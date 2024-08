۱۰ زوج برتر فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» از بدترین تا بهترین

۱۰. ویل ترنر و بوت‌استرپ بیل (اورلاندو بلوم و استلان اسکارسگارد)

«راهی پیدا خواهم کرد تا تسلط جونز بر تو را قطع کنم و تا زمانی که این تیغ قلب او را سوراخ نکند، استراحت نخواهم کرد.»

یکی از داستان‌های فرعی مرکزی «دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه‌ی مرد مرده» (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest) بر روی تجدید دیدار ویل ترنر (اورلاندو بلوم) با پدرش، بوت‌استرپ بیل ترنر (استلان اسکارسگارد)، تمرکز دارد؛ در حالی که او به عنوان بخشی از خدمه‌ی پرنده‌ی هلندی کار می‌کند. اگرچه ویل ابتدا در ازای دادن قطب‌نمایش به جک، سوار کشتی می‌شود، اما به سرعت با پدرش پیوند برقرار می‌کند و قول می‌دهد او را از خدمتش آزاد کند. با توجه به این که بوت‌استرپ در فیلم اول چیزی شبیه به یک شخصیت افسانه‌ای بود، سازندگان کمی بعدتر نه تنها او را به صفحه‌ی نمایش آوردند، بلکه ارتباط قوی‌ای بین او و پسرش بر قرار کردند. حضور این شخصیت به ساختن فیلم «دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه‌ی مرد مرده» به عنوان یک دنباله کمک فراوانی کرد. ویل بعداً به قولش عمل می‌کند و کاپیتان جدید پرنده ی هلندی می‌شود و بوت‌استرپ را آزاد می‌کند؛ اگرچه پدرش از پیشنهاد سفر با پسرش صرف نظر می‌کند. پیوند ویل و بیل که یکی از بهترین زوج‌های فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» هستند به طور غیرمنتظره‌ای شیرین اما پیچیده است و هر دو بازیگر کار بزرگی در به تصویر کشیدن آن انجام می‌دهند.

۹.جک اسپارو و هکتور باربوسا

«من یک مرد غیرصادقم. همیشه می‌توانی به غیرصادق بودن صادقانه‌ی یک مرد غیرصادق اعتماد کنی.»

غیرمعمول نیست که قهرمانان و شروران چنین جفت‌های جذابی بسازند، به ویژه زمانی که تاریخچه‌ی مشترکی مانند جک اسپارو و هکتور باربوسا (جفری راش) دارند. علاوه بر این، سوال برانگیز است که آیا اسپارو یک قهرمان واقعی محسوب می‌شود یا خیر. به هر حال، این دو قهرمان/ضدقهرمان یکی از بهترین زوج‌های مجموعه فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» هستند. جک اسپارو با یک کینه‌ی زهرآلود به عنوان مردی معرفی می‌شود که مصمم به کشتن کاپیتان باربوسا و بازپس‌گیری کشتی محبوبش است. آن‌ها به طرز خنده‌داری از یکدیگر متنفرند، اما طنز بین آن‌ها هرگز با دشمنی تلخی که بخش زیادی از فیلم اول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، تداخل نمی‌کند. این زوج بعداً به عنوان متحدان بی‌میل دوباره با یک‌دیگر همکار می‌شوند. اسپارو و باربوسا در نهایت دشمنی تلخ خود را آرام می‌کنند، حتی اگر رقابت بین آن‌ها همچنان به قوت خود باقی بماند. درخشش دوستی/دشمنی این دو نفر تا حد زیادی مسئول تمام سرگرم‌کنندگی فیلم‌های بعدی حماسه‌ی «دزدان دریایی کارائیب» بود.

۸. جک اسپارو و الیزابت سوان (جانی دپ و کیرا نایتلی)

«به کارائیب خوش آمدی، عزیزم.»

