«بیتل‌جوس ۲» فیلم ترسناک «بد حرف نزن» را کنار زد (باکس آفیس هفته)

جیمز مک‌آوی و مکنزی دیویس بازیگران فیلم «بد حرف نزن» هسنند که یک کمدی سیاه درباره یک زوج است که دو دوست خود را به تعطیلات در خانه روستایی دلپذیر و دور افتاده‌شان در حومه شهر دعوت می‌کنند. نقدها و امتیازهای مخاطبان مثبت بوده است که می‌تواند به تبلیغات شفاهی کمک کند. این فیلم همچنین در سطح بین‌المللی با ۹.۳ میلیون دلار افتتاح شد و در مجموع، افتتاحیه جهانی آن ۲۰.۸ میلیون دلار بوده است.

از آنجایی که «بد حرف نزن» ۱۵ میلیون دلار برای ساخت هزینه داشت، در اکران خود جایگاه نسبتا خوبی دارد. اما این فیلم روند کسل‌کننده ژانر وحشت در سال جاری را ادامه می‌دهد آن هم در حالی که معمولا یکی از قابل اعتمادترین ژانرهای پرده بزرگ است. فیلم‌های اخیر مانند «بیتلجوس ۲»، «بیگانه: رومولوس» (Alien: Romulus) محصول دیزنی (۳۳۰ میلیون دلار) و فیلم «لنگ‌دراز» (Longlegs) محصول نئون (۱۰۳ میلیون دلار) موفق بوده‌اند، اما آثار تولید شده توسط بلومهاوس مانند «شنا در شب» (Night Swim) محصول یونیورسال (۵۴ میلیون دلار)، «خیالی» (Imaginary) محصول لاینزگیت (۳۹ میلیون دلار) و «ترسیده» (Afraid) محصول سونی (۱۰ میلیون دلار) نتوانستند توجه مخاطبان را جلب کنند.

بلومهاوس به دلیل بودجه‌های مسئولانه خود شناخته شده است، بنابراین برخی از این فیلم‌ها ممکن است توانسته باشند سود کمی کسب کنند. اما سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برای خانه ترسناک با بودجه کم با «پنج شب با فردی» (Five Nights at Freddy’s) (۲۹۲ میلیون دلار)، «توطئه‌آمیز ۵» (Insidious 5) (۱۸۹ میلیون دلار)، «جن‌گیر: مومن» (Exorcist: Believer) (۱۳۶ میلیون دلار) و «مگان» (M3GAN) (۱۸۰ میلیون دلار) بسیار بهتر بودند. در هر صورت، تحلیلگران معتقدند بلومهاوس با دنباله‌های ۲۰۲۵ از جمله «مگان ۲» (M3GAN 2.0)، «تلفن سیاه ۲» (Black Phone 2) و «پنج شب با فردی ۲» (Five Nights at Freddy’s 2) به فرم خود باز خواهد گشت.

مستند طنز مت والش با عنوان «من نژادپرست هستم؟» (?Am I Racist) با ۴.۷۵ میلیون دلار در رتبه چهارم قرار گرفت. این فیلم که توسط بن شاپیرو، تحلیلگر محافظه‌کار منتشر شد، بهترین افتتاحیه در سال ۲۰۲۴ برای یک مستند را به خود اختصاص داد. در همین حال، «بازی قاتل» (The Killer’s Game) محصول لاینزگیت با بازی دیو باتیستا نتوانست موفق ظاهر شود و با ۲.۶ میلیون دلار در رتبه ششم اکران خود را آغاز کرد.

در جای دیگر، دنباله ابرقهرمانی دیزنی و مارول «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine) با ۵.۲ میلیون دلار در هشتمین هفته اکران به رتبه سوم سقوط کرد. این فیلم درجه R که در آن رایان رینولدز و هیو جکمن بازی می‌کنند، برای هشت هفته متوالی در بین سه فیلم برتر باقی مانده است و تا به امروز در داخل کشور ۶۲۱.۴۹ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱.۳ میلیارد دلار فروش داشته است.

«ریگان» (Reagan) فیلم بیوگرافی با بازی دنیس کواید، با ۲.۹ میلیون دلار در سومین هفته خود روی پرده بزرگ، پنج فیلم برتر را تکمیل کرد. این فیلم که زندگی رئیس جمهور سابق رونالد ریگان را نشان می‌دهد، تا به امروز ۲۳ میلیون دلار درآمد داشته است.

«بیگانه: رومولوس» در پنجمین هفته ۲.۴ میلیون دلار فروخت. آخرین فصل از حماسه علمی-تخیلی ترسناک دیزنی و قرن بیستم تاکنون ۱۰۱.۲۷ میلیون دلار در داخل کشور و ۳۳۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت.

فیلم درام عاشقانه‌ی «ما تمامش می‌کنیم» (It Ends with Us) در ششمین هفته اکران ۲.۰۲ میلیون دلار به دست آورد. اقتباس از رمان پرفروش کالین هوور، ۱۴۴.۸۷ میلیون دلار در آمریکای شمالی و بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است.

درام مسیحی «جاعل» (The Forge) در چهارمین هفته اکران ۲.۰۱ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۲۴.۱ میلیون دلار رساند. این فیلم با بودجه ۵ میلیون دلاری و امتیاز ۷ از ۱۰ در IMDb و نمره ۷۰ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز وضعیت خوبی دارد.

فیلم «خدا نمرده است: به خدایی که می‌پرستیم» (God’s Not Dead: In God We Trust) ساخته‌ی ونس نول یکی دیگر از عناوین جدید این هفته است که با ۱.۴۶ میلیون دلار کار خود را در گیشه آغاز کرد. این درام مبتنی بر ایمان درباره کشیشی است که نامزد کنگره‌ای شده که رقیبش قصد دارد دین را از سیاست جدا کند. این فیلم با بازی ری وایز، دین کین و سمیر آرمسترانگ در راتن تومیتوز ۹۸ از ۱۰۰ و در IMDb نمره‌ی ۶ از ۱۰ دریافت کرده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی بیتل‌جوس ۲

Beetlejuice Beetlejuice ۲ ۵۱.۶۰ ۱۸۸.۰۰ فیلم بد حرف نزن

Speak No Evil ۱ ۱۱.۵۰ ۱۱.۵۰ ددپول و ولورین

Deadpool & Wolverine ۸ ۵.۲۰ ۶۲۱.۴۹ مستند من نژادپرست هستم؟

Am I Racist? ۱ ۴.۷۵ ۴.۷۵ ریگان

Reagan ۳ ۲.۹۶ ۲۳.۳۰ بازی قاتل

The Killer’s Game ۱ ۲.۶۰ ۲.۶۰ بیگانه: رومولوس

Alien: Romulus ۵ ۲.۴۰ ۱۰۱.۲۷ ما تمامش می‌کنیم

It Ends with Us ۶ ۲.۰۲ ۱۴۴.۸۷ جاعل

The Forge ۴ ۲.۰۱ ۲۴.۱۰ خدا نمرده است: به خدایی که می‌پرستیم

God’s Not Dead: In God We Trust ۱ ۱.۴۶ ۱.۴۶

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

