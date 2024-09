استارلرد چگونه می‌تواند به دنیای سینمایی مارول بازگردد؟

پس از اتمام فیلم «نگهبانان کهکشان ۳»، بسیاری از طرفداران فرض می‌کردند که بازیگران اصلی و جیمز گان دیگر کارشان در دنیای سینمایی مارول به پایان رسیده و از حالا به بعد به پروژه‌های جدیدی خواهند پرداخت؛ مخصوصا وقتی کسانی مثل دیو باتیستا اظهار داشتند که بدون جیمز گان دیگر کاری با نگهبانان کهکشان نخواهند داشت. کریس پرت، ستاره‌ی فیلم «نگهبانان کهکشان» هم یک شرط را فاش کرده است که پیش از آنکه موافقت کند دوباره به دنیای سینمایی مارول به عنوان پیتر کویل یا همان استارلرد بازگردد، باید رخ دهد. در مصاحبه‌ای با IGN برای تبلیغ فیلم «گارفیلد»، این بازیگر که از سال ۲۰۱۴ نقش استارلرد را بازی کرده، درباره‌ی احتمال بازگشتش به دنیای سینمایی مارول پیش از پایان حماسه‌ی چندجهانی گفت. او توضیح داد: «سخت است تصور کنم که [آینده] چه شکلی خواهد بود، پس فکر می‌کنم باید هر مورد را به صورت جداگانه بررسی کنم. البته که من باز هم به بازی در نقش استارلرد علاقه‌مندم. من عاشق این شخصیت هستم. این شخصیت زندگی‌ام را تغییر داد. اگر پیشنهادی مطرح شود و منطقی به نظر برسد و احساس کنم داستانی است که ارزش گفتن دارد، قطعا به آن علاقه‌مند خواهم بود. من عاشق بازی کردن نقش استارلرد هستم.»

با اینکه با این جمله‌ی پرت به نظر می‌رسد او مایل به بازگشت به دنیای سینمایی مارول است، اما او اضافه کرد که نقش استارلرد را بازی نخواهد کرد اگر جیمز گان (که نویسنده و کارگردان هر سه فیلم نگهبانان کهکشان و ویژه‌برنامه‌ی آن، «نگهبانان کهکشان ویژه تعطیلات» (The Guardians of the Galaxy Holiday Special) بوده است) نسبت به ساخت آن پروژه اعلام رضایت نکند. با توجه به قرارداد گان با استودیوهای دی‌سی برای چند سال آینده، این را می‌دانیم که او قادر به نوشتن یا کارگردانی هر پروژه‌ی احتمالی استارلرد برای مارول نخواهد بود. پرت در ادامه گفت: «انجام دادن آن بدون جیمز سخت خواهد بود و باید حتما شرایطی فراهم شود که لحن و حال‌وهوایی که جیمز در فیلم‌هایش تعیین کرد، دوباره تکرار شود؛ چراکه او یک آدم خاص است و [هر پروژه‌ی احتمالی] باید حتما با رضایت او همراه باشد.» با این حساب، به نظر می‌رسد استارلرد همچنان قرار است در دنیای مارول باقی بماند؛ حتی اگر حضور کریس پرت وابسته به رضایت جیمز گان باشد، تصویر استارلرد دیگری بدون پرت آنقدرها هم خارج از تصور نیست. سوال اصلی اینجاست که داستان پیتر کوییل از اینجا به بعد به کجا خواهد رفت؟

استارلرد می‌تواند انتقام‌جوی بعدی باشد

طرفداران می‌دانند که نگهبانان کهکشان و انتقام‌جویان رابطه‌ی کاری عالی‌ای با هم دارند. به جز نبردهای اصلی‌شان با تانوس، راکت راکون در زمان بلیپ با انتقام‌جویان همکاری کرد و ثور بعد از فیلم «انتقام‌جویان: پایان‌بازی» (Avengers: Endgame) برای مدتی به نگهبانان پیوست. حالا که دیگر خبری از تیم پیتر کوییل نیست، استارلرد می‌تواند با دوستش ثور و دیگر قهرمانان قدرتمند زمین همراه شود. اگرچه ممکن است با تمام اتفاقاتی که در فیلم سوم «نگهبانان کهکشان» افتاد، دیگر شخصیت استارلرد را در دنیای مارول بازنشسته در نظر بگیریم، این به آن معنا نیست که در آینده امکان بازگشت او وجود ندارد. مارول به بازگرداندن کاراکترها عادت دارد و حتی بارها شده که آن‌ها را از مرگ برگرداند. خوشبختانه، مارول با کاراکتر استارلرد کار راحت‌تری دارد و لازم نیست بهانه‌ای برای زنده مانده بودن او جور کند. تازه با وجود چندجهانی و خطوط زمانی مختلف، دست مارول برای هر نوع داستان‌گویی باز است. برای نمونه، صحبت از بازگشت اولتران در یک سریال تازه با محوریت ویژن به میان آمده. زمانی که حتی مرگ هم به معنای پایان برای شخصیت‌های محبوب مارول نیست، قطعا بازنشستگی نمی‌تواند بار معنایی مهمی برای کاراکترهای فیلم‌های ابرقهرمانی داشته باشد.

