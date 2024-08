«بیگانه: رومولوس» به سلطنت «ددپول و ولورین» در گیشه پایان داد (باکس آفیس هفته)

این دستاوردها روند موفقیت‌آمیز تابستانی دیزنی را تکمیل می‌کنند، روندی که با «پادشاهی سیاره میمون‌ها» (Kingdom of the Planet of the Apes) (پرفروش‌ترین فیلم ماه می با ۳۹۷ میلیون دلار)، «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) (پرفروش‌ترین فیلم ماه ژوئن با ۱.۵۹۷ میلیارد دلار) و «ددپول و ولورین» (پرفروش‌ترین فیلم ماه جولای با ۱.۱۴ میلیارد دلار) آغاز شد.

دیزنی اوایل این ماه اولین استودیویی بود که در سال ۲۰۲۴ به فروش جهانی بیش از ۳ میلیارد دلار دست یافت و انتظار می‌رود با «موآنا ۲» (Moana 2) که ۲۷ نوامبر اکران می‌شود و «موفاسا: شیرشاه» (Mufasa: The Lion King) که قرار است ۲۰ دسامبر اکران شود در ادامه سال به این رقم بیفزاید. این یک تغییر مسیر امیدوارکننده پس از سال ناامیدکننده تجاری ۲۰۲۳ با فیلم‌هایی مانند «مارول‌ها» (The Marvels)، «ایندیانا جونز و گردانه‌ی سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny)، بازسازی «عمارت متروکه» (The Haunted Mansion) و انیمیشن «آرزو» (Wish) است.

فیلم «بیگانه: رومولوس» در گیشه بین‌المللی ۶۶.۷ میلیون دلار فروش داشت که مجموع درآمد جهانی خود را به ۱۰۸.۲ میلیون دلار رساند. این فیلم با رتبه بندی ۸۲٪ در راتن تومیتوز و نمره B+ از طرف مخاطبان در سینمااسکور، با استقبال خوب منتقدان و تماشاگران روبرو شده است که برای ادامه نمایش آن در سینماها خبر خوبی است.

فده آلوارز کارگردانی هفتمین قسمت از این فرنچایز ترسناک فرازمینی را بر عهده دارد که در سال ۱۹۷۹ با فیلم «بیگانه» ساخته ریدلی اسکات آغاز شد. «بیگانه: رومولوس» با بودجه ۸۰ میلیون دلاری، گروهی (از جمله کالی اسپنی، دیوید جونسون، آرچی رنکس و ایزابلا مرسد) را دنبال می‌کند که هنگام جستجوی یک ایستگاه فضایی متروکه با یک موجود وحشتناک روبرو می‌شوند. از نظر فروش اولیه، «بیگانه: رومولوس» از فیلم‌های «بیگانه: کاوننت» (Alien: Covenant) در سال ۲۰۱۷ (۳۶ میلیون دلار) و «بیگانه در برابر غارتگر» (Alien vs. Predator) در سال ۲۰۰۴ (۳۸.۳ میلیون دلار) بهتر عمل کرد، اما نتوانست به رکورد «پرومتئوس» (Prometheus) در سال ۲۰۱۲ (۵۱ میلیون دلار) برسد که بهترین عملکرد را در این سری دارد.

«بیگانه: رومولوس» تنها فیلم جدیدی بود که این هفته در سطح ملی اکران شد، زیرا فیلم «افق: یک حماسه آمریکایی – فصل ۲» (Horizon: An American Saga – Chapter 2) با بازی کوین کاستنر که در ابتدا برای ۱۶ آگوست برنامه‌ریزی شده بود، از تقویم اکران حذف شد؛ «فصل ۱» که ۱۰۰ میلیون دلار هزینه داشت، در ماه ژوئن با فروش ناچیز ۳۲ میلیون دلاری در سطح جهانی شکست خورد و باعث شد پشتیبانان آن برنامه‌های اکران دنباله را متوقف کنند.

اگرچه رقابت نزدیکی بود، اما «ددپول و ولورین» توانست از درام عاشقانه سونی با عنوان «ما تمامش می‌کنیم» (It Ends With Us) پیشی بگیرد و به رتبه دوم برسد. ماجراجویی ابرقهرمانی مارول با بازی رایان رینولدز و هیو جکمن در چهارمین هفته اکران خود ۲۹ میلیون دلار دیگر به دست آورد که نسبت به هفته گذشته ۴۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این فیلم تاکنون ۵۴۵.۸۱ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۵۹۶.۸ میلیون دلار در سطح بین‌المللی فروش داشته است.

فیلم «ما تمامش می‌کنیم» هم در دومین هفته اکران خود با فروش ۲۴ میلیون دلار عملکرد خوبی داشت که نسبت به افتتاحیه بزرگ ۵۰ میلیون دلاری آن، ۵۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. اقتباس از رمان پرفروش کولن هوور با بازی بلیک لایولی و جاستین بالدونی (که همچنین کارگردانی آن را بر عهده داشت) در آستانه رسیدن به مرز ۱۰۰ میلیون دلار در داخل کشور با ۹۷.۷۸ میلیون دلار فروش تا به امروز قرار دارد. «ما تمامش می‌کنیم» در سطح جهانی پس از تنها ۱۰ روز اکران، فروش چشمگیر ۱۸۰ میلیون دلاری داشته است. سونی پیکچرز و استودیوی وایفرر بالدونی بودجه ۲۵ میلیون دلاری این فیلم را مشترکا تامین کردند.

فیلم یونیورسال با عنوان «گردبادها» (Twisters) با کسب ۹.۸ میلیون دلار در پنجمین هفته اکران خود به رتبه چهارم رسید که تنها ۳۵ درصد کاهش را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد. «گردبادها» با بازی دیزی ادگار جونز، گلن پاول و آنتونی راموس در نقش تعقیب‌کنندگان طوفان در مرکز اوکلاهاما، تاکنون ۲۳۸.۴۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۳۳۳.۴ میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشته است.

به مناسبت ۱۵ سالگی فیلم فانتزی استاپ موشن محبوب لایکا با عنوان «کورالاین» (Coraline) این انیمیشن اکران مجددی را تجربه می‌کند. «کورالاین» با فروش ۸.۳۹ میلیون دلار در رتبه پنجم قرار گرفت. این فیلم از زمان بازگشت به سینماها از روز پنجشنبه، تقریبا ۱۱.۳ میلیون دلار فروش داشته است.

انیمیشن «من نفرت‌انگیز ۴» (Despicable Me 4) در هفتمین هفته اکران با فروش ۶ میلیون دلار و یک پله سقوط نسبت به هفته قبل در رتبه ششم جدول قرار گرفت. چهارمین قسمت از فرنچایز محبوب «من نفرت‌انگیز» تا کنون در آمریکای شمالی ۳۴۰.۴ میلیون دلار و در سطح جهانی ۸۱۲.۱ میلیون دلار فروخته است.

فیلم «تله» (Trap) به کارگردانی ام نایت شیامالان بعد از افتتاحیه ضعیف و فروش ضعیف‌تر در هفته دوم، حالا در هفته سوم ۳.۴۳ میلیون دلار فروخته و به رتبه هفتم سقوط کرده است. این فیلم با بودجه ۳۰ میلیون دلاری در آمریکای شمالی ۳۵.۲۱ میلیون دلار فروخته است.

انیمیشن «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) که بعد از ده هفته همچنان به فروش موفق خود ادامه می‌دهد، این هفته ۳.۲ میلیون دلار فروخت و در جایگاه هشتم جدول قرار گرفت. این دنباله‌ی تماشایی تاکنون در آمریکای شمالی ۶۴۲.۱۹ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱.۶۲ میلیار دلار بدست آورده است.

عنوان جدید دیگر این هفته فیلم کمدی ترسناک هندی «زن ۲» ( Stree 2) ساخته‌ی آمار کایوشیک است. این فیلم که دنباله‌ی فیلم دیگری به همین نام است، جایگاه نهم جدول را به خود اختصاص داده و شهر چندری را نشان می‌دهد که دوباره تسخیر شده است. این بار، زنان به طرز مرموزی توسط یک موجود ترسناک ربوده می‌شوند. بار دیگر، نجات شهر و عزیزانشان بر عهده ویکی و دوستانش است. «زنان ۲» که امتیاز و نمرات خوبی در راتن تومیتوز (۷۰ از ۱۰۰) و IMDb (8 از ۱۰) بدست آورده است، در آمریکای شمالی ۲.۵۷ میلیون دلار فروش داشت.

در نهایت اقتباس سینمایی لاینزگیت از بازی ویدیویی «سرزمین‌های مرزی» (Borderlands) همچنان در گیشه سقوط می‌کند. این فیلم با بازی کیت بلانشت، کوین هارت و آریانا گرینبلات، در دومین هفته اکران خود با ۲.۳۵ میلیون دلار فروش به رتبه دهم سقوط کرد. «سرزمین‌های مرزی» تاکنون ۱۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشته است. ساخت این فیلم ۱۱۵ میلیون دلار هزینه داشته است (که طبق گفته استودیو بخشی از آن از طریق فروش بین‌المللی پوشش داده شده است) و یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های سینمایی سال محسوب می‌شود.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی بیگانه: رومولوس

Alien: Romulus ۱ ۴۱.۵۰ ۴۱.۵۰ ددپول و ولورین

Deadpool & Wolverine ۴ ۲۹.۰۰ ۵۴۵.۸۱ ما تمامش می‌کنیم

It Ends with Us ۲ ۲۴.۰۰ ۹۷.۷۸ گردبادها

Twisters ۵ ۹.۸۰ ۲۳۸.۴۳ کورالاین

Coraline ۱ ۸.۳۹ ۱۱.۳۰ من نفرت‌انگیز ۴

Despicable Me 4 ۷ ۶.۰۰ ۳۴۰.۴۰ تله

Trap ۳ ۳.۴۳ ۳۵.۲۱ درون و بیرون ۲

Inside Out 2 ۱۰ ۳.۲۰ ۶۴۲.۱۹ زنان ۲

Stree 2 ۱ ۲.۵۷ ۲.۵۷ سرزمین‌های مرزی

Borderlands ۲ ۲.۳۵ ۱۳.۵۴

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

