بهترین فیلم‌های فده آلوارز؛ کارگردان «بیگانه: رومولوس»

ژانر ترسناک، سه تا از چهار فیلم بلند فده آلوارز را به هم پیوند می‌دهد. این سه فیلم به این دلیل به هم پیوند می‌خورند که قسمت‌هایی از یک سری کلی هستند. پیدا کردن یک کلیت واحد که هر چهار فیلم را مستقیماً به هم پیوند دهد سخت‌تر است، اما می‌توان گفت که فده آلوارز مقدار معینی از شخصیت و سبک را به دنباله‌ها و بازسازی‌هایی که ساخته است تزریق می‌کند که او را به چیزی بیش از یک کارگردان تسخیری تبدیل می‌کند. چهار فیلم بلند او تا به امروز در زیر رتبه‌بندی شده‌اند؛ این لیست با فیلمی که تا کنون تنها شکست اواست آغاز می‌شود و با فیلمی که بهترین نقاط قوت او به عنوان یک فیلمساز را نشان می‌دهد پایان می‌یابد. در این رتبه‌بندی، فیلم‌های کوتاه او و همچنین فیلم‌هایی که او نوشته و یا تولید کرده است، مانند «نفس نکش ۲» (Don’t Breathe 2) محصول ۲۰۲۱ و «کشتار با اره‌برقی در تگزاس» (Texas Chainsaw Massacre) محصول ۲۰۲۲ لحاظ نشده‌اند.

۴. دختری در تار عنکبوت ( The Girl in the Spider’s Web )

سال تولید: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ بازیگران: کلر فوی، سوریر گودناسون، لاکیت استنفیلد، سیلویا هوکس

کلر فوی، سوریر گودناسون، لاکیت استنفیلد، سیلویا هوکس امتیاز راتن تومیتوز : ۳۸ از ۱۰۰

: ۳۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۳ از ۱۰۰

۴۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

تا به امروز، «دختری در تار عنکبوت» تنها فیلم بلند فده آلوارز است که به طور کامل یا جزئی به عنوان یک فیلم ترسناک قابل تعریف نیست. با توجه به این که او تنها چهار فیلم بلند ساخته است، گفتن این که این بدترین فیلم اوست به این دلیل که یک فیلم ترسناک نیست و بنابراین باید به آن چه که می‌داند پایبند باشد، عجولانه خواهد بود. اگر او فیلم‌های غیر ترسناک بیشتری کارگردانی کند و آن‌ها مانند این فیلم از آب در بیایند، پس باید گفت که او در ژانرهای غیر ترسناک فلم‌ساز موفقی نیست. سخت است این فیلم را چیزی جز یک ناامیدی بنامیم. این فیلم فیلمی است که به نظر می‌رسد بدون شور و شوق زیادی ساخته شده؛ گویا هیچ‌کس واقعاً با تمام وجود سر صحنه‌ی فیلم‌برداری حاضر نشده است. در بهترین حالت، گاهی اوقات متوسط است و در بدترین حالت، می‌تواند کسل‌کننده و ناامیدکننده باشد.

فیلم‌های دیوید فینچر از بدترین تا بهترین

این فیلم نوعی دنباله و نوعی بازسازی برای فیلم «دختری با خالکوبی اژدها» (The Girl with the Dragon Tattoo) به کارگردانی دیوید فینچر است. آن فیلم بر اساس اولین رمان از سری کتاب‌های ملینیوم ساخته شده است، در حالی که «دختری در تار عنکبوت» به طور غیرمعمولی بر اساس رمان چهارم ساخته شده. برخی از شخصیت‌ها مانند فیلم فینچر در این فیلم هم حضور دارند، اما همه‌ی بازیگران دوباره انتخاب شده‌اند. بازیگران فیلم آلوارز اما هیچ‌کدام به اندازه‌ی فیلم فینچر نمی‌درخشند؛ حتی کلر فوی، در نقش اصلی، در اینجا نامناسب به نظر می‌رسد و ناامید می‌کند. این که بازیگران این فیلم نمی‌توانند به خوبی شخصیت‌های خود را مقابل دوربین بیاورند می‌تواند نشانه‌ای باشد از این که هیچ‌کس نمی‌تواند یک فیلمنامه‌ی ضعیف را ارتقا دهد. این یک فیلم جنایی خسته‌کننده با برخی از اکشن‌های بسیار متوسط است؛ با صحنه‌هایی متفاوت از آن چه که این مجموعه‌ی سینمایی معمولاً به خاطر آن شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد این فیلم خیلی طولانی‌تر از زمان ۱۱۵ دقیقه‌ای‌اش است.