اگر پیتر کوییل فیلم یا سریال خودش را به تنهایی نداشته باشد، همچنان می‌توان او را یک گزینه‌ی عالی برای انتقام‌جویان در نظر گرفت تا به تیم تازه‌ی آن‌ها در فیلم‌های بعدی انتقام‌جویان بپیوندد. به طور ویژه «انتقام‌جویان: روز قیامت» و «جنگ‌های مخفی». حتی تصور موقعیت‌هایی که کاراکتر استارلرد می‌تواند به فیلم انتقام‌جویان بیاورد هیجان‌انگیز و بی‌پایان هستند. از آنجا که کوییل نیمه‌آدم و نیمه‌سلستیال است، می‌توان او را در کنار هر ابرقهرمانی قرار داد؛ برای مثال، اگر کوییل را در کنار کاراکتر دکتر استرنج قرار دهید، می‌توانیم شاهد تمرین او در حوزه‌ی جادو و هنرهای مرموز و تجربه‌های کیهانی تازه باشیم با ابرشرورها و تهدیداتی که داستان را به ابعاد کاملا جدید می‌برند. یا شاید استارلرد همانطور که از آسمان به زمین آمده، ترجیح بدهد در زمین به فعالیت خود ادامه دهد و به جای نگهبان کهکشان، مثل دردویل یا مرد عنکبوتی، نگهبان خیابان‌ها باشد.

فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» در کدام بخش خط زمانی دنیای مارول اتفاق می‌افتد؟

ارتباطات کیهانی استارلرد حتی می‌تواند به مواجهه با شخصیت‌هایی مانند کاساندرا نوا (که او را در فیلم «ددپول و ولورین» دیدید) منجر شود. با توجه به اینکه احتمال شکل‌گیری یک نسل تازه‌ از انتقام‌جویان وجود دارد، بعید به نظر نمی‌رسد که این گروه به رهبری تازه احتیاج پیدا کنند که تجربه‌ی کار با قهرمانان را داشته باشد و پیتر کوییل دقیقا همان قهرمانی است که می‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد؛ به ویژه با سابقه‌ی کاری او در هدایت یک تیم کاملا ناهمگون از قهرمانان. انعطاف‌پذیری استارلرد، شوخ‌طبعی و پیشینه‌ی منحصر به فرد او به عنوان یک خلافکار کهکشانی که حالا دیگر به قهرمان تبدیل شده، او را به یک گزینه‌ی عالی برای مارول تبدیل کرده تا هر طور که صلاح می‌دانند، استارلرد را در فیلم‌های بعدی «انتقام‌جویان» بگنجانند.

در این حالت، بهترین راه برای دیدن دوباره‌ی استارلرد، حضور او در فیلم‌های آینده‌ی «انتقام‌جویان: روز قیامت» و «انتقام‌جویان: جنگ‌های مخفی» خواهد بود. طبق پیش‌بینی‌ها و با توجه به مسیری که استودیوی سینمایی مارول با سایر پروژه‌های خود دنبال کرده است، به نظر می‌رسد تهدیدات احتمالی که قهرمانان قرار است با آن‌ها روبرو شوند تهدیداتی از نوع چندجهانی خواهند بود؛ به این معنا که ما احتمالا نسخه‌های مختلفی از کاراکترها را خواهیم دید، حالا خوب یا بد. با توجه به زمینه‌سازی‌هایی که مارول در فیلم «ددپول و ولورین» انجام داد، می‌توانید انتظار بازگشت بسیاری از کاراکترهای محبوب را در قالب‌های متفاوت آن‌ها را داشته باشید.

