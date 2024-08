۱۰ اقتباس سینمایی و تلویزیونی که از حذف شخصیت‌ها آسیب دیدند

اغلب، یک فیلم یا سریال تلویزیونی ممکن است بدتر شود اگر یک شخصیت خاص در آن نباشد؛ چه حذف آن‌ها باعث کمبود زمینه‌ی مهم در اقتباس شود یا فقط یک حفره‌ی بزرگ در داستان ایجاد کند. نمونه‌های زیادی از شخصیت‌هایی وجود دارند که نتوانستند در اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی حضور داشته باشند و اقتباس به خاطر حذف این شخصیت‌ها آسیب دیده است؛ از دنیای جادوگران گرفته تا وستروس که از محبوب‌ترین مجموعه‌های داستانی تاریخ فیلم و تلویزیون هستند.

۱۰. کرونوس در «پرسی جکسون و المپ‌نشینان: دزد صاعقه» (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief)

سال تولید: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: کریس کلمبوس

کریس کلمبوس بازیگران: لوگان لرمن، الکساندرا داداریو، برندون تی. جکسون، جیک ایبل

لوگان لرمن، الکساندرا داداریو، برندون تی. جکسون، جیک ایبل امتیاز راتن تومیتوز: ۴۹ از ۱۰۰

۴۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

۴۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۹ از ۱۰

حذفی غیرقابل توضیح. کرونوس، پادشاه تایتان‌ها و پدربزرگ پرسی جکسون، شرور اصلی سری کتاب‌های اصلی این مجموعه‌ی داستانی، نوشته‌ی ریک ریوردان است که حضور او از اولین کتاب، «پرسی جکسون و دزد صاعقه»، لمس می‌شود. در اقتباس سینمایی سال ۲۰۱۰، هیچ اشاره‌ای به کرونوس حتی در دیالوگ یا توضیح نمی‌شود، چه برسد به حضور روی پرده‌ی نقره‌ای. در کتاب، کرونوس آنتاگونیست اصلی، لوک کاستلین، را برای دزدیدن صاعقه‌ی زئوس فریب می‌دهد و زنجیره‌ای از وقایع را به راه می‌اندازد که داستان پرسی را آغاز می‌کند. حذف کرونوس اشتباه بزرگی از سوی سازندگان فیلم «پرسی جکسون و المپ‌نشینان: دزد صاعقه» بود. بدون کرونوس، نه تنها یک حفره‌ی بزرگ در داستان وجود داشت که چرا لوک صاعقه را دزدید، بلکه محدودیتی در ساخت جهان برای بینندگان وجود داشت که ممکن است در پذیرش ناامیدکننده‌ی فیلم نقش داشته باشد. چنین انحرافی از منبع اصلی در از بین بردن مجموعه فیلم‌های پرسی جکسون نقش اساسی داشت. ریوردان خود اعتراف کرد که تأثیر بسیار کمی بر تولید داشت و هیچ‌کدام از فیلم‌ها را تماشا نکرده است. این فیلم نمونه‌ای مناسب است در رابطه‌ با زمانی که حذف شخصیت‌ها می‌تواند یک مجموعه‌ی سینمایی را به نابودی بکشاند.

۹. کریلین در «تکامل دراگون بال» (Dragonball Evolution)

سال تولید: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ کارگردان: جیمز وانگ