۳. مرده‌ی شریر ( Evil Dead )

سال تولید: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ بازیگران: جین لوی، شیلو فرناندز، لو تیلور پوچی، بروس کمپبل

جین لوی، شیلو فرناندز، لو تیلور پوچی، بروس کمپبل امتیاز راتن تومیتوز : ۶۳ از ۱۰۰

: ۶۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۷ از ۱۰۰

۵۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

حتی اگر به خوبی سایر فیلم‌های «مرده‌ی شریر»، به ویژه آن سه فیلم اول، نباشد، «مرده‌ی شریر» محصول ۲۰۱۳ هنوز هم یک به‌روزرسانی کافی برای این سری است که بسیار بهتر از اکثر بازسازی‌ها، تجدید نظرها و بازسازی‌های ترسناک می‌باشد. مانند دو فیلم خوب دیگر فده آلوارز، آن‌هایی که «دختری در تار عنکبوت» نیستند، «مرده‌ی شریر» یک تنظیم قوی دارد که پایه‌ی خوبی برای وقوع طبیعی چیزهای وحشتناک فراهم می‌کند. شخصیت‌های جوان اینجا به یک کابین دورافتاده سفر می‌کنند تا به دوستی کمک کنند تا از اعتیاد به مواد مخدر رهایی یابد، با این ایده که انزوا مشکلات مربوط به ترک را آسان‌تر می‌کند، اما با توجه به این که این یک فیلم «مرده‌ی شریر» است، اوضاع طبق برنامه پیش نمی‌رود.

«مرده‌ی شریر» که یکی از بهترین فیلم‌های فده آلوارز است موفق می‌شود از نظر سطح خشونت بیشتر از فیلم‌های قبلی این مجموعه باشد؛ زیرا در برخی قسمت‌ها واقعاً منزجر کننده است. این به راحتی افراطی‌ترین فیلم آلوارز تا به امروز از نظر خشونت است، به حدی که سایر فیلم‌های ترسناک او در مقایسه با این کمی ملایم به نظر می‌رسند. خونریزی عالی اما برابر با یک فیلم عالی نیست و اگرچه «مرده‌ی شریر» خوب است، دارای برخی نقص‌ها می‌باشد. آلوارز کار خوبی انجام می‌دهد، اما او کاملاً سام ریمی نیست. همچنین وسوسه‌ای وجود دارد که شخصیت‌ها را به دلیل کمی ناامید کننده بودن در مقایسه با اش ویلیامز مورد انتقاد قرار دهیم؛ شخصیتی که در این فیلم وجود ندارد. آشنایی قبلی مخاطبان با این مجموعه‌ی داستانی ممکن است تنها چیزی باشد که باعث می‌شود «مرده‌ی شریر» فیلم کاملی به نظر نرسد، اما برای یک فیلم ترسناک از این نوع، «مرده‌ی شریر» اصول اولیه را ارائه می‌دهد و در نتیجه نسبتاً رضایت‌بخش است.

