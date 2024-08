در حالی که انتظار برای «گلادیاتور ۲» ادامه دارد، ممکن است ارزش داشته باشد که برخی دیگر از حماسه‌های تاریخی تأثیرگذار را بررسی کنید. «گلادیاتور ۲» به کارگردانی ریدلی اسکات قرار است در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴، ۲۴ سال پس از انتشار نسخه‌ی اصلی، منتشر شود. دنزل واشنگتن، پدرو پاسکال، پل مسکال، جوزف کوئین و کانی نیلسن از بازیگران اصلی دومین قسمت «گلادیاتور» هستند. مراحل تولید این فیلم یک‌مرتبه به واسطه‌ی آتش‌سوزی و یک‌مرتبه به واسطه‌ی اعتصاب انحمن بازیگران ایالات متحده به تعویق افتاد. فیلم‌نامه‌ی این فیلم را دیوید اسکارپا که پیش از این هم در فیلم «ناپلئون» ( Napoleon ) با اسکات همکاری کرده نوشته است. جان ماتیسون، فیلم‌بردار «گلادیاتور» فیلم‌برداری «گلادیاتور ۲» را هم انجام خواهد داد. حالا پس از ۲۴ سال، جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری و پیش‌رفت‌های تکنولوژی می‌تواند به اسکات کمک کند تا دقیق‌تر از قسمت پیشین جهان گلادیاتورها را خلق نماید.

«قلمرو بهشت» یک فیلم شبیه «گلادیاتور ۲» به کارگردانی ریدلی اسکات است. این فیلم بینندگان را به زمان جنگ‌های صلیبی منتقل می‌کند و روابط پیچیده‌ی مذهبی و سیاسی آن دوران را بررسی می‌کند. قهرمان فیلم، بالین از ایبلین (اورلاندو بلوم)، سفری به خودشناسی را آغاز می‌کند، درست مانند ماکسیموس در «گلادیاتور». بالین، یک آهنگر است که به شوالیه تبدیل می‌شود. او به دنیایی از شور مذهبی و دسیسه‌های سیاسی پرتاب می‌شود، چرا که از اورشلیم در برابر تهاجم دشمنان دفاع می‌کند. «قلمرو بهشت» چشم‌اندازی بزرگ و گسترده از وقایع تاریخی ارائه می‌دهد، با صحنه‌های نبرد پرتنش و شخصیت‌های غنی. بررسی ایمان، شرف و فداکاری در این فیلم تجربه‌ای عمیق و جذاب برای مخاطبان فراهم می‌آورد که با تم‌های موجود در «گلادیاتور» همخوانی دارد. تصویر فیلم از محاصره‌ی اورشلیم و مبارزات داخلی شخصیت‌ها، درگیری‌های شخصی و اجتماعی آن زمان را برجسته می‌کند. این فیلم که با بودجه‌ی ۱۳۰ میلیون دلاری ساخته شده بود، توانست در گیشه بیش از ۲۱۸ میلیون دلار بفروشد.

«لورنس عربستان» به کارگردانی دیوید لین یک شاهکار سینمایی -و یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی است که زندگی تی.ای. لورنس (پیتر اوتول) در طول جنگ جهانی اول را به تصویر می‌کشد. مانند ماکسیموس، لورنس شخصیتی است که بین فرهنگ‌ها گرفتار شده و برای هدفی بزرگتر از خود می‌جنگد. این فیلم شبیه «گلادیاتور ۲» سفر لورنس در سراسر صحرا و نقش او در شورش قبایل عرب علیه امپراتوری عثمانی را روایت می‌کند که شباهت فراوانی دارد به مبارزه‌ی ماکسیموس علیه امپراتوری روم و جستجوی انتقام او. تصاویر نفس‌گیر و گستره‌ی حماسی «لورنس عربستان» آن را به یک کلاسیک بی‌زمان تبدیل کرده است. این فیلم به بررسی روانشناسانه‌ی شخصیت لورنس می‌پردازد و انگیزه‌های او، بحران هویت و تأثیر رهبری او بر قبایل عرب را بررسی می‌کند.

فیلم‌نامه‌ی «لورنس عربستان» را رابرت بولت و میشائیل ویلسون بر اساس کتاب «هفت رکن حکمت» از تی. ای. لورنس نوشته‌اند. «لورنس عربستان» با بودجه‌ی ۱۵ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه بیش از ۷۰ میلیون دلار بفروشد. این فیلم بر سبک فیلم‌سازی بسیاری از کارگردان‌های بزرگ تاریخ سینما تاثیرگذار بوده است. کارگردان‌هایی مانند جرج لوکاس، استیون اسپیلبرگ، سم پکین‌پا، استنلی کوبریک، مارتین اسکورسیزی، ریدلی اسکات، برایان دی‌پالما و دنی ویلنوو از این فیلم به عنوان یکی از آثار سینمایی الهام‌بخش خود یاد کرده‌اند.

در روم باستان، «عقاب» داستان مارکوس آکیلا (چنینگ تیتوم) را دنبال می‌کند که در یک مأموریت خطرناک برای بازیابی نشان گمشده‌ی لژیون نهم روم، عقاب طلایی، شرکت می‌کند. مانند ماکسیموس، مارکوس نیز توسط حس وظیفه، شرف و تمایل به بازگرداندن شهرت لکه‌دارشده‌ی خانواده‌اش هدایت می‌شود. با مواجهه با چالش‌های متعدد، از جمله قبایل خصمانه و زمین‌های خطرناک، سفر مارکوس در بیابان‌های اسکاتلند عزم و رهبری او را آزمایش می‌کند. تمرکز فیلم بر وفاداری، شجاعت و واقعیت‌های سخت زندگی در مرزهای روم، دیدگاهی متفاوت اما به همان اندازه جذاب از امپراتوری روم ارائه می‌دهد. ترکیب اکشن و درام تاریخی «عقاب» آن را به یک فیلم جذاب و شبیه «گلادیاتور ۲» برای کسانی که از تم‌های موجود در «گلادیاتور» لذت می‌برند، تبدیل می‌کند.