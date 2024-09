در طول پنج فصل، مایکل و لینکلن خود را در داخل و خارج از زندان‌ها و تأسیسات دولتی در حال فرار می‌یابند. در این مدت، ما شاهد ذهن درخشان مایکل، استعداد او در استدلال قیاسی و دانش معماری‌اش هستیم. مخاطبان به قدری مجذوب شدند که مجبور بودند تلاش زیادی کنند تا با نقشه‌های پیچیده‌ی او همراه شوند. این سریال به خاطر شخصیت‌های جذاب و داستان‌سرایی هیجان‌انگیز خود تحسین‌های زیادی دریافت کرد. برای کسانی که به شدت به دنبال سریال‌هایی با حال و هوای مشابه هستند، سریال‌هایی که ترکیبی از طرح‌های پیچیده، فضایی پر از تعلیق و ترکیبی منحصر به فرد از اکشن می‌باشند، در این جا ۱۰ سریال شبیه «فرار از زندان» گردآوری شده است.

این درام هشت فصلی که در یک زندان با امنیت بالا در ونت ورث، استرالیا، قرار دارد، حول بی. اسمیت، یک همسر و مادر از حومه‌ی شهر می‌چرخد که پس از متهم شدن به تلاش برای قتل همسرش به زندان فرستاده می‌شود. به عنوان زندانی جدید، او یاد می‌گیرد که چگونه سیاست‌های زندان را مدیریت کند و در هر گوشه‌ای با دشمنان روبرو می‌شود. بی. در نهایت به رتبه‌ی سگ برتر بدون رقیب می‌رسد. با پیشرفت فصل‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های اصلی معرفی می‌شوند.

یک سریال پیچیده، خشن و هوشمند. در حالی که سختی‌های زندگی در زندان و سیستم‌های فاسدی که آن را کنترل می‌کنند را در سطح بررسی می‌کند، «ونت ورث» همچنین با موضوعاتی مانند خیانت، نقشه‌کشی و اتحادهای متغیر، بینندگان را در حالت تعلیق نگه می‌دارد. واقع‌گرایی و تنش دراماتیک نیز قسمت‌ها را به جلو می‌برد. این سریال شبیه «فرار از زندان»، تحول شخصیت اصلی از یک تازه‌کار به یک نیروی قابل توجه را به تصویر می‌کشد. در این سریال دانیل کورماک یک گروه بازیگری با استعداد را رهبری می‌کند که شامل نیکول داسیلوا، کیت اتکینسون، سلیا ایرلند و دیگران است.

The Night Of

«آن شب» یک مینی‌سریال هشت قسمتی است که از فصل اول «عدالت کیفری» (Criminal Justice) الهام گرفته شده است. داستان آن حول یک دانشجوی ساده‌لوح پاکستانی-آمریکایی به نام ناصر خان می‌چرخد که در یک مهمانی با آندریا، زنی که با او دوست شده است، حضور پیدا می‌کند. او بدون هیچ خاطره‌ای از شب گذشته بیدار می‌شود و می‌بیند که آندریا به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. از همین موقع زندگی ناصر خان برای همیشه تغییر می‌کند. همه‌ی نشانه‌ها به ناصر به عنوان مظنون اصلی اشاره می‌کنند و اکنون او باید سیستم عدالت کیفری را برای اثبات بی‌گناهی خود پیمایش کند.

یک تریلر قانونی شخصیت‌محور. به عنوان یک مینی سریال جذاب، «آن شب» بینندگان را به دنیایی تنگ و جهنمی می‌برد. در این سریال شبیه «فرار از زندان»، قهرمان داستان توسط نیروهای بی‌رحم احاطه شده است و باید برای خروج مبارزه کند. اجراهای لایه‌لایه، به ویژه از ریز احمد به عنوان ناز و جان تورتورو به عنوان وکیل بدبین ناز، یک روایت غنی و متراکم ایجاد می‌کنند. اجرای احمد برای او جایزه‌ی امی برای بازیگر برجسته در یک مینی سریال را به ارمغان آورد. به طور کلی، اگرچه کوتاه است، اما «آن شب» می‌تواند مخاطبان را میخ‌کوب کند. این مینی سریال در ۳ رشته نامزد دریافت جوایز گلدن گلوب شد، اما در نهایت این مراسم را دست خالی ترک کرد.