در پایان فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» در سال ۲۰۲۳، پیتر کوییل، که اکنون به نظر می‌رسد از نجات دادن کهکشان خودش را بازنشسته کرده است، به زمین بازمی‌گردد و با پدربزرگش دوباره متحد می‌شود و در صحنه پس از تیتراژ آن‌ها را نشان می‌دهد که در کنار هم در آرامش صبحانه می‌خورند. همانطور که فیلم پایان می‌یابد، این متن ظاهر می‌شود: استارلرد افسانه‌ای باز خواهد گشت. این تأیید می‌کند که استودیوهای مارول برنامه‌هایی برای استارلرد در آینده‌ی دنیای سینمایی مارول دارند. با این حال، هنوز اعلام نشده است که این برنامه‌ها چه خواهند بود. اینکه مارول بخواهد به طور کل کاراکتر استارلرد را کنار گذاشته و از این پتانسیل برای بازگرداندن او استفاده نکند، واقعا عجیب است. به ویژه با توجه به اینکه او در زمین و در میسوری حضور دارد و از هرگونه درگیری به دور است. اما وقتی ابرشرورها به زمین حمله کنند، استارلرد هم ناگزیر خواهد شد که به دنیایی که پشت سر گذاشته بازگردد. با حذف تدریجی کاراکترهای مختلف گروه انتقام‌جویان در خط داستانی بزرگ مارول، استارلرد به نظر می‌رسد کاندیدای قطعی برای پیوستن به قهرمانان بزرگ زمین باشد؛ به ویژه برای نبردی که به نظر می‌رسد قرار است بزرگترین نبرد انتقام‌جویان را به بار بیاورد.

استارلرد افسانه‌ای می‌تواند در یک سریال مخصوص خودش برای دیزنی‌پلاس بازگردد

حتی اگر به عنوان یک انتقام‌جو استارلرد را نبینیم، یا حتی او در کنار یک تیم دیگر از قهرمانان بازنگردد، باز هم یک راه احتمالی دیگر وجود دارد که ما شاهد بازگشت استارلرد باشیم و آن این است که مارول یک داستان مستقل برای این قهرمان تعریف کند. هرچند این موضوع می‌تواند در مورد بسیاری از قهرمانان یا ضدقهرمانان در دنیای سینمایی مارول تکرار شود، اما قهرمانان زیادی نیستند که به اندازه‌ی پیتر کوییل شایستگی داشتن یک پروژه‌ی مستقل مخصوص خودشان را داشته باشند. به عنوان یک شخصیت محبوب طرفداران، کوییل پتانسیل بسیار زیادی دارد که هنوز استفاده نشده است و هنوز داستان‌های زیادی در قالب کاراکتر او وجود دارد که مارول می‌تواند برای کاوش به آن‌ها رجوع کند. فقط هم لازم نیست به داستان پیتر کوییل پس از پایان «نگهبانان کهکشان ۳» پرداخت. می‌توان گفت پس‌زمینه‌ی او به عنوان یک پسربچه‌ی معمولی حتی جذابیت بیشتری دارد. مثلا چه اتفاقی افتاد وقتی یاندو پیتر را دزدید و او به مرور به یکی از خلافکارهای کهکشان تبدیل شد؟

بین کودکی معصومانه و از دست دادن مادر پیتر، تا تبدیل او به یک خلافکار که در فیلم اول نگهبانان کهکشان دیدیم، فاصله‌ی زمانی بزرگی وجود دارد و می‌دانیم که او در این زمان ماجراهای هیجان‌انگیزی را پشت سر گذاشته است. بنابراین، استارلرد برای بازگشت حتی نیازی به نگهبانان یا انتقام‌جویان ندارد. بلکه با تمرکز بر مراحل مختلف زندگی او از کودکی تا جوانی می‌توان داستان‌های جذابی تعریف کرد و طرفداران زیادی مشتاق دیدن این هستند که بر استارلرد افسانه‌ای در این مدت چه گذشته است. گذشته‌ی پیتر سرشار از داستان‌های تازه برای فیلم یا سریالی با محوریت کوییل است. مخصوصا کمیک‌ها مملو از تهدیدات کهکشانی و داستان‌هایی هستند که فیلم‌های نگهبانان کهکشان تنها به بخش جزئی از آن‌ها پرداخته‌اند. ماجراجویی‌های اصلی استارلرد با روجرز (Ravagers) و رابطه پیچیده‌اش با یاندو می‌تواند به عنوان ستون فقرات داستانی یک پروژه‌ی مستقل عالی عمل کند. سریالی در پلتفرم دیزنی‌پلاس بستر ایده‌آلی برای شیرجه زدن در این داستان‌های ناگفته خواهد بود. برای هر شرور اصلی در کمیک‌ها، دست‌کم دوازده دشمن رده‌پایین‌تر وجود دارد که کمتر کسی آن‌ها را به خاطر می‌آورد؛ این مواد اولیه‌ی خوبی برای ماجراجویی‌های عجیب و غریب علمی-تخیلی تهیه می‌کند که یک سریال درباره‌ی استارلرد می‌تواند سراغشان برود. روایت داستان‌های اولیه‌ی سال‌های زندگی پیتر کوییل و روجرز قطعا میان طرفداران محبوب خواهد بود.

چرا «نگهبانان کهکشان» بهترین سه‌گانه دنیای سینمایی مارول است؟

از طرف دیگر، شاید ما شاهد داستان کاملا جدیدی با حضور استارلرد باشیم. با رسیدن پیتر به میسوری، او ممکن است تلاش کند تا نام و شهرتی برای خود جدا از گذشته‌اش به عنوان یک خلافکار افسانه‌ای بسازد. مارول می‌توان داستان پیتر کوییل را به سبک داستان‌های وسترن ببرد که در آن پیتر کوییل باید شهر خود را از تهدیدات کهکشانی در امان نگه دارد. این تهدیدات می‌توانند از گذشته‌ی پیتر نشأت گرفته باشند که هنوز او را رها نکرده‌اند و حتی روی زمین دنبال پیتر می‌گردند. ما هنوز شروران کلاسیکی مانند برادران خونی، آنیهیلاس (Annihilus)، کاپیتان گلوری، دارکهاوک (Darkhawk) و بسیاری دیگر را ندیده‌ایم. این می‌تواند موقعیت مناسبی برای دیدن نبرد بین آن‌ها و پیتر کوییل باشد. اگر بخواهیم با توجه به کمیک‌ها نظر بدهیم، می‌توانیم بگوییم حس و لحنی که این ابرشرورها به داستان می‌آورد، ترکیبی از فیلم «جواب منفی» (NOPE) جردن پیل و «مندلورین» (The Mandalorian) دیزنی خواهد شد که لحن خاصی به روایت استارلرد می‌دهد.

کمیک‌ها به بازگشت پیتر کوییل در کنار انتقام‌جویان اشاره دارند

عنوان «استارلرد افسانه‌ای» که در پایان فیلم سوم «نگهبانان کهکشان» آورده شده بی‌دلیل نیست. در واقع، «استارلرد افسانه‌ای» (The Legendary Star-Lord) نام یک سری کمیک‌های این کاراکتر است که به عنوان پیش‌درآمدی بر کمیک «جنگ‌های مخفی» (Secret Wars) سال ۲۰۱۵ عمل می‌کند. در این سری کمیک، استارلرد از نگهبانان جدا می‌شود تا به ماجراجویی‌های انفرادی خودش بپردازد. به طور مشابه، در دنیای سینمایی مارول هم می‌بینیم که پیتر نگهبانان را ترک می‌کند و به زمین پیش پدربزرگش باز می‌گردد. با اینکه هسته‌ی اصلی شخصیت پیتر کوییل همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند، اما اینکه او از یک سمت سلستیال محسوب می‌شود، فرصت جالبی پیش پای مارول می‌گذارد تا داستان خانواده‌ی پیتر را بسط دهد. در همین موضوع یک تئوری مطرح شده که واقعا قابل تأمل است. مادربزرگ پیتر ممکن است با کاپیتان امریکا ارتباط داشته باشد و این ماجرای یک روایت کاملا تازه را برای کشف پس‌زمینه‌ی پیتر باز می‌کند تا بخواهد روی زمین دنبال تبار خودش بگردد. استارلرد در کمیک‌های «استارلرد افسانه‌ای» تنها عمل کرده و می‌خواهد فارغ از سایه‌ی نگهبانان و حتی پدرش نامی برای خودش دست و پا کند. یکی از داستان‌های جالب در این کمیک‌ها به گرداب سیاه (Black Vortex) باز می‌گردد؛ وسیله‌ای که به افراد قدرتی فوق‌العاده می‌دهد. استارلرد هم با کسانی که قصد سوءاستفاده از آن را دارند درگیر می‌شود.

اما ایده‌ای که شاید حتی محتمل‌تر باشد، داستان کیتی پراید در این کمیک‌هاست که ارتباطی بین استارلرد و مردان ایکس برقرار می‌کند. با توجه به مسیر تازه‌ای که دنیای سینمایی مارول در پیش گرفته و می‌خواهد جهش‌یافته‌های بیشتری را به دنیای خود بیاورد، می‌توان انتظار این را داشت که شخصیتی مثل کیتی به داستان پیتر کوییل بیاید. در واقع، در کمیک‌ها می‌بینیم که پیتر و کیتی عاشق هم می‌شوند. کیتی توانایی تله‌پاتی و نامرئی شدن دارد و رابطه‌اش با پیتر هم می‌تواند سنگ بنای حضور او در پروژه‌های بعدی مردان ایکس را بگذارد. تغییر جهت داستان پیتر از زندگی آرام و بی‌دغدغه روی زمین، به درگیری دوباره با تهدیدات کهکشانی با حضور کاراکتری مثل کیتی بسیار جذاب خواهد بود. حالا که صحبت از تهدیدات کهکشانی است، خوب است به مهم‌ترین تهدید احتمالی پیش روی استارلرد اشاره کنیم، یعنی جاودانگان (The Eternals). جاودانگان را در فیلم مخصوص خودشان به همین نام به کارگردانی کلویی ژائو دیده‌اید. پیتر، با توجه به اینکه خون سلستیال دارد، می‌تواند جلوی کسی مثل تیاموت را بگیرد و از این طریق، داستان او با جاودانگان هم گره می‌خورد.

خط داستانی کمیک‌های ۲۰۱۵ «جنگ‌های مخفی» یک ارتباط جذاب دیگر را مطرح می‌کند که استارلرد را به دنیای مارول بازمی‌گرداند. در کمیک‌ها، دنیا جهان به یک سیاره‌ی پاره‌پاره مبدل می‌شود که خدای آن کسی نیست جز ایزدامپراتور دووم (God Emperor Doom). حالا نبردی را در جهان‌های چندگانه‌ی مارول تصور کنید که پر است از شخصیت‌های مختلف چندجهانی مثل همین استارلرد. اگر خط داستانی فیلم‌های بعدی انتقام‌جویان بخواهد همین کمیک‌ها را اقتباس کند، هم حضور دکتر دووم و هم استارلرد توضیح داده می‌شود.

شاید هم داستان استارلرد در دنیای سینمایی مارول تمام شده است

اگر آن اشاره‌ی تک‌جمله‌ای در تیتراژ پایانی «نگهبانان کهکشان ۳» وجود نداشت، طرفداران احتمالا هرگز انتظار نداشتند دوباره استارلرد را ببینند، یا دست‌کم فکر نمی‌کردند مارول قرار است در آینده‌ای نزدیک دوباره سراغ استارلرد برود. همین جمله‌ی کوتاه امید هواداران نگهبانان کهکشان را زنده نگه داشت. در حالی که هنوز خبر رسمی‌ای در مورد ماجراجویی بعدی پیتر کوییل وجود ندارد، اما انتظارات از آنچه در ادامه بر سر کوییل خواهد آمد بالاست. چه از طریق یک پروژه‌ی انفرادی مثل سریال تلویزیونی، همکاری غافلگیرکننده در یک فیلم یا سریال دیگر، یا ایده‌های کاملا جدید برای شخصیت او، امکان بازگشت استارلرد همچنان بسیار محتمل است. مارول معروف است به اینکه تا آخرین لحظه هیچ چیز را فاش نمی‌کند. بازیگران و دست‌اندرکاران پروژه‌های مارول همه مثل آنکه قسم یاد کرده باشند، حاضر نیستند حتی یک کلمه درباره‌ی برنامه‌های این استودیو حرف بزنند. اما در این شکی نیست که با شخصیتی محبوب مانند استارلرد، همیشه شانسی برای بازگشت وجود دارد، البته وقتی زمان مناسب آن فرا رسیده باشد. در هر صورت، سفر استارلرد قطعا باید ادامه یابد. چه تماشاگران او را دوباره روی پرده بزرگ ببینند، در یک سریال دیزنی‌پلاس، یا از طریق یک رسانه‌ی دیگر، داستان پیتر کوییل هنوز پتانسیل زیادی دارد، در کهکشان یا بر روی زمین. حتی اگر انتظار طولانی‌تر از حد معمول شود، می‌توانیم شرط ببندیم که وقتی استارلرد بازگردد، ارزش این انتظار طولانی را خواهد داشت.

منبع: CBR

نوشته استارلرد چگونه می‌تواند به دنیای سینمایی مارول بازگردد؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala