فیلم «دوبار چشمک بزن» هم نتوانست به «ددپول و ولورین» نزدیک شود (باکس آفیس هفته)

همانطور که در مقدمه گفتیم فیلم «ددپول و ولورین» مارول در پنجمین هفته اکران جایگاه شماره ۱ را پس گرفت. این ماجراجویی ابرقهرمانی که این هفته ۱۸.۳ میلیون دلار میلیون دلار بدست آورد، تا کنون ۵۷۷.۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشت و از «مینیون‌ها» (Minions) با فروش ۱.۱۵۹ میلیارد دلار در سراسر جهان پیشی گرفته و بیست‌وهفتمین فیلم پرفروش تمام دوران شد.

در همین حال «بیگانه: رومولوس» (Alien: Romulus) در گیشه داخلی بعد از «ددپول و ولورین» قرار دارد. این دنباله علمی-تخیلی محصول دیزنی در هفته دوم ۱۶.۲ میلیون دلار درآمد کسب کرد و در کل ۷۲.۶۳ میلیون دلار در گیشه داخلی بدست آورد. با توجه به بودجه تولید ۸۰ میلیون دلاری و فروش بلیط در خارج از کشور، این رقم نتیجه خوبی است.

فیلم «ما تمامش می‌کنیم» (It Ends With Us) محصول سونی با فروش ۱۱.۸۵ میلیون دلار در سومین هفته اکران، در رتبه سوم قرار دارد. این درام با بازی بلیک لایولی عملکرد استثنایی‌ای نسبت به بودجه تولید ۲۵ میلیون دلاری خود داشته است. این فیلم به زودی از «ایف» (IF) با ۱۱۱ میلیون دلار و «شکارچیان روح: امپراتوری یخ‌زده» (Ghostbusters: Frozen Empire) با ۱۱۳ میلیون دلار پیشی خواهد گرفت تا به عنوان یازدهمین فیلم پرفروش آمریکای شمالی در سال جاری تبدیل شود.

فیلم «دوبار چشمک بزن» برنده‌ی رقابت فیلم‌های جدید این هفته است. این فیلم با فروش ۷.۲۳ میلیون دلار کار خود را در گیشه آغاز کرد. این برای فیلمی به کارگردانی زوئی کراویتز با بازی نائومی آکی و چنینگ تیتوم درباره زنی است که از جزیره خصوصی یک میلیاردر حوزه‌ی فناوری بازدید می‌کند و توطئه‌ای شوم را کشف می‌کند. این محصول متروگلدوین‌مایر بودجه تولید ۲۰ میلیون دلاری دارد و اگر بتواند شتاب خود را حفظ کند، این شروع چندان بدی برایش نیست. نقدها مثبت بوده است و مخاطبان سینمااسکور نمره B- که میانگین استاندارد برای یک فیلم ترسناک را به آن اختصاص دادند.

فیلم «جاعل» با ۶.۶ میلیون دلار هفته اول اکران خود را پشت سر گذاشت. این شروع بسیار آرامی برای این فیلم از بنر توزیع مسیحی سونی است، اما گزارش شده است که بودجه تولید کم بوده است و نمره A+ از سینما اسکور به این معنی است که قطعا توصیه‌های پرشور زیادی از مخاطبان دریافت خواهد کرد.

فیلم «گردبادها» (Twisters) با کسب ۶.۲ میلیون دلار در ششمین هفته اکران به رتبه ششم رسید. «گردبادها» با بازی دیزی ادگار جونز، گلن پاول و آنتونی راموس در نقش تعقیب‌کنندگان طوفان در مرکز اوکلاهاما، تاکنون ۲۴۸.۶۷ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشته است.

فیلم فانتزی استاپ موشن محبوب لایکا با عنوان «کورالاین» (Coraline) که به مناسبت ۱۵ سالگی اولین اکرانش دوباره روی پرده‌ی سینماها نمایان شد، در هفته دوم با فروش ۵ میلیون دلار در رتبه هفتم قرار گرفت. این فیلم از زمان بازگشت به سینماها تقریبا ۲۴.۰۷ میلیون دلار فروش داشته است.

در همین حال فیلم «کلاغ» پس از کسب ۲ میلیون دلار در روز افتتاحیه در مجموع ۴.۶ میلیون دلار بدست آورد و در رتبه هشتم قرار گرفت. این اقتباس جدید با درجه‌بندی R از رمان گرافیکی تحسین‌شده، در حال تبدیل شدن به دومین شکست متوالی لاینزگیت در ماه آگوست، پس از عملکرد بسیار ضعیف اقتباس بازی ویدیویی «سرزمین‌های مرزی» (Borderlands) است.

لاینزگیت این بار هم مانند آثار پیشین خود از نظر مالی بسیار محافظه‌کار بوده است. این استودیو تنها پس از خرید حقوق ایالات متحده با حدود ۱۰ میلیون دلار، مسئول هزینه‌های توزیع فیلم است. اما با بودجه تولید ۵۰ میلیون دلاری، مشخص است که فیلم «کلاغ» انتظارات را برآورده نمی‌کند. از زمان انتشار اولین تریلر و برخی نقدهای منفی، هیاهو برای این فیلم به کارگردانی روپرت سندرز چندان زیاد نبوده است و نمره B- از سینما اسکور امید زیادی برای موفقیت فیلم در هفته‌های آینده باقی نمی‌گذارد.

انیمیشن «من نفرت‌انگیز ۴» (Despicable Me 4) در هشتمین هفته اکران با فروش ۴.۴ میلیون در رتبه نهم جدول قرار گرفت. چهارمین قسمت از فرنچایز محبوب «من نفرت‌انگیز» تا کنون در آمریکای شمالی ۳۴۸.۲۷ میلیون دلار و در سطح جهانی ۸۵۳.۱ میلیون دلار فروخته است.

انیمیشن «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) که بعد از یازده هفته همچنان به فروش موفق خود ادامه می‌دهد، این هفته ۲.۱ میلیون دلار فروخت و در جایگاه دهم جدول قرار گرفت. این دنباله‌ی تماشایی تاکنون در آمریکای شمالی ۶۴۶.۳۱ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱.۶۴ میلیار دلار بدست آورده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ددپول و ولورین

Deadpool & Wolverine ۵ ۱۸.۳۰ ۵۷۷.۲۰ بیگانه: رومولوس

Alien: Romulus ۲ ۱۶.۲۰ ۷۲.۶۳ ما تمامش می‌کنیم

It Ends with Us ۳ ۱۱.۸۵ ۱۲۰.۸۲ فیلم دوبار چشمک بزن

Blink Twice ۱ ۷.۳۲ ۷.۳۲ جاعل

The Forge ۱ ۶.۶۰ ۶.۶۰ گردبادها

Twisters ۶ ۶.۲۰ ۲۴۸.۶۷ کورالاین

Coraline ۲ ۵.۰۰ ۲۴.۰۲ کلاغ

The Crow ۱ ۴.۶۰ ۴.۶۰ من نفرت‌انگیز ۴

Despicable Me 4 ۸ ۴.۴۰ ۳۴۸.۲۷ درون و بیرون ۲

Inside Out 2 ۱۱ ۲.۱۰ ۶۴۶.۳۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