مالکوم برایت پسر مارتین ویتلی، یک قاتل بدنام و سادیستی معروف به جراح است. در کودکی، وقتی مالکوم متوجه شد که مارتین چه کارهایی انجام می‌دهد، او را به پلیس لو داد و مارتین زندانی شد. مالکوم که تمام ارتباطات خود را با پدرش قطع کرده بود و به عنوان یک مامور اف‌بی‌آی برای پلیس نیویورک کار می‌کرد، وقتی که یک قاتل سریالی تقلیدی ظاهر می‌گردد، مجبور می‌شود با او روبرو شود. در همین حال، او با درک عجیب خود از نحوه فکر کردن یک قاتل و سوالاتی درباره‌ی سرنوشت خود دست و پنجه نرم می‌کند.

دارای عمق احساسی پیچیده. «پسر نابغه» به روانشناسی تاریک قتل در ساختار و سبکی مشابه با روایت‌های پیچیده‌ی «فرار از زندان» می‌پردازد. مانند مایکل اسکوفیلد که فرارها را تحلیل می‌کند، مالکوم برایت قاتلان را با مهارت‌های چشمگیر و روش‌های جنایی منحصر به فردشان دسته‌بندی می‌کند. همچنین این واقعیت وجود دارد که هر دو سریال تلویزیونی به رابطه‌ی بین دو شخصیت می‌پردازند که یکی از آن‌ها در زندان است. بازی‌های ذهنی سرد پدر و پسر و روان شکنجه‌شده‌ی مالکوم، «پسر نابغه» را به یک تریلر معمایی ارزشمند تبدیل می‌کند.

Person of Interest

«مظنون» که توسط جاناتان نولان ساخته شده است، ژانرهایی مانند علمی-تخیلی، جنایی و درام را ترکیب می‌کند تا داستان هارولد فینچ، یک میلیاردر، را روایت کند؛ میلیاردری که با یک عامل سابق سیا همکاری می‌کند تا یک ابررایانه به نام ماشین بسازد. ماشین می‌تواند تهدیدات امنیتی و حملات تروریستی را پیش‌بینی کند که به نیروهای محلی اجازه می‌دهد تا برای جلوگیری از آن‌ها اقدام کنند. وقتی نیروهایی تهدید می‌کنند که از ماشین برای اهداف دیگر استفاده کنند، سوالاتی درباره‌ی نظارت و حریم خصوصی مطرح می‌شود.

بازی هوشمندانه بین نگهبانان و جنایتکاران. با تمرکز دقیق بر روی پرونده‌ها، هفته به هفته، «مظنون» تنش خود را در طول پنج فصل حفظ می‌کند. بازی‌های موش و گربه با برنامه‌ریزی دقیق، صحنه‌های اکشن شدید و همچنین پیچش‌های استراتژیک داستان، شما را به یاد روایت‌های هیجان‌انگیز و جذاب «فرار از زندان» می‌اندازد. طرح‌های شخصیت‌محور و معضلات اخلاقی درباره‌ی استفاده از هوش مصنوعی برای هدفی بزرگ همیشه بینندگان را در لبه‌ی صندلی خود نگه می‌دارد. جیم کاویزل و مایکل امرسون در نقش‌های خود فوق‌العاده هستند.

در «یقه سفید»، مت بامر نقش نیل کافری، یک هنرمند کلاهبردار و جعل‌کننده‌ی ماهر، را بازی می‌کند که پس از سه سال فرار از جرایم خود دستگیر می‌شود. مأمور ویژه پیتر برک از اف‌بی‌آی مسئول نظارت بر محکومیت او است. نیل پیشنهاد می‌دهد که به اف‌بی‌آی کمک کند تا دیگر جنایتکاران فراری را دستگیر کنند و در ازای آن محکومیتش کاهش یابد. وقتی برک موافقت می‌کند، نیل به عنوان خبرچین جنایی برک شروع به کار می‌کند و از مهارت‌های درک و متقاعدسازی خود برای دستگیری جنایتکاران بزرگتر استفاده می‌کند.

تمرکز بر پویایی شخصیت‌ها. مانند مایکل در «فرار از زندان»، شخصیت اصلی «یقه سفید» نیز یک محکوم است. او نیز در حرفه‌ی خود بسیار زیرک، باهوش و پیچیده است. این سریال بر پویایی هوشمندانه‌ی نیل و پیتر تمرکز دارد که در تعقیب اهداف لغزنده و شرکت در عملیات‌های پیچیده با هم همکاری می‌کنند. جذابیت بامر با چهره‌ی جدی تی دی کی ترکیب می‌شود و یک گفتگوی دوستانه ایجاد می‌کند که تماشای آن تقریباً لذت‌بخش است. «یقه سفید» که یک سریال شبیه «فرار از زندان» است همچنین شامل چندین کلاهبرداری شیک و صحنه‌های تعقیب و گریز است که شما را سرگرم می‌کند.

برنده‌ی بیش از ده جایزه‌ی امی تلویزیونی، «بریکینگ بد» در میان بهترین سریال‌های تلویزیونی تمام دوران قرار دارد. این سریال حول والتر وایت، یک معلم شیمی دبیرستان که به بیماری لاعلاج مبتلا می‌شود، می‌چرخد. والتر نگران امنیت مالی خانواده‌اش است و از این رو به زندگی جنایی روی می‌آورد و شروع به تولید و فروش متامفتامین با یک دانش‌آموز سابقش، جسی پینکمن، می‌کند. او در نهایت به یک پادشاه مواد مخدر بی‌رحم تبدیل می‌شود و در مسیر صعود به قدرت، قربانیانی به جا می‌گذارد.

یک تحول تنش‌زا که شما را میخکوب می‌کند. تماشای سقوط اخلاقی یک مرد در مواجهه با مرگ هرگز این قدر جذاب نبوده است. تعداد کمی از سریال‌ها توانسته‌اند به سطح خطر و تنش «بریکینگ بد» برسند که تمام اعتبار آن به خالق و تهیه‌کننده وینس گیلیگان و اجرای تحول‌آفرین برایان کرانستون برمی‌گردد. نقش‌آفرینی کرانستون به عنوان والتر وایت شما را به یاد ضدقهرمانان سریال «فرار از زندان» خواهد انداخت. سقوط وحشتناک اما آهسته‌ی والتر و تبدیل شدن به یک هیولا برای محافظت از خانواده‌اش احساسات ترحم، ترس و تحسین را برمی‌انگیزاند. برایان کرانستون برای درخشش در نقش والتر وایت توانست ۱ جایزه‌ی گلدن گلوب و ۴ جایزه‌ی امی به دست آورد. آنا گان و آرون پائول هم هر کدام به ترتیب ۲ و ۳ جایزه‌ی امی به دنبال درخشش خود در این سریال به دست آوردند. کرانستون علاوه بر امی و گلدن گلوب ۲ مرتبه توانست جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام را از انجمن بازیگران آمریکا هم به دست آورد.

این درام سرقت اسپانیایی یک موفقیت بزرگ برای نتفلیکس بود و پس از انتشار به یکی از محبوب‌ترین سریال‌ها در IMDb تبدیل شد. به رهبری پروفسور مرموز، فصل اول این سریال شبیه «فرار از زندان» داستان هشت دزد را دنبال می‌کند که چندین نفر را در ضرابخانه‌ی سلطنتی اسپانیا گروگان می‌گیرند. آن‌ها کنترل تولید را به دست می‌گیرند و طلا را قبل از استخراج از ساختمان ذوب می‌کنند. فصل‌های بعدی حول دیگر سرقت‌های هوشمندانه و پرخطر می‌چرخد و انگیزه‌های پنهان هر شخصیت را آشکار می‌کند.

پر از پیچش‌های داستانی شگفت‌انگیز. طرفداران سریال «فرار از زندان» از تماشای «سرقت پول» هیجان‌زده خواهند شد، زیرا مانند نقشه‌های فرار پیچیده‌ی «فرار از زندان»، این سریال نیز بینندگان را به یک بازی استراتژی پر از آدرنالین می‌کشاند. هر دو سریال شامل مغزهای متفکر فوق‌العاده‌ای هستند که نقشه‌های جنایی خود را با جزئیات دقیق ترسیم می‌کنند. آن‌ها همچنین با حدس زدن حرکت بعدی مخاطبان را مجذوب می‌کنند. تعلیق و غیرقابل پیش‌بینی بودن در هر فصل، سرگرمی‌ای درجه یک را ارائه می‌دهد.

«از» زندگی در یک واحد آزمایشی در تأسیسات اصلاحی ایالت اوزوالد را به تصویر می‌کشاند. وقایع این سریال عمدتاً در پس‌زمینه‌ی شهر زمرد، یک بخش نام‌گذاری شده از یک مکان در کتاب‌های سرزمین از نوشته‌ی ال. فرانک باوم، رخ می‌دهند. ظاهراً این واحد سعی می‌کند به جای مجازات، بر توانبخشی و آموزش در طول زمان زندان تأکید کند. تحت کنترل تیم مک‌مانوس و رئیس زندان، لئو گلین، زندانیان با چالش‌های شخصی و همچنین تهدیدات تهاجمی از سوی جناح‌های مختلف روبرو می‌شوند و برای بقا تلاش می‌کنند.

منحصر به فرد، تنگ و ناراحت‌کننده. یک سریال که به یک لحظه‌ی تعیین‌کننده در تاریخ شبکه‌ی اچ‌بی‌او تبدیل شد و به آن کمک کرد جایگاهی پیدا کند. «از» بر شخصیت‌های پیچیده‌ای که خود را در یک شبکه‌ی شکسپیری از اتحادها و خیانت‌ها می‌یابند، تمرکز دارد که برای طرفداران سریال «فرار از زندان» جذاب خواهد بود. واقع‌گرایی خشن همراه با طنز تاریک یک سریال ایجاد کرد که به همان اندازه که ناراحت‌کننده و جذاب بود، تماشای آن ضروری نیز بود. ارنی هادسون و کریس ملونی اجراهای عمیق و جذابی ارائه دادند که این درام پیشگام را در ذهن مخاطبان تثبیت کرد. این سریال ۲ بار نامزد دریافت جوایز تلویزیونی امی شد، اما نتوانست این جایزه را به دست آورد.

یکی از بهترین سریال‌های تلویزیونی دهه‌ی گذشته، «پادشاهان» فرار طی سال ۲۰۱۱ در شبکه‌ی ای اند ای به نمایش درآمد. این سریال دو فصل قوی داشت و بلافاصله پس از آن لغو شد. داستان آن حول چارلی دوچامپ، یک معاون مارشال ایالات متحده، می‌چرخد که یک تیم ویژه از محکومان سابق با تجربه‌ی تحلیل رفتاری تشکیل می‌دهد و آن‌ها را موظف می‌کند که از این مهارت‌ها برای کمک به دستگیری فراریانی که از زندان گریخته‌اند، استفاده کنند. در ازای کمک آن‌ها، محکومیتشان کاهش می‌یابد.

مهر و موم شده با نشانه‌های سریال «فرار از زندان». مشابه با شخصیت‌های جنایی سریال «فرار از زندان»، «پادشاهان فرار» هم شامل محکومان سابق باهوشی است که با همکاری با نیروهای قانون در شرایط خاص به قهرمانان ناخواسته تبدیل می‌شوند. برخلاف درام شبکه‌ی فاکس یعنی «فرار از زندان»، این سریال بر تعقیب زندانیان فراری تمرکز دارد نه خود فرار. این سریال سناریوهای هیجان‌انگیزی را ارائه می‌دهد که تیم در آن سعی می‌کند فراریان غیرقابل پیش‌بینی و اخلاقاً مبهم را از طریق روش‌های مشکوک دستگیر کند. لاز آلونسو یک گروه بازیگری با استعداد را رهبری می‌کند که پویایی آن‌ها شما را در هر لحظه در حالت تعلیق نگه می‌دارد.

Orange Is the New Black