در خلاصه‌ی این فیلم آمده است: «پنج دوست به یک کابین دورافتاده می‌روند تا از دوستشان میا در غلبه بر اعتیادش حمایت کنند. آنها به «ناتوروم دمنتو»، یک کتاب باستانی که نیرویی شیطانی را آزاد می‌کند، برخورد می‌کنند. همان طور که موجود شیطانی یکی یکی آنها را تسخیر و ترور می‌کند، گروه با وحشت‌های غیرقابل تصور روبرو می‌شود.» این فیلم برای نخستین‌بار در ۵ آوریل ۲۰۱۳ به اکران عمومی در آمد. «مرده‌ی شریر» که با بودجه‌ی ۱۷ میلیون دلاری ساخته شده بود، توانست در گیشه ۹۷.۵ میلیون دلار بفروشد.

۲. بیگانه: رومولوس ( Alien: Romulus )



سال تولید: ۲۰۲۴

۲۰۲۴ بازیگران: کایلی اسپینی، دیوید جانسون، آرچی رنوکس، ایزابل مرسد

کایلی اسپینی، دیوید جانسون، آرچی رنوکس، ایزابل مرسد امتیاز راتن تومیتوز : ۷۹ از ۱۰۰

: ۷۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۴ از ۱۰۰

۶۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

شاید کمی شبیه به این که چگونه «مرده‌ی شریر» در مقایسه با فیلم‌های قبلی این مجموعه ضعیف‌تر است، «بیگانه: رومولوس» هم نمی‌تواند به بهترین فیلم‌های مجموعه‌ی سینمایی «بیگانه» برسد. این سری سینمایی برخی از کارگردان‌های شگفت‌انگیز را پشت قسمت‌های مختلف داشته است؛ با فیلم اصلی ریدلی اسکات که غیرقابل دسترس است، و «بیگانه‌ها» (Aliens) از جیمز کامرون که محبوب است. با این حال، برخلاف اقتباس‌های سری میلینیوم، آلوارز به طور قابل بحثی از دیوید فینچر در مورد فیلم‌های «بیگانه» پیشی گرفت؛ چرا که «بیگانه ۳» (Alien 3)‌ از فینچر به طور بدنامی بحث‌برانگیز بود. «بیگانه: رومولوس» که یکی از فیلم‌های فده آلوارز است به قواعد پای‌بند می‌ماند و عمدتاً موفق می‌شود. این فیلم عناصر فیلم‌های قبلی «بیگانه» که امتحان خود را پس داده‌اند می‌گیرد و آن‌ها را به چیزی تبدیل می‌کند که دارای برخی نقص‌ها است، اما به طور کلی کار می‌کند.

مانند «مرده‌ی شریر»، «بیگانه: رومولوس» هم از نظر ساختاری قوی است و به طور مؤثری تصویری از وجودی تاریک برای شخصیت‌های اصلی خود ترسیم می‌کند. تنها شانس نجات شخصیت‌های اصلی این فیلم در یک ایستگاه فضایی متروکه است که متأسفانه برای آن‌ها برخی اسرار ناخوشایند را در خودش جای داده؛ یعنی، موجودات بیگانه. شما می‌توانید به یک دسته از صحنه‌ها اشاره کنید و آن‌ها را به عنوان یادآور فیلم‌‌های قبلی این مجموعه ی سینمایی شناسایی کنید و کمبود ایده‌های اصلی گاهی اوقات می‌تواند ناامید کننده باشد، اما، از طرف دیگر، «بیگانه: رومولوس» هرگز خسته کننده نیست، به خوبی تنظیم شده است و قطعاً در صحنه‌های بزرگ کم نمی‌آورد.

۱۰ فیلم شبیه «بیگانه: رومولوس» که باید ببینید

در «بیگانه: رومولوس» که یکی از بهترین فیلم‌های فده آلوارز است، یک گروه از کاوشگران فضایی در یک سیاره‌ی دورافتاده و ناشناخته فرود می‌آیند، تنها برای کشف یک راز وحشتناک که در زیر سطح پنهان شده است. همان‌طور که آن‌ها عمیق‌تر به محیط بیگانه می‌روند، با موجودات کشنده و خرابه‌های باستانی که به تاریخ وحشتناکی اشاره می‌کنند، روبرو می‌شوند. بقای تیم به یک نبرد ناامیدانه علیه زنومورف‌های بی‌رحم تبدیل می‌شود، و آن‌ها را مجبور می‌کند تا برای فرار از دنیای کابوس‌وار به هوش و فناوری خود تکیه کنند. این فیلم که با بودجه‌ی ۸۰ میلیون دلاری ساخته شده است، تا به امروز توانسته بیش از ۲۸۹ میلیون دلار بفروشد.

۱. نفس نکش (Don’t Breathe)

سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ بازیگران: استیون لانگ، جین لوی، دیلن مینت، دنیل زواتو

استیون لانگ، جین لوی، دیلن مینت، دنیل زواتو امتیاز راتن تومیتوز : ۸۸ از ۱۰۰

: ۸۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

۷۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

«نفس نکش» با بودجه‌ای که کوچک‌ترین بودجه‌ای است که فده آلوارز تا به حال برای یک فیلم بلند داشته است، ساخته شد و از سایر فیلم‌های او متمایز است زیرا دنباله، بازسازی یا بازنگری نیست. این یک داستان اصلی است، اگرچه در یک ژانر آشنا و تا حدودی بیش از حد استفاده شده اتفاق می‌افتد؛ تریلر تهاجم به خانه. خوشبختانه، تازگی در چرخشی که فده آلوارز به این نوع فیلم می‌دهد، یافت می‌شود، زیرا این فیلم در ابتدا مهاجمان خانه را دنبال می‌کند. آن‌ها انگیزه‌ای برای ورود به خانه دارند، اما آن چه که قرار بود یک سرقت ساده باشد، زمانی که متوجه می‌شوند صاحب خانه، در حالی که نابینا است، یک کهنه‌سرباز جنگ خلیج فارس است که بیش از حد قادر به از بین بردن بی‌رحمانه سارقان احتمالی است، از کنترل خارج می‌شود.

این یک فرض ساده است، با یک محیط محدود، اما «نفس نکش» آن را به طرز شگفت‌انگیزی به کار می‌اندازد و به عنوان یک تریلر پر از تعلیق مؤثر باقی می‌ماند. در نیمه‌ی دوم برخی انتخاب‌های روایتی اشتباه انجام می‌شود که مانع از درخشش کامل آن می‌گردند، اما با این حال فیلم همیشه جذاب و همیشه نگران‌کننده است. این فیلمی است که با کمترین امکانات بیشترین کار را انجام می‌دهد و بیش از هر فیلم دیگری که توسط فده آلوارز کارگردانی شده است، توانایی او در ایجاد یک فضای تنگ و تحویل صحنه‌های پر از تنش واقعی را نشان می‌دهد.

نفس نکش ۳؛ از دنباله‌ی احتمالی این مجموعه فیلم ترسناک چه می‌دانیم؟

در «نفس نکش» که یکی از بهترین فیلم‌های فده آلوارز است، سه دوست که به دنبال فرار از وضعیت زندگی خود هستند، تصمیم می‌گیرند بر اساس اطلاعاتی که می‌تواند سرنوشت آن‌ها را برای همیشه تغییر دهد، عمل کنند؛ یک کهنه‌سرباز نابینا با صدها هزار دلار به تنهایی در یک محله‌ی متروکه زندگی می‌کند. وقتی این سه نفر تصمیم می‌گیرند سرقت از خانه‌ی او را انجام دهند، کسی که فکر می‌کردند یک پیرمرد ضعیف و نابینا است، بسیار خطرناک‌تر و توانمندتر از آن چه که می‌توانستند پیش‌بینی کنند، ظاهر می‌شود. این فیلم با بودجه‌ی تقریبی ۱۰ میلیون دلاری توانست درگیشه نزدیک به ۱۵۸ میلیون دلار بفروشد.

منبع: collider

نوشته بهترین فیلم‌های فده آلوارز؛ کارگردان «بیگانه: رومولوس» اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala