از ایستگاه فضایی فرار کنند.

سازندگان فیلم «بیگانه: رومولوس» اظهار داشته‌اند که می‌خواسته‌اند نقاط قوت دو فیلم اسکات و کامرون را با یکدیگر در هم آمیزند؛ عنصر وحشت فیلم ریدلی اسکات و عنصر اکشن از فیلم کامرون و حتی تریلر فیلم هم شباهت‌های زیادی بین «رومولوس» و فیلم‌های «بیگانه» و «بیگانه‌‌ها» نشان می‌دهد؛ مثل صحنه‌ای که در آن دوئین هیکس به ریپلی یاد می‌دهد چطور از اسلحه استفاده کند.

علاوه بر این، تصویر فیلم، از نظر طراحی دکورها، نورپردازی و اتمسفر کلی به طور واضح از بازی «بیگانه: جداسازی» (Alien Isolation) نیز الهام گرفته است. در این بازی هم جریان اتفاقات بین «بیگانه» و «بیگانه‌ها» قرار دارد و داستان در یک ایستگاه فضایی متروکه دنبال می‌شود.

اولین تریلر فیلم «بیگانه: رومولوس» را تماشا کنید؛ بازگشت زنومورف

اگر بخواهیم دقیق شویم باید بگوییم داستان «بیگانه: رومولوس» در فاصله‌ی ۵۷ ساله بین «بیگانه» و «بیگانه‌ها» و دقیقا بیست سال پس از وقایع فیلم اول اتفاق می‌افتد؛ یعنی داستانش قبل از رویدادهای فیلم «بیگانه ۳» و «بیگانه: رستاخیز»، و بعد از «پرومتئوس» و «بیگانه: پیمان» (پیش‌درآمدهای فرنچایز به کارگردانی خود ریدلی اسکات) خواهد بود.

کارگردان فیلم، فده آلوارز، به «هالیوود ریپوتر» گفته که علاقه‌ی زیادی به تمام فیلم‌های این فرنچایز دارد؛ برای همین نمی‌خواسته هیچ جنبه‌ای از فیلم‌های «بیگانه» را از فیلم خود حذف کند؛ چه این ارتباطات داستانی با سایر فیلم‌ها باشد، چه از نظر کاراکترها، یا تکنولوژی که در داستان نشان داده می‌شود و چه موجودات بیگانه. برای همین از «بیگانه» گرفته تا «بیگانه: پیمان» می‌توانید رد پای فیلم‌های سابق این فرنچایز را در «رومولوس» بیابید.

از نظر ارتباط با فیلم‌های گذشته باید ذکر کرد که هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه آیا جز بیگانه‌ها، آنتاگونیست دیگر فرنچایز، یعنی شرکت شرور «ویلند» (Weyland-Yutani) در «بیگانه: رومولوس» خواهد بود یا نه وجود ندارد. اما با توجه به علاقه‌ی این شرکت به استفاده از زنومورف‌ها به عنوان سلاح‌های زیستی و وسواسی که سازندگان فیلم تازه در حفظ ارتباط داستان با فرنچایز نشان داده‌اند، شاید بتوانید انتظار ذکر نام این شرکت را داشته باشید.

بنابراین، برای کسانی که می‌پرسند آیا لازم است سایر فیلم‌های «بیگانه» را پیش از این دید باید گفت که داستان «بیگانه: رومولوس» مستقل از سایر فیلم‌های فرنچایز است؛ اما چون از نظر زمانی، بین «بیگانه» و «بیگانه‌ها» قرار می‌گیرد، بهتر است که آشنایی سابقی با حداقل این دو فیلم داشته باشید. مخصوصا که ارجاعات تصویری به دو فیلم کلاسیک فرنچایز حتی در تریلرها هم نشان شده و این می‌تواند خبر از وجود ارجاعات داستانی بیشتر به فیلم‌های دهه‌ی هفتاد و هشتاد میلادی در «رومولوس» بدهد.

عنوان فیلم چه معنی دارد؟

عنوان «پرومتئوس» با ارجاع به اساطیر یونان نماد تلاش برای دستیابی به دانش تجربی است، عنوان «پیمان» (Covenant) نیز که به کتاب مقدس ارجاع می‌دهد. حالا با عنوان «رومولوس»، بیگانه به سمت تاریخ روم رفته است. رومولوس بنیانگذار افسانه‌ای و اولین پادشاه رم بود و در اساطیر رومی، او و برادرش رموس دوقلوهایی هستند که داستان آن‌ها، حکایت وقایع منجر به تأسیس شهر رم و پادشاهی روم به دست رومولوس را در بر دارد که با برادرکشی همراه است.

از این عنوان اما چیز زیادی درباره‌ی داستان فیلم دستگیرمان نمی‌شود به جز اینکه تم برادری احتمالا در مرکزیت داستان خواهد بود؛ کارگردان اشاره‌ی کوچکی به این موضوع داشته و گفته: «در «بیگانه: رومولوس» برادری به آن سمت و سوی درست خودش نمی‌رود. در واقع این فیلمی است درباره‌ی خواهری و برادری و بسیاری از داستان‌های شخصیت‌ها با این موضوع گره خورده است.»

بازیگران فیلم «بیگانه: رومولوس» چه کسانی هستند؟

گروه بازیگران فیلم «بیگانه: رومولوس» بیشتر از بازیگران جوانی تشکیل شده که نام آن‌ها به گوشتان نخورده است. البته نقش اصلی آن را کیلی اسپینی بازی می‌کند که همین تازگی‌ها به خاطر بازی در دو فیلم «پریسیلا» (Priscilla) به کارگردانی سوفیا کوپولا و «جنگ داخلی» (Civil War) به کارگردانی الکس گارلند دیگر او را به عنوان یکی از چهره‌های جوان و خوش‌آتیه‌ی سینما می‌شناسند.

از دیگر بازیگران فیلم می‌توان به ایزابلا مرسد (کاراکتر کی)، بازیگر فیلم «دورا و شهر گمشده طلایی» (Dora and the Lost City of Gold) اشاره کرد؛ دیوید جانسون در نقش اندی را نیز شاید در «مسیر رای» (Rye Lane) اولین فیلم به کارگردانی رین آلن میلر دیده باشید. همچنین نام‌های ناشناخته‌ای مثل آرچی رنو (تایلر)، اسپایک فرن (بیورن) و آیلین وو (ناوارو) نیز در «بیگانه: رومولوس» بازی کرده‌اند.

جزئیات دیگری درباره‌ی کاراکترهای هر کدام از این بازیگران مطرح نشده است جز اینکه شخصیت اسپینی رین کاراداین نام دارد که قرار است مثل ریپلی سیگورنی ویور از چهار فیلم اول فرنچایز، یک قهرمان اکشن بی‌رحم باشد.

آیا فیلم «بیگانه: رومولوس» می‌تواند این مجموعه را به روزهای اوج برگرداند؟

به گفته‌ی خود کارگردان، او از قصد سراغ بازیگران جوان رفته؛‌ زیرا به نظر او، هر چه شخصیت جوان‌تر باشد، پذیرش مرگ او برای بیننده سخت‌تر است. علاوه بر این چون هیچ کدام از این بازیگران سلبریتی‌های برجسته‌ای به حساب نمی‌آیند، نمی‌توانید حدس بزنید کدام کاراکتر قرار است بمیرد و کدام زنده بماند؛ بالاخره اگر یک بازیگر مشهور در میان گروه بازیگران بود، می‌شد با اطمینان گفت او تا آخر فیلم دوام می‌آورد و همین تنش فیلم را پایین‌تر می‌برد.

آلوارز همچنین به صحنه‌ی حذف‌شده‌ای از فیلم کامرون اشاره کرده که الهام‌بخش استفاده از بازیگران جوان در «بیگانه: رومولوس» بوده است: «لحظه‌ای در فیلم هست که می‌بینید دسته‌ای از بچه‌ها در راهروی این کلونی می‌دوند و این مرا به این فکر واداشت که بزرگ شدن در چنین محیطی چه تجربه‌ای می‌تواند به همراه داشته باشد، محیطی که هنوز حداقل یک پنجاه سالی لازم دارد تا مثل زمین جان بگیرد. برای همین به این فکر افتادم که اگر روزی بخواهم داستانی در دنیای «بیگانه» تعریف کنم، می‌خواهم بیست سالگی همین بچه‌ها را نشان دهم.»

کارگردان فیلم «بیگانه: رومولوس» کیست؟

فده آلوارز اوروگوئه‌ای کارگردانی فیلم «بیگانه: رومولوس» را بر عهده داشته است؛ کارگردانی که در کارنامه‌ی او می‌توانید بازسازی «مرده شریر» (Evil Dead)، «نفس نکش» (Don’t Breathe) و «دختری در تار عنکبوت» (The Girl in the Spider’s Web) را پیدا کنید که نشان می‌دهد او ید طولایی در ساخت فیلم‌های ترسناک و تریلر دارد.

اگر این فیلم‌ها، مخصوصا دوتای اول را دیده باشید، می‌دانید که وقتی صحبت از خون و ترس به میان می‌آید، آلوارز از به تصویر کشیدن هیچ چیز ابایی ندارد. نشان دادن شکنجه شدن کاراکترها و خون و خونریزی در فیلم‌های آلوارز امر معمولی است؛ البته این کارگردان هیچ وقت از آن ور بوم نمی‌افتد و فیلم‌هایش به نمایش وحشیانه‌ی شکنجه شدن واقع‌گرایانه شهره نیستند؛ با این حال، فیلم‌هایش فضای بسیار تاریکی دارند؛ به طوری که حتی محض عوض کردن فضا هیچ دیالوگ امیدوارانه‌ای بین کاراکترها رد و بدل نمی‌شود. آلوارز به خوبی می‌داند که چطور روی مرز بین تعلیق و ترس راه برود تا در لحظه‌ی مناسب، شما را شوکه کند. حالا می‌دانید با چه کارگردانی طرف هستید.

فقط کافی است به صحنه‌ی بدنام زیرزمین در فیلم «نفس نکش» رجوع کنید تا به جهان ترسناک آلوارز پی ببرید. علاوه بر این، هر کارگردانی که بتواند جا پای سم ریمی گذاشته و موفق شود «مرده شریر» را آنطور که استحقاق آن را داشته باشد بازسازی کند، شایسته‌ی تحسین است و احتمال می‌دهیم آلوارز همین توانمندی در ترساندن بیننده را به «بیگانه: رومولوس» آورده باشد.

علاوه بر فده آلوارز، ریدلی اسکات، کارگردان فیلم اصلی، به عنوان تهیه کننده‌ی «بیگانه: رومولوس» بازگشته. جیمز کامرون هم، با اینکه به طور رسمی در فرایند فیلم حضور نداشته، به عنوان مشاور آلوارز را همراهی کرده است. آلوارز گفته در طول فیلمبرداری هر کدام اسکات و کامرون نکات کاملا متفاوتی برای گوشزد به آلوارز داشته‌اند و او یک نسخه‌ی نهایی فیلم را برای اسکات و کامرون فرستاده و آن‌ها از «رومولوس» راضی بوده‌اند.

فیلم «بیگانه: رومولوس» در چه تاریخی منتشر خواهد شد؟

این فیلم در ۱۶ آگوست (۲۶ مرداد) امسال اکران خواهد شد. در ابتدا قرار بود «بیگانه: رومولوس» از پلتفرم پخش آنلاین Hulu منتشر شود؛ اما استودیو تصمیم گرفت فیلم را به اکران سینمایی ببرد که علاوه بر اینکه اطمینان سازندگان به فیلم را نشان می‌دهد، انتظارات ما را هم از فیلم بالاتر برده است.

منبع: Euronews

نوشته هرآنچه باید درباره‌ی فیلم «بیگانه: رومولوس» بدانید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala