۱۰ فیلم عاشقانه شبیه «ما تمامش می‌کنیم» که باید ببینید

با موفقیت بزرگ این رمان، جای تعجب نیست که فیلم نیز در گیشه موفق باشد. «ما تمامش می‌کنیم» به موضوعات مختلفی می‌پردازد که باعث می‌شود طرفداران بتوانند فیلم‌های مشابه فراوانی به آن پیدا کنند. از زنانی که در برابر آزارگران خود مقاومت می‌کنند تا ارتباط مجدد بین عشق‌های گذشته؛ فیلم‌هایی مانند «خوابیدن با دشمن» (Sleeping with the Enemy) و «درخشش ابدی یک ذهن پاک» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) برای کسانی که از «ما تمامش می‌کنیم» لذت برده‌اند، مناسب هستند.

۱۰. پناهگاه امن (Safe Haven)

سال تولید: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: لاسه هالستروم

لاسه هالستروم بازیگران: جاش دوهامل، جولیان هو، کوبی اسمالدرز، میمی کیرکلند

جاش دوهامل، جولیان هو، کوبی اسمالدرز، میمی کیرکلند امتیاز راتن تومیتوز: ۱۳ از ۱۰۰

۱۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۳۷ از ۱۰۰

۳۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

«پناهگاه امن» داستان ارین (جولیان هو) را دنبال می‌کند که از یک ازدواج آزاردهنده فرار می‌کند و به ساوت‌پورت، کارولینای شمالی نقل مکان می‌نماید تا زندگی جدیدی را به عنوان کیتی آغاز کند. در ساوت‌پورت، کیتی با الکس (جاش دوهامل) که یک بیوه است و با بزرگ کردن دو فرزندش دست و پنجه نرم می‌کند، آشنا می‌شود و این دو عاشق هم می‌شوند. با این حال، رابطه و خوشبختی کیتی و الکس زمانی تهدید می‌شود که شوهر آزاردهنده‌ی کیتی، کوین (دیوید لیونز)، به دنبال او می‌آید.

«پناهگاه امن» که یک فیلم شبیه «ما تمامش می‌کنیم» است، شباهت‌های موضوعی زیادی هم با «ما تمامش می‌کنیم»‌ دارد. هر دو اقتباسی از رمان‌های محبوب و موفق هستند؛ «پناهگاه امن» اقتباسی از رمان نیکلاس اسپارکس با همین نام است. هر دو فیلم حول محور زنانی می‌چرخند که با شوهران آزاردهنده‌ی خود روبرو می‌شوند و سعی می‌کنند پس از چنین رویداد سختی خوشبختی را پیدا کنند. هر دو داستان حول محور بهبود قهرمانان زن از تروماهای گذشته می‌چرخند و داستان‌های توانمندسازی هستند که نشان می‌دهند زنان تا چه اندازه می‌توانند مقاوم باشند.

۹. دفترچه‌ی خاطرات (The Notebook)

سال تولید: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: نیک کاساوتیس

نیک کاساوتیس بازیگران: رایان رینولدز، ریچل مک‌آدامز، جیمز گارنر، جنا رولندز

رایان رینولدز، ریچل مک‌آدامز، جیمز گارنر، جنا رولندز امتیاز راتن تومیتوز: ۵۴ از ۱۰۰

۵۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۳ از ۱۰۰

۵۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

«دفترچه‌ی خاطرات» که یک فیلم شبیه «ما تمامش می‌کنیم» است، یکی دیگر از اقتباس‌های نیکلاس اسپارکس و یکی از نمادین‌ترین فیلم‌های عاشقانه‌ی امروزی است که از یک داستان عشق واقعی الهام گرفته شده است. فیلم با یک مرد مسن (جیمز گارنر) شروع می‌شود که برای یک زن مسن (جینا رولندز) داستان عشقی را می‌خواند. نوح (رایان گاسلینگ) یک مرد فقیر است که عاشق الی (ریچل مک‌آدامز)، یک زن جوان ثروتمند می‌شود. نارضایتی والدین الی از این رابطه، این زوج را از هم جدا می‌کند. هفت سال بعد، نوح و الی دوباره با هم ملاقات می‌کنند و احساسات قدیمی دوباره شعله‌ور می‌شوند.

«دفترچه‌ی خاطرات» یک رابطه‌ی پیچیده را که تحت تأثیر چالش‌های اجتماعی قرار گرفته است، بررسی می‌کند، در حالی که «ما تمامش می‌کنیم» یک رابطه‌ی پیچیده را که با آزار لیلی توسط رایلی بدتر شده است، بررسی می‌نماید. هر دو داستان عمق احساسی زیادی دارند که بر مخاطب تأثیر می‌گذارد و برای مدتی با آن‌ها می‌ماند. در نهایت، رشد شخصی و توسعه‌ی شخصیت در هر دو داستان مهم‌ترین چیز است. در حالی که طرح‌های «دفترچه‌ی خاطرات» و «ما تمامش می‌کنیم» کاملاً یکسان نیستند، طرفداران هر دو فیلم از دیگری لذت خواهند برد. تیم فیلم که با بودجه‌ی ۲۹ میلیون دلاری ساخته شد، توانست در گیشه بیش از ۱۱۷ میلیون دلار بفروشد.

۸. ستاره‌ای متولد شده است ( A Star Is Born )

سال تولید: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: بردلی کوپر

بردلی کوپر بازیگران: بردلی کوپر، لیدی گاگا، اندرو دایس کلی، دیو چپل

بردلی کوپر، لیدی گاگا، اندرو دایس کلی، دیو چپل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

«ستاره‌ای متولد شده است» چندین بار بازسازی شده است. نسخه‌ی ۲۰۱۸ که یک فیلم شبیه «ما تمامش می‌کنیم» است، داستان جک مین (بردلی کوپر)، یک موسیقی‌دان معروف سبک راک کانتری را دنبال می‌کند که یک هنرمند مبارز به نام الی (لیدی گاگا) را کشف می‌کند و عاشق او می‌شود. جک الی را به کانون توجه می‌برد و آن‌ها یک رابطه‌ی عاشقانه را شروع می‌کنند. در حالی که حرفه‌ی الی همچنان بزرگ‌تر و بهتر می‌شود، رابطه‌ی او با جک بدتر می‌شود، زیرا اعتیاد او به الکل و مواد مخدر رو به افزایش است.

«ستاره‌ای متولد شده است» یک داستان تراژیک درباره‌ی این است که چگونه عشق در بسیاری از روابط کافی نیست. اعتیاد تأثیر مخربی بر رابطه‌ی مرکزی دارد و علی‌رغم تلاش‌های جک و الی برای نجات رابطه، همه‌چیز به نابودی کشیده می‌شود. «ما تمامش می‌کنیم» هم داستانی را روایت می‌کند از این که چگونه سوءاستفاده‌ی خانگی می‌تواند عشق را نابود کند. ماهیت چرخه‌ای گذشته‌ی شخصیت‌ها در هر دو فیلم نقش دارد. اعمال جک محصول گذشته‌ی او با اعتیاد و تاریخچه‌ی خانوادگی است، در حالی که دوران کودکی لیلی، جایی که او شاهد آزار مادرش توسط پدرش بود و آن را مخفی نگه می‌داشت هم تصمیمات لیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۷. بلو جی ( Blue Jay )

سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: الکس لمان

الکس لمان بازیگران: مارک دوپلاس، سارا پلسون، کلو گولاگر، سیندی گریر

مارک دوپلاس، سارا پلسون، کلو گولاگر، سیندی گریر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

۶۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

«بلو جی» که یک فیلم شبیه «ما تمامش می‌کنیم» است، داستان دو عاشق دوران دبیرستان، جیم (مارک دوپلاس) و آماندا (سارا پلسون) را دنبال می‌کند که پس از ۲۰ سال به طور غیرمنتظره‌ای دوباره با هم ملاقات می‌کنند. فیلم با برخورد جیم و آماندا در یک سوپرمارکت شروع می‌شود. آن‌ها به یکدیگر سلام می‌کنند و سپس راه خود را جدا می‌کنند. با این حال، وقتی دوباره در پارکینگ با هم برخورد می‌کنند، تصمیم می‌گیرند قهوه بخورند و روز را با هم بگذرانند و احساسات قدیمی را که دوباره ظاهر شده‌اند، مرور کنند.

«بلو جی» شباهت‌هایی با داستان فرعی «ما تمامش می‌کنیم» دارد؛ رابطه‌ی دوران کودکی بین لیلی و اطلس. در «بلو جی»، زوج نوجوان سابق احساسات حل نشده‌ای را که با ارتباط مجدد آن‌ها تحریک می‌شود، به اشتراک می‌گذارند، در حالی که در «ما تمامش می‌کنیم»، رابطه‌ی لیلی با اطلس تأثیر عمیقی بر او دارد، در مسیر ظهور دوباره‌ی او در زندگی‌اش به او کمک می‌کند و به واسطه‌ی آن او موفق می‌شود وضعیت خود را تغییر دهد. علاوه بر این، هر دو داستان بر سفر احساسی شخصیت‌ها تمرکز دارند و یک رویداد چالش‌برانگیز را برای آن‌ها در مرکزیت قرار می‌دهند.

۶. درخشش ابدی یک ذهن پاک (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

سال تولید: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: میشل گوندری

میشل گوندری بازیگران: جیم کری، کیت وینسلت، کیرستن دانست، الایژا وود

جیم کری، کیت وینسلت، کیرستن دانست، الایژا وود امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

«درخشش ابدی یک ذهن پاک» که یک فیلم شبیه «ما تمامش می‌کنیم» است، یکی از بهترین فیلم‌های جیم کری محسوب می‌شود. پس از یک جدایی، کلمنتاین (کیت وینسلت) تحت یک عمل قرار می‌گیرد تا تمام خاطرات خود از نامزد سابقش جوئل (کری) را پاک کند. وقتی جوئل این را می‌شنود، تصمیم می‌گیرد همان عمل را انجام دهد. در طول عمل، جوئل خاطرات خود با کلمنتاین را دوباره زنده می‌کند و متوجه می‌شود که نمی‌خواهد آن‌ها را از دست بدهد؛ بنابراین سعی می‌کند راهی برای نجات آن‌ها پیدا کند قبل از اینکه خیلی دیر شود.

۱۰ فیلم برتر کیت وینسلت؛ از تایتانیک تا استیو جابز

فیلم یک رابطه‌ی پیچیده و پر تلاطم را بررسی می‌کند که کلمنتاین و جوئل برای مقابله با درد ناشی از اتمام آن، یک اقدام بسیار افراطی را انتخاب می‌کنند. در «ما تمامش می‌کنیم»، لیلی گزینه‌ای برای پاک کردن خاطرات خود از رابطه با رایلی ندارد؛ در عوض، او باید تصمیم بگیرد که بماند یا برود. هر دو فیلم بر احساسات و پیامدهایی که پس از پایان عشق باقی می‌مانند تمرکز دارند و سوالات دشواری را درباره‌ی ماهیت چنین احساس قوی‌ای مطرح می‌کنند. این فیلم توانست اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی را به دست آورد. انجمن نویسندگان آمریکا هم جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه را به چارلی کافمن برای فیلم‌نامه‌ی این فیلم اهدا کرد.

۵. چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟ ( Who’s Afraid of Virginia Woolf )

سال تولید: ۱۹۶۶

۱۹۶۶ کارگردان: مایک نیکولز

مایک نیکولز بازیگران: الیزابت تیلور، ریچارد برتون، جرج سگال، سندی دنیس

الیزابت تیلور، ریچارد برتون، جرج سگال، سندی دنیس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

«چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟» یکی از تنها دو فیلمی است که در تمام رشته‌ها نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شده است. این فیلم شبیه «ما تمامش می‌کنیم» با بازگشت زوج متاهل جورج (ریچارد برتون) و مارتا (الیزابت تیلور) از یک مهمانی شروع می‌شود. مارتا فاش می‌کند که نیک (جورج سیگال) و همسرش، هانی (سندی دنیس) را دعوت کرده است. وقتی زوج جوان می‌رسند و نوشیدن ادامه می‌یابد، شب با مشاجرات لفظی و اعترافات غیرمنتظره‌ی وحشیانه ادامه می‌یابد.

ازدواج بین جورج و مارتا در «چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟» آزاردهنده است. این زوج در مقابل زوج جوانی که تازه ملاقات کرده‌اند، درگیر مشاجرات لفظی می‌شوند. در طول فیلم، بینندگان شاهد برنامه‌ریزی، نقشه‌کشی و آزار احساسی یکدیگر توسط جورج و مارتا هستند. در برخی مواقع، جورج حتی در مقابل نیک و هانی به طور فیزیکی به مارتا حمله می‌کند. به طور مشابه، لیلی هم در یک ازدواج فیزیکی آزاردهنده با رایلی گیر کرده است. «چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟» یکی از بهترین فیلم‌های ساخته شده است که برای الیزابت تیلور یک اسکار دوم به ارمغان آورد و پنجمین نامزدی اسکار ریچارد برتون را به او اعطا کرد.

۴. جاده‌ی انقلابی (Revolutionary Road)

سال تولید: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: سم مندس

سم مندس بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، کیت وینسلت، کیتی بیتس، دیوید هاربر

لئوناردو دی‌کاپریو، کیت وینسلت، کیتی بیتس، دیوید هاربر امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷ از ۱۰۰

۶۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

۶۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

«جاده‌ی انقلابی» حول محور فرانک (لئوناردو دی‌کاپریو) و آپریل (کیت وینسلت)، یک زوج جوان متاهل که در ظاهر کامل به نظر می‌رسند، می‌چرخد. با این حال، هر دو از زندگی‌ای که دارند متنفرند، زیرا فرانک در شغلی که از آن متنفر است گیر کرده و بیش از حد کار می‌کند، در حالی که آپریل یک خانه‌دار با آرزوهای ناتمام است که به دنبال تحقق آن‌ها می‌باشد. مشکلات شخصی مشکلات بزرگی در ازدواج آن‌ها ایجاد می‌کند و هر بار که سعی می‌کنند تغییر کنند، موانع جدیدی ظاهر می‌شوند که وضعیت را بدتر می‌کند.

۱۰ فیلم دیدنی لئوناردو دی‌کاپریو که کمتر به آن‌ها توجه شده است

هر دو فیلم «جاده‌ی انقلابی» و «ما تمامش می‌کنیم» حول محور ازدواج‌های ناکارآمد می‌چرخند. در حالی که رابطه در «جاده‌ی انقلابی» به دلیل درگیری‌های داخلی ناکارآمد است، در چندین صحنه، فرانک تقریباً به طور فیزیکی به آپریل حمله می‌کند که مشابه «ما تمامش می‌کنیم» است. علاوه بر این، ازدواج در «جاده‌ی انقلابی» بسیار آزاردهنده است که منجر به یک اقدام بسیار شدید توسط آپریل در پایان فیلم می‌گردد.

۳. داستان ازدواج (Marriage Story)

سال تولید: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: نوآ بامباک

نوآ بامباک بازیگران: آدام درایور، اسکارلت جوهانسون، لارا درن، ری لیوتا

آدام درایور، اسکارلت جوهانسون، لارا درن، ری لیوتا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

«داستان ازدواج» که یک فیلم شبیه «ما تمامش می‌کنیم» است، حول محور کارگردان صحنه، چارلی (آدام درایور) و بازیگر، نیکول (اسکارلت جوهانسون) می‌چرخد که پس از نقل مکان نیکول از نیویورک به لس‌آنجلس، در حال طلاق هستند. این فرآیند با بروز مسائل مربوط به حضانت پسر این زوج، هنری (آژی رابرتسون)، پیچیده‌تر می‌شود. محبوب‌ترین صحنه‌ی فیلم، دعوای بین چارلی و نیکول است که بر یک صحنه دعوای نمادین سینمایی دیگر در «آناتومی یک سقوط» (Anatomie d’une chute) تأثیر گذاشت.

هر دو فیلم بر زنانی که با ایده‌ی طلاق دست و پنجه نرم می‌کنند، تمرکز دارند. نیکول به فکر طلاق از همسرش است زیرا او را نادیده می‌گیرد و ایده‌هایش را درک نمی‌کند، در حالی که لیلی به فکر طلاق از همسرش است تا خود را نجات دهد و چرخه‌ی سوءاستفاده‌ی خانگی را پایان دهد. هر دو فیلم همچنین به هم‌والدی بین والدین طلاق گرفته می‌پردازند؛ نیکول و لیلی دو زن قدرتمند هستند که سرنوشت خود را به دست می‌گیرند تا زندگی خود را کنترل کنند. این فیلم در ۶ رشته نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شد و لارا درن توانست به دنبال درخشش‌اش در این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به دست آورد.

۲. ولنتاین غمگین (Blue Valentine)

سال تولید: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: درک سیانفرانس

درک سیانفرانس بازیگران: میشل ویلیامز، رایان گاسلینگ، مایک واگل، جان دیمون

میشل ویلیامز، رایان گاسلینگ، مایک واگل، جان دیمون امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

«ولنتاین غمگین» بین دو روایت خطی در رفت و آمد است؛ یکی در ابتدای رابطه‌ی بین دین (رایان گاسلینگ) و سیندی (میشل ویلیامز) و دیگری در پایان رابطه پس از سال‌ها ازدواج. فیلم تصویری زشت اما دقیق از ازدواجی پر از آشفتگی و ناامیدی را به تصویر می‌کشاند. این فیلم تصویر دختر این زوج، فرانکی (فیت ولادیکا)، را هم ترسیم می‌کند که چیزی جز ماندن والدینش با هم نمی‌خواهد.

هم سیندی و هم لیلی در خانه‌هایی که در آن‌ها سوءاستفاده وجود داشت، بزرگ شدند. پدر سیندی به صورت لفظی آزاردهنده بود، در حالی که پدر لیلی به صورت فیزیکی. هر دو قهرمان زن نیز می‌خواهند چرخه‌ی سوءاستفاده را پایان دهند تا دخترانشان مانند آن‌ها در خانه‌های آزاردهنده بزرگ نشوند. اگرچه «ما تمامش می‌کنیم» به اندازه‌ی «ولنتاین غمگین» به دو روایت خطی متکی نیست، اما همچنان از فلش‌بک‌ها برای توضیح داستان لیلی استفاده می‌کند. این فیلم شبیه «ما تمامش می‌کنیم» که با بودجه‌ی ۱ میلیون دلاری ساخته شد، توانست در گیشه بیش از ۱۶.۵ میلیون دلار بفروشد. میشل ویلیامز برای درخشش‌اش در این فیلم توانست نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شود.

۱. خوابیدن با دشمن

سال تولید: ۱۹۹۱

۱۹۹۱ کارگردان: جوزف روبن

جوزف روبن بازیگران: جولیا رابرتز، پاتریک برگین، کوین اندرسون، کایل سکور

جولیا رابرتز، پاتریک برگین، کوین اندرسون، کایل سکور امتیاز راتن تومیتوز: ۲۴ از ۱۰۰

۲۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

جولیا رابرتز در فیلم دلهره‌آور «خوابیدن با دشمن» در نقش لورا بازی می‌کند؛ زنی که مرگ خود را جعل می‌کند تا از شوهر آزاردهنده‌اش، مارتین (پاتریک برگین) فرار کند. لورا به سدار فالز، آیووا فرار می‌کند و نام خود را به سارا واترز تغییر می‌دهد، با بن (کوین اندرسون) آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود. وقتی مارتین متوجه می‌شود که لورا زنده است، او را در سدار فالز تعقیب می‌کند.

۷ فیلم و سریال مهیج جولیا رابرتز که آدرنالین خونتان را بالا می‌برند

هر دو فیلم به شدت بر زنان، لورا و لیلی و تلاش آن‌ها برای فرار از ازدواج‌ها و مردان آزاردهنده تمرکز دارند. لورا رویکردی شدیدتر اتخاذ می‌کند و مرگ خود را جعل می‌کند، در حالی که لیلی رویکردی واقع‌بینانه‌تر اتخاذ می‌کند. با این حال، هر دو شخصیت به شدت مقاومت می‌کنند. علاوه بر این، لورا سوال می‌کند که آیا تصمیم درستی برای ترک مارتین گرفته است یا نه و لیلی باید با احساسات عشقی که به رایلی دارد و این که چگونه با وجود آن‌ها مجبور به ترک او شده است، کنار بیاید.