جک اسپارو و الیزابت سوان (کیرا نایتلی) از لحظه‌ای که ملاقات می‌کنند، رابطه‌ای پر از تلاطم و خیانت دارند. چند لحظه پس از نجات دادنش از غرق شدن، جک چاقویی روی گلوی الیزابت می‌گذارد و تهدید می‌کند که برای فرار از زندان او را می‌کشد. در حالی که احترام متقابل بین آن‌ها شکوفا می‌شود، پویایی بین آن‌ها به طرز دلپذیری تغییر چندانی نمی‌کند. این رابطه به هیچ وجه رابطه‌ای بدون مشکلات نیست. الیزابت در «دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه‌ی مرد مرده» جک را برای کراکن ترک می‌کند و وقتی با هم در جزیره‌ای رها می‌شوند، رم را می‌سوزاند. با این حال، آن‌ها در نهایت از طریق حس مشترک منافع شخصی به یکدیگر کمک می‌کنند؛ مانند زمانی که جک رأی قاطع خود را برای او به عنوان پادشاه دزدان دریایی در پایان جهان می‌دهد. برخوردهای آن‌ها به تعریف الیزابت به عنوان شخصیت خودش نیز کمک زیادی می‌کند؛ به ویژه از طریق توانایی او در دستکاری و فریب دادن جک مانند بسیاری از مردهای دیگر. جک و الیزابت یکی از بهترین زوج‌های فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» هستند.

پایان جانی دپ در «دزدان دریایی کارائیب» بی‌نقص است و نیازی به بازگشت او نیست

۷. جیمز نورینگتون و الیزابت سوان (جک داونپورت و کیرا نایتلی)

«سرنوشت‌های ما به هم گره خورده‌اند، الیزابت، اما هرگز به هم نپیوسته‌اند.»

در ابتدای «دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl )، این زوج قرار بود با هم ازدواج کنند، اما داستان عاشقانه‌ی ناکام بین جیمز نورینگتون (جک داونپورت) و الیزابت سوان یکی از بهترین جفت‌های شخصیتی در این مجموعه‌ی سینمایی را ساخت. هر دوی این شخصیت‌ها وقتی جک اسپارو به پورت رویال می‌آید زندگی مجلل خود را کاملاً از دست می‌دهند. خدمه‌ی مرده‌ی کاپیتان باربوسا الیزابت را می‌ربایند و نورینگتون را مجبور می‌کنند که برای نجات جان او تلاش کند. به طرز خنده‌داری، رابطه‌ی این دو نفر در «دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه‌ی مرد مرده» زمانی که الیزابت قلب خود را به ویل ترنر داده و نورینگتون آرامش خود را برای شکست‌های گذشته‌اش در مست کردن پیدا کرده است بسیار لذت‌بخش‌تر می‌شود. صداقت خشن و محبت باقی مانده بین آن‌ها پویایی جذابی را همراه می‌آورد که در قسمت‌های پیشین مشاهده نمی‌شدند. با این حال، عشق نورینگتون به الیزابت مستحکم است و او در «دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان» (Pirates of the Caribbean: At World’s End) در یکی از صحنه‌های غم‌انگیز این مجموعه‌ی سینمایی زندگی خود را فدا می‌کند تا الیزابت را از پرنده‌ی هلندی نجات دهد. این وقایع تلخ و شیرین این زوج را به یکی از بهترین زوج‌های فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» تبدیل می‌کنند.

۶. مورتاگ و مولروی (جایلز نیو و آنگوس بارنت)

«هیچ کشتی واقعی نمی‌تواند با اینترسپتور مطابقت داشته باشد.»

مورتاگ (جایلز نیو) و مولروی (آنگوس بارنت) یک زوج شاد کوچک اما مهم در طول مجموعه فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» هستند که توانایی منحصر به فردی در آوردن لبخند به چهره‌ی بینندگان دارند. این دو نگهبان بی‌دست و پا و بحث‌برانگیز در «دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه» به عنوان تفنگداران سلطنتی که از اینترسپتور محافظت می‌کردند، برای نخستین‌بار به مخاطبان معرفی شدند و جک اسپارو را زمانی که سعی داشت سوار کشتی شود، پیدا کردند. در حالی که این جفت به طرز غم‌انگیزی در «دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه‌ی مرد مرده» غایب هستند، اما آن‌ها برای سه فیلم بعدی بازمی‌گردند. در «دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان»، آن‌ها دوباره توسط جک اسپارو فریب می‌خورند و وارد یک بحث شدید با یکدیگر می‌شوند. آخرین باری که بینندگان آن‌ها را می‌بینند، در «دزدان دریایی کارائیب: مردگان حکایت نمی‌کنند» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) است. این جفت در نهایت به عنوان بخشی از خدمه‌ی جک اسپارو به مروارید سیاه می‌پیوندند. به عنوان دو شخصیت کمدی برجسته که همچنین برای تخلیه‌ی اطلاعات مفید هستند و یکی از بهترین زوج‌های فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» می‌باشند، مورتاگ و مولروی یک جفت فوق‌العاده هستند که حضورشان فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب را بسیار جذاب و خنده‌دار می‌کند.

۵. جک اسپارو و جاشامی گیبز (جانی دپ و کوین آر. مک‌نالی)

«هر چه می‌توانی بگیر.»«هیچ چیز پس نده.»

به عنوان یک فریبکار حیله‌گر که به خیانت، دستکاری و دروغگویی تمایل دارد، منطقی است که جک اسپارو دوستان واقعی کمی داشته باشد. شاید تنها دوست واقعی او جاشامی گیبز (کوین آر. مک‌نالی) باشد؛ یک ملوان سابق نیروی دریایی سلطنتی که به عنوان اولین همکار جک، قبل از شورش بر روی مروارید سیاه، خدمت می‌کرد و همچنان حامی وفادار و معتمدترین همدست او باقی مانده است. وفادار به خطا، گیبز نه تنها متعهدترین متحد اسپارو است، بلکه یک شخصیت محوری در رهبری او نیر می‌باشد. گیبز اغلب خدمه را در خط نگه می‌دارد، حتی زمانی که نقشه‌های پراکنده‌ی جک شک و تردید را در میان کسانی که تحت فرمان او هستند، متولد می‌کند. این دو نفر تجسم شعار افتخار در میان دزدان و کد دزدان دریایی بدنام هستند و همیشه در تلاش‌های خود برای فریب دیگران متحدانه عمل می‌کنند. برادرانگی این زوج که یکی از بهترین زوج‌های فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» هستند توسط شعارهای آن‌ها یعنی «هر چه می‌توانی بگیر» و «هیچ چیز پس نده» که دو تا از معروف‌ترین نقل قول‌های فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» هستند، به خوبی نشان داده می‌شود.

چرا «دزدان دریایی کارائیب ۶» با حضور مارگو رابی به جای اسپارو محبوب نخواهد شد؟

۴. راگتی و پینتل (لی آرنبرگ و مک‌کنزی کروک)

«سلام، عزیزم.»

کمتر مجموعه‌ی سینمایی‌ای وجود دارد که مانند دزدان دریایی به راحتی شخصیت‌های جانبی به یادماندنی و محبوبی داشته باشد. به عنوان دو دزد دریایی معرفی شده در «دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه» به عنوان اعضای خدمه‌ی باربوسا، راگتی (مک‌کنزی کروک) و پینتل (لی آرنبرگ) همیشه آماده‌اند تا کمی سبک‌دلی کمدی به فیلم‌ها تزریق کنند. این دریانوردان دعوایی همیشه در ماجراجویی‌های کاپیتان جک اسپارو، ویل ترنر و الیزابت سوان حضور دارند.

با تمام دعواها و تبادل توهین‌هایشان، این دو نفر مدل واقعی دوستی در فیلم‌های دزدان دریایی هستند و میلیون‌ها طرفدار به دست آورده‌اند؛ زیرا حماقت دوست‌داشتنی آن‌ها به را به زیبایی شخصیت‌های خشن دزدان دریایی می‌کند. این زوج که یکی از بهترین زوج‌های فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» هستند از لحظه‌ای که معرفی می‌شوند کاملاً جدا نشدنی هستند. این یک تراژدی کوچک اما قابل توجه است که این شخصیت‌ها پس از «دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان» دیگر به این مجموعه‌ی سینمایی بازنگشتند.

۳. جک اسپارو و ویل ترنر (جانی دپ و اورلاندو بلوم)

«همه گنج‌ها نقره و طلا نیستند، رفیق.»

رابطه‌ی بین جک اسپارو و ویل ترنر شروع سختی دارد؛ دوئل در فروشگاه آهنگری ترنر. بعداً، ترنر جک را از زندان آزاد می‌کند تا به طور ناخواسته وارد یک شراکت شود؛ شراکتی که به او کمک می‌کند تا الیزابت سوان را نجات دهد. با خیانت‌های مکرر به یکدیگر، در حالی که پیوند آن‌ها قوی‌تر می‌شود، طبیعت حیله‌گرانه‌ی هیچ یک از آن‌ها هرگز تغییر نمی‌کند؛ این همان چیزی است که به موفقیت غیرمنتظره‌ی «دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه» کمک کرد. با وجود تمام اقدامات خیانت‌آمیز، اسپارو و ویل تمایل عجیبی دارند که دقیقاً زمانی که دیگری به آن‌ها نیاز دارد، ظاهر شوند؛ چه زمانی که جک با چوبه‌ی دار مواجه است و چه زمانی که جک با از بین بردن قلب دیوی جونز (بیل نایگی) در «دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان» از مرگ ترنر جلوگیری می‌کند. به همان اندازه که آن‌ها ناکارآمد هستند، اتحاد ناآرام جک اسپارو و ویل ترنر هسته‌ای جذاب و سرگرم‌کننده برای سه فیلم اول دزدان دریایی کارائیب است.

دزدان دریایی کارائیب؛ ۱۰ اتفاق بد که برای جک اسپارو رخ داد

۲. ویل ترنر و الیزابت سوان (کیرا نایتلی و اورلاندو بلوم)

«ویل، چند بار باید از تو بخواهم که مرا الیزابت صدا کنی؟»

با تمام جذابیت‌های فانتزی تاریک و نمایش ماجراجویی‌های پرهیجان، «دزدان دریایی کارائیب» در نهایت قلب تپنده‌ی خود را در رابطه‌ی عاشقانه‌ی بین ویل ترنر و الیزابت سوان پیدا می‌کند. سوان دختر یک فرماندار است و ترنر شاگرد یتیم یک آهنگر؛ بنابراین، در ابتدا به نظر می‌رسد که احساسات متقابل آن‌ها هرگز به ثمر نخواهد رسید. وضعیت آن‌ها زمانی تغییر می‌کند که خدمه‌ی کاپیتان باربوسا به پورت رویال حمله می‌کنند و الیزابت را می‌ربایند. این ربایش منجر به تلاش جسورانه‌ی ترنر برای نجات دادن الیزابت می‌شود. تعهد آن‌ها به یکدیگر در طول فیلم اول به وضوح نشان داده می‌شود و بنابراین زمانی که آن‌ها می‌توانند در «دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه‌ی مرد مرده» زمان بیشتری را با هم بگذرانند، صحنه‌های رمانتیک آن‌ها از همیشه جذاب‌تر است. در نهایت این زوج که یکی از بهترین زوج‌های فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» هستند در میان یک نبرد در «دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان» ازدواج می‌کنند. داستان عشق ویل و الیزابت قلب تپنده‌ی سه‌گانه‌ی اصلی «دزدان دریایی کارائیب» است. تجدید دیدار آن‌ها در پایان «دزدان دریایی کارائیب: مردگان حکایت نمی‌کنند»، با شکستن نفرین ویل، یک پایان کاملاً مناسب برای این مجموعه‌ی سینمایی رقم می‌زند.

۱. جک اسپارو و مروارید سیاه

«حالا، آن افق را برایم بیاور.»

هان سولو فالکون هزاره را دارد، جیمز باند آستون مارتین خود را دارد و کاپیتان جک اسپارو مروارید سیاه را. به همان اندازه که ممکن است غیرمتعارف باشد، هیچ جفتی در مجموعه فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» مانند جک و کشتی محبوبش وجود ندارد؛ کشتی‌ای که او باید برای به دست آوردن و حفظ فرماندهی آن با دزدان دریایی دیگری که می‌خواهند آن را به قعر اقیانوس ببرند بجنگد. شاید تعجب‌آور نباشد که اسپارو نسبت به مروارید سیاه بیشتر از اکثر شخصیت‌های دیگر در سریال احساسات، عشق و وفاداری نشان می‌دهد. مانند بسیاری از وسایل نقلیه‌ی معروف در تاریخ سینما، خود مروارید سیاه دارای شخصیتی متمایز است که آن را به عنوان یک شخصیت برای مخاطب نمایان می‌کند. در حالی که جک مروارید سیاه را در طول پنج فیلم، چندین بار به دست می‌آورد و از دست می‌دهد، در انتهای «دزدان دریایی کارائیب: مردگان حکایت نمی‌کنند» جک اسپارو است که به عنوان کاپیتان کشتی عزیزش به سمت غروب آفتاب رهسپار می‌شود.