جیمز وانگ بازیگران: جاستین چدوین، امی راسام، جیمی چانگ، چو یون فت

جاستین چدوین، امی راسام، جیمی چانگ، چو یون فت امتیاز راتن تومیتوز: ۱۴ از ۱۰۰

۱۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۵ از ۱۰۰

۴۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۲.۵ از ۱۰

کریلین نقش مهمی در این مجموعه‌ی داستانی بازی می‌کند. «تکامل دراگون بال» یک اقتباس سینمایی بسیار ناامیدکننده از مجموعه‌ی داستانی دراگون بال بود؛ هم از نظر انتقادی و هم از نظر تجاری. یکی از برجسته‌ترین انتقاداتی که به این فیلم وارد شد، بی‌وفایی به منبع اصلی بود؛ مانگا و دو مجموعه انیمه‌ی دراگون بال. به ویژه، عدم موفقیت فیلم در گنجاندن کریلین، یکی از مهم‌ترین شخصیت‌ها در تمام منابع اصلی، یکی از انحرافات مهم «تکامل دراگون بال» از منابع اصلی است. در مانگا و انیمه‌ها، کریلین نقش مهمی به عنوان دوست نزدیک گوکو بازی می‌کند که او را در پذیرش انسانیتش راهنمایی می‌نماید. حذف او در «تکامل دراگون بال» به این معنی است که هیچ پویایی اخلاقی واقعی‌ای در این اقتباس سینمایی وجود ندارد. نبود کریلین فقط یک نمونه از رویکرد ناقص فیلم‌سازان در اقتباس سینمایی دراگون بال است. هیچ‌گونه اطلاعات واقعی در مورد ساخت جهان یا دوستان گوکو به طور دقیق در «تکامل دراگون بال» بررسی نمی‌شود و این شکست در عدم حضور کریلین در فیلمنامه‌ی فیلم تجلی یافته است. یکی از آسیب‌رسان‌ترین حذف شخصیت‌ها در فیلم‌ها، حذف شخصیت کریلین در فیلم «تکامل دراگون بال» بوده است.

۸. آقای و خانم هرست در «غرور و تعصب» (Pride & Prejudice)

سال تولید: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: جو رایت

جو رایت بازیگران: کیرا نایتلی، متیو مک‌فایدن، کری مولیگان، رزماند پایک

کیرا نایتلی، متیو مک‌فایدن، کری مولیگان، رزماند پایک امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

فیلم از کمبود واقع‌گرایی عاشقانه رنج می‌برد. اقتباس سال ۲۰۰۵ از رمان «غرور و تعصب» جین آستن یک فیلم محبوب است که داستان عشق غیرمنتظره‌ی بین الیزابت بنت (کیرا نایتلی) و فیتزویلیام دارسی (متیو مک‌فادین) را به تصویر می‌کشاند. با این حال، یکی از معدود نقص‌های آن عدم گنجاندن شخصیت‌های فرعی هرست‌ها است. در کتاب، آقا و خانم هرست یک ازدواج ناخوشایند دارند. آقای هرست به عنوان مردی بسیار غیرمردانه توصیف شده، در حالی که همسرش، لوئیزا، علاقه‌ای نه چندان پنهان به آقای دارسی دارد. حذف هرست‌ها از «غرور و تعصب» باعث می‌شود در حالی که خود داستان به طور عمده تغییر نمی‌کند، کمبود قابل توجهی در زمینه‌ی عاشقانه‌ی آن هم به وجود بیاید که در آن داستان عشق الیزابت و آقای دارسی روایت شود. در این فیلم رابطه‌ی عاشقانه‌ی ناخوشایند به اندازه‌ی کافی دیده نمی‌شود و این یعنی اقتباس سینمایی جو رایت نتوانسته همان جوهر واقع‌گرایی عاشقانه‌ای را که آستن به زیبایی در کتابش نوشته بود، به تصویر بکشاند.

۷. تام مرلین در فصل دوم چرخ زمان (The Wheel of Time)

سال تولید: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ تعداد فصل‌ها: ۲

۲ بازیگران: رزماند پایک، بارنی هریس، مارکوس راترفورد، جوشا استرادوفسکی

رزماند پایک، بارنی هریس، مارکوس راترفورد، جوشا استرادوفسکی امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

حذف یکی از شخصیت‌ها که فقط در فصل اول «چرخ زمان» ظاهر شد. تامدریل تام مرلین یک شخصیت بسیار مهم در سری کتاب‌های «چرخ زمان» نوشته‌ی رابرت جردن بود. او حتی در فصل اول اقتباس تلویزیونی شبکه‌ی پرایم ویدیو هم ظاهر شد و نقش او را الکساندر ویلام ایفا کرد. تام یک گلیمن است که در کتاب‌ها به عنوان فردی عمدتاً مهربان و ملاحظه‌کار، اگرچه کمی تندخو، به تصویر کشیده شده است. بازی ویلام کمی با کتاب‌ها متفاوت است. در فصل اول سریال تلویزیونی «چرخ زمان» تام به عنوان شخصیتی تاریک‌تر، عبوس‌تر و با اخلاقی خاکستری‌تر به مخاطبان معرفی می‌شود. شخصیت تام به دلیل تضادهای زمانی ویلام هنگام ساختن فصل دوم «چرخ زمان» با دیگر پروژه‌هایش، به این سریال بازنگشت و آینده‌ی او در سریال هنوز نامشخص است. نقش مهمی که تام در ادامه‌ی سری کتاب‌ها بازی می‌کند، حذف برجسته‌ی او در فصل دوم را در بهترین حالت، گیج‌کننده و در بدترین حالت، نگران‌کننده جلوه می‌دهد. در حالی که ویلام گفته است که تام باید در فصل سوم باشد، کمبود وضوح در مورد سرنوشت یک شخصیت محبوب طرفداران می‌تواند منجر به انحراف بیشتر از منبع اصلی شود و مشکلاتی برای فصل‌های آینده‌ی اقتباس تلویزیونی شبکه‌ی پرایم ویدیو ایجاد کند.

۶. گلورفیندل در «ارباب حلقه‌ها» (The Lord of the Rings)

سال تولید: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ کارگردان: پیتر جکسون

پیتر جکسون بازیگران: ویگو مورتنسون، الایجا وود، ایان مک‌کلن، شان آستین

ویگو مورتنسون، الایجا وود، ایان مک‌کلن، شان آستین امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۹ از ۱۰

گلورفیندل توسط آروین جایگزین شد. یکی از نمادین‌ترین صحنه‌ها در اقتباس‌های سینمایی «ارباب حلقه‌ها» پیتر جکسون در «ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه» ( The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring ) رخ می‌دهد؛ جایی که آروین (لیو تایلر) فرودو (الیجاه وود) را از دست نازگول‌ها نجات می‌دهد و از یک طلسم استفاده می‌کند تا یک رودخانه را بر سر آن‌ها فرود آورد. کتاب اصلی جی. آر. آر. تالکین شامل شرایط کمی متفاوتی بود که در آن گلورفیندل، یکی از قدرتمندترین الف‌های سرزمین میانه، خودش طلسم را اجرا می‌کند. پس از این اتفاق، گلورفیندل فرودو و بقیه یاران را به سلامت تا ریوندل همراهی می‌کند. در حالی که آروین در کتاب‌ها حضور دارد و شخصیت بسیار مهمی در اقتباس‌های سینمایی است، حذف گلورفیندل از «ارباب حلقه‌ها» مخاطبان را از یکی از جالب‌ترین شخصیت‌هایی که تالکین تا به حال نوشته است، محروم کرده. گلورفیندل، با حکمت و تجربه‌ی گسترده‌اش از سرزمین میانه، قربانی شایسته‌ای برای معرفی آروین نبود. از ملاقات با آروین به عنوان ناجی فرودو تا کشف این که او علاقه‌مند به آراگورن بوده است، تغییرات ناگهانی زیادی نسبت به کتاب‌ها وجود دارد. گنجاندن گلورفیندل باعث می‌شد این بخش از اقتباس «یاران حلقه» کمتر پرش‌دار و سرشار از توضیحات به نظر برسد.

۵. آدام وارلاک در «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» (Avengers: Infinity War) و «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame)

سال تولید: ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کارگردان: آنتونی روسو و جو روسو

آنتونی روسو و جو روسو بازیگران: کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، کریس همسورث، مارک رافلو

کریس اوانز، رابرت داونی جونیور، کریس همسورث، مارک رافلو امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰ و ۹۴ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ و ۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰ و ۷۸ از ۱۰۰

۶۸ از ۱۰۰ و ۷۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰ و ۸.۴ از ۱۰

فرصتی از دست رفته توسط دنیای سینمایی مارول. سومین و چهارمین فیلم «انتقام‌جویان» پر از داستان‌سرایی و شخصیت‌پردازی‌های ماهرانه‌ای هستند که به تحقق یازده سال ساخت و ساز کمک می‌کنند. با این حال، یک شخصیت برجسته از کمیک «دستکش بی‌نهایت» که در هر دو اقتباس غایب بود مورد توجه طرفداران قرار گرفته است؛ آدام وارلاک. این به ویژه تعجب‌آور بود، نه تنها به دلیل نقش حیاتی آدام در رهبری مبارزه با تانوس در کمیک، بلکه به این دلیل که او پیش‌تر به عنوان شخصیت بزرگ بعدی‌ای که قرار است به دنیای سینمایی مارول اضافه شود در صحنه‌ی پس از تیتراژ فیلم «نگهبانان کهکشان جلد ۲» (Guardians of the Galaxy Vol. 2) معرفی شده بود. با وجود این که آدام وارلاک در نهایت در «نگهبانان کهکشان جلد ۳» ظاهر شد، حذف آدام از پایان حماسه‌ی بی‌نهایت یک فرصت از دست رفته برای افزودن یک ضربه‌ی کیهانی واقعی به این مجموعه‌ی سینمایی بود. البته، آدام پس از مرگ تانوس در دنیای سینمایی مارول متولد می‌شود، اما قطعاً احساسی وجود دارد که مخاطبان از دیدن شخصیتی که به دلیل ارتباط قوی‌اش با سنگ روح در کمیک‌ها، واقعاً انگیزه‌های تانوس را درک می‌کرد، محروم شدند.

۴. مدج آندرسی در «بازی‌های گرسنگی» (The Hunger Games)

سال تولید: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: گری راس

گری راس بازیگران: جنیفر لارنس، جاش هاتچرسون، جک کواید، دونالد ساترلند

جنیفر لارنس، جاش هاتچرسون، جک کواید، دونالد ساترلند امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

۶۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

حذف مدج در یک لحظه‌ی کلیدی، کتنیس را تضعیف می‌کند. در اقتباس سینمایی سال ۲۰۱۲ از مجموعه کتاب‌های «بازی‌های گرسنگی»، قهرمان داستان، کتنیس اوردین (جنیفر لارنس)، در منطقه‌ی ۱۲ به عنوان شخصیتی نسبتاً تنها به تصویر کشیده شده است که فقط با گیل (لیام همسورث) و خانواده‌اش تعامل دارد. کتاب سوزان کالینز داستان متفاوتی را روایت می‌کند و دوست کتنیس، مدج آندرسی، را معرفی می‌کند که در فیلم‌ها ظاهر نمی‌شود. در کتاب‌ها، مدج به کتنیس سنجاق سینه‌ی مرغ مقلد را می‌دهد که در داستان بعدی به نماد شورش تبدیل می‌شود، در حالی که کتنیس در اقتباس سینمایی این سنجاق را از بازار منطقه‌ی ۱۲ می‌گیرد. اگرچه در فیلم «بازی‌های گرسنگی» این نکته که ریشه‌های سنجاق سینه به منطقه‌ی ۱۲ بازگردد جذابیت آن را دوچندان کرد، اما حذف مدج از اقتباس سینمایی باعث می‌شود که به دست آوردن نماد مرغ مقلد توسط کتنیس یک حرکت نسبتاً غیرشخصی باشد. به جز خانواده‌اش و گیل، مدج یکی از معدود افرادی است که در کتاب‌ها کتنیس در منطقه‌ی ۱۲ منتظر او است و سنجاق به عنوان یک راه استعاری برای دو دوست برای متصل ماندن به یکدیگر عمل می‌کند. بدون مدج، فیلم‌ها به سختی می‌توانند حس وابستگی واقعی کتنیس به منطقه‌ی خانگی‌اش را تا زمانی که نابود شود، به تصویر بکشاند.

۳. دکتر مارتین گوتیرز در مجموعه‌ فیلم‌های «پارک ژوراسیک» (Jurassic Park)

سال تولید: ۱۹۹۳

۱۹۹۳ کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: لارا درن، جف گلدبلام، سم نیل، آریانا ریچاردز

لارا درن، جف گلدبلام، سم نیل، آریانا ریچاردز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

۶۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

دکتر خوب. دکتر مارتین گوتیرز یک شخصیت فرعی، اما نه کم‌اهمیت‌ در رمان «پارک ژوراسیک» نوشته‌ی مایکل کرایتون است که در زمان حادثه‌ی جزیره‌ی نوبلار به عنوان یک دانشمند زیست‌شناس در کاستاریکا کار می‌کند. او در تحقیق در مورد مارمولک‌ها تخصص دارد و شواهدی از دایناسورها در سرزمین اصلی کشف می‌کند. با این حال، در اقتباس سینمایی نمادین استیون اسپیلبرگ طی سال ۱۹۹۳، این دکتر دیده نمی‌شود. در واقع، داستان او به طور کامل حذف شده است. حذف گوتیرز از اقتباس به این معنی است که صدای علمی اصلی موجود در داستان حالا دکتر هنری وو (بی‌دی وونگ) است. در کتاب، گوتیرز متوجه می‌شود که دایناسورها یک گونه‌ی مهاجم هستند، اما چون هیچ‌کس این نقش را در فیلم ایفا نمی‌کند، باعث می‌شود که ساخت و ساز و مخاطرات فیلم‌های آینده‌ی «پارک ژوراسیک» ضعیف‌تر شود. به ویژه، به دلیل تمرکز آن بر دایناسورها که در کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند، «دنیای ژوراسیک: سلطه» (Jurassic World Dominion) می‌توانست فیلم بسیار بهتری باشد اگر بر اساس تخصص علمی گوتیرز که در کتاب اصلی به وضوح بیان شده است، پیش می‌رفت.

۲. چارلی ویزلی در مجموعه فیلم‌های «هری پاتر» (Harry Potter)

سال تولید: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ کارگردان: کریس کلمبوس

کریس کلمبوس بازیگران: دنیل رادکلیف، اما واتسون، روپرت گرین، آلن ریکمن

دنیل رادکلیف، اما واتسون، روپرت گرین، آلن ریکمن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰

۶۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

فرصتی از دست رفته برای افزایش جذابیت فیلم‌ها. لیست شخصیت‌های حذف شده‌ی هری پاتر از کتاب‌ها به فیلم‌ها می‌تواند چندین کتاب را پر کند. با این حال، شاید برجسته‌ترین شخصیتی که هرگز در اقتباس‌های سینمایی ظاهر نمی‌شود، چارلی ویزلی، یکی از برادران بزرگتر رون (روپرت گرینت) است. اگرچه نام چارلی چندین بار ذکر شده است، به ویژه در مورد دانش تخصصی او در مورد اژدهاها، تنها زمانی که فیلم‌ها او را به صورت فیزیکی نشان می‌دهند، در پس‌زمینه‌ی یک عکس خانوادگی در روزنامه‌ی دیلی پرافت است. اگر اقتباس سینمایی به داستان اصلی کتاب‌ها پایبند بود، چارلی نقش بسیار مهمی در هر دو داستان «سنگ جادو» و «جام آتش» ایفا می‌کرد. حذف کامل چارلی از فیلم‌های هری پاتر به نظر می‌رسد یک تغییر غیرضروری در شخصیت‌ها باشد که مخاطبان را از آشنایی با یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های این مجموعه‌ی داستانی محروم کرده است.

۱. لیدی استونهارت در «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones)

سال تولید: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ تعداد فصل‌ها: ۸

۸ بازیگران: کیت هرینگتون، امیلیا کلارک، پیتر دنکلیج، لنا هیدی

کیت هرینگتون، امیلیا کلارک، پیتر دنکلیج، لنا هیدی امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۹.۲ از ۱۰

یک پیچش بزرگ در زمینه‌ی حذف شخصیت‌ها. «بازی تاج و تخت» داستان کتلین استارک (میشل فیرلی) را به وسیله‌ی خطوط بسیار مشابهی با سری کتاب‌های «ترانه‌ی یخ و آتش» نوشته‌ی جورج آر. آر. مارتین روایت می‌کند. او برای مرگ ند (شان بین) عزاداری می‌کند، به راب (ریچارد مدن) در جنگش کمک می‌کند و در عروسی سرخ در فصل ۳ با بریده شدن گلویش می‌میرد. با این حال، در یک پیچش داستانی در پایان کتاب «طوفان شمشیرها»، کتلین به عنوان لیدی استونهارت بی‌رحم و انتقام‌جو دوباره زنده می‌شود. هیچ شخصیتی از این داستان در اقتباس تلویزیونی اچ‌بی‌او ظاهر نشد. گنجاندن استونهارت در «بازی تاج و تخت» می‌توانست یک پیچش شگفت‌انگیز برای دیدن باشد. علاوه بر این، استونهارت می‌توانست یک لایه‌ی دیگر از اخلاقیات پیچیده را به این اقتباس تلویزیونی اضافه کند. یکی از ارکان اساسی کتاب‌ها و به میزان کمتری سریال این است که در وستروس هیچ مفاهیم سنتی‌ای از خوب یا بد وجود ندارد و استونهارت که در انتقام‌جویی‌اش بسیار بی‌رحم است، می‌توانست دستگاه داستانی کاملی برای تقویت این پیام در صفحه‌ی کوچک تلویزیون باشد.

